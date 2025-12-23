Descoperire macabră într-o casă din Bihor. Totul a plecat de la o țigară
HotNews.ro, 23 decembrie 2025 11:40
Trupul unei femei în vârstă de 51 de ani a fost găsit carbonizat, luni seară, în urma unui incendiu izbucnit într-o locuinţă din Livada de Bihor, comuna Nojorid, focul fiind cauzat, cel mai probabil, de…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 5 minute
11:50
Prima declarație a lui Marilen Pirtea, după ce a confirmat că i s-a propus să conducă Ministerul Educației # HotNews.ro
Marilen Pirtea a confirmat, marți, că i s-a propus preluarea conducerii Ministerului Educației și Cercetării, după demisia lui Daniel David, și a anunțat când va lua o decizie. Rectorul Universității de Vest Timișoara spune că…
11:50
Medicii dintr-un spital din România se confruntă tot mai des cu o cerere inedită: oamenii vin și îi întreabă care a fost ora nașterii lor ca să-și poată face harta astrală # HotNews.ro
Un nou tip de cerere a apărut, în ultimii ani, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Arad, respectiv persoane care doresc să afle exact ora naşterii, pentru a obţine ulterior harta astrală, informaţiile fiind…
11:50
Consiliul General a aprobat nivelul taxelor locale în București pentru anul 2026. Creșteri substanțiale pentru clădiri și terenuri # HotNews.ro
Consilierii CGMB au aprobat, marţi, proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în municipiul Bucureşti, începând cu anul 2026. Proiectul a fost aprobat în şedinţa de marţi a Consiliului General al Municipiului…
Acum 15 minute
11:40
Trupul unei femei în vârstă de 51 de ani a fost găsit carbonizat, luni seară, în urma unui incendiu izbucnit într-o locuinţă din Livada de Bihor, comuna Nojorid, focul fiind cauzat, cel mai probabil, de…
Acum 30 minute
11:30
Crăciun 2025. Câteva lucruri la care trebuie să fiți neapărat atenți în perioada Sărbătorilor: Nu pleca din bucătărie în timp ce găteşti # HotNews.ro
Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă a făcut o serie de recomandări către populaţie pentru a nu exista situaţii neplăcute de sărbători, scrie Agerpres. Fie că este vorba de pregătirea preparatelor în bucătărie, fie de împodobirea…
11:30
Majorarea salariului minim brut la 4.325 lei de la 1 iulie 2026, cu 200 lei scutiți de taxe: Cât vor primi angajații „în mână” și ce cost total vor suporta firmele # HotNews.ro
De la 1 iulie 2026, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va crește de la 4.050 de lei, cât este în prezent, la 4.325 de lei pe lună, potrivit unui proiect…
11:30
„Este o nebunie!”. În epoca dronelor, soldații ruși au urcat pe cai și au atacat liniile fortificate ucrainene. Asaltul surprinzător s-a încheiat rapid – VIDEO # HotNews.ro
Soldați ruși pe cai au încercat să străpungă liniile ucrainene, dar au fost rapid opriți de dronele kamikaze, după cum pare să arate un clip publicat de o unitate ucraineană de pe linia frontului, scrie…
11:30
Cum se prepară un cozonac cu nucă pentru masa de Crăciun? „Acest cozonac pornește de la rețeta bunicii, cea făcută cu răbdare și mult suflet, și ajunge în prezent prin tehnici moderne. Am păstrat gustul…
Acum o oră
11:20
Compania Ryanair, sancționată pentru abuz de poziție dominantă. Amendă de peste 250 de milioane de euro, în Italia # HotNews.ro
Autoritatea italiană pentru concurență a anunțat marți că a aplicat o amendă de peste 255 de milioane de euro companiei aeriene Ryanair din cauza unui abuz de poziție dominantă, pentru că a împiedicat accesul agențiilor…
11:20
AUR invită toți parlamentarii suveraniști la discuții pentru o opoziție „totală”: „Acceptăm să depășim divergențele” # HotNews.ro
AUR îşi anunţă disponibilitatea de cooperare cu forţele politice suveraniste reprezentate în Parlament exclusiv din perspectiva obiectivelor asumate în Manifestul „Opoziţie Totală – Opoziţie Naţională”, propunând în acest sens organizarea unei reuniuni comune cu toţi…
11:10
În fiecare an, înainte de Sărbători, listele de cumpărături devin mai lungi, coșurile mai pline și frigiderul mai aglomerat. În spatele acestor reflexe foarte umane stă însă o problemă reală. În 2020, în Uniunea Europeană…
11:00
De ce mâncăm emoțional de Sărbători și cum ne putem bucura fără excese: mecanismele, riscurile curelor agresive și soluțiile anti-obezitate # HotNews.ro
Sărbătorile vin cu mese bogate, revederi, tensiuni, oboseală acumulată și un cocktail de emoții care ne poate îndrepta spre mâncatul pe fond emoțional. În această perioadă, mesele festive devin ușor un refugiu sau o recompensă,…
11:00
Înregistrate în Curaçao, trei firme de pariuri ilegale își bat joc de statul român. Parchetul a fost sesizat din vară # HotNews.ro
Pariurile „la negru” nu doar că nu plătesc nici un impozit în România, dar sunt riscante pentru jucători, inclusiv pentru minori, a căror dependență de jocurile de noroc este exploatată fără ca statul să găsească…
11:00
Sondaj Avangarde: Cât vor cheltui românii de Sărbători față de anii trecuți și unde le vor petrece # HotNews.ro
Un sondaj Avangarde arată că românii îți ajustează cheltuielile de sărbători în funcție de nivelul perceput al prosperității lor, astfel că mulți dintre ei vor cheltui mai puțin în 2025 în această perioadă, cu diferențe…
Acum 2 ore
10:50
Vremea se schimbă semnificativ în Capitală începând de marți seară. Temperaturile scad iar meteorologii spun că ploaia se va transforma treptat până în prima zi de Crăciun în ninsoare. Bucureștiul se află sub atenționare meteorologică…
10:40
De ce mă calcă pe nervi trendul „trad wife”,cu neveste apretate, mese cu 3 feluri pentru soțul adorat și cozonac la cuptor pentru copilași # HotNews.ro
Ceea ce mă enervează la trendul ăsta nu e că există femei care trăiesc și gândesc exact așa – nu știu de ce ar face-o cineva și nici nu e treaba mea. Ce mă frustrează…
10:40
Crăciunul a început în octombrie, iar militarii SUA bat la ușă. Striviți de criza economică și sub presiunea armadei lui Trump, oamenii din Venezuela au o dorință majoră # HotNews.ro
Opt din zece venezueleni consideră că o schimbare de guvern este necesară sau foarte necesară, potrivit unui sondaj realizat de Universitatea Catolică Andrés Bello din Caracas. Dar sunt prea obosiți și apatici pentru a forța…
10:30
Cum să nu-ți uiți niciodată parolele de pe internet. Soluțiile, în ediția de miercuri a newsletter-ului de tehnologie al HotNews, Good Tech # HotNews.ro
În zilele noastre, trebuie să avem un cont separat pentru toate aplicațiile și site-urile, iar din acest motiv să reușești să ții minte parolele pentru fiecare dintre ele devine aproape misiune imposibilă. În ediția de…
10:30
Am testat cum e să-mi finanțez renovarea băii în sub 10 minute cu cel mai rapid credit de nevoi personale # HotNews.ro
Baia mea arată exact ca genul ăla de spațiu vechi pentru care oamenii spun „lasă, mai merge un an”. Cam așa se întâmplă când te muți în fostul apartament al bunicii. Doar că anul ăla…
10:20
Polonia și-a ridicat avioanele de vânătoare, după noile bombardamente ale rușilor în Ucraina. Sistemele radar și antiaeriana, puse „în stare de alertă maximă” # HotNews.ro
Avioane de luptă poloneze și ale aliaților din cadrul NATO au fost mobilizate marți dimineață pentru a păstra siguranța spațiului aerian polonez după ce Rusia a lansat noi atacuri aeriene asupra vestului Ucrainei, în apropierea…
10:20
Oboseala nu mai este, în 2025, doar rezultatul lipsei de timp. Tot mai mulți oameni ajung la finalul zilei epuizați chiar și atunci când programul pare rezonabil, iar explicația nu ține neapărat de volumul de…
10:20
Alertă de vreme severă de Crăciun. Ninsori viscolite, ger și strat de zăpadă în mai multe regiuni. Cod galben în jumătate de țară # HotNews.ro
Începând de marți seara până în a doua zi de Crăciun, vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării, în timp ce la munte și în Moldova treptat vor predomina ninsorile. Vremea se…
10:10
De la ingredientele „corecte”, până la modul de prezentare, salata de boeuf a devenit pentru români mai mult decât o simplă rețetă – este o adevărată declarație de tradiție. Cu mazăre sau fără? Dacă în…
Acum 4 ore
09:50
SuperLiga: Florin Tănase, după „victoria mare” din derby-ul cu Rapid: „La final așa ne place nouă să trăim, cu emoții” # HotNews.ro
Jucătorul Florin Tănase a afirmat, după derbyul cu Rapid, câștigat de FCSB cu scorul de 2-1, că victoria formației sale este meritată, chiar dacă adversarii au controlat a doua parte a jocului. „O victorie mare,…
09:50
SuperLiga: Antrenorul Craiovei, iritat după victoria cu Csikszereda. „Nu mă mai întrebaţi” # HotNews.ro
Universitatea Craiova a învins-o cu 5-0 pe Csikszereda Miercurea Ciuc, luni seară, pe Stadionul „Ion Oblemenco”, și termină anul pe prima poziție în SuperLiga. Filipe Coelho, antrenorul echipei Universitatea Craiova, ştie că mai este mult…
09:40
Terenurile agricole în 2024: scumpiri lente, cu diferențe uriașe între regiuni, spune INS. Unde ne situăm în Europa # HotNews.ro
Prețul terenului agricol din România continuă să crească, dar într-un ritm temperat, care spune mai degrabă o poveste de stabilizare decât una de boom. În 2024, un hectar de teren arabil a ajuns, în medie,…
09:30
Noi atacuri ale rușilor asupra porturilor ucrainene din apropierea graniței cu România / Ce au detectat radarele MApN / Mesaj RO-Alert în Tulcea și Galați # HotNews.ro
Sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat, în timpul nopții de luni spre marți, două ţinte aeriene în spaţiul ucrainean, „în evoluţie” pe direcţia porturilor Reni şi Chilia, pe fondul unor noi atacuri cu…
09:10
Unul dintre creatorii celebrului joc „Call of Duty”, Vince Zampella, mort după ce s-a izbit cu Ferrariul într-un parapet. Accidentul a fost filmat # HotNews.ro
Co-creatorul „Call of Duty”, Vince Zampella, o figură importantă în lumea jocurilor video, a murit duminică la vârsta de 55 de ani într-un accident de mașină în suburbia Los Angelesului, a anunțat luni compania Electronic…
09:00
Președintele american Donald Trump a afirmat că țara sa are nevoie de Groenlanda din motive de „securitate națională” și a adăugat că Danemarca nu investește în acest teritoriu, după ce duminică a numit un emisar…
08:50
Proiectul Ordonanței Trenuleț, pus în dezbatere noaptea trecută de Ministerul Finanțelor, elimină prevederi din ceea ce s-a dorit a fi un sistem revoluționar, respectiv RO e-TVA. Documentul face referire la Notificarea de conformare RO e-TVA, spune…
08:40
FOTO | Kim Jong Un a inaugurat restaurante și jacuzzi „pentru popor” într-o stațiune montană luxoasă din Coreea de Nord # HotNews.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un şi fiica sa au inaugurat o nouă staţiune montană luxoasă, dotată cu spaţii de agrement „confortabile”, restaurante cu grătar şi jacuzzi, a anunţat marţi presa de stat, potrivit France24. Noua…
08:20
Ce facilități fiscale vor avea angajații care primesc salariu minim, în 2026. Noile prevederi din ordonanța-trenuleț # HotNews.ro
Angajații cu salariul de încadrare la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată vor beneficia de menținerea facilităților fiscale până la finalul lui 2026, în anumite condiții, prevede proiectul de Ordonanță…
08:10
Cu ce prețuri se pot închiria spații comerciale în Piața Matache. Primăria le scoate la licitație în ianuarie 2026 # HotNews.ro
Antreprenorii pot închiria spații comerciale în Piața Matache, una dintre cele mai cunoscute din Capitală. În ianuarie 2026, Primăria Sectorului 1 scoate la licitație 23 de spații pentru vânzarea de produse alimentare și nealimentare, cu…
08:00
Volodimir Zelenski anunță un pas decisiv pentru încheierea războiului: Suntem foarte aproape de un rezultat concret # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că negocierile purtate cu Statele Unite și țările europene în vederea încheierii războiului cu Rusia, care durează de aproape patru ani, sunt „foarte aproape de un rezultat concret”,…
Acum 6 ore
07:40
În perioada sărbătorilor de iarnă 2025, clienții principalelor bănci din România trebuie să țină cont de modificările programului unităților. Majoritatea sucursalelor vor fi închise pe 25 și 26 decembrie, 1 și 2 ianuarie, precum și…
07:40
Prima întâlnire de lucru la Guvern pe legile justiției. Cine face parte din comitetul de analiză # HotNews.ro
Comitetul pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul Justiției se reunește marți, la Palatul Victoria. Potrivit agendei premierului Ilie Bolojam, întâlnirea este programată să înceapă la ora 10:00. „Ca în lumea politică, și în lumea…
07:30
Temperaturile scad zilele următoare, iar în aproape toată țara sunt așteptate lapoviță și ninsoare în ziua de Crăciun, anunță ANM. Lipsa zăpezii a făcut, până acum, ca stațiunile montane să fie mai puțin căutate, spune,…
07:30
VIDEO Trump anunță navele de război din „clasa Trump”, de „100 de ori mai puternice” decât oricare alte cuirasate construite anterior # HotNews.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat luni planurile pentru lansarea unei noi clase de nave de război mari care îi vor purta numele – nave din „clasa Trump” -, decizie care marchează începutul unei extinderi…
07:10
Cea mai mare problemă a României: Populația a ajuns la nivelul anilor ’70. De la influența limitată a Decretului comunist anti-avort până la ruperea prin migrație. Viitorul e sumbru în toate rapoartele GRAFICE # HotNews.ro
Populația României a intrat într-un declin demografic continuu după începutul anilor ’90, iar datele analizate de Profit.ro arată că scăderea s-a accentuat în ultimii ani. România din 2025 este cu aproximativ 48–49 de ani înapoi.…
07:00
Întâlnire marți Nicușor Dan – Cătălin Predoiu. Tema: problemele din justiție / De ce l-a chemat președintele # HotNews.ro
Cătălin Predoiu, actual ministru de Interne, este contestat de magistrații care reclamă disfuncționalitățile din sistemul judiciar, pentru că politicianul PNL a fost ministru al Justiției în 2022, la numirea șefilor de mari parchete și pe…
07:00
VIDEO Pe autostradă de la București la Adjud. Azi se deschid încă 50 de km din Autostrada Moldovei # HotNews.ro
O nouă porțiune din Autostrada Moldovei A7 este deschisă marți, 23 decembrie, după lucrări intense în ultimele luni ale antreprenorului UMB pe tronsoanele la nord de Focșani. Marți vor fi deschiși circa 50 de km…
Acum 12 ore
00:10
Emilia Șercan, după ce Marilen Pirtea a fost vehiculat pentru șefia ministerului Educației: „Nu cred că Bolojan ar nominaliza pe cineva pe care ar fi nevoit să îl retragă. Poate l-a luat în calcul pentru că nu a știut despre plagiatele sale” # HotNews.ro
Jurnalista de investigație Emilia Șercan a transmis luni seară că nu crede că premierul Ilie Bolojan îl va nominaliza pe deputatul PNL Marilen Pirtea pentru funcția de ministru al Educației, în contextul demisiei lui Daniel…
22 decembrie 2025
23:50
Varșovia, „primul oraș din lume complet protejat” de un sistem integrat de apărare aeriană, după ce Polonia a atins capacitatea operațională completă a sistemului Patriot. Ambasadorul SUA: „Nimeni nu ar trebui să se pună cu Polonia” # HotNews.ro
Polonia a atins capacitatea operațională completă a sistemului său de apărare antiaeriană Patriot, un moment important în strategia integrată de apărare aeriană și antirachetă a țării, a anunțat joi ministrul Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, potrivit Radio…
23:20
Administrația președintelui republican al SUA, Donald Trump, va rechema de la post zeci de ambasadori numiți sub administrația anterioară a președintelui democrat Joe Biden, în cadrul unei remanieri ample menite să alinieze corpul diplomatic noilor…
23:20
Ordonanța – trenuleț a fost pusă în dezbatere publică / Ce impozite se reduc și care vor crește de la 1 ianuarie # HotNews.ro
Ministerul Finanțelor a pus, luni seara, în dezbatere publică, așa-numita Ordonanță – trenuleț cu o serie de prevederi fiscale, cu efecte directe asupra salariilor, impozitelor, pensiilor, accizelor, finanțelor locale, companiilor de stat și programelor sociale…
23:00
Procurorii italieni vor închiderea unui caz în care investigau presupuse zboruri ale unor drone rusești. Ce au descoperit # HotNews.ro
Procurorii italieni care investigau presupusele zboruri ale unor drone rusești din zona unui centru european de cercetare spațială au ajuns la concluzia că suspciunile lor sunt nefondate și au solicitat abandonarea cazului, au declarat pentru…
Acum 24 ore
22:40
SuperLiga: Eduard Florescu reziliază cu Slobozia și semnează cu o altă echipă din campionat # HotNews.ro
Eduard Florescu s-a despărțit de Unirea Slobozia, dar va juca tot în SuperLiga, după ce a bătut palma cu Hermannstadt. Mijlocașul a ajuns la Slobozia în iulie, după plecarea de la Yelimay, din Kazahstan, și…
22:40
Rusia își declară „sprijinul deplin” pentru Venezuela în fața „ostilităților” americane. Discuție între Lavrov și omologul de la Caracas # HotNews.ro
Rusia și-a exprimat luni „sprijinul deplin” pentru Venezuela, potrivit anunțului făcut de cele două guverne după convorbirea telefonică dintre cei doi miniștri de externe, în care Serghei Lavrov și Yván Gil au criticat acțiunile SUA,…
22:30
Senatul a adoptat un proiect de lege care prevede sancțiuni pentru medicii care răspândesc informații false în spațiul public # HotNews.ro
Senatul a adoptat, luni, în calitate de prim for sesizat, proiectul de lege care prevede sancționarea medicilor care răspândesc în spațiul public, prin orice mijloace, informatii false sau contrare dovezilor științifice recunoscute la nivel național…
22:30
Cum vrea Nicușor Dan să organizeze referendumul anunțat în magistratură privind activitatea CSM # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan ia în considerare un vot prin corespondență pentru consultarea magistraților privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au declarat surse din Administrația Prezidențială pentru HotNews. „Consiliul Superior al Magistratului acționează în interes…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.