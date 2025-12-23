Tradițiile de Crăciun, păstrate cu sfințenie într-un sat din județul Brașov: Localnicii, invitați să participe la jocuri și baluri
23 decembrie 2025
În satul Berivoi, județul Brașov, este păstrată vie tradiția sărbătorilor de iarnă și în sezonul 2025–2026. Ceata de feciori va merge la colindat pe la casele oamenilor, ducând vestea Nașterii Domnului și spiritul comunității, iar localnicii sunt invitați să participe la jocuri și baluri organizate pe tot parcursul sărbătorilor de iarnă. Evenimentele aduc împreună tradiția, [...]
• • •
6 din 10 români consideră că Justiția este controlată politic / 2 din 3 români cred că este important ca cetățenii să susțină independența magistraților prin acțiuni civice # BizBrasov.ro
66% dintre români declară că nu s-ar simți în siguranță dacă ar ajunge în fața Justiției pentru a li se face dreptate. Tot două treimi dintre români sunt nemulțumiți de modul în care se împarte dreptatea, iar peste 60% consideră că Justiția este controlată politic în mare și foarte mare măsură, arată un studiu statistic [...]
Cu mașina radiată, beat și fără permis, un bărbat a plecat la plimbare: A avut „ghinion” înainte de sărbători și s-a întâlnit cu polițiștii # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Secției Voila au oprit o mașină pe DN 1S, la intrarea în comuna Părău, din județul Brașov. În urma verificărilor, agenții au constatat că autovehiculul era condus de un bărbat, care nu avea permis de conducere. De asemenea, testarea acestuia cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,85 mg/l alcool pur [...]
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov au intervenit în noaptea de 20 decembrie, în jurul orei 01.00, după ce au fost sesizați cu privire la un conflict izbucnit într-o zonă publică din municipiu, pe fondul unor neînțelegeri mai vechi. În urma verificărilor, oamenii legii au stabilit că un bărbat ar fi fost agresat fizic de [...]
Cât vor plăti brașovenii impozite pe casă sau mașină în 2026. Pentru autovehiculele cu motoare non-euro – Euro 4, majorarea este de 100% # BizBrasov.ro
În ședința de astăzi a Consiliului Local au fost aprobate noile impozite și taxe locale, conform ultimelor modificări la Codul Fiscal, care prevăd o serie de modificări asupra nivelului de impozitare și modului de calcul. Astfel, odată cu modificarea acestui act normativ, deși executivul și Consiliul Local nu au propus nici o modificare în privința [...]
Tranzacție finalizată: Rețeaua medicală Regina Maria a fost vândută. Finlandezii s-au obligat să plafoneze prețurile din Brașov, București și Constanța # BizBrasov.ro
Grupul finlandez Mehiläinen a semnat achiziția rețelei de unități medicale Reginei Maria, cea mai mare tranzacție din sectorul medical din Europa Centrală și de Est. Valoarea tranzacției depășește un miliard de euro. Grupul finlandez Mehiläinen se obligă ca, pentru o perioadă de 3 ani, să plafoneze prețurile serviciilor de reproducere umană asistată în clinicile din [...]
Tatăl adoptiv al tinerei ucise de urs anul trecut în Bucegi a lansat o afacere unică în țară: Noi suntem obișnuiți să mergem la cimitir, la preot, dar apoi, mulți uită # BizBrasov.ro
Ștefan Zaharia, tatăl adoptiv spiritual al Dianei Maria, tânăra din Iași care, în 2024, a murit în Bucegi, a lansat un start-up imediat după această tragedie. Diana Maria, tânăra în vârstă de 19 ani, a murit în vara anului trecut din cauza rănilor provocate de un urs. A fost atacată de animal, târâtă și ucisă pe traseul [...]
A fost suspendată aplicarea până în 31 decembrie 2026 a prevederilor legii care interzicea cumulul pensie-salariu/ Daniel David: Are implicaţii majore pentru sistemul de educaţie-cercetare # BizBrasov.ro
A fost suspendată aplicarea până în 31 decembrie 2026 a prevederilor legii care interzicea cumulul pensie-salariu/ Daniel David: Are implicaţii majore pentru sistemul de educaţie-cercetare Ministerul Educaţiei anunţă că, printr-o ordonanţă de urgenţă, a fost suspendată, până în 31 decembrie 2026, aplicarea prevederilor legii care interzicea cumulul pensie-salariu în domeniul educaţiei. ”Am solicitat acest lucru [...]
Uber, obligată să plătească drepturi de autor pentru muzica pusă în mașinile din România # BizBrasov.ro
Curtea de Apel București a obligat Uber să plătească drepturi de autor de peste 7,3 milioane de lei pentru muzica din mașini. Decizia nu este definitivă. Asociația pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor a dat în judecată Uber pentru drepturi de autor, solicitând instanței obligarea pârâtelor Uber BV – Filiala București SRL și Uber BV ”la plata [...]
De ce nu ajunge carnea de porc românească în „galantarele” din magazine: Consiliul Concurenței investighează piața # BizBrasov.ro
Consiliul Concurenței a declanșat un studiu pentru a identifica barierele care limitează accesul fermierilor români pe piața procesării și comercializării cărnii de porc. Autoritatea vizează identificarea eventualelor disfuncționalități ale sectorului care ar putea afecta concurența și implicit consumatorii. Astfel, studiul urmărește stabilirea limitărilor administrative, de reglementare și de acces la finanțare, care frânează dezvoltarea fermelor [...]
„Găşti din interiorul sistemului şi-au dat mâna cu găşti din afara sistemului şi fiecare pe palierul de competenţă a reuşit să aducă un sistem judiciar în stare de moarte clinică”- procuror militar, la dicuțiile cu președintele Nicușor Dan # BizBrasov.ro
„Găşti din interiorul sistemului şi-au dat mâna cu găşti din afara sistemului şi fiecare pe palierul de competenţă a reuşit să aducă un sistem judiciar în stare de moarte clinică”- procuror militar, la dicuțiile cu președintele Nicușor Dan Preşedintele Asociaţiei Iniţiativa pentru Justiţie, procurorul militar Bogdan Pîrlog, a afirmat, luni, la întâlnirea cu magistraţii de [...]
FOTO 500 de copii din medii defavorizate din Brașov au primit jucării, haine, alimente și dulciuri, în cadrul proiectului „O iarnă călduroasă”/Micuții au participat la activități educaționale, culturale și recreative # BizBrasov.ro
Pentru unii copii, iarna înseamnă mai mult decât sărbători. Înseamnă lipsuri, griji și puține ocazii de a trăi bucurii simple. Din dorința de a aduce mai multă normalitate, siguranță și speranță în viața acestor copii a luat naștere proiectul județean de voluntariat „O iarnă călduroasă. Acesta a fost inițiat și coordonat Grădinița cu Program Prelungit „Lumea copiilor” [...]
FOTO Un nou contingent de pușcași marini spanioli a ajuns la baza NATO de la Cincu, din județul Brașov # BizBrasov.ro
Un nou contingent de pușcași marini spanioli a ajuns la baza NATO de la Cincu, din județul Brașov. Contingentul militar spaniol a început cea de-a treia rotație pe flancul estic al NATO, în România. Astfel, militarii spanioli din Grupul de Luptă Multinațional NATO dislocați în România au început o nouă misiune la Cincu. În această [...]
Principalele rețele de magazine din România au făcut public programul de sărbători. Cel mai important lucru este că de Crăciun, adică în 25 decembrie, și în prima zi din 2026 magazinele vor fi închise. Hypermarketul Carrefour va funcţiona până pe 23 decembrie după programul obișnuit, între orele 7:00 și 22:00. În Ajunul Crăciunului, unitățile se [...]
Cine sunt cei 11 magistrați curajoși care au venit la discuțiile despre justiție convocate de președintele Nicușor Dan. Unul dintre ei este judecător la Tribunalul Brașov # BizBrasov.ro
Cine sunt cei 11 magistrați curajoși care au venit la discuțiile despre justiție convocate de președintele Nicușor Dan. Unul dintre ei este judecător la Tribunalul Brașov. Președintele Nicușor Dan are discuții luni, 22 decembrie, la Palatul Cotroceni, cu magistrații care au dorit să vorbească deschis despre situația din sistemul de justiție, după dezvăluirile din documentarul [...]
De la Tractorul, la Drumul Poienii: cum s-a schimbat harta prețurilor imobiliare din Brașov în 2025 # BizBrasov.ro
Cele mai scumpe cartiere din România pentru cei care și-au dorit să-și cumpere propria locuință în 2025 se găsesc în București, Cluj-Napoca și în Brașov. Doar în aceste orașe întâlnim zone în care apartamentele au fost scoase la vânzare cu prețuri medii ce au depășit pragul de 3.000 euro/mp util și au ajuns să se [...]
Primul val de ninsori din această iarnă începe în 24 decembrie. Unde vor cădea primii fulgi de nea # BizBrasov.ro
Administrația Națională de Meteorologie anunță ninsori în Moldova și la munte. Potrivit meteorologilor, în intervalul 24 decembrie, ora 08:00 – 25 decembrie, ora 08:00, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare în Moldova și în zonele montane, unde se va depune strat de zăpadă. Cele mai mari cantități sunt estimate în Carpații Meridionali și [...]
Suspiciuni de licitații „trucate”, la un spital din județul Brașov. Dosar penal în urma licitației pentru consumabile medicale la secția de hemodializă # BizBrasov.ro
O anchetă jurnalistică făcută de ziarul Monitorul de Făgăraș susține că la Spitalul Municipal „Aurel Tulbure” din oraș sunt, la acest moment, probleme cu licitațile pentru consumabilele medicale pentru secția de hemodializă, pe lângă alte suspiciuni, mult mai vechi, dar neconfirmate de procurori. Redăm pasaje din ancheta jurnalistică a monitorfg.ro: „Contractul pentru consumabile medicale pentru [...]
Director din ANPC: „Suntem bătaia de joc a importatorilor de citrice. Lămâile și portocalele din România sunt furaj animalier” # BizBrasov.ro
Paul Anghel, director general în Direcţia Generală Control şi Supraveghere Piaţă din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), a transmis un mesaj extrem de dur pe pagina sa de Facebook. Potrivit acestuia, multe din citricele aflate la vânzare în supermarketuri ar trebui în mod normal să intre în categoria , furaj animalier, fiind sub [...]
În ședința Consiliului Local Brașov de astăzi, a fost supus aprobării un proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în 2026. Primăriile din țară au fost nevoite să pună în practică majorări substanțiale de impozite pe locuințe în 2026, în urma adoptării ordonanței de urgență a Guvernului care prevede cadrul legislativ pentru [...]
„Doar acasă-i Crăciun”, concert aniversar al Cvintetului vocal Anatoly, pe scena Operei Brașov # BizBrasov.ro
Astăzi de la ora 18.30, pe scena Operei Brașov, va avea loc concertul aniversar: „Doar acasă-i Crăciun” al Cvintetului vocal ANATOLY, care împlinește 25 de ani de activitate artistică. Andrada Mureșan – alto, Gabriel Baciu – tenor, Ciprian Cucu – tenor, Ciprian Țuțu – bariton și Marius Modiga – bas: cinci voci de excepţie, pasiune, [...]
Ministrul Sănătății: „Aproape jumătate din certificatele de handicap eliberate în România sunt false” # BizBrasov.ro
Ministrul Sănătății: „Aproape jumătate din certificatele de handicap eliberate în România sunt false”. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, duminică, la B1TV, că aproape jumătate din certificatele de handicap active la acest moment în România sunt false și trebuie luate măsuri, așa cum s-a făcut în vară în privința concediilor medicale. Ministrul a susținut că [...]
Avertizare a salvamontiștilor pentru „iubitorii” muntelui, care își marchează „teritoriul” pe indicatoarele montane de orientare # BizBrasov.ro
„Munții nu sunt caiet de autografe!” – Salvamont Brașov îi avertizează pe turiști să nu mai lipească autocolante și să nu zgârie indicatoarele montane, gesturi care pot pune în pericol siguranța celor care urcă pe trasee. Salvamont Brașov trage un semnal de alarmă și le cere turiștilor să nu mai vandalizeze stâlpii și indicatoarele montane, [...]
Incendiu în Săcele, în această dimineață. În această dimineață, salvatorii de la ISU Brașov au fost anunțați despre izbucnirea unui incendiu la o anexă gospodărească din localitatea Săcele. La fața locului au fost alocate de urgență trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autocisternă cu apă, o autoscară, un echipaj SMURD și o [...]
Autogara 3, fabrica Luca și case deținute de Alina Deane, de Sorin Susanu sau de preotul Reit – pe lista proprietăților care vor fi supraimpozitate după ce au fost lăsate în paragină # BizBrasov.ro
Consilierii locali vor analiza astăzi o propunere a municipalității de supraimpozitare a unor imobile lăsate în paragină. Proprietarii acestora ar urma să plătească impozite pe proprietate majorate cu 50 – 500%. Pe lista majorărilor sunt și câteva personaje celebre. Astfel, pe lista majorărilor cu 50% se află, printre altele, Autogara 3, deținută de Transbus Codreanu, [...]
Compania brașoveană Kronospan a depus la Direcția Județeană de Mediu Brașov documentația tehnică în vederea revizuirii autorizației integrate de mediu, emisă inițial în 2011, și revizuită periodic în 2014, 2017, 2021 și 2024. Autorizația este solicitată în scopul desfăşurării este solicitată pentru producerea în instalații industriale a următoarele tipuri de panouri pe bază de lemn: [...]
„Suntem ameninţaţi cu Inspecţia Judiciară”, „La CAB s-a instaurat frica”, ”ne spun că se vor asigura că nu avem ce să le facem, că sunt intangibili” – mesajele primite de președintele Nicușor Dan de la magistrați # BizBrasov.ro
„Suntem ameninţaţi cu Inspecţia Judiciară”, „La CAB s-a instaurat frica”, ”ne spun că se vor asigura că nu avem ce să le facem, că sunt intangibili” – mesajele primite de președintele Nicușor Dan de la magistrați. Administraţia Prezidenţială a publicat, duminică, sinteza sesizărilor trimise preşedintelui de către magistraţi, şi mai multe citate care arată presiunile [...]
„Suntem singura telecabină din Europa care merge şi noaptea”. Telecabina modernizată și redeschiderea restaurantului Panoramic de pe Tâmpa ar putea fi motoare de dezvoltare a turismului la Brașov # BizBrasov.ro
„Suntem singura telecabină din Europa care merge şi noaptea”. Telecabina modernizată și redeschiderea restaurantului Panoramic de pe Tâmpa ar putea fi motoare de dezvoltare a turismului la Brașov. Telecabina modernizată de pe Tâmpa şi restaurantul Panoramic sunt două dintre atracţiile Braşovului care ar putea contribui la creşterea turismului din oraş, dar şi a economiei locale. [...]
Investiția în extinderea uneia dintre grădinițele din Bartolomeu se apropie de 28 de milioane de lei # BizBrasov.ro
În acest an școlar, preșcolarii de la Grădinița cu Program Prelungit nr. 7 de pe strada Câmpului au fost relocați într-un spațiu amenajat la Colegiul Andrei Bârseanu, astfel încât unitatea să intre în șantier pentru a fi extinsă. Potrivit calculelor făcute de către proiectanți, investiția totală în mansardarea clădirii va fi de 27.977.305,87 lei cu [...]
Primăria Brașov plătește un comision de 779.000 de lei Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea ce vizează eficientizarea energetică a 11 clădiri # BizBrasov.ro
La finalul lunii noiembrie, reprezentanții Primăriei Brașov și a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) au semnat un nou acord de finanțare, în valoare de 30 de milioane de lei, destinat reabilitării unor imobile emblematice ale orașului. Finanțarea vizează clădirile Colegiului Național „Andrei Șaguna”, sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență de pe strada Mihai [...]
Zonele din țara noastră unde putem petrece Crăciunul în stil tradițional: Un loc din județul Brașov, printre cele în care sărbătoarea capătă o frumusețe aparate # BizBrasov.ro
Crăciunul în România rămâne unul dintre cele mai vii și mai calde momente ale anului, nu doar prin atmosfera de familie, ci și prin bogăția obiceiurilor păstrate cu grijă din generație în generație. Deși în multe locuri tradițiile s-au schimbat odată cu vremurile, există încă regiuni în care sărbătorile de iarnă se desfășoară ca altădată, [...]
Lecție învățată de la străbuni, când nu existau frigidere: Cum să ai ce mânca vara, din porcul tăiat iarna # BizBrasov.ro
Românii nu afumă carnea doar pentru că le place gustul de sărbătoare, ci continuă un obicei vechi care, mii de ani, a fost singura șansă de supraviețuire a poporului nostru. Fără să ne dăm seama, ducem mai departe o lecție învățată de la străbuni: cum să ai ce mânca vara, din porcul tăiat iarna. „Imaginați-vă [...]
Premierul Ilie Bolojan a sosit astăzi la Brașov, unde a purtat, potrivit unor surse politice, mai bine de două ore discuții cu primarul George Scripcaru. Contactat telefonic, Scripcaru s-a arătat surprins de faptul că informația a ajuns la presă și a refuzat inițial să dezvăluie subiectele discuției. Totuși, a precizat apoi că s-a discutat despre [...]
Magistrații de la Judecătoria Brașov nu au avut curaj să-i scrie președintelui Nicușor Dan. Cei de la Tribunalul și Curtea de Apel Brașov au transmis că în justiție sunt probleme # BizBrasov.ro
Magistrații de la Judecătoria Brașov nu au avut curaj să-i scrie președintelui Nicușor Dan. Cei de la Tribunalul și Curtea de Apel Brașov au transmis că în justiție sunt probleme. Administraţia Prezidenţială a publicat, duminică, sinteza observaţiilor transmise de magistraţi şi alţi actori din sistemul judiciar privind funcţionarea justiţiei, preşedintele primind 320 de emailuri, peste [...]
Cât costă meniul de Revelion la restaurantul Panoramic de pe Tâmpa, deschis recent după peste 10 ani de degradare # BizBrasov.ro
Cât costă meniul de Revelion la restaurantul Panoramic de pe Tâmpa, deschis recent după peste 10 ani de degradare. Restaurantul Panoramic, deținut acum de afaceristul George Copos, așteaptă turiștii la Brașov în noaptea de Revelion. Copos a investit 12.000.000 de euro în reabilitarea locației de lux din vârful Tâmpei. Redeschiderea coincide cu aniversarea a cinci decenii de la inaugurarea oficială [...]
La plimbare cu mașina, dar fără a avea permis de conducere. Trei brașoveni o să aibă un Crăciun plin de griji # BizBrasov.ro
La plimbare cu mașina, dar fără a avea permis de conducere. Trei brașoveni o să aibă un Crăciun plin de griji. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov desfășoară constant acțiuni de control în trafic, pentru identificarea și aplicarea măsurilor legale ce se impun față de persoanelor care aleg să conducă autovehicule fără respectarea [...]
Tâlhărie și lipsire de libertate, la Săcele, ieri. Un tânăr în vârstă de 19 ani a rămas fără bani și cu telefonul distrus # BizBrasov.ro
Tâlhărie și lipsire de libertate, la Săcele, ieri. Un tânăr în vârstă de 19 ani a rămas fără bani și cu telefonul distrus. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Săcele au fost sesizați ieri, printr-un apel de urgență, cu privire la faptul că un bărbat a fost agresat fizic în localitate. Din cercetările s-a stabilit faptul că [...]
Președintele Nicușor Dan, despre situația din justiție: „Puțini magistrați sunt dispuși să vină la discuțiile publice de luni, se tem de repercusiuni. Voi iniția un referendum cu o singură întrebare în rândul magistraților” # BizBrasov.ro
„Extrem de puţini magistraţi” şi-au exprimat intenţia de a veni mâine la discuţiile de la Cotroceni pe tema situaţiei din Justiţiei, a declarat președintele Nicușor Dan, într-o declarație de presă susținută duminică. „Au existat mesaje de influențare și intimidare”, a spus președintele. Președintele a mai anunțat că va propune, imediat după sărbători, un referendum în [...]
Octogenară din Brașov, bătută și amenințată de fiul ei. Polițiștii au încercat să îl țină departe pe agresor, cu o brățară electronică, dar acesta nu s-a potolit # BizBrasov.ro
Octogenară din Brașov, bătută și amenințată de fiul ei. Polițiștii au încercat să îl țină departe pe agresor, cu o brățară electronică, dar acesta nu s-a potolit. Vineri, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov au fost sesizați de o femeie în vârstă de 82 de ani din municipiul Brașov, care semnala faptul că a fost [...]
Ceața din Germania a blocat la sol pasagerii cursei aeriene Memmingen-Brașov. Zborul Brașov-Memmingen se va face # BizBrasov.ro
Ceața de la aeroportul german Memmmingen a blocat în Germania aproximativ 100 de pasageri care trebuiau să ajungă la Brașov astăzi la ora 13.10. „Avionul a facut doua apropieri. Dupa prima apropiere a facut go around. Motiv – ceata. A stat in hold vreo 20 minute apoi a mai incercat o data sa vina la [...]
Revoluția la Brașov: 68 de morți, 150 de răniți și 55 de „teroriști”. Cum au murit zeci de oameni pentru că un membru al Gărzilor Patriotice a confundat o bancă cu o mitralieră # BizBrasov.ro
Revoluția la Brașov: 68 de morți, 150 de răniți și 55 de „teroriști”. Cum au murit zeci de oameni pentru că un membru al Gărzilor Patriotice a confundat o bancă cu o mitralieră. În discursul istoriografic despre rezistenţa în timpul comunismului, Braşovul este recunoscut mai ales pentru revolta muncitorilor din 15 noiembrie 1987. Însă, în [...]
Magistrații, militarii și polițiștii pensionari rămân fără locuințele de serviciu. Un proiect de lege le dă 3 luni să părăsească apartamentele # BizBrasov.ro
Magistrații, militarii și polițiștii pensionari rămân fără locuințele de serviciu. Un proiect de lege le dă 3 luni să părăsească apartamentele. Foștii magistrați, militari, polițiști și angajați ai serviciilor de informații nu vor mai putea locui în locuințe de serviciu după ieșirea din activitate, potrivit unui proiect de lege inițiat de Ministerul Justiției și pus [...]
Ultima zi de proteste pentru susținerea reformei în justiție, astăzi, la Prefectura Brașov. Organizatorii spun că primele efecte au apărut # BizBrasov.ro
Ultima zi de proteste pentru susținerea reformei în justiție, astăzi, la Prefectura Brașov. Organizatorii spun că primele efecte au apărut. Astăzi, la 18:00, în fața Prefecturii Brașov va avea loc ultimul protest organizat de brasov.community, înainte de Crăciun. Organizatorii spun că deja se văd rezultate și repercursiuni în urma protestelor care au avut loc în [...]
Românii pot cumpăra lemne pentru foc prin magazinul online al Romsilva, inclusiv cu livrare la domiciliu. Regia are mai mult lemn la vânzare, iar prețul este același cu cel de anul trecut # BizBrasov.ro
Românii pot cumpăra lemne pentru foc prin magazinul online al Romsilva, inclusiv cu livrare la domiciliu. Regia are mai mult lemn la vânzare iar prețul este același cu cel de anul trecut. Populaţia poate achiziţiona, începând din acest an, lemn pentru foc prin magazinul online romsilva.store, simplificând astfel accesul la această resursă şi procesul de [...]
Astăzi e cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte din an. Odată cu solstițiul de iarnă începe iarna astronomică # BizBrasov.ro
Astăzi e cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte din an. Odată cu solstițiul de iarnă începe iarna astronomică. Solstiţiul de iarnă este legat de mișcarea anuală aparentă a Soarelui pe sfera cerească, ce reprezintă consecința mișcarii reale a Pământului în jurul Soarelui. În 2025, evenimentul are loc duminică, 21 decembrie, la ora [...]
Două cutremure, în această dimineață, la distanță de 40 de minute unul de celălalt. Primul dintre ele a avut epicentrul foarte aproape de Brașov # BizBrasov.ro
Două cutremure, în această dimineață, la distanță de 40 de minute unul de celălalt. Primul dintre ele a avut epicentrul foarte aproape de Brașov, conform Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului . „În ziua de 21 Decembrie 2025 la ora 07:48:21 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.6, la adâncimea [...]
„Șmecher” sub camerele de luat vederi. Un individ a furat o bicicletă din magazinul Star, dar a pozat în toată „splendoarea” la camerele de supraveghere # BizBrasov.ro
„Șmecher” sub camerele de luat vederi. Un individ a furat o bicicletă din magazinul Star, dar a pozat în toată „splendoarea” la camerele de supraveghere. Un brașovean a rămas joi fără o bicicletă electrică, pe care o lăsase rezemată de un perete, în magazinul Star. Când a descoperit că a rămas fără bicicletă, disperat, brașoveanul [...]
VIDEO Lucrările la Sala Polivalentă din Brașov, care va fi cea mai mare din România, continuă în ritm alert # BizBrasov.ro
Lucrările la Sala Polivalentă din Brașov, care va fi cea mai mare din România, continuă în ritm alert. Sala Polivalenta din Brașov, care va deveni cea mai mare din România, este în continuare în plin șantier. Este vorba despre proiectul aflat în lucru pe amplasamentul fostului stadion „Municipal” de la poalele Tâmpei, care costă 356,7 [...]
O cantitate uriașă de petarde și artificii deținute ilegal a fost confiscată de polițiști. Sute de dosare penale, după ce legea s-a schimbat # BizBrasov.ro
O cantitate uriașă de petarde și artificii deținute ilegal a fost confiscată de polițiști. Sute de dosare penale, după ce legea s-a schimbat. Aproape 53 de tone de articole pirotehnice au fost indisponibilizate de polițiști, la nivel național, în cadrul acțiunilor desfășurate înaintea sărbătorilor de iarnă. Cantitatea uriașă de petarde și artificii a fost confiscată în [...]
Accident cu şapte maşini implicate, pe DN11, între Braşov şi Târgu Secuiesc. Traficul este complet blocat # BizBrasov.ro
Accident cu şapte maşini implicate, între Braşov şi Târgu Secuiesc. Traficul pe DN11 este complet blocat „Pe DN 11 Braşov-Târgu Secuiesc, la kilometrul 44+300 de metri, în zona localităţii Dalnic, judeţul Covasna, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate şapte autoturisme”, anunţă Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române. „În [...]
