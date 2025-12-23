Reducerea sumelor forfetare pentru deputați și senatori la Parlament

09:00

Accident tragic pe autostrada M1 în Ungaria: un pompier român și un polițist maghiar au murit după ce au fost loviți de o dubă românească. Cei doi opriseră pe banda de urgență pentru a completa formalitățile unui accident ușor, când vehiculul a intrat în plin. Poliția a deschis o anchetă pentru a clarifica circumstanțele.