Lovitură de forţă pe axa Baku–Ankara: Gigantul energetic Socar părăseşte zona exclusivă a petrolului, intră agresiv pe piaţa electricităţii din Turcia şi cumpără o centrală strategică de 870 MW pentru 225 de milioane de dolari

Ziarul Financiar, 23 decembrie 2025 14:00

Acum 15 minute
14:15
ZF HR Conference 2025. Ariadna Şerban, Adobe: Cred că peste 80% dintre CV-uri sunt făcute cu inteligenţa artificială. AI-ul este un instrument, optimizarea îţi dă ocazia de a face mai mult Ziarul Financiar
Acum 30 minute
14:00
14:00
Parlamentul a revotat: pensiile private se vor plăti 30% într-o tranşă şi restul lunar timp de opt ani, dar bolnavii de cancer nu vor primi suma integrală Ziarul Financiar
Acum o oră
13:45
BCR şi BCR Asigurări de Viaţă VIG lansează asigurarea de viaţă ActivĂ, ce oferă şi protecţie, şi economisire. Asigurarea este disponibilă în platforma George, 100% online. BCR ajunge la 11 produse de asigurare disponibile digital Ziarul Financiar
13:45
2025 a fost pentru piaţa berii din Ungaria un an de declin. În 2026 vor creşte preţurile Ziarul Financiar
Acum 2 ore
13:30
Programele de MBA prin ochii absolvenţilor. Alina Rusanu, Vimetco – Alro: Cel mai vizibil impact al programului nu fost într-o schimbare de job sau trecerea spre antreprenoriat, ci o transformare a modului în care îmi exercit rolul Ziarul Financiar
13:15
Retrospectivă ZF 2025 - Topul celor mai importante evenimente din asigurări Ziarul Financiar
Prelungirea plafonării tarifelor RCA în prima jumătate a anului 2025 şi ridicarea plafonării începând cu 1 iulie 2025
13:15
Povestea retailerului La Cocoş, spusă chiar de Iulian Nica, fondatorul afacerii: Norocul meu a fost că eram singurul „nebun” care dorea să închirieze acel spaţiu! Ziarul Financiar
13:15
Ce carte îţi recomandă Dana Hogea, CSR specialist în departamentul Corporate Communication & Corporate Citizenship Samsung Electronics Ziarul Financiar
13:00
Vin ninsorile! Crăciunul va fi cu zăpadă anul acresta. Jumătate de ţară este sub cod galben de ninsoare Ziarul Financiar
13:00
Piaţa asigurărilor a crescut cu 11% în primele 9 luni din 2025, până la 18,7 mld. lei. Ponderea asigurărilor generale a ajuns sub 80% şi asigurările de viaţă prind avânt. RCA-ul s-a dus la circa 7,6 mld. lei, în creştere cu 11%. Ziarul Financiar
12:45
Fondurile de pensii private Pilon II, spre cel mai bun an din istorie: randament record de 18%, chiar şi peste Wall Street, pe fondul creşterii puternice a Bursei de la Bucureşti Ziarul Financiar
Acum 4 ore
12:30
Medicamentul minune anti-obezitate al danezilor de la Novo Nordisk intră pe piaţa din SUA. FDA a dat undă verde pentru soluţia anti-obezitate care se va lansa sub formă de pilulă Ziarul Financiar
12:30
Economia Rusiei dă primele semne de oboseală după boom-ul de război: Salariile au început să scadă deşi piaţa muncii e foarte efervescentă, şomajul a atins un nivel record, consumul e pe cale să piardă din avânt, iar economiştii avertizează că stagflaţia şi recesiunea aşteaptă după colţ Ziarul Financiar
12:30
Fondurile de pensii private Pilon II se pregătesc să încheie cel mai bun an din istorie, cu un randament record de 18%. Cu un portofoliu format majoritar din titluri de stat, economiile de bătrâneţe ale milioane de români au crescut anul acesta mai rapid chiar şi decât Wall Street pe fondul aprecierii spectaculoase a Bursei de la Bucureşti Ziarul Financiar
12:15
Principalele tendinţe care vor defini industria plăţilor în 2026, în viziunea Visa: cumpărături bazate pe agenţi AI, un nivel record al plăţilor digitale vs cash, noi maxime pentru stablecoin, dar şi creşterea semnificativă a atacurilor asupra identităţii Ziarul Financiar
12:15
Larry Ellison, unul dintre cei mai bogaţi oameni din lume, pune la bătaie 40 de mld. de dolari din averea personală pentru a susţine oferta Warner Bros Discovery Ziarul Financiar
12:00
BCR a listat marţi a doua emisiune de euroobligaţiuni la Bursa de Valori Bucureşti, în valoare de 500 de milioane de euro Ziarul Financiar
11:15
ING Bank: România continuă să se confrunte cu dezechilibre macroeconomice încă mari, dar în curs de îmbunătăţire, iar absorbţia eficientă a fondurilor UE în lunile următoare se va dovedi esenţială.Banca a revizuit în sus prognoza de creştere a PIB în 2025 şi a menţinut estimarea pentru 2026 la 1,4% Ziarul Financiar
11:15
O companie românească a ajuns printre cei mai mari jucători de pe piaţa din Benelux şi vizează o poziţie de top în Europa după ce a făcut cinci achiziţii în România şi străinătate în cinci ani Ziarul Financiar
11:15
Karina Tătui, HR Manager, EXE Software - companie specializată în soluţii IT enterprise: Am recrutat anul acesta 42 de persoane şi am ajuns în total la o echipă de 170 de angajaţi Ziarul Financiar
Compania românească EXE Software, specializată în furnizarea de soluţii şi servicii IT de tip enterprise, încheie 2025 cu o echipă totală de 170 de angajaţi, după ce a recrutat 42 de persoane pe parcursul anului. Extinderea echipei vine în contextul în care industria IT a continuat să crească la nivel global, impulsionată de dezvoltarea zonelor de inteligenţă artificială, cloud şi infrastructură digitală.
11:00
Banca Comercială Română a listat marţi a doua emisiune de euroobligaţiuni la Bursa de Valori Bucureşti, în valoare de 500 de milioane de euro Ziarul Financiar
10:45
Subaru: Piaţa auto din România suferă din cauza variabilelor externe precum fiscalitatea, care amână decizia de cumpărare a clienţilor Ziarul Financiar
10:45
Se adună nori de furtună: Big Tech merge all in pe AI şi se împrumută la niveluri nemaiîntâlnite de la pandemie pentru a-şi finanţa proiectele în timp ce investitorii îşi pun deja centura de siguranţă în caz că tehnologia revoluţionară se dovedeşte a fi doar o bulă Ziarul Financiar
Acum 6 ore
10:15
Iulian Anghel, ZF: Bogatul oraş sărac. Bucureştiul (primaria generală) are nevoie de încă 3,5 mld. lei în 2026 doar pentru secţiunea de funcţionare Ziarul Financiar
Bucureştiul este, practic, o federaţie de oraşe, cele şase sectoare funcţionând ca entităţi separate, fiecare cu bugetul lui, cu primarul lui, cu consiliul lui, cu poliţia lui locală, cu cantinele lui sociale. Luate împreună, sectoare Capitalei au mai mulţi bani decât Primăria Generală.
10:15
ING Bank a încheiat primele nouă luni din 2025 c venituri de peste 3 miliarde lei, în creştere cu 6%, în timp ce portofoliul de credite s-a majorat cu circa 11%, până la 47,5 miliarde lei Ziarul Financiar
10:00
Autostrada Moldovei: Sectorul Focşani–Adjud, de aproximativ 50 km, va fi deschis traficului marţi. Ultimele pregătiri pentru deschidere au inclus o simulare nocturnă de traseu Ziarul Financiar
09:45
Sorin Pâslaru, redactor-şef ZF: Cea mai importantă întrebare a anului 2025: cum a răspuns economia la creşterile de taxe? Sunt suficiente sau vor mai urma altele pentru ca deficitul bugetar să se ducă la 6,5% din PIB în 2026? Ziarul Financiar
Anul 2025 a început cu promisiunea că nu va creşte TVA şi că vor fi suficiente ajustările la nivelul cheltuielilor bugetare, în primul rând „îngheţarea salariilor şi pensiilor” pentru ca bugetul să se încadreze într-un deficit de 7% din PIB, faţă de 8,6% în 2024.
09:45
Ce afaceri pornite de la zero vin în sprijinul tău în perioada Crăciunului cu produse numai bune de oferit celor dragi: de la cadouri handmade, până la decoraţiuni festive de pus în brad sau în casă, toate create de mici antreprenori români Ziarul Financiar
09:45
Cât costă un hectar de teren agricol în România şi care este cea mai scumpă destinaţie europeană Ziarul Financiar
09:15
Bursă. Numărul conturilor active de investiţii de la BVB se apropie de 150.000 Ziarul Financiar
La finalul lunii septembrie din 2025, numărul total de conturi active ale investitorilor de la Bursa de Valori Bucureşti a ajuns la 145.520, conform unui raport privind evoluţia pieţei de capital din primele nouă luni din an, realizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
08:45
Andrei Ursulescu, Scandia Food: România are nevoie de repere stabile, de măsuri concrete de relansare şi de o infrastructură modernă care să susţină producţia locală Ziarul Financiar
Anul 2026 va fi, probabil, un an de echilibristică fină pentru mediul de afaceri românesc, crede Andrei Ursulescu, CEO al Scandia Food, unul dintre cele mai mari grupuri din sectorul alimentar.
08:45
Bursă. Vrancart, producător de carton ondulat, are un nou director general. Ştefan Movilă lucrează de patru ani în companie Ziarul Financiar
Vrancart (VNC), producător de carton ondulat controlat de Lion Ca­pital şi din acţionariatul căruia fac parte şi fraţii Pavăl de la Dedeman, l-a numit pe Ştefan Movilă în funcţia de director general începând cu luna noiembrie.
08:45
BSOG, în cazul amenzii de la ANRE: Am respectat pe deplin legea. Vom urma toate căile legale pentru a ne păstra şi apăra drepturile. ANRE spune că nu va permite ca Marea Neagră să devină un Est Sălbatic şi a început să împartă amenzi, operatorii în cauză spun că legea este de partea lor. Ziarul Financiar
La finalul săptămânii trecute, ANRE a anunţat că a trimis către Black Sea Oil & Gas S.A., Petro Ven­­tures Resources S.R.L. şi Gas Plus Dacia S.R.L, consorţiul care a dez­vol­tat proiectul Midia din Marea Nea­gră, singura dezvoltare offshore din ul­ti­mii 30 de ani de pe plan local, amenzi în valoare de 3% din cifra de afaceri pe 2024. Motivul? Instituţia a constatat că firmele nu şi-au îndepli­nit obligaţia legală de a vinde, în peri­oa­da 01.01.2024-31.12.2024, cantităţi­le ne­ce­sa­re de gaze naturale rezultate din ac­tivitatea de producţie internă cu­ren­tă, cu preţul reglementat de 150 lei/MWh, respectiv de 120 lei/MWh, stabilit de prevederile din O.U.G nr. 27/2022. Astfel, BSOG a primit o amendă de 37 milioane de lei, Petro Ventures Re­sources a fost amendată cu 11,5 mil. lei, iar Gas Plus Dacia a primit o amendă de 5,8 mil. lei.
Acum 8 ore
08:30
Sub semnul întrebării: Producătorul german de componente Diehl Controls ar fi pus „on hold“ investiţia de 40 mil. euro de la Braşov. Halele stau goale în aşteptarea echipamentelor Ziarul Financiar
Nemţii de la Diehl ar fi pus „on hold“ investiţia de 40 mil. euro anunţată din 2022 şi demarată în 2023 la Braşov. CTP, dezvoltatorul, a finalizat din 2024 halele pentru Diehl, însă în continuare acestea sunt goale, fără echipamente de producţie, potrivit datelor ZF. De partea cealaltă, reprezentanţii companiei nu au infirmat sau confirmat informaţia, dar nici nu au menţionat detalii cu privire la producţie.
08:15
ZF IT Generation. Start-up Update. Ioan Iacob, fondator şi CEO, FlowX.AI: Evaluăm lansarea unei noi runde de finanţare pentru a creşte mai agresiv. FlowX.AI a semnat contracte de “mai multe milioane de dolari” cu instituţii financiare majore, inclusiv State Street - cea mai mare bancă custodială din lume, cu active de 40 de trilioane de dolari în custodie Ziarul Financiar
FlowX.AI, un start-up fondat în România care permite companiilor, în special din industria financiară, să construiască produse digitale pe baza sistemelor existente fără a le înlocui, se apropie de pragul de rentabilitate (break-even) şi analizează oportunitatea unei noi runde de investiţii pentru a accelera expansiunea. Prioritatea companiei, care a atras până în prezent finanţări de peste 40 mil. $, este acum scalarea, după ce a semnat contracte de transformare cu instituţii financiare majore, inclusiv State Street - cea mai mare bancă custodială din lume.
07:15
Spitalul Clinic SANADOR: Pregătiţi pentru urgenţe! Ziarul Financiar
Acum 24 ore
00:30
Anul nou va aduce salarii mai mari pentru angajaţii celui mai mare retailer de alimente din Polonia, Biedronka Ziarul Financiar
00:30
Germania instruieşte profesori imigranţi pentru a acoperi deficitul de cadre didactice Ziarul Financiar
00:30
Orlen, cea mai mare companie de petrol şi gaze poloneză, se extinde în Norvegia Ziarul Financiar
00:30
2026 se anunţă un an bun pentru marile companii europene Ziarul Financiar
00:30
Top 5 cele mai citite ştiri din ZF în ultimele 24 de ore Ziarul Financiar
00:30
Jurnal bursier, 22 decembrie 2025. Evoluţia principalilor indici bursieri şi a tranzacţiilor de la BVB Ziarul Financiar
00:30
Asociere surpriză pentru unul dintre cele mai disputate contracte de management: Zetland Capital, administrator britanic cu active de 1,3 miliarde de euro, împreună cu firma românească BAC, în spatele căreia se află Matei Păun, vor să preia administrarea activelor de 500 mil. euro ale Fondului Proprietatea Ziarul Financiar
Administratorul britanic de investiţii Zetland Capital Partners, cu active de aproximativ 1,3 miliarde de euro, şi BAC Financial Advisory, firmă românească de investment banking fondată şi condusă de Matei Păun, propun un nou model de administrare pentru Fondul Pro­prietatea (FP), bazat pe administrare activă, guvernanţă mai strictă şi transformarea participa­ţii­lor în fluxuri de numerar mai previzibile pentru acţionari.
00:30
2025: un an complicat, în care s-a scris istorie şi s-au creat tendinţe care vor defini pentru mulţi ani de-acum încolo mersul economiei globale şi jocurile politice şi geopolitice. Ce s-a întâmplat în 2025? Ziarul Financiar
Un război mondial al taxelor vamale dezlănţuit de SUA, dar şi episoade de conflicte convenţionale locale şi chiar revolte, o pace imposibilă, re­vo­luţia inteligenţei artificiale, ascen­si­u­nea euro şi a unor noi forţe economice, coloşi corporate cum lumea n-a mai avut niciodată şi crize de toate felurile – 2026 nu a fost un an plictisitor.
00:15
Bursă. Zetland Capital, administrator britanic cu active de 1,3 miliarde de euro, împreună cu firma românească BAC, vor să preia administrarea activelor de 500 mil. euro ale Fondului Proprietatea Ziarul Financiar
Administratorul britanic de investiţii Zetland Capital Partners, cu active de aproximativ 1,3 miliarde de euro, şi BAC Financial Advisory, firmă românească de investment banking fondată şi condusă de Matei Păun, propun un nou model de administrare pentru Fondul Pro­prietatea (FP), bazat pe administrare activă, guvernanţă mai strictă şi transformarea participa­ţii­lor în fluxuri de numerar mai previzibile pentru acţionari.
00:15
Bursă. România a fost de bun augur pentru investitorii Nokian Tyres: acţiunile au urcat cu 50% în ultimele şase luni Ziarul Financiar
De când Nokian Tyres (simbol bursier TYRES) a început să îşi revină financiar după vânzarea opera­ţiu­nilor din Rusia şi mutarea pro­ducţiei în România – mişcare semnalată din primăvara lui 2025 de Ziarul Financiar – acţiunile com­paniei finlandeze tran­zac­ţionate la Bursa de Valori din Helsinki şi disponibile şi în platformele unor brokeri români au urcat puternic.
00:15
Cum vor micile businessuri să atragă şi să îşi păstreze oamenii. Tot mai multe companii mici şi mijlocii apelează la abonamentele medicale ca beneficiu extrasalarial pentru a atrage şi a păstra oamenii. „Antreprenorii înţeleg mult mai bine atât valoarea prevenţiei, cât şi avantajul competitiv“ Ziarul Financiar
În ultimii ani, afacerile mici şi mijlocii au început să se alinieze tot mai mult pieţei, oferind astfel beneficii extrasalariale angajaţilor, pentru a putea concura cu pachetele de beneficii pe care le oferă marile companii. Astăzi, un abonament me­dical reprezintă un avantaj competitiv într-o piaţă în care lupta pentru oameni este tot mai acerbă.
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Alexandru Angelo, investitor: Bursa locală mai are potenţial, dar cu aşteptări temperate în noul an; corecţiile rămân o parte firească a mersului pieţei Ziarul Financiar
Piaţa de capital locală continuă să ofere oportunităţi, însă după un an puternic este nevoie de o calibrare a aşteptărilor, întrucât evoluţii la fel de ample sunt mai greu de susţinut şi în 2026. O eventuală corecţie nu ar fi ieşită din comun şi poate crea puncte bune de intrare, în timp ce contextul extern rămâne marcat de incerti­tudini, consideră investitorul Alexandru Angelo, invitat la emisiunea ZF Deschiderea de Astăzi din 22 decembrie.
00:15
CEC Bank pentru afaceri româneşti. Shane Labrooy, Swissotel Poiana Braşov: România are resurse naturale unice şi potenţial uriaş în turismul de lux, dar trebuie să înveţe să le promoveze la nivel internaţional Ziarul Financiar
Shane Labrooy a preluat con­ducerea Swissotel Poiana Braşov în martie 2024, du­pă o carieră în care a gestionat 832 de came­re în patru lo­caţii diferite din Dubai, pentru bran­duri precum Wyndham, Ramada şi Intercontinental. Decizia de a veni în Româ­nia a fost una de familie – soţia sa este ro­mân­că –, dar potenţialul pieţei a contat la fel de mult. „Ceea ce este cel mai evident în România sunt resursele naturale, peisajele superbe. Ştiam că dacă vreau să reuşesc şi să-mi împărtăşesc cunoştinţele în indus­trie, acesta era locul potrivit pentru că există mult potenţial“, spune Shane Labrooy.
