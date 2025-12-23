Avocații din România, revoltați de austeritatea Bolojan: „Guvernul împinge justiția spre blocaj total prin atac direct la dreptul la apărare”
23 decembrie 2025
Avocații din România fac front comun împotriva intenției Guvernului de a elimina din Legea nr. 51/1995 mecanismul de indexare anuală a onorariilor din oficiu. Astfel, Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) anunță că se opune categoric inițiativei. Breasla avocaților apreciază că intenția Guvernului lovește simultan accesul cetățenilor la actul de justiție, dar și fundamentele […]

Autoritatea americană pentru Alimente și Medicamente (FDA) a aprobat varianta orală a medicamentului pentru slăbit Wegovy, produs de compania daneză Novo Nordisk. Este prima pastilă din clasa medicamentelor GLP-1 aprobată pentru pierderea în greutate, care până acum era disponibilă doar sub formă injectabilă. Ce este GLP-1 GLP-1 este un hormon natural produs de intestin, care […]
Care sunt prețurile în prag de sărbători în cea mai mare piață din București. Cu cât se vinde un kilogram pește proaspăt la Obor # Gândul
Mult a fost, puțin a mai rămas până când este sărbătorit Crăciunul, iar cetățenii fac ultimele pregătiri pentru masa festivă. Gândul.ro a luat la pas cea mai mare piață de din București – Piața Obor – cu gândul, desigur, de a afla care sunt prețurile practicate la diverse produse, precum și de a lua „pulsul” […]
Orban se dezlănțuie împotriva lui Nicușor Dan: „Așa-zisul referendum este un demers inutil care poate deveni contraproductiv” # Gândul
Ludovic Orban, consilierul demis de președintele Nicușor Dan, se dezlănțuie a lansat o critică dură la adresa lui Nicușor Dan pe tema referendumului din justiție. Ludovic Orban numește inițiativa președintelui pentru un referendum în domeniul justiției. „Așa zisul referendum inițiat de Președinte este un demers inutil, care poate deveni chiar contraproductiv. Fără o bază constituțională […]
Inițiativa AUR de suspendare a președintelui moare din fașă. POT sabotează proiectul suveranist # Gândul
Marți, AUR a făcut un pas important în direcția unirii tuturor partidelor suveraniste, ca măsură de opoziție la ceea ce consideră a fi „abuzuri ale puterii”. Astfel, vicepreședintele partidului, Petrișor Peiu, alături de alți doi membri ai formațiunii suveraniste, a susținut o conferință de presă în care a enumerat pașii următori ai polului suveranist și […]
Oana Roman s-a confesat în mediul online. ”De-abia la aproape 50 de ani am găsit o formă de liniște”, a transmis vedeta. Într-un mesaj postat pe contul său de pe o rețea de socializare, Oana Roman a transmis un mesaj în care vorbește despre viața ei și despre unele probleme cu care s-a confruntat […]
Cel mai sărac Crăciun. Studiu: Jumătate dintre români cheltuiesc mai puțin de sărbători. 60% fac Revelionul acasă. Cum văd Românii anul 2026 # Gândul
Aproape jumătate dintre români estimează că vor cheltui mult mai puțin sau mai puțin în perioada Sărbătorilor de iarnă, comparativ cu anul trecut, și 18% spun că vor cheltui mai mult sau mult mai mult, conform unui sondaj realizat de Grupul de Studii Socio Comportamentale Avangarde. Un sfert dintre românii chestionați au declarat că vor […]
Rusia ordonă arestarea în lipsă a disidentului Gari Kasparov pentru justificarea terorismului. Fostul campion de șah este un critic al lui Putin # Gândul
O instanță din Rusia a ordonat marți arestarea în lipsă a șahistului și disidentului Gari Kasparov, acuzat de justificarea terorismului ca urmare a criticilor sale la adresa războiului din Ucraina. „Instanța a emis o măsură preventivă împotriva lui Kasparov, ordonând arestarea sa în lipsă pentru două luni din momentul detenției sale în Rusia sau extrădarea […]
A furat tacâmuri de argint în valoare de 40.000 de euro de la Palatul Élysée, iar apoi a vrut să le vândă online. Pe cine bănuiesc polițiștii francezi # Gândul
Un angajat al Palatului Élysée a fost arestat, fiind suspectat că a furat tacâmuri de argint în valoare de 40.000 de euro din reședința președintelui Franței. Ulterior, el a încercat să vândă „marfa” pe platforma online Vinted. Autoritățile din Paris s-au sesizat din oficiu după ce pe Internet au apărut la vânzare obiecte care păreau […]
Imagini din Piața Obor, kilometrul zero al comerțului agroalimentar românesc. Oamenii stau cu zecile de minute la cozi, cu geamantane pe care să le umple cu carne și brânzeturi. Totul pe acordurile colindătorilor # Gândul
E „fierbere” mare în Piața Obor – kilometrul zero al comerțului agroalimentar românesc – cu doar 2 zile înainte de Crăciun. Încă de dimineață, oamenii au venit în piață pentru a face ultimele cumpărături, iar carnea, brânzeturile, fructele, legumele, dar și băuturile, sunt la mare căutare. Mâine, în Ajunul Crăciunului, Piața Obor își va închide […]
Fosta jucătoare de tenis Anna Kournikova și partenerul ei, cântărețul Enrique Iglesias, au anunțat pe rețelele de socializare venirea pe lume a celui de-al patrulea copil al lor. Anna Kournikova, în vârstă de 44 de ani, a postat o fotografie cu nou-născutul, înfășurat într-o păturică de spital și cu o pălăriuță și un ursuleț alături. […]
Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei înainte de Crăciun. Sute de drone și zeci de rachete. Un copil de patru ani, printre morți # Gândul
În noaptea de 23 decembrie, forțele ruse au lansat un atac „masiv” asupra infrastructurii critice a Ucrainei, folosind peste 600 de drone și zeci de rachete. Atacul a provocat întreruperea de urgență a alimentării cu energie electrică în toată țara, în timp ce ucrainenii se pregătesc să sărbătorească Crăciunul, informează Reuters. Cel mai nou atac […]
Elena Merișoreanu spune secretul pentru sarmale super gustoase. ”Musafirii vor mai cere o porție” # Gândul
Elena Merișoreanu, în vârstă de 78 de ani, a spus care este secretul său pentru tradiționalele sarmale. ”Musafirii vor mai cere o porție”, susține artista. Elena Merișoreanu a explicat care este rețeta sa de sarmale în foi de varză murată. Artista a învățat rețeta de la mama sa, dar a adăugat și ea câteva trucuri. […]
Legea pensiilor private a fost adoptată în Parlament. Principalele modificări aduse la limitarea retragerii banilor din fondurile private de pensii # Gândul
Legea care limitează retragerea banilor din fondurile private de pensii a fost adoptată, marți, de Parlament. Au fost 199 de voturi „pentru”, 87 „împotriva” și 12 „abțineri”. Legea merge acum la promulgare. Camera Deputaților a adoptat, marți, proiectul de lege al Guvernului care reglementează plata pensiilor private. Acesta prevede că beneficiarii pot încasa inițial doar 30% […]
Catedrala Națională se redeschide de Sărbători. Patriarhia Română a anunțat intervalul orar în care poate fi vizitată # Gândul
Catedrala Națională se redeschide, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Patriarhia Română a anunțat care va fi intervalul orar în care lăcașul sfânt poate fi vizitat. Potrivit datelor, se va deschide chiar în Ajun de Crăciun, pe 24 decembrie 2025, începând cu ora 09:00. Reprezentanții Patriarhiei Române au readus în atenție programul de Sărbători al Catedralei […]
Comisia pentru buget, finanțe, bănci din Camera Deputaților a votat marți, 23 decembrie bugetul pentru Camera Deputaților, pe anul 2026. Demnitarii au simțit nevoia să fie mai generoși cu ei înșiși, în preajma Crăciunului, așa că au decis să-și stabilească un buget de 989,9 milioane de lei credite de angajament și 636,6 milioane de lei […]
Comandament de iarnă la Primăria sectorului 4. Aproape 100 de utilaje și 600 de lucrători sunt gata să ia în piept ninsorile de Crăciun # Gândul
Într-o postare pe pagina sa de Facebook, edilul sectorului 4 anunță bucureștenii cu privire la măsurile în regim de alertă pregătite de autorități în vederea întâmpinării ninsorilor de Crăciun. Astfel, anunță Daniel Băluță, sectorul 4 este pregătit pentru prima ninsoare a acestei ierni. Aproximativ 100 de utilaje și 600 de lucrători sunt gata să intervină […]
Avertisment DSU. La ce să fii atent atunci când decorezi casa sau pregătești mâncarea de Crăciun. Cum te ferești de incendii # Gândul
Reprezentanții DSU au lansat un avertisment înainte de sărbătorile de iarnă și au publicat o serie de recomandări către populaţie pentru ca această perioadă să fie lipsită de incidente neplăcute. Iată mai jos, în articol, la ce să fii atent atunci când decorezi casa sau pregătești mâncarea de Crăciun, în bucătărie. Departamentul pentru Situații de […]
Distracția festivă se poate transforma rapid în tensiune, pe măsură ce emoțiile accentuate dau naștere unor conflicte în toată regula. Psihologul Susan Quilliam vine cu sfaturi prețioase despre ce poți face pentru a calma lucrurile. Se știe că atunci când apare a doua mahmureală, se ivesc și certurile. Ce înseamnă „eul de Crăciun” Poate câinele […]
U BT Cluj a întrecut luni, pe teren propriu, pe croații lui KK Split, scor 105-87 (54-38), în etapa a XI-a din grupa A a Ligii Adriatice. Partida este a şaptea victorie în grupa A pentru echipa antrenată de Mihai Silvăşan, care nu va avea parte de zile libere de Crăciun, următorul meci fiind în […]
Romanița Iovan nu vrea să se amestece în alegerile sentimentale ale fiului ei. ”Nu trebuie să-mi placă mie” # Gândul
Romanița Iovan, în vârstă de 61 de ani, a declarat că nu vrea să se amestece în alegerile sentimentale pe care le face fiul său, Albert. Romanița Iovan este fost model, creatoare de modă și femeie de afaceri. Este mama unui băiat, Albert, din mariajul cu pilotul Adrian Iovan. Adolescentul are adrenalina în sânge […]
8000 de candidați pentru 187 de posturi la un singur examen, ținut pe o pistă de aterizare pentru avioane, în India # Gândul
Mai bine de 8.000 de persoane au participat la un examen de recrutare pentru Garda Națională din statul Odisha, India. Au fost scoase la concurs doar 187 de posturi, iar testarea a avut loc pe pista Aeroportului „Jamadarpali”, din districtul Sambalpur. A fost aleasă această locație neobișnuită pentru a face față numărului mare de candidați, […]
Cine a luat decizia executării soților Ceaușescu? Lavinia Betea: „Însuși Gorbaciov se arată oripilat, aceasta nu avea cum să fie o decizie sovietică” # Gândul
În cadrul celei mai recente ediții a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, istoricul Lavinia Betea a reconstituit, în cadrul unui proiect special marca Gândul și Descoperă.ro, cele mai fierbinți momente care au precedat controversata execuție a soților Ceaușescu. Așa cum relevă numeroase documente, decizia executării acestora nu a fost luată de la vârful URSS, […]
Orașul european perfect pentru schi și plimbări. Prețul zborurilor către destinație pornește de la 35 de euro # Gândul
Te-ai gândit vreodată care este orașul european perfect pentru schi și plimbări, dar care a fost mult timp subestimat? Este vorba despre o destinație în inima munților, departe de aglomerația urbană, unde pot fi practicate sporturi de iarnă. Prețul zborurilor către destinație pornește de la 35 de euro, iar biletele pot fi achiziționate cu punct […]
Cine ar urma să fie noul ambasador al Republicii Moldova. Acesta l-ar putea înlocui Victor Chirilă # Gândul
Secretarul general al Ministerului Afacerilor Externe ar urma să fie numit noul ambasador al Republicii Moldova în România. Avizarea acestuia în funcție se află pe ordinea de zi a ședinței Comisiei Parlamentare pentru politică externă. Mihai Mîțu, în vârstă de 42 de ani, ar urma să fie numit noul ambasador al Republicii Moldova în România. […]
Laponia, în topul destinațiilor de Crăciun alese de români în 2025. Cât costă o vacanță la Casa lui Moș Crăciun # Gândul
Românii și-au planificat vacanța de Crăciun din timp, iar tendințele din 2025 arată o diversificare a destinațiilor alese. Budapesta, Germania, Franța și Laponia sunt doar câteva dintre destinațiile din străinătate preferate de români în preajma sărbătorilor de iarnă din acest an. Totodată, mulți vor să sărbătorească Crăciunul în țară. Românii călătoresc des în preajma Crăciunului […]
Sunt românii pregătiți să-și suspende președintele? Șansele reale pe care le are scenariul suspendării lui Nicușor Dan: „Ar ajunge să voteze invers” / „Banalizarea acestui mecanism excepțional riscă să erodeze democrația” # Gândul
Ce șanse de reușită ar avea o acțiune de suspendare a președintelui Nicușor Dan? – Este întrebarea care încinge spiritele și complică „puzzle-ul” de pe scena politică din România, aflată și așa într-un moment extrem de tensionat. Anunțul AUR cu privire la declanșarea procedurilor pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan – acuzat de încălcarea Constituției și […]
Mihaela Bilic, sfaturi pentru o masă de Crăciun sănătoasă. Ce preparate din carne de porc recomandă # Gândul
Nutriționista Mihaela Bilic a realizat topul produselor din carne de porc, iar în opinia sa toba, lebărul și caltaboșul, deși sunt ieftine, au multe proteine și puține grăsimi. Totuși, există și o recomandare importantă pe care o face: aceste produse nu trebuie mâncate cu pâine. Bilic dezvăluie „un trio obligatoriu în meniul de sărbători” Mihaela […]
EXCLUSIV DINAMO, marți, de la ora 18.00. Vești mari despre noul stadion! Ionuț Lupescu, Ionuț Popa și Rareș Hopincă vin în studio # Gândul
„Exclusiv Dinamo”, ediție specială marți, de la 18:00. Aflăm vești mari despre noul stadion Dinamo. În studio vor fi, alături de Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu, numele cele mai importante pentru realizarea proiectului visat de toți dinamoviștii. Legenda lui Dinamo, Ionuț Lupescu, președintele CS Dinamo, Ionuț Popa, și primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, vin cu […]
Luna decembrie este momentul preferat de mulți dintre noi pentru evadările la munte. Indiferent dacă plănuiești o săptămână de schi intens, plimbări lungi prin zăpadă sau pur și simplu relaxare la o cabană cu vedere spre crestele înzăpezite, pregătirea bagajului este o etapă critică. Spre deosebire de vacanțele de vară, unde câteva tricouri și costume […]
Iluminarea naturală influențează profund felul în care trăim și consumăm energia într-o clădire. Lumina zilei nu este doar o sursă gratuită de iluminat, ci un factor important pentru confort vizual, stare de bine și eficiență energetică. Modul în care este captată, filtrată și distribuită în interior face diferența dintre un spațiu plăcut și unul obositor. […]
Ion Cristoiu: Nicușor Dan se află la Butoane în Operațiunea Statului Paralel Asaltul asupra Justiției # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a menționat că „Nicușor Dan se află la Butoane în Operațiunea Statului Paralel Asaltul asupra Justiției”. „Puținii comentatori independenți, cum ar fi Mircea Badea, Cornel Nistorescu, și alții, au subliniat caracterul evident de operațiune a statului paralel în cazul asaltului asupra Justiției. […]
Avertisment de la meteorologi, polei și ghețuș înainte de Crăciun. ANM, pentru Gândul: „Și vântul va avea unele intensificări” # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis și în această dimineață mai multe coduri galbene de ceață, iar județele vizate au fost Suceava, Caraș-Severin, Covasna, Ialomița și Cluj. Meteorologii au transmis, pentru Gândul, că este posibil să avem zăpadă de Crăciun, chiar dacă nu în cantități mari. La solicitarea Gândul, Iris Răducanu, meteorologul de serviciu […]
Tradiții bizare de Crăciun. Unde se servește curcan copt la cuptor, iar Moș Crăciun este îmbrăcat în haine de mătase # Gândul
Mult a fost, puțin a mai rămas până când oamenii se vor strânge în jurul mesei și vor sărbători Crăciunul. Însă, știați care sunt cele mai bizare tradiții de Crăciun? Pe listă se află obiceiuri din Anglia, Brazilia, India, Japonia, dar și Emiratele Arabe Unite. Vezi mai jos. Odată cu trecerea timpului, anumite obiceiuri și […]
Percheziții la casa Rodicăi Stănoiu. Procurorii au ridicat telefonul și alte bunuri, în ancheta de acces ilegal la informații și moarte suspectă # Gândul
Procurorii efectuează percheziții în locuința Rodicăi Stănoiu, marți dimineață, 23 decembrie. Au fost ridicate dispozitive informatice și alte bunuri de interes, în anchetă legată de moartea suspectă a fostului ministru și testamentul acesteia. Anchetatorii au verificat locuința Rodicăi Stănoiu, precum și curtea și mașinile acesteia. Bunurile ridicate vor fi supuse unei expertize. Procurorii anchetează acuzațiile […]
Când e ziua în care biletele de avion sunt la cel mai mic preț. Mitul cu „marțea ieftină” a căzut. De ce e important momentul rezervării # Gândul
Este perioada vacanțelor și tot mai muți români „vânează” ofertele de zboruri în destinațiile favorite de vacanță. Dacă până acum existau anumite „trucuri” prin care călătorii puteau obține bilete de avion la prețuri mai mici, acum lucrurile s-au schimbat radical. Unul dintre cele mai populare mituri a fost demontat de noile analize din industria turismului. Algoritmii […]
Care sunt primele activități fizice la care te gândești când auzi “cardio”? În lumea fitnessului, două stiluri de antrenament domină discuțiile despre cardio și beneficiile dovedite pentru sănătatea inimii: HIIT și cardio clasic. Ambele pot fi eficiente, dar în moduri diferite. Dacă nu știi ce să alegi, îți venim în ajutor cu informații utile despre […]
„Flota din umbră” a Rusiei, asul din mâneca lui Putin. „Valoare strategică semnificativă, acoperire pentru agenții ruși, acte de sabotaj și platforme de lansare a dronelor” # Gândul
Europa trebuie să facă schimb de informații și să exploateze „zonele gri” juridice pentru a combate așa-zisa „flotă din umbră” a Rusiei, care încalcă sancțiunile occidentale. Flota, formată din sute de nave, permite Moscovei să ocolească restricțiile privind vânzările de petrol și să se angajeze în acte sabotaj, în special în zona Baltică, ceea ce pune […]
Ziua din luna decembrie în care se împodobește bradul de Crăciun. Când zice tradiția că ar trebui să îl despodobești # Gândul
Când se împodobește bradul de Crăciun și când este momentul să îi îndepărtezi ornamentele? Este o întrebare adresată de multe persoane, de-a lungul anilor, iar răspunsul diferă în funcție de preferințe, cultură și obișnuință. Vezi mai jos ce arată tradiția. În multe dintre societăți, înainte de Crăciun, în magazine este un adevărat „furnicar”, cu scopul […]
(P) Gestionarea banilor devine mai ușoară: Cum îți simplifică viața financiară platformele de Internet și Mobile Banking # Gândul
Internet bankingul este mai mult decât o opțiune modernă de gestionare a banilor, acest tip de platformă reprezintă o necesitate pentru a-ți putea gestiona rapid și în siguranță finanțele personale. Ai acces facil la banii tăi, economisești timp și bani – totul, direct de pe telefon sau laptop. Utilizarea platformelor de Internet și Mobile Banking […]
Produsele cosmetice moderne se îndreaptă spre siguranță și ecologie. De aceea, vopseaua de păr fără amoniac devine din ce în ce mai populară. Aceasta permite schimbarea imaginii fără a deteriora părul. Gama modernă include atât culori permanente, cât și nuanțe cu intensitate ridicată. Altele au rolul de a intensifica ușor luciul natural. Dar toate aceste […]
Fotbalul este un sport aflat într-un continuu proces de modernizare, iar tacticile care dădeau roade în urmă cu câteva zeci de ani, acum sunt desuete și le mai găsim doar în enciclopediile fotbalistice. Antrenorii încearcă să elimine din filosofia lor de joc orice risc nenecesar, astfel că generațiilor mai tinere le vine astăzi greu să […]
Ortodonția modernă nu se limitează doar la alinierea dinților sau corectarea mușcăturii. Procedurile ortodontice pot avea efecte semnificative asupra structurii maxilarului și, implicit, asupra sănătății sinusurilor. Un astfel de exemplu se referă la efectele benefice indirecte pe care le poate avea utilizarea disjunctorului maxilar, un dispozitiv folosit pentru lărgirea arcadei superioare, asupra aerisirii căilor respiratorii […]
Valentin Stan: America nu se va angaja într-un război cu Rusia dacă vreun stat european decide să intre în război cu Rusia # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum SUA ajunge în război cu Rusia, numai dacă vreun stat european pornește războiul. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Dacă dai o rachetă nucleară, îți dau […]
Luna ianuarie 2026 începe cu vești proaste pentru milioane de pensionari din România. Plățile pensiilor vor fi întârziate atât pentru cei care primesc banii prin poștă, cât și pentru cei care îi încasează pe card. În plus, indexarea de 7% a pensiilor, așteptată la începutul anului, nu va fi aplicată, în contextul măsurilor de austeritate […]
Record sumbru în 2025. 468 de persoane au fost condamnate în Rusia pentru trădare și spionaj. Cel mai tânăr „trădător” are 17 ani, cel mai bătrân este un om de știință în vârstă de 80 de ani # Gândul
De la începutul războiului din Ucraina, instanțele ruse au condamnat peste 1.000 de persoane pentru acuzații de trădare și spionaj, potrivit unui nou studiu realizat de analistul Kirill Parubets. Numai în anul 2025, instanțele au pronunțat 468 de astfel de verdicte – cea mai mare cifră anuală din 1997, atunci când a intrat în vigoare […]
FCSB este pe val, după 2-1 cu Rapid, în derby. Echipa campioană a început să lege victoriile, iar acum calculele calificării în play-off-ul Ligii 1 nu mai pare atât de complicate. În plus, Mihai Stoica vine și cu vești bune pentru suporteri. Formația pregătită de Elias Charalmbous se pregătește să facă „transferul” iernii, după spusele […]
Trump anunță o nouă clasă de nave de război care îi va purta numele: „Vor fi cele mai mari, mai puternice și mai rapide din lume” # Gândul
Președintele american Donald Trump a anunțat lansarea unei noi clase de nave de război ce îi va purta numele, o decizie fără precedent pentru un lider aflat în funcție. Anunțul a fost făcut de la reședința sa din Florida, în cadrul unei conferințe de presă. Donald Trump a declarat luni că Statele Unite vor lansa […]
Noul proiect de lege împotriva violenței domestice aduce schimbări ce pot salva viața victimelor. Modificările, pe masa Camerei Deputaților # Gândul
Senatorii au propus un proiect legislativ pentru protecția victimelor violenței domestice, ce implică o mai bună gestionare a cazurilor din partea autorităților. Senatul a adoptat – cu 116 voturi PENTRU, un vot ÎMPOTRIVĂ și două ABȚINERI – inițiativa legislativă depusă de parlamentarele USR Cynthia Păun, Simona Spătaru, Oana Țoiu, Monica Berescu și Diana Buzoianu, împreună […]
