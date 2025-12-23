A spus totul despre transferul ratat la Dinamo! “Au fost negocieri, a fost prima alegere”

12:20

Gigi Becali râde de eventualul transfer al lui Nicolae Stanciu la Rapid. Patronul campioanei a transmis un mesaj ironic şi speră ca mijlocaşul să ajungă la formaţia din Giuleşti, în această iarnă. Gigi Becali a transmis că nu se pune problema ca Nicolae Stanciu să ajungă la FCSB. Patronul campioanei a declarat că mijlocaşul are […] The post Gigi Becali râde de eventualul transfer al lui Stanciu la Rapid: “Se întăresc cât ne întărim noi cu Chiricheş” appeared first on Antena Sport.