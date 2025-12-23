Scutari Law asistă cu succes Zaharni Zavodi în recuperarea unei creanţe în România

17:50

Administratorii fostului complex turistic „Ferma Dacilor”, din Tohani, judeţul Prahova, mistuit de un incendiu, în urmă cu doi ani, în a doua zi de Crăciun, soldat cu opt morţi, inclusiv unul dintre fiii patronului pensiunii, au fost trimişi în judecată sub control judiciar pentru distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru. Potrivit procurorilor, pensiunea avea restaurant, bucătărie şi spaţii de cazare, însă a funcţionat timp de şapte ani fără nicio autorizaţie de securitate la incendiu şi fără respectarea normelor în domeniu. Anchetatorii au stabilit că incendiul s-a produs din cauza unui scurtcircuit la instalaţia electrică, subdimensionată şi fără protecţie adecvată, iar focul s-a extins rapid întrucât lemnul din care era făcută clădirea nu fusese ignifugat. Totodată, procurorii au stabilit că turiştii nu au putut fi salvaţi din cauză că instalaţia de detectare şi alarmare la incendiu era nefuncţională, iar căile optime de evacuare lipseau.