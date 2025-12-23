Cadourile pe care le cumpără bogații de Crăciun. Pe ce cheltuiesc zeci de mii de dolari
Antena1, 23 decembrie 2025 18:50
Te-ai întrebat care sunt cadourile pe care le cumpără bogații de Crăciun? Sunt foarte diferite față de cadourile obișnuite care se găsesc sub brad în perioada sărbătorilor.
• • •
Alte ştiri de Antena1
Acum 15 minute
18:50
Te-ai întrebat care sunt cadourile pe care le cumpără bogații de Crăciun? Sunt foarte diferite față de cadourile obișnuite care se găsesc sub brad în perioada sărbătorilor.
Acum 2 ore
18:00
Află care sunt tendințele în manichiură pentru sărbătorile de iarnă din acest an. Descoperă cele mai frumoase modele de unghii pentru Crăciun 2025: elegante și minimaliste, albe și scurte, cu french clasic. Inspirație pentru un look festiv și rafinat, potrivit oricărei ocazii de sărbătoare.
17:50
Românii, campionii Europei la reciclare! Țara noastră deține cea mai mare rețea de acest tip din lume. Ce scrie presa străină # Antena1
România a impresionat presa străină datorită rezultatelor uimitoare în reciclare. Iată ce s-a scris despre țara noastră și despre Sistemul Garanție-Returnare (SGR).
17:50
Ce pensie încasează Ilie Năstase, de fapt. Suma modestă în comparație cu performanțele lui sportive # Antena1
Ilie Năstase primește o lunar sumă modestă de la statul român. Ce detalii surprinzătoare au ieșit la iveală despre veniturile fostului lider mondial ATP.
17:30
Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Lavinia și Adin, despre speculațiile că au câștigat datorită susținătorilor Dianei și ai lui Sorin # Antena1
Câștigătorii sezonului 12 Mireasa - Iubire Mediteraneeană au fost primii invitați din sezonul 8 al emisiunii Mireasa: Confesiuni. Lavinia și Adin au vorbit despre planurile lor de viitor, despre experiența în cadrul emisiunii, dar și despre controversele apărute în urma Finalei.
17:10
Andreea Antonescu, schimbare de look înainte de sărbători. La ce a apelat cântăreața recent întoarsă în România # Antena1
Andreea Antonescu s-a întors recent în țară, iar în prag de sărbători a decis să facă o schimbare de look îndrăzneață.
17:10
Când ești răcit, nopțile pot fi cele mai dificile: nasul înfundat nu te lasă să dormi, tusea apare exact când te pui în pat, iar febra îți dă o stare de neliniște. Totuși, o rutină de seară bine gândită poate face diferența. Ea îți ajută corpul să se refacă mai repede și să treci mai ușor peste răceală.
17:10
Sănătatea orală joacă un rol esențial în calitatea vieții, influențând nu doar aspectul estetic al zâmbetului, ci și funcțiile de bază precum masticația, vorbirea și confortul general.
17:10
În ultimii ani, stomatologia a cunoscut o transformare spectaculoasă, determinată de integrarea tehnologiilor digitale, a materialelor inovatoare și a procedurilor minim invazive.
Acum 4 ore
16:30
Vedetele s-au pregătit deja pentru sărbători. Ținutele sunt festive și... sexy. Iată cu ce poze a atras atenția un supermodel de peste Ocean.
16:20
Tzancă Uraganu, dat în judecată din cauza unei datorii. De la ce a pornit scandalul: „Se laudă cu mașini de sute de mii de euro” # Antena1
Tzancă Uraganu a reacționat după ce a fost acuzat că refuză să își achite o datorie. Firma manelistului a fost dată în judecată, iar până acum au avut loc deja șase termene.
15:40
Cum arată apartamentul în care locuiesc Ana Bodea și iubitul ei, Valentin Butnaru. Imagini din locuința de poveste # Antena1
Ana Bodea și iubitul ei, Valentin Butnaru, au împodobit împreună bradul de Crăciun și ne-au vorbit despre magia sărbătorilor de iarnă la ei acasă.
15:30
(P) Transferul de responsabilitate pentru DEEE: obligațiile producătorilor și importatorilor de echipamente electrice # Antena1
Știai că lumea aruncă anual 91 miliarde de euro la gunoi? O faci chiar și tu - atunci când depozitezi dispozitive electrice la întâmplare.
15:10
Kate Middleton, gest deosebit pentru spitalul în care a fost tratată de cancer. Ce a făcut Prințesa de Wales în prag de sărbători # Antena1
Kate Middleton a revizitat spitalul în care a fost tratată pentru cancer. Iată ce gest a făcut înainte de Crăciun.
Acum 6 ore
14:40
Facilități fiscale pentru angajații cu salariul minim, din 2026. Ce prevede ordonanța-trenuleț # Antena1
Angajații plătiți cu salariul de bază minim brut pe țară ar putea beneficia și în 2026 de facilități fiscale menite să le crească venitul net, potrivit unui proiect de Ordonanță de urgență privind mai multe măsuri fiscale, așa-numita „ordonanță-trenuleț”.
14:20
Experții au dezvăluit cât de repede pot crește oamenii și care ar fi recordul biologic posibil, mai mare decât își imaginează mulți.
14:00
Te-ai întrebat cum a apărut tradiția globurilor de Crăciun? Primele ornamente arătau foarte diferit atunci când oamenii au început să împodobească brazii.
13:50
Motivul pentru care Andreea Bănică a fost dată afară din trupa Exotic. Ce s-a întâmplat în urmă cu 20 de ani # Antena1
După 20 de ani de când trupa Exotic făcea furori în industria muzicală din România, s-a aflat abia acum care a fost, de fapt, motivul pentru care Andreea Bănică a fost dată afară din formație.
13:50
(P) Ce invertor pentru panouri fotovoltaice să alegi de la TREVORA ELECTRIC în funcție de consumul tău # Antena1
Sistemul fotovoltaic instalat nu mai ține pasul cu consumul? Află aici ce oferte au TREVORA ELECTRIC dacă ai nevoie de un nou invertor pentru panouri fotovoltaice.
13:40
Ursidele reprezintă ultima ploaie de stele din 2025, dar promite un spectacol astronomic inedit ce poate fi văzut cu ochiul liber, în funcție de condițiile meteo.
Acum 8 ore
13:00
Ședința foto incendiară a Andreei Marin la împlinirea vârstei de 51 ani. Decolteu cu care a atras atenția fanilor # Antena1
Andreea Marin și-a sărbătorit ziua de naștere, frumoasa vârstă de 51 de ani.
12:40
Victorie istorică pentru Chef Sautner, cu un singur concurent, ieri, la Chefi la cuțite, într-o ediție lider de audiență # Antena1
În seara aceasta, de la ora 20:30, urmează marea semifinală a sezonului 16 Chefi la cuțite – după ce aseară, ultimul battle a adus surprize uriașe, atât în privința deznodământului, cât și a noului mecanism de calificare în Semifinală.
12:10
Cât de mult a crescut și cum arată acum fiica Nicoletei Luciu la 14 ani. Kim Csergo s-a transformat într-o domnișoară # Antena1
Kim Csergo este fiica Nicoletei Luciu și a lui Zsolt Csergo, iar fetița de altă dată s-a transformat într-o frumoasă adolescentă.
11:30
Enrique Iglesias și Anna Kournikova au devenit părinți pentru a patra oară. Prima fotografie cu bebelușul # Antena1
Enrique Iglesias și Anna Kournikova au devenit din nou părinți. Iată prima fotografie făcută publică.
11:20
Mesajul dureros transmis de Darius Ticmenov după ce a fost eliminat de la Chefi la cuțite chiar înainte de semifinală # Antena1
Darius Ticmenov, unul dintre cei mai îndrăgiți concurenți din sezonul 16 Chefi la cuțite, a părăsit marea competiție chiar înainte de semifinală. Bucătarul de la Formula 1 a postat pe internet câteva gânduri după ce drumul lui s-a încheiat aici.
11:10
Daniel David a demisionat de la Ministerul Educației. Cum își motivează decizia ministrul Educației și Cercetării # Antena1
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a demisionat din funcție ieri, 22 decembrie 2025.
Acum 12 ore
10:20
Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, mărturisiri încărcate de emoție și optimism, înainte de startul sezonului Power Couple # Antena1
Viața de cuplu nu este doar ușoară sau grea, nu este doar bazată pe momente frumoase sau dure și nu vine niciodată la pachet cu multe clipe de iubire sau de ceartă. O relație presupune responsabilitatea de a învăța că alături de persoana care ți-a furat sufletul, poți face orice.
09:50
Războinicii sunt gata de luptă! 12 concurenți motivați să simtă gustul victoriei intră în competiție, din 9 ianuarie, la Survivor! # Antena1
Show-ul care rescrie limitele umane, care face din supraviețuire o artă și din conviețuirea cu oameni pe care abia i-ai cunoscut, o poveste de viață.
09:30
(P) Întrebările pe care le au toți pacienții despre implantul dentar. Dr. Florin Lupu răspunde clar # Antena1
Întrebările pe care le au toți pacienții despre implantul dentar. Dr. Florin Lupu răspunde clar
Acum 24 ore
00:00
Chefi la cuțite, 22 decembrie 2025. Cine sunt semifinaliștii sezonului 16. Patru concurenți au părăsit marea competiție în lacrimi # Antena1
În ediția 21 din sezonul 16 Chefi la cuțite, de pe 22 decembrie 2025, patru concurenți au fost eliminați. Chef Alexandru Sautner a luat o decizie neașteptată, iar un cuțit de aur s-a aflat printre cei care au plecat acasă.
22 decembrie 2025
22:40
Mireasa, sezon 11. Ce a postat Mihaela, după speculațiile că ea și Ștefan s-au despărțit. Imaginile care au pus fanii pe gânduri # Antena1
Mihaela a publicat un videoclip care i-a băgat și mult în ceață pe urmăritori. Cum au apărut finaliștii sezonului 11 Mireasa pe rețelele sociale.
22:20
Mireasa, sezon 12. Gestul făcut de Emily, imediat după Marea Finală. Ce a apărut pe conturile soției lui Liviu din online # Antena1
Emily a apelat la un gest care nu a trecut neobservat de fani, imediat după ce a intrat în posesia telefonului, după Finala sezonului 12 Mireasa.
22:20
Chefi la cuțite, 22 decembrie 2025. Ce echipă a câștigat ultimul battle și cine este primul semifinalist al sezonului 16 # Antena1
În ediția 21 din sezonul 16 Chefi la cuțite, de pe 22 decembrie 2025, concurenții s-au luptat pentru un loc sigur în semifinală. Echipele au dat tot ce au avut mai bun, însă notele obținute pentru preparatele lor au conturat un scenariu greu de imaginat.
Ieri
18:40
Cum să prepari cel mai bun Pumpkin Spice Latte acasă: rețeta pas cu pas pentru un rezultat perfect # Antena1
Pumpkin Spice Latte nu mai este de mult doar băutura-vedetă a cafenelelor.
18:00
Simona Gherghe a făcut primii cozonaci din viața ei. Prezentatoarea Mireasa, mândră de realizarea ei: „Copiii sunt în extaz” # Antena1
Simona Gherghe a bifat o realizare importantă pe anul 2025: primii cozonaci pregătiți de ea. Prezentatoarea Mireasa a precizat că nu este talentată la deserturi, motiv pentru care este foarte încântată că i-au ieșit cei doi cozonaci.
17:50
Tradiții, obiceiuri și superstiții în Ajunul Crăciunului. Ce datini respectă românii pe 24 decembrie # Antena1
Pe 24 decembrie este Ajunul Crăciunului pentru creștinii din întreaga lume.
17:50
De ce nu îi cumpără Oana Cârmaciu cadou de Crăciun fiului ei. Actrița din serialul Sacrificiul a recunoscut tot # Antena1
Oana Cârmaciu a atras atenția în mediul online după ce a recunoscut că nu îi cumpără cadou de Crăciun fiului ei! Descoperă care este motivul deciziei sale.
17:40
Femeia care a primit Oscarul în materie culinară. Românca a scris istorie în Marea Britanie # Antena1
O tânără româncă a impresionat cu preparatele sale tradiționale Marea Britanie, Australia și Statele Unite ale Americii.
17:20
Ce au făcut câștigătorii sezonului 12 Mireasa la scurt timp de la Finală. Cum au sărbătorit Lavinia și Adin 2 luni de relație # Antena1
Adin și Lavinia, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, au sărbătorit 2 luni de relație la scurt timp de la Finala în care au fost desemnați de public mirii sezonului.
17:00
Destinațiile în care turiștii vor fi cei mai fericiți în 2026. Cum a ajuns Republica Moldova pe listă # Antena1
Experții au dezvăluit destinațiile în care turiștii vor fi cei mai fericiți în anul 2026, cu numeroase evenimente inedite programate.
16:40
Ce răni ar fi suferit hoții din Singur Acasă din cauza capcanelor lui Kevin. Experții au dezvăluit impactul real # Antena1
Experții au dezvăluit ce răni ar fi suferit hoții din Singur Acasă din cauza capcanelor lui Kevin dacă acestea ar fi fost reale.
16:40
Cu siguranță, putem spune că în aceste vremuri moderne, aproape că nu există român care să nu facă o plată online. În articolul de față tratăm pe larg unde poți să găsești cel mai rapid card de credit cu aprobare online. Care sunt pașii elementari pentru a scăpa de birocrație și a încasa banii urgent.
16:40
(P) Andreea Roseti, Humane World for Animals România: „Românii încep să înțeleagă că bunăstarea animalelor...” # Antena1
Lansarea campaniei Humane World for Animals în România deschide o discuție necesară despre felul în care sunt tratate animalele din fermele industriale și despre impactul pe care alegerile noastre zilnice îl pot avea asupra acestora.
16:30
Ionela și Teodor Roșu de la MPFM au devenit părinți pentru a doua oară. Imagini superbe cu fiica lor # Antena1
Ionela Roșu din sezonul 4 Mireasă pentru fiul meu a născut de curând o fetiță superbă. Ea și Teodor Roșu au devenit părinți pentru a doua oară și au ajuns acasă cu fiica lor, spre bucuria lui Dominic, băiatul lor cel mare.
16:10
Sărbătorile sunt minunate din mai multe motive. Unul dintre ele este că le putem aduce zâmbetul pe chipul celor dragi, surprinzându-i cu anumite cadouri.
16:00
Raluca Pastramă a fost dată în judecată de fostul socru. Ce pretenții a emis tatăl lui Ibrahim Hanfi # Antena1
Problemele continuă să apară în viața Ralucăi Pastramă. Descoperă în rândurile de mai jos ce îi cere fostul socru.
16:00
Horoscop zilnic 23 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de marți, 23 decembrie 2025, aduce o mulțime de surprize pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
16:00
O mireasă a contrazis toate așteptările cu apariția la propria nuntă. Iată ce a ales să facă.
15:40
Programul Catedralei Mântuirii Neamului de Sărbători din acest an oferă o oportunitate specială credincioșilor de a păși în interiorul unuia dintre cele mai impresionante lăcașuri de cult din lume. După Sărbătorile de Iarna, accesul va fi închis din nou pentru lucrările finale.
15:40
Actorul Alex D. Linz făcea furori cu rolul său din filmul Singur Acasă 3 în urmă cu 28 de ani.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.