Tăriceanu dezvăluie momentul acaparării justiției de către Binomul Coldea-Kovesi. „Cei doi corifei și-au dat seama că riscă să iasă în afara jocului”
Gândul, 23 decembrie 2025 15:40
Într-o ediție specială a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu a comentat criza din justiție. Politicianul a fost cercetat timp de 11 ani de organele de urmărire penală, calitate în care apreciază că războiul din justiție, alimentat și de președintele țării, este incontestabil o diversiune. În opinia lui Tăriceanu, ruptura din […]
• • •
Acum 5 minute
16:00
Ministrul Ciprian Șerban, primul drum pe noua bucată din Autostrada Moldovei, alături de Dorinel Umbrărescu. Ce a declarat oficialul # Gândul
Ciprian Șerban, Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, a anunțat că a fost, recent, alături de Dorinel Umbrărescu, la deschiderea circulației pe Autostrada Moldovei până la Adjud. Începând cu ziua de marți, 23 decembrie 2025, circulația este deschisă pe încă 50 de kilometri din A7. Ministrul Ciprian Șerban a anunțat că a fost dat în circulație noul […]
16:00
Tăriceanu, dezvăluire personală: Soția mea a făcut o depresie după ce a aflat că a fost monitorizată pe Mandat de Siguranță națională 8 ani de zile # Gândul
În ediția de marți, 23 decembrie, a emisiunii Ai Aflat!, transmisă live din studioul Gândul, invitatul jurnalistului Ionuț Cristache, fostul premier Călin Popescu Tăriceanu a dat detalii uimitoare din perioada în care a fost supravegheat. Astfel, a punctat politicianul, urmărirea sa pe mandat de Siguranță Națională i-a afectat viața inclusiv membrii familiei. În final, după […]
16:00
Scandalul din Justiție ajunge pe masa Guvernului. Bolojan: „Justiția trebuie privită ca un serviciu public” # Gândul
Scandalul din Justiție a ajuns oficial pe agenda Guvernului. Marți a avut loc prima reuniune a Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției, convocat pe fondul tensiunilor din instanțe și parchete. Următorul grup de lucru are loc pe 5 ianuarie. Întâlnirea a fost deschisă de premierul Ilie Bolojan, care a transmis că Executivul […]
16:00
Amatto Zaharia, la gala sportului de la Buftea: „Sportul de performanță necesită viziune, perseverență, continuitate și predictibilitate” # Gândul
Centrul Cultural Buftea a găzduit gala premiilor Tiger Kempo, unul dintre cele mai performante cluburi sportive din zonă. A fost o celebrare a performanței sportive, mai mulți copii și tineri fiind premiați pentru rezultatele obținute în competițiile desfășurate pe parcursul anului, la nivel național și internațional. Evenimentul a reunit luptători Kempo, sportivi, antrenori și părinți, […]
Acum 15 minute
15:50
Conducerea reunită a celor două Camere, Deputați și Senat, a decis în urmă cu puțin timp, diminuarea sumei forfetare cu 10% pentru parlamentari, din luna ianuarie 2026. Știre în curs de actualizare…
Acum 30 minute
15:40
Carmen Brumă, în vârstă de 48 de ani, a dezvăluit rețeta maionezei care nu îngrașă. ”Cu vreo 400 calorii în minus”, a explicat aceasta. Carmen Brumă este cunoscută ca fiind adepta unui stil de viață cât mai sănătos. Inclusiv de sărbători, aceasta are rețete gustoase și cu calorii puține. Este și cazul maionezei fără […]
15:40
Alertă la Sibiu. A căzut tavanul de la piscina interioară a hotelului Hilton. 8 persoane au fost extrase de sub dărâmături # Gândul
Este alertă la Sibiu, după ce a căzut tavanul de la piscina interioară a hotelului Hilton. Potrivit datelor, 8 persoane au fost extrase de sub dărâmături. La fața locului intervin echipajele de salvare. „ISU Sibiu intervine de urgență în incinta unei unități de cazare situată la ieșirea din municipiul Sibiu spre Rășinari pentru degajarea unor […]
15:40
Tăriceanu dezvăluie momentul acaparării justiției de către Binomul Coldea-Kovesi. „Cei doi corifei și-au dat seama că riscă să iasă în afara jocului"
Într-o ediție specială a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu a comentat criza din justiție. Politicianul a fost cercetat timp de 11 ani de organele de urmărire penală, calitate în care apreciază că războiul din justiție, alimentat și de președintele țării, este incontestabil o diversiune. În opinia lui Tăriceanu, ruptura din […]
Acum o oră
15:20
Radu Miruță și-a depus marți jurământul de învestitură pentru funcția de ministru al Apărării. Ceremonia a avut loc la Palatul Cotroceni, după ce Comitetul Politic al USR a validat propunerea pentru Ministerul Apărării. Radu Miruță va ocupa și funcția de vicepremier. Decizia a fost luată cu majoritate de voturi în forul de conducere al partidului. […]
15:20
Irineu Dărău și-a depus marți jurământul de învestitură pentru funcția de ministru al Economiei. Ceremonia se desfășoară la Palatul Cotroceni, după ce Comitetul Politic al USR a validat propunerea pentru Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Dărău este senator USR de Brașov și lider al filialei județene. El preia portofoliul Economiei după votul exprimat în […]
15:20
Ministrul Ciprian Șerban, primul drum pe noua bucată din Autostrada Moldovei. Ce a declarat oficialul
Ciprian Șerban, Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, a anunțat că a fost, recent, alături de Dorinel Umbrărescu, la deschiderea circulației pe Autostrada Moldovei până la Adjud. Începând cu ziua de marți, 23 decembrie 2025, circulația este deschisă pe încă 50 de kilometri din A7. Ministrul Ciprian Șerban a anunțat că a fost dat în circulație noul […]
15:20
Care sunt concluziile negocierilor de pace de la Miami. Zelenski: Ucraina și SUA au pregătit mai multe documente pentru încheierea războiului # Gândul
După o nouă rundă de negocieri de pace la Miami în weekendul trecut, delegația ucraineană, condusă de Rustem Umerov și Andrii Hantov, i-a prezentat astăzi luiVolodimir Zelenski raportul detaliat cu concluziile discuțiilor din Statele Unite. După cum a precizat Volodimir Zelenski pe canalul de Telegram, negocierile cu reprezentanții lui Donald Trump au fost productive: „Am […]
15:10
Încrederea și eficiența sunt temele zilei. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de miercuri, 24 decembrie 2025. Berbec Astăzi s-ar putea să fii impresionat de puterea de concentrare și de autodisciplina unuia dintre prietenii tăi. Totuși, există o lecție de învățat din poziția ta admirativă. Faptul că recunoști aceste calități la ceilalți înseamnă că […]
Acum 2 ore
15:00
Autoritatea americană pentru Alimente și Medicamente (FDA) a aprobat varianta orală a medicamentului pentru slăbit Wegovy, produs de compania daneză Novo Nordisk. Este prima pastilă din clasa medicamentelor GLP-1 aprobată pentru pierderea în greutate, care până acum era disponibilă doar sub formă injectabilă. Ce este GLP-1 GLP-1 este un hormon natural produs de intestin, care […]
14:50
Care sunt prețurile în prag de sărbători în cea mai mare piață din București. Cu cât se vinde un kilogram pește proaspăt la Obor # Gândul
Mult a fost, puțin a mai rămas până când este sărbătorit Crăciunul, iar cetățenii fac ultimele pregătiri pentru masa festivă. Gândul.ro a luat la pas cea mai mare piață de din București – Piața Obor – cu gândul, desigur, de a afla care sunt prețurile practicate la diverse produse, precum și de a lua „pulsul” […]
14:50
Orban se dezlănțuie împotriva lui Nicușor Dan: „Așa-zisul referendum este un demers inutil care poate deveni contraproductiv” # Gândul
Ludovic Orban, consilierul demis de președintele Nicușor Dan, se dezlănțuie a lansat o critică dură la adresa lui Nicușor Dan pe tema referendumului din justiție. Ludovic Orban numește inițiativa președintelui pentru un referendum în domeniul justiției. „Așa zisul referendum inițiat de Președinte este un demers inutil, care poate deveni chiar contraproductiv. Fără o bază constituțională […]
14:50
Inițiativa AUR de suspendare a președintelui moare din fașă. POT sabotează proiectul suveranist # Gândul
Marți, AUR a făcut un pas important în direcția unirii tuturor partidelor suveraniste, ca măsură de opoziție la ceea ce consideră a fi „abuzuri ale puterii”. Astfel, vicepreședintele partidului, Petrișor Peiu, alături de alți doi membri ai formațiunii suveraniste, a susținut o conferință de presă în care a enumerat pașii următori ai polului suveranist și […]
14:40
Oana Roman s-a confesat în mediul online. ”De-abia la aproape 50 de ani am găsit o formă de liniște”, a transmis vedeta. Într-un mesaj postat pe contul său de pe o rețea de socializare, Oana Roman a transmis un mesaj în care vorbește despre viața ei și despre unele probleme cu care s-a confruntat […]
14:40
Cel mai sărac Crăciun. Studiu: Jumătate dintre români cheltuiesc mai puțin de sărbători. 60% fac Revelionul acasă. Cum văd Românii anul 2026 # Gândul
Aproape jumătate dintre români estimează că vor cheltui mult mai puțin sau mai puțin în perioada Sărbătorilor de iarnă, comparativ cu anul trecut, și 18% spun că vor cheltui mai mult sau mult mai mult, conform unui sondaj realizat de Grupul de Studii Socio Comportamentale Avangarde. Un sfert dintre românii chestionați au declarat că vor […]
14:40
Rusia ordonă arestarea în lipsă a disidentului Gari Kasparov pentru justificarea terorismului. Fostul campion de șah este un critic al lui Putin # Gândul
O instanță din Rusia a ordonat marți arestarea în lipsă a șahistului și disidentului Gari Kasparov, acuzat de justificarea terorismului ca urmare a criticilor sale la adresa războiului din Ucraina. „Instanța a emis o măsură preventivă împotriva lui Kasparov, ordonând arestarea sa în lipsă pentru două luni din momentul detenției sale în Rusia sau extrădarea […]
14:30
A furat tacâmuri de argint în valoare de 40.000 de euro de la Palatul Élysée, iar apoi a vrut să le vândă online. Pe cine bănuiesc polițiștii francezi # Gândul
Un angajat al Palatului Élysée a fost arestat, fiind suspectat că a furat tacâmuri de argint în valoare de 40.000 de euro din reședința președintelui Franței. Ulterior, el a încercat să vândă „marfa” pe platforma online Vinted. Autoritățile din Paris s-au sesizat din oficiu după ce pe Internet au apărut la vânzare obiecte care păreau […]
14:20
Avocații din România, revoltați de austeritatea Bolojan: „Guvernul împinge justiția spre blocaj total prin atac direct la dreptul la apărare” # Gândul
Avocații din România fac front comun împotriva intenției Guvernului de a elimina din Legea nr. 51/1995 mecanismul de indexare anuală a onorariilor din oficiu. Astfel, Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) anunță că se opune categoric inițiativei. Breasla avocaților apreciază că intenția Guvernului lovește simultan accesul cetățenilor la actul de justiție, dar și fundamentele […]
Acum 4 ore
14:00
Imagini din Piața Obor, kilometrul zero al comerțului agroalimentar românesc. Oamenii stau cu zecile de minute la cozi, cu geamantane pe care să le umple cu carne și brânzeturi. Totul pe acordurile colindătorilor # Gândul
E „fierbere” mare în Piața Obor – kilometrul zero al comerțului agroalimentar românesc – cu doar 2 zile înainte de Crăciun. Încă de dimineață, oamenii au venit în piață pentru a face ultimele cumpărături, iar carnea, brânzeturile, fructele, legumele, dar și băuturile, sunt la mare căutare. Mâine, în Ajunul Crăciunului, Piața Obor își va închide […]
13:50
Fosta jucătoare de tenis Anna Kournikova și partenerul ei, cântărețul Enrique Iglesias, au anunțat pe rețelele de socializare venirea pe lume a celui de-al patrulea copil al lor. Anna Kournikova, în vârstă de 44 de ani, a postat o fotografie cu nou-născutul, înfășurat într-o păturică de spital și cu o pălăriuță și un ursuleț alături. […]
13:40
Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei înainte de Crăciun. Sute de drone și zeci de rachete. Un copil de patru ani, printre morți # Gândul
În noaptea de 23 decembrie, forțele ruse au lansat un atac „masiv” asupra infrastructurii critice a Ucrainei, folosind peste 600 de drone și zeci de rachete. Atacul a provocat întreruperea de urgență a alimentării cu energie electrică în toată țara, în timp ce ucrainenii se pregătesc să sărbătorească Crăciunul, informează Reuters. Cel mai nou atac […]
13:40
Elena Merișoreanu spune secretul pentru sarmale super gustoase. ”Musafirii vor mai cere o porție” # Gândul
Elena Merișoreanu, în vârstă de 78 de ani, a spus care este secretul său pentru tradiționalele sarmale. ”Musafirii vor mai cere o porție”, susține artista. Elena Merișoreanu a explicat care este rețeta sa de sarmale în foi de varză murată. Artista a învățat rețeta de la mama sa, dar a adăugat și ea câteva trucuri. […]
13:30
Legea pensiilor private a fost adoptată în Parlament. Principalele modificări aduse la limitarea retragerii banilor din fondurile private de pensii # Gândul
Legea care limitează retragerea banilor din fondurile private de pensii a fost adoptată, marți, de Parlament. Au fost 199 de voturi „pentru”, 87 „împotriva” și 12 „abțineri”. Legea merge acum la promulgare. Camera Deputaților a adoptat, marți, proiectul de lege al Guvernului care reglementează plata pensiilor private. Acesta prevede că beneficiarii pot încasa inițial doar 30% […]
13:30
În noaptea de 23 decembrie, forțele ruse au lansat un atac „masiv” asupra infrastructurii critice a Ucrainei, folosind peste 600 de drone și zeci de rachete. Atacul a provocat întreruperea de urgență a alimentării cu energie electrică în toată țara, în timp ce ucrainenii se pregătesc să sărbătorească Crăciunul, transmite Reuters. Cel mai nou atac […]
13:30
Catedrala Națională se redeschide de Sărbători. Patriarhia Română a anunțat intervalul orar în care poate fi vizitată # Gândul
Catedrala Națională se redeschide, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Patriarhia Română a anunțat care va fi intervalul orar în care lăcașul sfânt poate fi vizitat. Potrivit datelor, se va deschide chiar în Ajun de Crăciun, pe 24 decembrie 2025, începând cu ora 09:00. Reprezentanții Patriarhiei Române au readus în atenție programul de Sărbători al Catedralei […]
13:20
Comisia pentru buget, finanțe, bănci din Camera Deputaților a votat marți, 23 decembrie bugetul pentru Camera Deputaților, pe anul 2026. Demnitarii au simțit nevoia să fie mai generoși cu ei înșiși, în preajma Crăciunului, așa că au decis să-și stabilească un buget de 989,9 milioane de lei credite de angajament și 636,6 milioane de lei […]
13:10
Comandament de iarnă la Primăria sectorului 4. Aproape 100 de utilaje și 600 de lucrători sunt gata să ia în piept ninsorile de Crăciun # Gândul
Într-o postare pe pagina sa de Facebook, edilul sectorului 4 anunță bucureștenii cu privire la măsurile în regim de alertă pregătite de autorități în vederea întâmpinării ninsorilor de Crăciun. Astfel, anunță Daniel Băluță, sectorul 4 este pregătit pentru prima ninsoare a acestei ierni. Aproximativ 100 de utilaje și 600 de lucrători sunt gata să intervină […]
13:00
Avertisment DSU. La ce să fii atent atunci când decorezi casa sau pregătești mâncarea de Crăciun. Cum te ferești de incendii # Gândul
Reprezentanții DSU au lansat un avertisment înainte de sărbătorile de iarnă și au publicat o serie de recomandări către populaţie pentru ca această perioadă să fie lipsită de incidente neplăcute. Iată mai jos, în articol, la ce să fii atent atunci când decorezi casa sau pregătești mâncarea de Crăciun, în bucătărie. Departamentul pentru Situații de […]
13:00
Distracția festivă se poate transforma rapid în tensiune, pe măsură ce emoțiile accentuate dau naștere unor conflicte în toată regula. Psihologul Susan Quilliam vine cu sfaturi prețioase despre ce poți face pentru a calma lucrurile. Se știe că atunci când apare a doua mahmureală, se ivesc și certurile. Ce înseamnă „eul de Crăciun” Poate câinele […]
12:50
U BT Cluj a întrecut luni, pe teren propriu, pe croații lui KK Split, scor 105-87 (54-38), în etapa a XI-a din grupa A a Ligii Adriatice. Partida este a şaptea victorie în grupa A pentru echipa antrenată de Mihai Silvăşan, care nu va avea parte de zile libere de Crăciun, următorul meci fiind în […]
12:40
Romanița Iovan nu vrea să se amestece în alegerile sentimentale ale fiului ei. ”Nu trebuie să-mi placă mie” # Gândul
Romanița Iovan, în vârstă de 61 de ani, a declarat că nu vrea să se amestece în alegerile sentimentale pe care le face fiul său, Albert. Romanița Iovan este fost model, creatoare de modă și femeie de afaceri. Este mama unui băiat, Albert, din mariajul cu pilotul Adrian Iovan. Adolescentul are adrenalina în sânge […]
12:20
8000 de candidați pentru 187 de posturi la un singur examen, ținut pe o pistă de aterizare pentru avioane, în India # Gândul
Mai bine de 8.000 de persoane au participat la un examen de recrutare pentru Garda Națională din statul Odisha, India. Au fost scoase la concurs doar 187 de posturi, iar testarea a avut loc pe pista Aeroportului „Jamadarpali”, din districtul Sambalpur. A fost aleasă această locație neobișnuită pentru a face față numărului mare de candidați, […]
12:20
Cine a luat decizia executării soților Ceaușescu? Lavinia Betea: „Însuși Gorbaciov se arată oripilat, aceasta nu avea cum să fie o decizie sovietică” # Gândul
În cadrul celei mai recente ediții a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, istoricul Lavinia Betea a reconstituit, în cadrul unui proiect special marca Gândul și Descoperă.ro, cele mai fierbinți momente care au precedat controversata execuție a soților Ceaușescu. Așa cum relevă numeroase documente, decizia executării acestora nu a fost luată de la vârful URSS, […]
12:10
Orașul european perfect pentru schi și plimbări. Prețul zborurilor către destinație pornește de la 35 de euro # Gândul
Te-ai gândit vreodată care este orașul european perfect pentru schi și plimbări, dar care a fost mult timp subestimat? Este vorba despre o destinație în inima munților, departe de aglomerația urbană, unde pot fi practicate sporturi de iarnă. Prețul zborurilor către destinație pornește de la 35 de euro, iar biletele pot fi achiziționate cu punct […]
Acum 6 ore
12:00
Cine ar urma să fie noul ambasador al Republicii Moldova. Acesta l-ar putea înlocui Victor Chirilă # Gândul
Secretarul general al Ministerului Afacerilor Externe ar urma să fie numit noul ambasador al Republicii Moldova în România. Avizarea acestuia în funcție se află pe ordinea de zi a ședinței Comisiei Parlamentare pentru politică externă. Mihai Mîțu, în vârstă de 42 de ani, ar urma să fie numit noul ambasador al Republicii Moldova în România. […]
11:50
Laponia, în topul destinațiilor de Crăciun alese de români în 2025. Cât costă o vacanță la Casa lui Moș Crăciun # Gândul
Românii și-au planificat vacanța de Crăciun din timp, iar tendințele din 2025 arată o diversificare a destinațiilor alese. Budapesta, Germania, Franța și Laponia sunt doar câteva dintre destinațiile din străinătate preferate de români în preajma sărbătorilor de iarnă din acest an. Totodată, mulți vor să sărbătorească Crăciunul în țară. Românii călătoresc des în preajma Crăciunului […]
11:40
Sunt românii pregătiți să-și suspende președintele? Șansele reale pe care le are scenariul suspendării lui Nicușor Dan: „Ar ajunge să voteze invers” / „Banalizarea acestui mecanism excepțional riscă să erodeze democrația” # Gândul
Ce șanse de reușită ar avea o acțiune de suspendare a președintelui Nicușor Dan? – Este întrebarea care încinge spiritele și complică „puzzle-ul” de pe scena politică din România, aflată și așa într-un moment extrem de tensionat. Anunțul AUR cu privire la declanșarea procedurilor pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan – acuzat de încălcarea Constituției și […]
11:30
Mihaela Bilic, sfaturi pentru o masă de Crăciun sănătoasă. Ce preparate din carne de porc recomandă # Gândul
Nutriționista Mihaela Bilic a realizat topul produselor din carne de porc, iar în opinia sa toba, lebărul și caltaboșul, deși sunt ieftine, au multe proteine și puține grăsimi. Totuși, există și o recomandare importantă pe care o face: aceste produse nu trebuie mâncate cu pâine. Bilic dezvăluie „un trio obligatoriu în meniul de sărbători” Mihaela […]
11:20
EXCLUSIV DINAMO, marți, de la ora 18.00. Vești mari despre noul stadion! Ionuț Lupescu, Ionuț Popa și Rareș Hopincă vin în studio # Gândul
„Exclusiv Dinamo”, ediție specială marți, de la 18:00. Aflăm vești mari despre noul stadion Dinamo. În studio vor fi, alături de Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu, numele cele mai importante pentru realizarea proiectului visat de toți dinamoviștii. Legenda lui Dinamo, Ionuț Lupescu, președintele CS Dinamo, Ionuț Popa, și primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, vin cu […]
11:10
Luna decembrie este momentul preferat de mulți dintre noi pentru evadările la munte. Indiferent dacă plănuiești o săptămână de schi intens, plimbări lungi prin zăpadă sau pur și simplu relaxare la o cabană cu vedere spre crestele înzăpezite, pregătirea bagajului este o etapă critică. Spre deosebire de vacanțele de vară, unde câteva tricouri și costume […]
11:00
Iluminarea naturală influențează profund felul în care trăim și consumăm energia într-o clădire. Lumina zilei nu este doar o sursă gratuită de iluminat, ci un factor important pentru confort vizual, stare de bine și eficiență energetică. Modul în care este captată, filtrată și distribuită în interior face diferența dintre un spațiu plăcut și unul obositor. […]
11:00
Ion Cristoiu: Nicușor Dan se află la Butoane în Operațiunea Statului Paralel Asaltul asupra Justiției # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a menționat că „Nicușor Dan se află la Butoane în Operațiunea Statului Paralel Asaltul asupra Justiției”. „Puținii comentatori independenți, cum ar fi Mircea Badea, Cornel Nistorescu, și alții, au subliniat caracterul evident de operațiune a statului paralel în cazul asaltului asupra Justiției. […]
11:00
Avertisment de la meteorologi, polei și ghețuș înainte de Crăciun. ANM, pentru Gândul: „Și vântul va avea unele intensificări” # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis și în această dimineață mai multe coduri galbene de ceață, iar județele vizate au fost Suceava, Caraș-Severin, Covasna, Ialomița și Cluj. Meteorologii au transmis, pentru Gândul, că este posibil să avem zăpadă de Crăciun, chiar dacă nu în cantități mari. La solicitarea Gândul, Iris Răducanu, meteorologul de serviciu […]
10:50
Tradiții bizare de Crăciun. Unde se servește curcan copt la cuptor, iar Moș Crăciun este îmbrăcat în haine de mătase # Gândul
Mult a fost, puțin a mai rămas până când oamenii se vor strânge în jurul mesei și vor sărbători Crăciunul. Însă, știați care sunt cele mai bizare tradiții de Crăciun? Pe listă se află obiceiuri din Anglia, Brazilia, India, Japonia, dar și Emiratele Arabe Unite. Vezi mai jos. Odată cu trecerea timpului, anumite obiceiuri și […]
10:40
Percheziții la casa Rodicăi Stănoiu. Procurorii au ridicat telefonul și alte bunuri, în ancheta de acces ilegal la informații și moarte suspectă # Gândul
Procurorii efectuează percheziții în locuința Rodicăi Stănoiu, marți dimineață, 23 decembrie. Au fost ridicate dispozitive informatice și alte bunuri de interes, în anchetă legată de moartea suspectă a fostului ministru și testamentul acesteia. Anchetatorii au verificat locuința Rodicăi Stănoiu, precum și curtea și mașinile acesteia. Bunurile ridicate vor fi supuse unei expertize. Procurorii anchetează acuzațiile […]
10:30
Când e ziua în care biletele de avion sunt la cel mai mic preț. Mitul cu „marțea ieftină” a căzut. De ce e important momentul rezervării # Gândul
Este perioada vacanțelor și tot mai muți români „vânează” ofertele de zboruri în destinațiile favorite de vacanță. Dacă până acum existau anumite „trucuri” prin care călătorii puteau obține bilete de avion la prețuri mai mici, acum lucrurile s-au schimbat radical. Unul dintre cele mai populare mituri a fost demontat de noile analize din industria turismului. Algoritmii […]
