Eșec cu repetiție pentru China. Long March 12A, salt ratat în cursa pentru rachete reutilizabile
HotNews.ro, 23 decembrie 2025 12:50
Prima treaptă a rachetei reutilizabile chineze Long March 12A nu a fost recuperată cu succes, marți, în timpul zborului inaugural, potrivit dezvoltatorului său, în timp ce autoritățile de la Beijing încearcă să reducă decalajul Chinei…
Acum 10 minute
13:20
Dr. Ionuț Leahu: „În abordarea One Health, stomatologul poate fi primul medic care îți salvează viața” # HotNews.ro
Când a început în 2010, dr. Ionuț Leahu era unul din cei patru stomatologi din echipă. Cu muncă multă, pasiune și spirit antreprenorial, medicul a reușit să transforme profesia sa într-un concept de sănătate integrată,…
13:20
Șase giganți din domeniul tehnologiei, dați în judecată de către un reporter de la cel mai influent ziar din SUA, pentru „piratare” de cărți # HotNews.ro
Un reporter de investigație cunoscut pentru dezvăluirea fraudei comise de start-upul Theranos din Silicon Valley, firmă specializată în teste de sânge, a dat în judecată luni compania xAI a miliardarului Elon Musk, precum și companiile…
13:20
Chefi la cuțite 23 decembrie 2025. Eliminări supriză înainte de semifinală. Cine sunt bucătarii rămași în concurs # HotNews.ro
Sezonul 16 din emisiunea Chefi la cuțite a intrat pe turnantă. Show-ul culinar de la Antena 1 se va termina chiar în Ajunul Crăciunului. Episodul 21 al sezonului 16 Chefi la cuțite din 22 decembrie…
Acum 30 minute
13:10
Schimbare importantă la G4Media la patru luni după ce publicația a fost cumpărată de omul de afaceri Radu Budeanu # HotNews.ro
Publicația G4media a renunţat de tot la menţiunea de la finalul articolelor în care se scria că nu acceptă publicitate guvernamentală sau de la partide politice și nici de la industrii prrecum cea a pariurilor,…
13:10
Noii miniștri ai Apărării și Economiei depun astăzi jurământul în fața președintelui. Vor merge apoi la Guvern # HotNews.ro
Radu Miruță și Irineu Darău sunt astăzi, la ora 15.00, investiți oficial în funcțiile de ministru al Apărării și al Economiei. Cei doi miniștri USR vor participa, de la ora 18.00, și la ședința de…
13:00
Mandat de arestare împotriva lui Garry Kasparov. Acuzațiile formulate de justiția din Rusia împotriva disidentului # HotNews.ro
O instanţă rusă a ordonat marţi arestarea în lipsă a şahistului şi disidentului Garry Kasparov, acuzat de justificarea terorismului ca urmare a criticilor sale la adresa războiului din Ucraina, informează EFE, preluată de Agerpres. „Instanţa…
Acum o oră
12:50
12:50
Tradițional servită în special în sezonul rece și de sărbători, piftia de porc sau răcitura este un preparat emblematic, apreciat pentru textura gelatinoasă și gustul bogat de usturoi. Cea mai veche rețetă de piftie se găsește…
12:50
Kremlinul spulberă orice optimism privind un acord de pace în Ucraina. Anunțul omului lui Vladimir Putin # HotNews.ro
Dacă oficialii SUA au avut un discurs prudent sau chiar optimist după negocierile de la Miami, purtătorul de cuvânt al Kremlinului s-a arătat mult mai clar în evaluările sale, spunând că nu vede un progres,…
12:40
„Un atac înainte de Crăciun”. Aproape toată Ucraina, în beznă, după bombardamentul combinat al rușilor, cu 30 de rachete și 650 de drone # HotNews.ro
Rusia a bombardat marți Ucraina cu rachete și drone într-un nou atac aerian combinat, au anunțat autoritățile de la Kiev, ucigând cel puțin trei persoane, inclusiv un copil, și provocând întreruperea de urgență a alimentării…
12:40
Legea care limitează retragerea banilor din fondurile private de pensii, adoptată de Parlament. Principalele modificări aduse # HotNews.ro
Proiectul de lege care prevede că beneficiarii de pensie privată pot retrage 30% din bani într-o singură tranșă, iar restul lunar timp de 8 ani a fost adoptat de Camera Deputaților, for decizional. Au fost…
12:30
Una dintre companiile aviatice cele mai folosite de către români a primit o amendă uriașă. „O vom contesta, e viciată juridic” # HotNews.ro
Ryanair amendată cu 256 de milioane de euro pentru „strategia abuzivă” de limitare a vânzărilor de bilete de către agențiile de turism online Autoritatea italiană pentru concurență afirmă că compania aeriană irlandeză a implementat obstacole…
12:30
Ordonanța – trenuleț înăsprește regulile pentru companiile de stat. Proiectul prevede și sancțiuni de până la 60.000 de lei pentru conducere # HotNews.ro
În proiectul Ordonanței – trenuleț sunt o serie de prevederi care fac referire la companiile de stat. Noile prevederi introduc termene-limită stricte pentru aprobarea bugetelor, condiționează finanțarea publică, extind obligațiile de restructurare pentru companiile cu…
Acum 2 ore
12:20
După ce o serie de furtuni puternice au lovit nordul Californiei, meteorologii americani au avertizat luni că un sistem cauzat de „un râu atmosferic” se intensifică şi se deplasează spre sud, aducând cu sine vânturi…
12:00
Ordonanța-trenuleț. Guvernul decide în această seară ce taxe și impozite modifică pentru 2026. „Sunt anumite prevederi care au fost amânate de la un an la altul, din păcate trebuie să continuăm această amânare” # HotNews.ro
Guvernul se reuneşte marţi în şedinţa din această săptămână, având în vedere zilele libere de Crăciun. Şedinţa este programată să înceapă la ora 18:00, scrie Agerpres. Premierul Ilie Bolojan a anunţat luni seara, într-o emisiune…
11:50
Prima declarație a lui Marilen Pirtea, după ce a confirmat că i s-a propus să conducă Ministerul Educației # HotNews.ro
Marilen Pirtea a confirmat, marți, că i s-a propus preluarea conducerii Ministerului Educației și Cercetării, după demisia lui Daniel David, și a anunțat când va lua o decizie. Rectorul Universității de Vest Timișoara spune că…
11:50
Medicii dintr-un spital din România se confruntă tot mai des cu o cerere inedită: oamenii vin și îi întreabă care a fost ora nașterii lor ca să-și poată face harta astrală # HotNews.ro
Un nou tip de cerere a apărut, în ultimii ani, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Arad, respectiv persoane care doresc să afle exact ora naşterii, pentru a obţine ulterior harta astrală, informaţiile fiind…
11:50
Consiliul General a aprobat nivelul taxelor locale în București pentru anul 2026. Creșteri substanțiale pentru clădiri și terenuri # HotNews.ro
Consilierii CGMB au aprobat, marţi, proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în municipiul Bucureşti, începând cu anul 2026. Proiectul a fost aprobat în şedinţa de marţi a Consiliului General al Municipiului…
11:40
Trupul unei femei în vârstă de 51 de ani a fost găsit carbonizat, luni seară, în urma unui incendiu izbucnit într-o locuinţă din Livada de Bihor, comuna Nojorid, focul fiind cauzat, cel mai probabil, de…
11:30
Crăciun 2025. Câteva lucruri la care trebuie să fiți neapărat atenți în perioada Sărbătorilor: Nu pleca din bucătărie în timp ce găteşti # HotNews.ro
Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă a făcut o serie de recomandări către populaţie pentru a nu exista situaţii neplăcute de sărbători, scrie Agerpres. Fie că este vorba de pregătirea preparatelor în bucătărie, fie de împodobirea…
11:30
Majorarea salariului minim brut la 4.325 lei de la 1 iulie 2026, cu 200 lei scutiți de taxe: Cât vor primi angajații „în mână” și ce cost total vor suporta firmele # HotNews.ro
De la 1 iulie 2026, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va crește de la 4.050 de lei, cât este în prezent, la 4.325 de lei pe lună, potrivit unui proiect…
11:30
„Este o nebunie!”. În epoca dronelor, soldații ruși au urcat pe cai și au atacat liniile fortificate ucrainene. Asaltul surprinzător s-a încheiat rapid – VIDEO # HotNews.ro
Soldați ruși pe cai au încercat să străpungă liniile ucrainene, dar au fost rapid opriți de dronele kamikaze, după cum pare să arate un clip publicat de o unitate ucraineană de pe linia frontului, scrie…
11:30
Cum se prepară un cozonac cu nucă pentru masa de Crăciun? „Acest cozonac pornește de la rețeta bunicii, cea făcută cu răbdare și mult suflet, și ajunge în prezent prin tehnici moderne. Am păstrat gustul…
Acum 4 ore
11:20
Compania Ryanair, sancționată pentru abuz de poziție dominantă. Amendă de peste 250 de milioane de euro, în Italia # HotNews.ro
Autoritatea italiană pentru concurență a anunțat marți că a aplicat o amendă de peste 255 de milioane de euro companiei aeriene Ryanair din cauza unui abuz de poziție dominantă, pentru că a împiedicat accesul agențiilor…
11:20
AUR invită toți parlamentarii suveraniști la discuții pentru o opoziție „totală”: „Acceptăm să depășim divergențele” # HotNews.ro
AUR îşi anunţă disponibilitatea de cooperare cu forţele politice suveraniste reprezentate în Parlament exclusiv din perspectiva obiectivelor asumate în Manifestul „Opoziţie Totală – Opoziţie Naţională”, propunând în acest sens organizarea unei reuniuni comune cu toţi…
11:10
În fiecare an, înainte de Sărbători, listele de cumpărături devin mai lungi, coșurile mai pline și frigiderul mai aglomerat. În spatele acestor reflexe foarte umane stă însă o problemă reală. În 2020, în Uniunea Europeană…
11:00
De ce mâncăm emoțional de Sărbători și cum ne putem bucura fără excese: mecanismele, riscurile curelor agresive și soluțiile anti-obezitate # HotNews.ro
Sărbătorile vin cu mese bogate, revederi, tensiuni, oboseală acumulată și un cocktail de emoții care ne poate îndrepta spre mâncatul pe fond emoțional. În această perioadă, mesele festive devin ușor un refugiu sau o recompensă,…
11:00
Înregistrate în Curaçao, trei firme de pariuri ilegale își bat joc de statul român. Parchetul a fost sesizat din vară # HotNews.ro
Pariurile „la negru” nu doar că nu plătesc nici un impozit în România, dar sunt riscante pentru jucători, inclusiv pentru minori, a căror dependență de jocurile de noroc este exploatată fără ca statul să găsească…
11:00
Sondaj Avangarde: Cât vor cheltui românii de Sărbători față de anii trecuți și unde le vor petrece # HotNews.ro
Un sondaj Avangarde arată că românii îți ajustează cheltuielile de sărbători în funcție de nivelul perceput al prosperității lor, astfel că mulți dintre ei vor cheltui mai puțin în 2025 în această perioadă, cu diferențe…
10:50
Vremea se schimbă semnificativ în Capitală începând de marți seară. Temperaturile scad iar meteorologii spun că ploaia se va transforma treptat până în prima zi de Crăciun în ninsoare. Bucureștiul se află sub atenționare meteorologică…
10:40
De ce mă calcă pe nervi trendul „trad wife”,cu neveste apretate, mese cu 3 feluri pentru soțul adorat și cozonac la cuptor pentru copilași # HotNews.ro
Ceea ce mă enervează la trendul ăsta nu e că există femei care trăiesc și gândesc exact așa – nu știu de ce ar face-o cineva și nici nu e treaba mea. Ce mă frustrează…
10:40
Crăciunul a început în octombrie, iar militarii SUA bat la ușă. Striviți de criza economică și sub presiunea armadei lui Trump, oamenii din Venezuela au o dorință majoră # HotNews.ro
Opt din zece venezueleni consideră că o schimbare de guvern este necesară sau foarte necesară, potrivit unui sondaj realizat de Universitatea Catolică Andrés Bello din Caracas. Dar sunt prea obosiți și apatici pentru a forța…
10:30
Cum să nu-ți uiți niciodată parolele de pe internet. Soluțiile, în ediția de miercuri a newsletter-ului de tehnologie al HotNews, Good Tech # HotNews.ro
În zilele noastre, trebuie să avem un cont separat pentru toate aplicațiile și site-urile, iar din acest motiv să reușești să ții minte parolele pentru fiecare dintre ele devine aproape misiune imposibilă. În ediția de…
10:30
Am testat cum e să-mi finanțez renovarea băii în sub 10 minute cu cel mai rapid credit de nevoi personale # HotNews.ro
Baia mea arată exact ca genul ăla de spațiu vechi pentru care oamenii spun „lasă, mai merge un an”. Cam așa se întâmplă când te muți în fostul apartament al bunicii. Doar că anul ăla…
10:20
Polonia și-a ridicat avioanele de vânătoare, după noile bombardamente ale rușilor în Ucraina. Sistemele radar și antiaeriana, puse „în stare de alertă maximă” # HotNews.ro
Avioane de luptă poloneze și ale aliaților din cadrul NATO au fost mobilizate marți dimineață pentru a păstra siguranța spațiului aerian polonez după ce Rusia a lansat noi atacuri aeriene asupra vestului Ucrainei, în apropierea…
10:20
Oboseala nu mai este, în 2025, doar rezultatul lipsei de timp. Tot mai mulți oameni ajung la finalul zilei epuizați chiar și atunci când programul pare rezonabil, iar explicația nu ține neapărat de volumul de…
10:20
Alertă de vreme severă de Crăciun. Ninsori viscolite, ger și strat de zăpadă în mai multe regiuni. Cod galben în jumătate de țară # HotNews.ro
Începând de marți seara până în a doua zi de Crăciun, vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării, în timp ce la munte și în Moldova treptat vor predomina ninsorile. Vremea se…
10:10
De la ingredientele „corecte”, până la modul de prezentare, salata de boeuf a devenit pentru români mai mult decât o simplă rețetă – este o adevărată declarație de tradiție. Cu mazăre sau fără? Dacă în…
09:50
SuperLiga: Florin Tănase, după „victoria mare” din derby-ul cu Rapid: „La final așa ne place nouă să trăim, cu emoții” # HotNews.ro
Jucătorul Florin Tănase a afirmat, după derbyul cu Rapid, câștigat de FCSB cu scorul de 2-1, că victoria formației sale este meritată, chiar dacă adversarii au controlat a doua parte a jocului. „O victorie mare,…
09:50
SuperLiga: Antrenorul Craiovei, iritat după victoria cu Csikszereda. „Nu mă mai întrebaţi” # HotNews.ro
Universitatea Craiova a învins-o cu 5-0 pe Csikszereda Miercurea Ciuc, luni seară, pe Stadionul „Ion Oblemenco”, și termină anul pe prima poziție în SuperLiga. Filipe Coelho, antrenorul echipei Universitatea Craiova, ştie că mai este mult…
09:40
Terenurile agricole în 2024: scumpiri lente, cu diferențe uriașe între regiuni, spune INS. Unde ne situăm în Europa # HotNews.ro
Prețul terenului agricol din România continuă să crească, dar într-un ritm temperat, care spune mai degrabă o poveste de stabilizare decât una de boom. În 2024, un hectar de teren arabil a ajuns, în medie,…
09:30
Noi atacuri ale rușilor asupra porturilor ucrainene din apropierea graniței cu România / Ce au detectat radarele MApN / Mesaj RO-Alert în Tulcea și Galați # HotNews.ro
Sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat, în timpul nopții de luni spre marți, două ţinte aeriene în spaţiul ucrainean, „în evoluţie” pe direcţia porturilor Reni şi Chilia, pe fondul unor noi atacuri cu…
Acum 6 ore
09:10
Unul dintre creatorii celebrului joc „Call of Duty”, Vince Zampella, mort după ce s-a izbit cu Ferrariul într-un parapet. Accidentul a fost filmat # HotNews.ro
Co-creatorul „Call of Duty”, Vince Zampella, o figură importantă în lumea jocurilor video, a murit duminică la vârsta de 55 de ani într-un accident de mașină în suburbia Los Angelesului, a anunțat luni compania Electronic…
09:00
Președintele american Donald Trump a afirmat că țara sa are nevoie de Groenlanda din motive de „securitate națională” și a adăugat că Danemarca nu investește în acest teritoriu, după ce duminică a numit un emisar…
08:50
Proiectul Ordonanței Trenuleț, pus în dezbatere noaptea trecută de Ministerul Finanțelor, elimină prevederi din ceea ce s-a dorit a fi un sistem revoluționar, respectiv RO e-TVA. Documentul face referire la Notificarea de conformare RO e-TVA, spune…
08:40
FOTO | Kim Jong Un a inaugurat restaurante și jacuzzi „pentru popor” într-o stațiune montană luxoasă din Coreea de Nord # HotNews.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un şi fiica sa au inaugurat o nouă staţiune montană luxoasă, dotată cu spaţii de agrement „confortabile”, restaurante cu grătar şi jacuzzi, a anunţat marţi presa de stat, potrivit France24. Noua…
08:20
Ce facilități fiscale vor avea angajații care primesc salariu minim, în 2026. Noile prevederi din ordonanța-trenuleț # HotNews.ro
Angajații cu salariul de încadrare la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată vor beneficia de menținerea facilităților fiscale până la finalul lui 2026, în anumite condiții, prevede proiectul de Ordonanță…
08:10
Cu ce prețuri se pot închiria spații comerciale în Piața Matache. Primăria le scoate la licitație în ianuarie 2026 # HotNews.ro
Antreprenorii pot închiria spații comerciale în Piața Matache, una dintre cele mai cunoscute din Capitală. În ianuarie 2026, Primăria Sectorului 1 scoate la licitație 23 de spații pentru vânzarea de produse alimentare și nealimentare, cu…
08:00
Volodimir Zelenski anunță un pas decisiv pentru încheierea războiului: Suntem foarte aproape de un rezultat concret # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că negocierile purtate cu Statele Unite și țările europene în vederea încheierii războiului cu Rusia, care durează de aproape patru ani, sunt „foarte aproape de un rezultat concret”,…
07:40
În perioada sărbătorilor de iarnă 2025, clienții principalelor bănci din România trebuie să țină cont de modificările programului unităților. Majoritatea sucursalelor vor fi închise pe 25 și 26 decembrie, 1 și 2 ianuarie, precum și…
