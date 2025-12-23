Crăciun la Prima TV sub sloganul Crede în Bine VIDEO
23 decembrie 2025
Sărbătoarea Crăciunului este despre lumină, despre familie laolaltă, despre bucuria simplă de a dărui și de a fi împreună. Este momentul în care credem mai mult ca oricând în bine, în emoție, în povești care ne apropie.
Profitând de loialitatea clienților chiar și pe fondul turbulențelor globale și al tarifelor comerciale impuse de președintele american Donald Trump, băncile de investiții de pe Wall Street și-au întărit în 2025 poziția dominantă pe piața europeană.
DECIZIE Impozitele pe mașini și case cresc substanțial. Noile taxe din capitală au fost aprobate DOCUMENT # Profit.ro
Impozitele pe locuințe vor crește puternic de anul următor, cu aproape 80%.
Cum alegi vinul potrivit pentru masa de Crăciun: recomandări de la expertii Unvinpezi.ro # Profit.ro
Sărbătorile de iarnă înseamnă mese îmbelșugate, momente petrecute alături de cei dragi și preparate tradiționale care nu lipsesc din nicio casă, de la sarmale și friptură de porc până la cozonac și aperitivele clasice.
Meteorologii anunță ninsori în Capitală în noaptea din Ajunul Crăciunului. În București, stratul de zăpadă este estimat să atingă de 3...6 cm.
Apple pregătește primele teste pentru producerea iPhone 18, în contextul în care compania urmează ca anul viitor să schimbe strategia de lansare.
Banca Comercială Română a listat la BVB o nouă emisiune de euroobligațiuni, în valoare de 500 milioane euro.
Tronsonul de 50 de kilometri al Autostrăzii A7 dintre Focșani și Adjud a fost dat în circulație.
Premieră în România - Cel mai mare grup industrial din Turcia intră pe piața de energie CONFIRMARE # Profit.ro
Compania românească Waldevar Energy a semnat un contract cu Entek Elektrik, subsidiară a celui mai mare conglomerat industrial din Turcia, Tüpraș, pentru dezvoltarea unui parc fotovoltaic masiv în localitatea Niculești.
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
Coreea de Sud introduce recunoașterea facială la înregistrarea unui nou număr de telefon mobil pentru combaterea escrocheriilor telefonice # Profit.ro
Sud-coreenii vor fi obligați să utilizeze un software de recunoaștere facială în timp real la înregistrarea unui nou număr de telefon mobil, în urma implementării unei noi măsuri de probă care vizează combaterea escrocheriilor telefonice.
Retailerul german Kaufland își extinde oferta din magazine cu noi produse românești, provenite din mai multe regiuni ale țării.
În primele nouă luni ale anului 2025, veniturile ING Bank s-au majorat cu 6,1% față de aceeași perioadă a anului trecut, depășind borna de 3 miliarde de lei.
VIDEO Coreea de Nord inaugurează, în prezența lui Kim Jong Un, o stațiune montană luxoasă # Profit.ro
Kim Jong Un și fiica sa au inaugurat o nouă stațiune montană luxoasă, dotată cu spații de agrement „confortabile”, restaurante cu grătar și jacuzzi.
Aplicația CEC Bank nu funcționează. Clienții reclamă probleme la plata cu cardul și ATM-uri # Profit.ro
Aplicația CEC Bank nu funcționează în prezent.
ALERTĂ meteo: Cod galben de vânt puternic, ninsori viscolite și polei în aproape jumătate din țară # Profit.ro
Până vineri dimineață se vor semnala precipitații mixte și ninsori, în cea mai mare parte a țării, în timp ce vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 45-55 kilometri pe oră.
După modelul platformelor de muzică, ChatGPT oferă acum propria recapitulare anulă, în care sintetizează, în propriul stil, activitatea utilizatorilor din anul care este pe cale să se încheie.
Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente a aprobat pilula de slăbit a Novo Nordisk, oferind producătorului danez de medicamente un avantaj în cursa pentru comercializarea unui medicament oral puternic pentru slăbit, în încercarea de a recâștiga terenul pierdut în fața rivalului Eli Lilly (LLY.N).
Donald Trump a afirmat că America are nevoie de Groenlanda din motive de „securitate națională” și a adăugat că Danemarca nu investește în acest teritoriu, după ce duminică a numit un emisar special pentru a aborda problemele legate de această insulă.
Mercedes-Benz plătește 149,6 milioane de dolari pentru închiderea unei investigații în SUA # Profit.ro
Procurorul general al statului New York a anunțat că Mercedes-Benz a ajuns la o înțelegere în valoare de 149,6 milioane de dolari cu autoritățile din Statele Unite pentru a închide o investigație de durată privind acuzații de manipulare a emisiilor la vehiculele diesel.
Potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS).Cifra de afaceri din comerțul cu ridicata (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), a crescut, în primele zece luni, atât ca serie brută cu 1,6%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 1%.
Pe măsură ce investitorii revin la metalele prețioase ca instrumente de protecție, într-un context marcat de incertitudini economice și geopolitice, prețurile aurului și argintului au atins noi recorduri istorice.
Vinul zilei: un cupaj italian cu arome de fructe supracoapte și nuanțe de ciocolată, cu un final ușor mentolat. Un vin care știe cum să fie memorabil fără a fi neapărat ostentativ # Profit.ro
Recomandarea noastră de astăzi, 24 Carati Vino Rosso 2021 de la Tenuta Antonini, este un vin roșu italian amplu, expresiv și elegant, cu un stil modern.
Profit Point Network - lansarea unui nou ecosistem financiar în România. AI și tech pentru finanțele tale # Profit.ro
Masterbrok SRL, companie care a pus bazele brandurilor educaționale Profit Point și Profit Point Network, a organizat Gala Profit Point Network, un eveniment de referință dedicat analizei anului economic 2025, previziunilor pentru 2026 și lansării oficiale a unui ecosistem integrat de educație financiară, investiții și tehnologie.
Bursa de la Londra, peste Wall Street în acest an. Investitorii văd potențial de creștere și în 2026 # Profit.ro
În pofida incertitudinilor politice și economic, acțiunile britanice au avut o performanță superioară celor americane în 2025, iar o parte dintre investitori și analiști consideră că există spațiu suplimentar de creștere și în 2026.
Prețurile petrolului urcă, pe fondul riscurilor de întrerupere a livrărilor din Venezuela și Rusia # Profit.ro
Pe fondul îngrijorărilor legate de posibile perturbări ale aprovizionării globale, după ce autoritățile americane au urmărit un petrolier în apropiere de Venezuela, iar atacuri ucrainene au afectat infrastructură maritimă rusă, prețurile petrolului au înregistrat creșteri semnificative.
BYD a intrat în Europa cu ambiția de a deveni un jucător major în zona mașinilor electrice, aducând modele precum Atto 3, Dolphin, Seal și altele, cu un raport preț/dotări foarte agresiv.
ASF anulează o licitație pentru un program informatic destinat supravegherii activității de tranzacționare pe piața locală de capital. E a cincea oară în intervalul 2022 - 2025 # Profit.ro
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a anulat licitația pentru achiziționarea unui program informatic destinat supravegherii activității de tranzacționare pe piața de capital din România, care urma să îmbunătățească monitorizarea în timp real a tranzacțiilor și să contribuie la consolidarea capacității instituționale a instituției pentru identificarea rapidă a unor posibile disfuncționalități, abateri sau cazuri de abuz de piață.
Platformă care digitalizează piața activelor în "distres”. Vasile Godîncă-Herlea, CEO Azitis: Am listat active de 112 milioane euro și am vândut peste 30 milioane euro în 70 de zile. Mergem spre o dezvoltare regională - Profit.ro TV Educație cu Profit # Profit.ro
Azitis digitalizează piața activelor în “distres”, un segment evaluat la câteva miliarde de euro în România, printr-o platformă de licitații online care reduce timpul de vânzare, crește transparența și lărgește accesul investitorilor. Compania a atins rapid autosustenabilitatea, reinvestește integral profitul și pregătește extinderea regională, după primele teste în Republica Moldova.
Dacia Spring este prinsă la mijloc de Hyundai Inster și Leapmotor T03. Vânzările modelelor Dacia, sub presiunea concurenților # Profit.ro
Modelele mărcilor Dacia și Ford produse în România continuă să realizeze vânzări importante pe piețele din Europa, cu doar o lună înainte de finalul anului. Pe lângă Duster, Bigster, Sandero și Puma, fabricate în România, și Spring, care este produs în China, se confruntă cu o concurență puternică în segmentul A, relevă analiza Profit.ro.
Opinii: PROFITUL: ce rol joacă felul în care ne raportăm la Profit în rămânerea în urmă a Europei față de SUA? Profitul trebuie să fie și lăcomie bună, și amortizor anti-risc, și meritocrație! # Profit.ro
Șansa rară a Capitalului Românesc de a reintra la vârf în industria grea + șansa Statului Român de a-și face loc la masa decidenților în companii și sectoare cu rol Geopolitic.
VIDEO Recoltă bună la vin românesc. Mircea Matei, CEO Fine Wine Lacerta: Creșterea costurilor va afecta toate cramele. 2026 nu va fi un an ușor, ne așteptăm mai degrabă la o scădere. Recolta va fi însă de calitate - Profit.ro Live TV # Profit.ro
Pentru piața vinului, 2025 a fost un an marcat de contraste. Interesul consumatorilor pentru vin ca produs gastronomic și cultural a crescut, în timp ce consumul, în special în HoReCa, a rămas sub presiune. Mircea Matei, CEO Fine Wine Lacerta, observă un trend pozitiv care se consolidează de mai mulți ani, legat de schimbarea comportamentului de consum și de apropierea publicului de crame și de procesul de producție.
Românii se duc de Crăciun și Revelion la plajă. Cele mai căutate pachete sunt pentru destinațiile calde și exotice # Profit.ro
Românii își schimbă clar preferințele pentru vacanțele de iarnă, orientându-se către destinații exotice și programe de lungă durată care includ atât Crăciunul, cât și Revelionul, potrivit datelor DAL Travel, unul dintre cei mai mari tour-operatori din România.
Record la cafea și hotdogi în stațiile MOL. Cel mai înalt nivel din istorie ca vânzări, compensând scăderea volumelor de carburanți comercializate # Profit.ro
Dacă vânzările de carburanți ale grupului maghiar MOL în România se află în scădere, cele de produse complementare din stații, mai ales de cafea și hotdogi, au atins în acest an cea mai bună performanță din istorie, relevă datele analizate de Profit.ro.
HARTĂ Românii au cele mai aglomerate case din UE. Peste 40% dintre noi stau în case cu prea mulți oameni pentru confort # Profit.ro
În 2024, 16,9% dintre persoanele din Uniunea Europeană locuiau în gospodării supraaglomerate, o ușoară scădere față de 18,1% în 2014.
Vila din Aviatorilor, pregătită cu milioane euro ca reședință de fost președinte, nu poate fi închriată de Guvern. Și a doua licitație a eșuat # Profit.ro
Nici la a doua licitație pentru vila din bulevardul Aviatorilor nr. 86, zona Primăverii din Capitală, nu a fost depusă nici măcar o ofertă de înscriere valabilă, la prețul de pornire de 35.000 euro/ lună, solicitat de Regia Autonomă - Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS), relevă datele analizate de Profit.ro.
Duster câștigă o piață surpriză. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Wolt dezvăluie planurile în România pe termen lung și vede 4 tendințe majore care vor modela piața: Ne dorim să devenim „one-stop online shop”-ul fiecărui român # Profit.ro
Platforma finlandeză de livrare Wolt, recent intrată pe piața locală, și-a făcut cunoscute planurile pe termen lung pentru România.
VIDEO Explozie de bucurie în sat spaniol: Sunt milionari cu toții la loterie, după ce au pierdut casele în incendiu # Profit.ro
Satul La Bañeza, din Castilla y León, a fost cuprins de unul dintre cele mai grave incendii forestiere din istoria Spaniei.
Cea mai mare problemă a României: Populația a ajuns la nivelul anilor '70. De la influența limitată a Decretului comunist anti-avort până la ruperea prin migrație. Viitorul e sumbru în toate rapoartele GRAFICE # Profit.ro
Populația României a intrat într-un declin demografic continuu după începutul anilor ’90, iar datele analizate de Profit.ro arată că scăderea s-a accentuat în ultimii ani. România din 2025 este cu aproximativ 48–49 de ani înapoi.
EXCLUSIV Tranzacție importantă finalizată. Intesa Sanpaolo și-a mutat angajații din sediul central în turnul First Bank, al One United Properties - CONFIRMARE # Profit.ro
Intesa Sanpaolo Bank România, parte a celui mai mare grup bancar din Italia și al doilea cel mai mare din Europa, a mutat sediul central al băncii din clădirea de birouri America House, aflată în centrul Bucureștiului, în turnul învecinat, One Victoriei Plaza, în care își are sediul central First Bank, instituție financiară care a fuzionat cu Intesa, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
Imagini din interior la „Tunelurile pentru urși”. Va fi liber doar de Sărbători FOTO&VIDEO # Profit.ro
Noi imagini sunt prezentate de pe șantierul A1 Margina – Holdea, cu "tunelurile pentru urși".
Aplicația SPEED Taxi va funcționa la nivel național, în toate orașele din România unde există taxiuri autorizate, începând cu anul viitor.
Israelul a distrus un imobil în care locuiau aproximativ 12 familii palestiniene, la Ierusalimul de Est,
Trump suspendă toate proiectele de parcuri eoliene offshore, invocând mișcarea palelor turbinelor # Profit.ro
Guvernul american suspendă toate proiectele majore de parcuri eoliene offshore, aflate în construcție.
Într-o sesiune cu o lichiditate foarte bună, indicele celor mai vizibile acțiuni românești s-a avut o apreciere semnificativă până în zona maximelor istorice.
Ca urmare a vânzărilor slabe, Volkswagen va retrage monovolumul electric ID.Buzz de pe piața din Statele Unite în 2026.
Iașiul poate deveni primul oraș din România cu tren suspendat, reprezentanții Consiliului Local și cei ai Consiliului Județean urmând acum să se întâlnească pentru a discuta studiul de prefezabilitate.
