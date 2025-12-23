Grupul Schwarz se angajează să continue actualul model de afaceri al reţelei ”La Cocoş”. Consiliul Concurenţei anunţă care sunt angajamentele propuse pentru a înlătura îngrijorările concurenţiale

13:20

Un bărbat de 37 de ani, angajat ca inspector de calitate pentru legume-fructe la o firmă cu un centru logistic la Deva, a încheiat cu procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor un acord de recunoaştere a vinovăţiei pentru luare de mită. Bărbatul a primit peste 46.000 de lei de la administratorul unei firme furnizoare de fructe de pădure pentru a accepta marfa livrată, indiferent dacă era conformă sau nu. Conform acordului, bărbatul este condamnat la un an şi zece luni de închisoare cu suspendare.