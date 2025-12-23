Tribunalul Bucureşti anulează procedura de selecţie a actualului Directorat al Transelectrica
23 decembrie 2025
Tribunalul Bucureşti a anulat astăzi procedura de selecţia a candidaţilor pentru actualul Directorat al Transelectrica. Instanţa a admis astfel solicitările formulate de fostul membru al Directoratului, Bogdan Toncescu, care a cerut, în dosarul 28414/3/2024, anularea procedurii de selecţie a candidaţilor pentru poziţia de membru al Directoratului Transelectrica şi anularea deciziilor 14/27.03.2024 şi 39/30.09.2024 ale Consiliului de Supraveghere.
ADAC: maşinile electrice pot deveni mai ieftine decât cele pe benzină, dar doar în anumite condiţii # Bursa
Maşinile electrice pot ajunge mai avantajoase decât cele cu motor termic, după reintroducerea primei de achiziţie anunţate de guvernul german, însă acest lucru depinde decisiv de preţul energiei electrice şi de modul de utilizare, arată o analiză realizată de ADAC, cel mai mare club auto din Germania, şi relatată de CHIP, publicaţie germană de tehnologie, în cooperare cu site-ul de specialitate ecomento.
Activista suedeză Greta Thunberg a fost reţinută de autorităţile britanice la Londra în timpul unei manifestaţii pro-palestiniene, fiind acuzată în baza Terrorism Act, potrivit informaţiilor transmise de Devdiscourse, care citează organizaţia britanică /Prisoners for Palestine/.
*ACTUALIZARE - Noii miniştri au depus jurământul şi, astfel, au preluat oficial mandatele respective: Radu Miruţă a preluat funcţia de Ministru al Apărării Naţionale, iar Irinel Darău a preluat funcţia de Minstrul al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului.---Radu Miruţă şi Irineu Darău urmează să depună astăzi jurământul de învestire în funcţiile de ministru al Apărării şi ministru al Economiei, potrivit unui comunicat din partea Administraţiei Prezidenţiale.
Donald Trump a zburat de cel puţin opt ori cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein în avionul privat al acestuia în anii 1990, inclusiv o dată când a călătorit doar cu Epstein şi o tânără de 20 de ani, conform Digi24, care citează informaţiile publicate recent Washington Post, publicaţie care a reuşit să descarce mii de documente postate de Departamentul de Justiţie al SUA, înainte ca acestea să devină indisponibile.Spre deosebire de documentele publicate sâmbăta trecută, noile documente includ mai multe menţiuni despre Trump, care a încercat să se distanţeze cât mai mult posibil de Epstein şi de delictele acestuia, a relatat astăzi Washington Post.
Poliţia Capitalei a confiscat astăzi cinci tone de articole pirotehnice care urmau să fie vândute în Bucureşti, dar şi în restul ţării, iar în urma unor percheziţii efectuate două persoane au fost duse la audieri, potrivit unui comunicat de presă postat pe site-ul instituţiei publice.
Proiectul Ordonanţei Trenuleţ, pus în dezbatere noaptea trecută de Ministerul Finanţelor, elimină prevederi din ceea ce s-a dorit a fi un sistem revoluţionar, mai precisnotificarea de conformare RO e-TVA, afirmă Cosmin Dumitraşcu, antreprenor, expert contabil and fondator ABS Group Romania, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
Senatul a adoptat bugetul instituţiei pentru anul 2026, and #8222;un buget construit pe principii de responsabilitate în cheltuirea banului public, control strict al costurilor şi prioritizarea cheltuielilor absolut necesare pentru funcţionarea instituţiei and #8221;, potrivit Digi24. Cheltuielile de personal pentru anul viitor sunt mai mici cu aproape 9 milioane lei comparativ cu acest an, a mai precizat sursa citată.
Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMP) a aprobat, astăzi, proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în municipiul Bucureşti, începând cu anul 2026, potrivit Digi24. Impozitele pe locuinţe vor creşte cu aproape 80%, în timp ce tarifele parcărilor rezidenţiale vor ajunge între 400 şi 800 lei anual, în funcţie de zonă, conform sursei citate.
Preţul mediu pe teren agricol în ţara noastră a fost de de peste 8.700 de euro, în 2024, a relatat G4Media, care citează date prezentate de Eurostat. Cel mai ieftin teren a fost vândut în Nord-Estul ţării noastre, iar cel mai scump în Regiunea Bucureşti-Ilfov, la un preţ de peste 12.000 de euro hectarul, a mai transmis sursa citată.
Marilen Pirtea, rectorul Universităţii de Vest Timişoara şi deputat PNL, a declarat, astăzi, pentru Agerpres, că va reflecta asupra propunerii de a prelua portofoliul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, după demisia lui Daniel David, şi a subliniat că măsurile din Educaţie depind de bugetul alocat, iar fără un buget corespunzător, aceste măsuri vor părea mai mult constrângeri decât investiţii.
Radu Miruţă şi Irineu Darău urmează să depună astăzi jurământul de învestire în funcţiile de ministru al Apărării şi ministru al Economiei, potrivit unui comunicat din partea Administraţiei Prezidenţiale.
O instanţă rusă a ordonat astăzi arestarea în lipsă a şahistului şi disidentului Garry Kasparov, acuzat de justificarea terorismului ca urmare a criticilor sale la adresa războiului din Ucraina, conform agenţiei de presă EFE şi agenţiei de presă TASS.
Niciuna din măsurile fiscale pozitive incluse în ordonanţa and #8222;trenuleţ and #8221; nu se referă la Educaţie, chiar dacă Ministerul Finanţelor susţinte că sprijină angajaţii vulnerabili, că vom avea parte de predictibilitate fiscală, că vor fi reduse cheltuielile bugetare şi va fi stimulată economia naţională. Practic, nicio măsură dorită de Daniel David, ministrul Educaţiei, care a demisionat ieri din funcţie, nu se regăseşte în proiectul de act normativ ce urmează să fie adoptat în această seară de Guvern.
Claudiu Năsui, deputat USR şi fost ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, a criticat, pe pagina sa de Facebook, bugetul Camerei Deputaţilor pentru anul viitor, menţionând că sunt prevăzute creşteri de cheltuieli cu personalul, dar şi cu bunuri şi servicii.
Mihai Fifor, deputat PSD, atrage atenţia că în aşa-numita and #8222;OUG trenuleţ and #8221;, care urmează să fie adoptată astăzi de Guvern, Educaţia există doar ca and #8222;victimă colaterală and #8221;, fiind and #8222;împinsă la marginea bugetului, obligată să se încadreze pasiv în limitele stabilite pentru alte and #171;priorităţi and #187; and #8221;, potrivit unei postări pe pagina sa de Facebook.
Gabriel Biriş: De ceva ani nu am mai citit o ordonanţă and #8222;trenuleţ and #8221; despre care să simt nevoia să scriu de bine # Bursa
Gabriel Biriş, avocat specializat în fiscalitate, a reacţionat la proiectul de Ordonanţă and #8222;trenuleţ and #8221; pus aseară în dezbatere publică de ministerul Finanţelor, potrivit unei postări pe pagina sa de Facebook. Concluzia, din postarea sa, este că există o schimbare de abordare şi sunt lucruri de lăudat.
În perioada 15.12.2025-19.12.2025, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a continuat acţiunile de control în târgurile de Crăciun, verificând activitatea a peste 80 de operatori economici din întreaga ţară.
Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a semnat contractul pentru elaborarea studiilor de fezabilitate necesare închiderii a şase depozite neconforme de deşeuri municipale, ca parte a angajamentelor asumate de România în procesul de aderare la OECD, transmite AFM într-un comunicat de presă.
AUR îşi anunţă disponibilitatea de cooperare cu forţele politice suveraniste reprezentate în Parlament exclusiv din perspectiva obiectivelor asumate în Manifestul and #8222;Opoziţie Totală - Opoziţie Naţională and #8221;, propunând în acest sens organizarea unei reuniuni comune cu toţi parlamentarii suveranişti, principalul scop fiind coordonarea acţiunilor parlamentare de opoziţie totală faţă de actuala guvernare, conform news.ro.
Banca Comercială Română (BCR), unul dintre cele mai importante grupuri financiare din România, listează astăzi, 23 decembrie, o nouă emisiune de euroobligaţiuni, în valoare de 500 milioane de euro, pe Piaţa Reglementată a Bursei de Valori Bucureşti (BVB).
Un număr de 928.014 de extrase de carte funciară au fost eliberate gratuit proprietarilor atât la ghişee, cât şi în sistem online, a anunţat, marţi, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila
Înmatriculările de autoturisme noi în Europa au urcat cu 2,4% în noiembrie, a cincea lună de creştere consecutivă, iar piaţa auto din România a înregistrat un avans de 35,6% în ritm anual, a anunţat marţi Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).
Serviciul de streaming muzical Spotify a anunţat luni că a dezactivat conturile unui grup de hackeri care afirmau că au 'salvat' milioane de fişiere muzicale şi de metadate ale acestei platforme online, informează AFP.
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a destructurat o reţea importantă de trafic de migranţi din regiunile Asiei şi Pacificului şi din Orientul Mijlociu către Europa, după ce a reţinut organizatorul şi alţi 20 de participanţi la această reţea ilegală, a informat marţi serviciul de presă al FSB (EFE).
INS: Cifra de afaceri din comerţul cu ridicata creşte cu 1,6% în primele zece luni ale anului 2025 # Bursa
Cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), a crescut, în primele zece luni, atât ca serie brută cu 1,6%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 1%, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS), citate de INS.
Preşedintele venezuelean, Nicolas Maduro, a afirmat luni că omologului său american, Donald Trump, i-ar and #8222;merge mai bine în lume and #8221; dacă s-ar preocupa de gestionarea problemelor propriei ţări şi a criticat faptul că liderul de la Casa Albă dedică and #8222;70% and #8221; din discursul său Venezuelei, relatează marţi EFE.
Noi atacuri cu drone au fost înregistrate în Ucraina, în apropierea frontierei cu România, în cursul nopţii de luni spre marţi, fiind transmis şi un mesaj RO-ALERT pentru populaţia din Tulcea şi Galaţi, informează Ministerul Apărării Naţionale (MApN).
Ministerul Finanţelor propune, pentru 2026, un pachet structurat de măsuri agreate în coaliţia de guvernare, care creează un cadru fiscal mai stabil şi mai puţin birocratic, sprijină pe cei vulnerabili şi stimulează investiţiile, fără a pune presiune suplimentară pe buget, susţine ministerul de resort, Alexandru Nazare.
Transformări rapide ale pieţelor de energie din Europa Centrală şi de Est, accelerate de expansiunea regenerabilelor, congestiile de reţea şi volatilitatea structurală a preţurilor, generează un peisaj investiţional profund asimetric.
După modelul platformelor de muzică, ChatGPT oferă acum propria recapitulare anulă, în care sintetizează, în propriul stil, activitatea utilizatorilor din anul care este pe cale să se încheie, relatează news.ro.
Băncile de investiţii de pe Wall Street şi-au întărit în 2025 poziţia dominantă pe piaţa europeană, profitând de loialitatea clienţilor chiar şi pe fondul turbulenţelor globale şi al tarifelor comerciale impuse de preşedintele american Donald Trump, arată o analiză Reuters bazată pe date LSEG şi interviuri cu directori din industrie.
Proteste violente la Tirana: Manifestanţii cer demisia guvernului după inculparea vicepremierului Belinda Balluku # Bursa
Protestatarii din Tirana au aruncat luni cu sticle incendiare în clădirea unde se află biroul prim-ministrului albanez Edi Rama, cerând demisia guvernului după ce procurorii au pus-o sub acuzare pe viceprim-ministrul Belinda Balluku pentru presupuse fapte de corupţie, relatează Reuters.
Preşedintele Donald Trump a reafirmat luni că Statele Unite au nevoie de Groenlanda pentru securitatea naţională şi a declarat că trimisul special pe care l-a numit pentru insula arctică va and #8222;conduce ofensiva and #8221;, relatează Reuters.
Gigantul american Amazon a anunţat că a blocat peste 1.800 de aplicaţii din partea nord-coreenilor, în timp ce Phenianul este acuzat că eludează sancţiunile ONU prin trimiterea de specialişti IT în străinătate pentru a câştiga bani şi a spăla fonduri, notează AFP.
Zelenski spune că negocierile cu SUA şi europenii sunt and #8222;aproape de un rezultat concret and #8221; # Bursa
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că negocierile purtate cu Statele Unite şi cu ţările europene în vederea încheierii războiului cu Rusia sunt and #8222;foarte aproape de un rezultat real and #8221;, relatează Reuters.
Preţurile petrolului au înregistrat creşteri semnificative luni, pe fondul îngrijorărilor legate de posibile perturbări ale aprovizionării globale, după ce autorităţile americane au urmărit un petrolier în apropiere de Venezuela, iar atacuri ucrainene au afectat infrastructură maritimă rusă, transmite Reuters.
Ministerul Finanţelor anunţă publicarea ordonanţei de urgenţă care reglementează un set de măsuri necesare pentru elaborarea bugetului pe anul 2026, cât şi o serie de măsuri strategice pentru anul următor - având drept scop stimularea economiei României, sprijinirea angajaţilor vulnerabili, reducerea de cheltuieli bugetare, consolidarea disciplinei financiare şi sprijinirea autorităţilor publice locale prin acordarea de împrumuturi din trezorerie.
Preţurile aurului şi argintului au atins luni noi recorduri istorice, pe măsură ce investitorii revin la metalele preţioase ca instrumente de protecţie, într-un context marcat de incertitudini economice şi geopolitice, transmite CNBC.
Oraşul francez Strasbourg găzduieşte unul dintre cele mai renumite târguri de Crăciun din Europa, recunoscut drept cel mai vechi târg de acest tip, cu o tradiţie ce datează din anul 1570
Ziarul BURSA este în vacanţă în perioada 23 decembrie 2025 - 7 ianuarie 2026.
Daniel David a confirmat în această seară, prin publicarea unui text amplu, pe blogul său, demisia din funcţia de ministru al Educaţiei. În textul publicat Daniel David arată:
Ordonanţa and #8222;trenuleţ and #8221;, care va fi adoptată în şedinţa de guvern de mâine seară, clarifică ceea ce s-a convenit la ultimele întâlniri ale coaliţiei de guvernare, stabilind, între altele, creşterea salariului minim şi scăderea impozitului IMCA pe cifra de afaceri, a anunţat prim-ministrul Ilie Bolojan, într-o emisiune la Antena 3.
Ministrul Educaţiei, Daniel David, şi-a dat demisia din Guvernul României fix înainte de Crăciun, anunţă televiziunile de ştiri, care citează informaţii primite pe surse politice.
Senatul a adoptat, astăzi, un proiect de lege care prevede interzicerea publicităţii stradale pentru jocurile de noroc, cu 69 de voturi and #8222;pentru and #8221;, 42 and #8222;împotrivă and #8221; şi două abţineri, potrivit Agerpres.
UniCredit Bank a încheiat cu succes o tranzacţie pentru finanţarea unei centrale solare, în valoare totală de 40,5 milioane euro, către Econergy, la Oradea, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, care a precizat şi că banca a acţionat ca aranjor, agent de facilitate şi agent de garanţii.
Deşi raportările ESG ar trebui, prin definiţie, să pună în centrul lor protecţia mediului, primul an de aplicare a Directivei privind Raportarea Corporativă de Sustenabilitate arată exact contrariul: companiile au ales să se concentreze aproape exclusiv pe teme and #8222;confortabile and #8221;, precum forţa de muncă proprie, raportată de 99% dintre entităţi, şi schimbările climatice, menţionate în 98% dintre cazuri, în timp ce dimensiunea esenţială a mediului natural este sistematic marginalizată. Datele respective apar într-un studiu realizat de Deloitte, care precizează că biodiversitatea şi ecosistemele, adică nucleul real al protecţiei mediului, sunt considerate relevante de numai 34% dintre companiile analizate, iar impactul asupra comunităţilor afectate este recunoscut de doar 41%, relevând o abordare dezechilibrată a sustenabilităţii, în care riscurile sociale şi reputaţionale sunt raportate, dar degradarea mediului rămâne, în mare măsură, trecută sub tăcere.
ING Bank: Creditele online, noul standard; 7 din 10 clienţi iau online creditele de nevoi personale # Bursa
71% dintre clienţii ING care solicită un credit de nevoi personale aplică online, direct de pe telefonul mobil, din aplicaţia Home and #39;Bank, conform unui comunicat de presă remis redacţiei de către ING Bank.
Proiectul ordonanţei-trenuleţ: salariile bugetarilor - îngheţate, impozitul minim pe cifra de afaceri - redus # Bursa
Îngheţarea veniturilor bugetarilor, tăieri de cheltuieli politice şi sociale şi o reconfigurare dură a fluxurilor bugetare în 2026 sunt incluse în proiectul de act normativ de final de an, aşa numita and #8222;Ordonanţa trenuleţ and #8221;, potrivit unui document prezentat de site-ul Antena 3.
Fabrica Nokian Tyres din Oradea a produs, pe 20 decembrie, anvelopa cu numărul un milion, conform obiectivului stabilit pentru anul în curs, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
