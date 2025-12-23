Taximetriștii vor face concurență Uber și Bolt, urmând ca de la 1 ianuarie cursele să poată fi solicitate printr-o aplicație valabilă în toate orașele din România

05:40

„Suntem singura telecabină din Europa care merge şi noaptea”. Telecabina modernizată și redeschiderea restaurantului Panoramic de pe Tâmpa ar putea fi motoare de dezvoltare a turismului la Brașov. Telecabina modernizată de pe Tâmpa şi restaurantul Panoramic sunt două dintre atracţiile Braşovului care ar putea contribui la creşterea turismului din oraş, dar şi a economiei locale. [...]