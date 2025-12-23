AUR nu are semnăturile necesare pentru suspendarea lui Nicușor Dan
MainNews.ro, 23 decembrie 2025 16:50
AUR a anunțat că nu dispune de semnăturile necesare pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan. Deputatul Ștefăniță Avrămescu a menționat că grupul își propune să strângă până în februarie cele 155 de semnături necesare pentru inițiativa de suspendare, discutând cu partidele suveraniste. AUR anunță că nu dispune de suficiente semnături pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan Formațiunea … Articolul AUR nu are semnăturile necesare pentru suspendarea lui Nicușor Dan apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 5 minute
17:30
Sorin Cârțu a declarat că Universitatea Craiova își propune să câștige titlul în 2026, după ce a terminat anul pe primul loc. Antrenorul subliniază importanța recidivării meciurilor excelente din competiții internaționale pentru a avea șanse mari în campionat. Oltenii vin după o victorie categorică de 5-0 cu Csikszereda. Sorin Cârțu a anunțat obiectivul major al … Articolul Obiectivul Universității Craiova: „Să recidivăm” după primul loc obținut apare prima dată în Main News.
17:30
Românii în 2025: Fruntași pe rețele sociale, dar cu interacțiuni reduse cu autoritățile # MainNews.ro
România se află pe ultimul loc în UE la interacțiunea cu autoritățile online, în timp ce utilizarea rețelelor sociale este în continuă creștere. Cu 95% dintre gospodării conectate la internet în 2025, doar 10% folosesc identitatea electronică. În ciuda acestui decalaj, achizițiile online au crescut semnificativ. România are o rată de conectivitate la internet de … Articolul Românii în 2025: Fruntași pe rețele sociale, dar cu interacțiuni reduse cu autoritățile apare prima dată în Main News.
17:30
Codul de procedură penală a fost modificat pentru a simplifica executările silite, reducând astfel durata proceselor și aglomerarea instanțelor. Proiectul inițiat de senatorul PSD Robert Cazanciuc facilitează un sistem de justiție mai rapid și eficient, având în vedere cele 3,5 milioane de dosare aflate pe rol. Camera Deputaților a adoptat modificările la Codul de procedură … Articolul Codul de procedură penală: Executări silite simplificate prin noua lege apare prima dată în Main News.
Acum 30 minute
17:10
Emmanuel Macron a participat la antrenamente cu soldați francezi în Emiratele Arabe Unite, unde a sărbătorit Crăciunul alături de ei. Îmbrăcat în uniformă militară, președintele a ținut un discurs și a reiterat angajamentul Franței în regiunile strategice prin întărirea parteneriatelor de apărare și construcția unui nou portavion. Emmanuel Macron a participat la antrenamente cu soldați … Articolul Emmanuel Macron, antrenament și masă cu soldații din Emiratele Arabe Unite apare prima dată în Main News.
17:10
Românii pot obține un credit ING personal online în doar 8 minute, fără a merge la bancă. Procesul digital simplificat permite acces la credite 100% online, cu opțiuni de refinanțare și transparență maximă, adaptat nevoilor fiecărui client. Descoperă cum funcționează acest sistem și avantajele sale. ING permite obținerea creditului de nevoi personale în doar 8 … Articolul Procesul personalizat pentru fiecare client în ritmul dorit apare prima dată în Main News.
Acum o oră
16:50
AUR a anunțat că nu dispune de semnăturile necesare pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan. Deputatul Ștefăniță Avrămescu a menționat că grupul își propune să strângă până în februarie cele 155 de semnături necesare pentru inițiativa de suspendare, discutând cu partidele suveraniste. AUR anunță că nu dispune de suficiente semnături pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan Formațiunea … Articolul AUR nu are semnăturile necesare pentru suspendarea lui Nicușor Dan apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
16:30
Antonio Cassano critică anul falimentar al echipei Inter, subliniind eliminarea din Supercupa Italiei și umilirea în finala Champions League. Deși consideră că Inter este cea mai puternică echipă din Italia, Cassano afirmă că Cristi Chivu nu și-a pus încă amprenta destul de puternic asupra clubului. Antonio Cassano a declarat că anul lui Inter este „falimentar” … Articolul Inter în colaps: Cum a fost evaluat Cristi Chivu? apare prima dată în Main News.
16:30
Inspectorii ANPC au descoperit nereguli la târgurile de Crăciun, aplicând amenzi de peste 230.000 de lei și eliminând produse neconforme de 22.000 de lei. Principalele probleme includ lipsa identificării produselor și informațiilor corecte pentru consumatori. ANPC va continua controalele pentru siguranța cumpărătorilor. Inspectorii ANPC au aplicat amenzi de peste 230.000 de lei la târgurile de … Articolul Problemele descoperite de ANPC la târgurile de Crăciun apare prima dată în Main News.
16:30
Vicepreședintele CJ Brașov, Șerban Todorică-Constantin, a fost trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu și constituirea unui grup infracțional organizat, în legătură cu fapte din dosarul numirilor la Compania Apa Brașov. Alți funcționari sunt, de asemenea, inculpați în acest caz. Vicepreședintele CJ Brașov, Șerban Todorică-Constantin, a fost trimis în judecată de DNA pentru … Articolul Vicepreședinte CJ Brașov, acuzat în dosarul numirilor de la Compania Apa apare prima dată în Main News.
16:10
Fostul campion de Formula 1, Michael Schumacher, nu a mai fost văzut în public din 2013. Richard Hopkins, un prieten apropiat, afirmă că nu există așteptări ca acesta să reapară. Schumacher, aflat în îngrijire constantă, este ținut departe de ochii presei din respect pentru familia sa, care păstrează discreția. Michael Schumacher nu a mai apărut … Articolul Ultima dată când l-am văzut: nu ne așteptăm să-l revedem apare prima dată în Main News.
16:10
ANAF a început executarea silită a Gabriel Resources pentru a recupera suma de 46.779.769 lei, reprezentând cheltuieli din arbitrajul internațional legat de blocarea exploatării aurului la Roșia Montană. Acțiunile companiei vor fi sechestrate dacă datoria nu este achitată în termen. România a câștigat recent procesul cu firma canadiană. Gabriel Resources trebuie să plătească statului român … Articolul ANAF a demarat executarea silită împotriva Gabriel Resources pentru 46 milioane lei apare prima dată în Main News.
15:50
Parlamentul României va reduce cu 10% suma forfetară pentru cheltuieli de organizare a birourilor parlamentare, începând cu 2026. Deputații și senatorii vor pierde aproximativ 3.500 de lei lunar, rămânând cu o sumă forfetară de peste 30.000 de lei. Această modificare afectează venitul parlamentarilor, dar nu salariile de bază. Parlamentul va reduce cu 10% suma forfetară … Articolul Reducerea sumelor forfetare pentru deputați și senatori la Parlament apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
15:30
Carlos Alcaraz, numărul unu mondial în tenis, va disputa un meci demonstrativ cu Joao Fonseca pe 12 decembrie 2026, la Allianz Parque din Sao Paulo. Fonseca a declarat că va fi o plăcere să-l primească pe Alcaraz în Brazilia, după o experiență anterioară împreună în Miami. Carlos Alcaraz va juca un meci demonstrativ cu Joao … Articolul Carlos Alcaraz revine pe stadion: „Te așteptăm cu bucurie, Carlitos” apare prima dată în Main News.
15:30
Noul segment al Autostrăzii Moldovei, între kilometrii 144 și 195, este complet funcțional, extinzând rețeaua de drumuri rapide la peste 1.400 de kilometri. Autoritățile speră ca anul viitor traficul să fie neîntrerupt de la București la Pașcani. Lucrările continuă pentru finalizarea întregului traseu A7. Noul segment al Autostrăzii Moldovei conectează kilometrii 144 și 195 Lungimea … Articolul Autostrada ce scurtează drumul spre Moldova este acum complet funcțională apare prima dată în Main News.
15:10
Un bărbat din La Spezia, Italia, a reușit să circule gratuit pe autostrăzi timp de 14 luni, utilizând bilete demagnetizate. A fost prins după 51 de călătorii fără plată, provocând un prejudiciu de 2.200 de euro companiei Autostrade. Procesul a dus la confiscarea mașinii, dar cazul a fost închis după recuperarea datoriei. Un italian a … Articolul Cum a circulat gratuit pe autostradă în Italia timp de 14 luni apare prima dată în Main News.
15:10
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a realizat controale la târgurile de Crăciun, aplicând amenzi de peste 230.000 de lei pentru nereguli precum lipsa etichetării produselor și informații insuficiente. 41 de amenzi contravenționale au fost impuse, iar produse neconforme au fost oprite de la vânzare. ANPC a verificat târgurile de Crăciun între 15-19 decembrie Au … Articolul ANPC a descoperit nereguli la târgurile de Crăciun și a aplicat amenzi apare prima dată în Main News.
15:10
Soldații ruși au atacat localitatea Hrabovske, după ce au răpit 52 de săteni, majoritatea persoane în vârstă. Luptele continuă în zonă, iar președintele ucrainean Zelenski confirmă că localnicii au fost luați prizonieri. Forțele ucrainene se pregătesc să-și restabilească controlul asupra satului. Soldații ruși au atacat brusc localitatea Hrabovske din regiunea Sumî Aproximativ 100 de soldați … Articolul Răpirea a 50 de săteni: soldații ruși atacă Hrabovske în miez de noapte apare prima dată în Main News.
14:50
Românii cheltuie mai puțin de Crăciun în 2025, conform unui sondaj Avangarde. 25% dintre respondenți vor cheltui mult mai puțin, majoritatea alegând să petreacă sărbătorile acasă. Veniturile au scăzut pentru 43% dintre participanți, iar perspectiva financiară pentru 2026 rămâne pesimistă. 25% dintre români vor cheltui mult mai puțin de Crăciun în 2025 43% dintre respondenți … Articolul Românii cheltuie mai puțin pe masa și cadouri de Crăciun în 2025, sondaj Avangarde apare prima dată în Main News.
14:50
Irineu Darău și Radu Miruță depun jurământul marți, 23 decembrie, la Palatul Cotroceni. Darău, senator USR Brașov, devine ministru al Economiei, iar Miruță, expert în apărare, preia Ministerul Apărării. Ceremonia va avea loc la ora 15.00, conform anunțului Administrației Prezidențiale. Irineu Darău și Radu Miruță depun jurământul marți, 23 decembrie, la Palatul Cotroceni Darău, senator … Articolul Noii miniștri ai Apărării și Economiei depun jurământul marți, ora 15:00 apare prima dată în Main News.
14:30
Sora lui Lionel Messi, Maria Sol, a fost grav rănită într-un accident rutier în Miami, suferind arsuri și fracturi. A fost transportată de urgență la spital, iar nunta programată pentru 3 ianuarie 2026 a fost amânată. Messi, recent campion în MLS cu Inter Miami, este profund afectat de această veste tragică. Sora lui Lionel Messi, … Articolul Sora lui Messi, accident grav în Miami, transportată de urgență la spital apare prima dată în Main News.
14:10
Noii miniștri ai Apărării și Economiei, Radu Miruță și Irineu Darău, depun astăzi jurământul. Miruță, cu experiență în economia națională, va coordona apărarea, în timp ce Darău, expert în digitalizare, preia ministerul Economiei. Vor participa la ședința de Guvern pentru adoptarea Ordonanței-trenuleț. Noii miniștri Radu Miruță și Irineu Darău depun jurământul astăzi la ora 15.00 … Articolul Miniștrii Apărării și Economiei depun jurământul astăzi în fața președintelui apare prima dată în Main News.
14:10
Într-un maraton medical de 107 minute, 12 medici și asistente au salvat viața unei tinere de 19 ani, Giada, adusă în comă după o febră care a degenerat într-o miocardită fulminantă. Intervenția rapidă și utilizarea tehnologiei ECMO au făcut diferența, iar Giada se recuperează acum acasă, pregătită pentru un Crăciun special. Tânăra Giada a ajuns … Articolul 12 medici salvează o tânără de 19 ani aflată în comă după vacanța în Laponia apare prima dată în Main News.
14:10
Guvernul român propune o platformă unică, WorkinRomania.gov.ro, pentru angajarea lucrătorilor străini. Acest proiect legislativ vizează reducerea fenomenului migrației ilegale, digitalizarea proceselor și introducerea de vize diferențiate, asigurând protecția și integrarea eficientă a forței de muncă străine. Guvernul a lansat un proiect de ordonanță pentru angajarea lucrătorilor străini, axat pe digitalizarea proceselor prin platforma WorkinRomania.gov.ro Se … Articolul Platformă unică pentru lucrători străini: noi modificări legislative în vigoare apare prima dată în Main News.
14:10
Rusia a lansat un atac devastator asupra Ucrainei înainte de Crăciun, utilizând 30 de rachete și 650 de drone, provocând moartea a cel puțin trei persoane și întreruperea energiei electrice în întreaga țară. Președintele Zelenski denunță aceste atacuri și subliniază impactul asupra civililor care se pregătesc să sărbătorească. Rusia a efectuat un atac aerian combinat … Articolul Atac devastator în Ucraina: Crăciun în beznă după rachete și drone rusești apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
13:30
Percheziții la locuința Rodicăi Stănoiu, fost ministru al Justiției, în căutarea de telefoane mobile relevante pentru ancheta privind circumstanțele morții sale. Exhumarea cadavrului a avut loc pe 15 decembrie, iar ancheta vizează acuzații de ucidere din culpă și acces ilegal la un sistem informatic. Detalii despre ultimele zile ale victimei sunt investigate. Poliția desfășoară percheziții … Articolul Percheziții la Rodica Stănoiu: Poliția caută telefoane după exhumare apare prima dată în Main News.
13:20
Kremlinul a spulberat optimismul după negocierile de la Miami, afirmând că nu există progrese în discuțiile de pace pentru Ucraina. Peskov a pus la îndoială declarațiile oficialilor americani, subliniind complexitatea problemei. Președintele Zelenski a menționat că negocierile se apropie de un rezultat concret, dar provocările persistă. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a declarat că nu … Articolul Kremlinul distruge optimismul pentru un acord de pace în Ucraina apare prima dată în Main News.
13:20
Adrian Mutu este o opțiune pentru banca tehnică a Fiorentinei, dar a clarificat că nu a fost contactat de club. Fostul atacant are o legătură puternică cu echipa, având peste 140 de meciuri în perioada 2006-2011. Speculațiile recente sugerează o posibilă restructurare a staff-ului pentru a evita retrogradarea. Adrian Mutu este considerat o posibilă soluție … Articolul Adrian Mutu poate zdruncina Fiorentina: Il Fenomeno în centru atenției! apare prima dată în Main News.
13:10
Camera Deputaților a adoptat o nouă lege privind pensiile private, limitând retragerea fondurilor la 30% într-o singură tranșă, restul urmând a fi plătit lunar timp de 8 ani. Aceasta afectează peste 8 milioane de români care contribuie la pensii administrate privat, stârnind controverse și critici. Legea merge acum la promulgare. Camera Deputaților a adoptat o … Articolul Parlamentul adoptă legea care limitează retragerea banilor din pensii private apare prima dată în Main News.
13:10
Autoritățile din Belgia au demarat controale asupra camioanelor abandonate, denumite „parcări de Crăciun”, în lupta împotriva dumpingului social în transporturi. Mii de șoferi din Europa de Est se întorc acasă pentru sărbători, iar companiile pot fi sancționate pentru nerespectarea legislației muncii. Controalele includ drone pentru eficiență sporită. Autoritățile belgiene efectuează controale asupra camioanelor abandonate în … Articolul Descoperă parcările de Crăciun din Belgium: magie și tradiție festive apare prima dată în Main News.
13:10
Ordonanța înăsprește regulile pentru companiile de stat și impune sancțiuni de 60.000 lei # MainNews.ro
Proiectul Ordonanței – trenuleț aduce noi reguli pentru companiile de stat, impunând termene stricte pentru aprobarea bugetelor și sancțiuni financiare de până la 60.000 de lei. Conducerea trebuie să respecte avizul AMEPIP pentru indemnizații, iar companiile cu pierderi trebuie să elaboreze planuri de redresare. Noile reguli ale Ordonanței – trenuleț impun termene stricte pentru aprobarea … Articolul Ordonanța înăsprește regulile pentru companiile de stat și impune sancțiuni de 60.000 lei apare prima dată în Main News.
12:30
Donald Trump a amenințat Franța cu taxe de 15% pe exporturile sale către SUA dacă prețurile medicamentelor nu cresc. Deși a avut o discuție cu președintele Macron, Franța nu a confirmat nicio schimbare oficială. Află mai multe despre impactul declarațiilor lui Trump asupra relațiilor comerciale și piețelor europene. Donald Trump a discutat cu Emmanuel Macron … Articolul Franţa va taxa toate produsele vândute în SUA apare prima dată în Main News.
12:30
Prețul terenurilor agricole în România a crescut cu 4% în 2024, atingând 43.280 lei/ha. Diferențele regionale sunt semnificative, cu București–Ilfov la 62.477 lei/ha și Nord-Est la 37.693 lei/ha. Comparativ cu UE, România rămâne în partea inferioară a clasamentului, însă nu mai este considerată „ieftină” în raport cu potențialul său agricol. Prețul mediu al terenului agricol … Articolul Prețurile terenurilor agricole în 2024: variații regionale și comparații europene apare prima dată în Main News.
12:30
Într-un asalt surprinzător, soldații ruși au atacat liniile fortificate ucrainene călare, în ciuda epocii dronelor. Imaginile arată cum dronele kamikaze au distrus rapid atacul, evidențiind deficitul de echipament al Rusiei, care a dus la utilizarea animalelor în luptă. Această strategie bizară surprinde pe toată lumea. Soldați ruși au atacat liniile fortificate ucrainene călăreți, dar au … Articolul Soldații ruși atacă pe cai liniile ucrainene în era dronelor – VIDEO apare prima dată în Main News.
12:30
Delegația Inter Milano a adus bucurie copiilor internați la Spitalul San Raffaele. Cristi Chivu, împreună cu echipa, a oferit cadouri și a petrecut timp cu micii pacienți înainte de Crăciun. Acest gest prețios subliniază angajamentul clubului pentru implicarea socială și sprijinul comunității pe tot parcursul anului. Delegația clubului Inter Milano a vizitat secția de pediatrie … Articolul Delegația Inter și Cristi Chivu aduc zâmbete copiilor din spital apare prima dată în Main News.
12:30
Bărbații trebuie să aibă în casă geanta cu unelte Parkside, disponibilă la Lidl cu doar 109 lei, într-o ofertă ce include 23 de piese utile. Promoția se desfășoară între 27-31 decembrie 2025, fiind ideală pentru reparații și bricolaj. Descoperă și alte unelte atractive în oferta Lidl! Geanta cu unelte de la Lidl, cu 23 de … Articolul Obiecte esențiale pe care orice bărbat ar trebui să le aibă acasă apare prima dată în Main News.
11:50
AUR invită toți parlamentarii suveraniști la discuții pentru o opoziție totală, propunând o reuniune pentru coordonarea acțiunilor parlamentare împotriva actualei guvernări. Scopul este susținerea inițiativelor constituționale și blocarea abuzurilor de putere, afirmând angajamentul pentru o opoziție unitară și responsabilă. AUR invită parlamentarii suveraniști la o reuniune pentru coordonarea acțiunilor de opoziție totală împotriva guvernării actuale … Articolul AUR cheamă parlamentarii suveraniști la o opoziție unită: „Depășim divergențele” apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
11:30
Percheziții la casa fostului ministru de Justiție, Rodica Stănoiu, în urma deschiderii unei anchete privind circumstanțele morții sale. Procurorii cercetează posibile infracțiuni și bunurile deținute de aceasta. Deshumarea și investigarea decesului ridică semne de întrebare în spațiul public. Percheziții la casa Rodicăi Stănoiu, fost ministru al Justiției Investigație în legătură cu circumstanțele decesului său survenit … Articolul Percheziții la Rodica Stănoiu: Secretele fostului ministru de Justiție dezvăluite apare prima dată în Main News.
11:30
Percheziții la casa Rodicăi Stănoiu, fost ministru de Justiție, în cadrul unei anchete privind circumstanțele morții sale. Autoritățile caută dovezi legate de bunurile acesteia și investighează posibile infracțiuni. Deshumarea trupului a fost efectuată pentru a clarifica detaliile decesului. Percheziții la casa fostei ministre a Justiției Rodica Stănoiu în cadrul unei anchete privind circumstanțele morții sale … Articolul Percheziții la Rodica Stănoiu: Secretele fostului ministru al Justiției dezvăluite apare prima dată în Main News.
11:20
Atacatorii care au ucis 15 persoane pe plaja Bondi din Sydney s-au antrenat în Australia și au desfășurat recunoașteri înainte de atac. Prim-ministrul Albanese și-a cerut scuze comunității evreiești, iar autoritățile au introdus noi legi stricte împotriva terorismului și discursului instigator la ură. Atacatorii de pe plaja Bondi, tată și fiu, s-au antrenat în Australia … Articolul Antrenamentele atacatorilor care au ucis 15 pe plaja Bondi din Sydney apare prima dată în Main News.
11:20
Ordonanța-trenuleț din 2026 prevede înghețarea pensiilor și reduceri de impozite pentru companii. Salariile vor beneficia de scutiri temporare, iar noi reglementări pentru combaterea evaziunii vor fi implementate. Modificări importante pentru autoritățile locale și măsuri sociale vor continua, inclusiv programul „Masă sănătoasă”. Înghețarea pensiilor și indemnizațiilor în 2026, cu excepția pensiilor de urmaș Reducerea impozitului minim … Articolul Înghețări pensii, reduceri impozite și modificări salarii în Ordonanța 2026 apare prima dată în Main News.
11:20
Naționala României se află pe locul 47 în clasamentul FIFA 2025, cu 1465.78 puncte. În barajul pentru Campionatul Mondial din 2026, România va înfrunta Turcia, clasată pe locul 25. Află detalii despre poziția echipei și adversarii din semifinalele barajului, programate pe 26 martie. România ocupă locul 47 în clasamentul FIFA 2025 cu 1465.78 puncte Tricolorii … Articolul FIFA 2025: România și Turcia în barajul pentru calificare apare prima dată în Main News.
11:20
București și 19 județe sunt sub avertizare ANM de ninsoare și viscol în perioada 23-26 decembrie. Se așteaptă un strat de zăpadă de până la 25 cm, cu precipitații mixte în regiunile sudice. Vântul va intensifica viscolul, iar temperaturile vor scădea sub -12 grade în unele zone. Rămâneți informați! București și 19 județe sunt sub … Articolul Avertizare meteo ANM: zăpadă de până la 25 cm în București și 19 județe apare prima dată în Main News.
10:50
Emilia Șercan a subliniat suspiciunile de plagiat asupra lucrărilor lui Marilen Pirtea și a exprimat îndoieli privind nominalizarea acestuia pentru funcția de ministru al Educației. În 2016, jurnalista a publicat informații despre plagiatele sale, avertizând că premierul Bolojan ar putea retrage numirea în scurt timp. Emilia Şercan a discutat despre plagiatele suspectate în lucrările științifice … Articolul Plagiatele sale: Ignoranța care șochează comunitatea academică apare prima dată în Main News.
10:10
Aurul a atins un maxim istoric, depășind 4.470 de dolari pe uncie, în contextul unei economii fragilizate. Investitorii se îndreaptă către metale prețioase, considerându-le un refugiu sigur pe fondul incertitudinilor geopolitice și fiscale crescute. Descoperiți factorii care influențează aceste evoluții economice. Aurul a atins un maxim istoric de 4.470 de dolari pe uncie, avansând cu … Articolul Economia fragilă: semne alarmante pentru viitorul financiar apare prima dată în Main News.
10:00
Ministrul de externe israelian Gideon Saar a făcut apel la evreii din țările occidentale să se mute în Israel din cauza creșterii antisemitismului, subliniind că evreii au dreptul să trăiască în siguranță oriunde. Afirmația a fost făcută în cadrul unei ceremonii de Hanuka, reflectând preocupările actuale legate de persecuțiile globale. Ministrul de externe israelian Gideon … Articolul Ministrul israelian îndeamnă evreii din Occident să se întoarcă acasă apare prima dată în Main News.
09:50
Radu Miruță, ministrul Economiei, a reglementat plata unei datorii istorice de 10 milioane de dolari către SUA, pentru bumbacul-fibră importat în anii ’90. Acest demers, considerat esențial pentru credibilitatea internațională a României, corectează neglijențe legislative vechi și promovează transparența. Radu Miruță, ministrul Economiei, a reglementat plata unei datorii istorice de 10 milioane de dolari către … Articolul Radu Miruță dezvăluie o datorie veche de 33 de ani către SUA: statul plătește! apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
09:20
Războiul din Ucraina a intrat în a 1.398-a zi, iar Rusia intensifică atacurile asupra Odesei, vizând infrastructura portuară și energetică. Aceste acțiuni sunt menite să perturbe livrările de echipamente militare din România. Transnistria ridică îngrijorări, dar trupele ruse nu constituie o amenințare majoră. Rusia intensifică atacurile asupra regiunii Odesa, vizând infrastructura portuară și energetică Objiectivul … Articolul Atacurile Rusiei asupra Odesei: Motive și impactul indirect asupra României apare prima dată în Main News.
09:20
Mauro Icardi a făcut istorie la Galatasaray, devenind cel mai bun marcator străin al clubului, depășindu-l pe Gheorghe Hagi. Icardi a dedicat un mesaj emoționant fostului mare jucător, subliniind impactul moștenirii sale. Hagi i-a răspuns, felicitându-l și inspirându-l să continue să scrie pagini de aur în istoria clubului. Mauro Icardi a depășit recordul lui Gheorghe … Articolul Icardi face istorie la Galatasaray, omagiu emoționant pentru Gică Hagi apare prima dată în Main News.
09:20
Vremea în România se așteaptă să fie mai rece decât normal în perioada 22 decembrie 2025 – 19 ianuarie 2026. Temperaturile se vor situa sub mediile multianuale, iar regimul pluviometric va fi variat, cu excese în sud-vest și deficite în regiunile intracarpatice. Descoperă prognoza detaliată ANM. Vremea va fi mai rece decât în mod normal … Articolul Vreme rece și neobișnuită la începutul anului 2026 – Prognoza ANM apare prima dată în Main News.
09:20
Referendumul anunțat de Nicușor Dan în sistemul judiciar va avea loc prin vot secret, prin corespondență. Magistrații vor primi plicuri cu întrebarea referitoare la activitatea CSM și vor răspunde anonimi. Consultarea are caracter consultativ, iar deciziile politice vor deriva din rezultatele obținute. Referendumul inițiat de Nicușor Dan va avea loc prin vot secret și corespondență … Articolul Referendum secret în justiție, organizat prin vot prin corespondență de Nicușor Dan apare prima dată în Main News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.