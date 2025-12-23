Moartea suspectă a Rodicăi Stănoiu: polițiștii fac percheziții la casa fostului ministru al Justiţiei. Ce vizează autoritățile

22:50

Un bărbat din Marea Britanie este acuzat - alături de alţi cinci bărbaţi - de comiterea de infracţiuni sexuale împotriva fostei sale soţii pe o perioadă de 13 ani. El este acuzat şi de administrarea unei substanţe cu intenţia de a o ameţi sau de a o imobiliza pe femeie pentru a permite activitatea sexuală, precum şi de voyeurism, deţinere de imagini indecente cu copii şi deţinere de imagini extreme, un caz ce aminteşte de celebrul dosar „Pelicot” din Franţa, relatează Sky News.