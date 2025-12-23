Un tribunal italian a permis unui adolescent de 13 ani să-și schimbe sexul: mediile catolice au reacționat criticând dur decizia

12:40

Preşedintele american Donald Trump a zburat de cel puţin opt ori cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein în avionul privat al acestuia în anii 1990, inclusiv o dată când a călătorit doar cu Epstein şi o tânără de 20 de ani. Acest lucru e indicat de un nou lot de mii de documente nepublicate anterior, pe care Departamentul de Justiţie al SUA le-a dezvăluit luni după-amiază, dar se pare că le-a şters ulterior, însă pe care Washington Post a reuşit să le descarce înainte ca acestea să devină indisponibile.