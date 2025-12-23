CSM a publicat datele preliminare ale chestionarului la care au fost chemați să răspundă magistrații
G4Media, 23 decembrie 2025 18:50
Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a publicat marți seara datele preliminare ale chestionarului la care au fost chemați să răspundă judecătorii din toată țara, inițiativă lansată după publicarea investigației Recorder ”Justiție capturată” și a reacțiilor publice care i-au urmat. Potrivit documentului, 98,1% dintre judecători au răspuns afirmativ la întrebarea dacă au resimțit […] © G4Media.ro.
• • •
Acum 15 minute
18:50
18:50
“Dark tourism”: Un paradis tropical din Marea Caraibelor a devenit o zonă părăsită căutată doar de amatorii de senzații tari # G4Media
Un paradis tropical din Marea Caraibilor a devenit o zonă părăsită, căutată doar de amatorii de senzații tari. Este vorba despre fosta capitală a teritoriului Montserrat poreclită Insula de Smarald a Caraibelor. Orașul a fost distrus de două erupții vulcanice în urmă cu 30 de ani, transmite agenția Mediafax. Montserrat este o insulă muntoasă din […] © G4Media.ro.
Acum o oră
18:30
„Dansează, porcule”: anchetă în curs pentru identificarea autorului umilirii unui copil evreu în aeroportul parizian Roissy # G4Media
Prefectul poliției din Paris a anunțat luni seara pe contul său X că sunt în curs de desfășurare „investigații” pentru a „identifica” și „trimite în fața justiției” autorul umilirii unui copil evreu la aeroportul Roissy Charles de Gaulle, care l-a numit „porc” pe fondul conflictului israelo-palestinian, scrie Le Figaro. „Indignare față de aceste remarci inadmisibile […] © G4Media.ro.
18:20
Tradiția și inovația alături, la mas de Crăciun. Costițe de porc gătite lent, cu garnitură inedită dulce acrișoară și orez negru gătit la vapori # G4Media
Chiar dacă de Crăciun tindem cu toții să preferăm preparatele tradiționale, câte o excepție de la regulă e mereu binevenită. Excepțiile întăresc în general regula și ne poartă pe teritorii mai puțin cunoscute, explorând gusturi, arome și combinații neașteptate. © G4Media.ro.
Acum 2 ore
18:00
Ilie Bolojan a participat la prima reunire a Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a participat marți la prima reunire a Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției, un grup de lucru constituit după uriașul scandal declanșat de investigația Recorder „Justiție capturată” și de reacțiile care au urmat. Potrivit unui comunicat al guvernului, „întâlnirea a debutat cu o intervenție a prim-ministrului Ilie Bolojan, care […] © G4Media.ro.
18:00
Liderul tătarilor crimeeni: ”Suntem condamnați la moarte sub ruși / România e în pericol dacă Ucraina cade” / Interviu cu Refat Ciubarov, despre nazismul rus și în cât timp îi vor ierta ucrainenii pe ruși # G4Media
Refat Ciubarov este liderul tătarilor crimeeni și una dintre cele mai puternice voci de opoziție din peninsula anexată ilegal de ruși în 2014. E populată masiv de ruși și minoritar de tătari crimeeni. De ce minoritar? Pentru că rușii i-au ucis și alungat timp de secole. De la Ecaterina cea Mare. Pentru cine nu știe […] © G4Media.ro.
18:00
Papa Leon al XIV-lea îşi petrece primele ore ale zilei, când suferă de insomnie, învăţând limba germană cu ajutorul popularei aplicaţii „Duolingo”, continuând în acelaşi timp tradiţia de a juca jocuri de cuvinte online, în special cu fratele său, John Prevost, transmite marţi agenţia EFE, citată de Agerpres. Informaţia a fost dezvăluită de cotidianul La […] © G4Media.ro.
17:30
Robert Cazanciuc: Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege care simplifică mecanismul de încuviințare a executării silite # G4Media
Camera Deputaților a adoptat marți un proiect de lege care simplifică mecanismul de încuviințare a executării silite, a anunțat senatorul PSD Robert Cazanciuc, coinițiator al proiectului, alături de liberalul Daniel Fenechiu. “Actualul mecanism de încuviințare a executării silite presupune că, după pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive, creditorul trebuie să solicite unui executor judecătoresc punerea în […] © G4Media.ro.
17:30
ChatGPT lansează propria versiune de Spotify Wrapped. Mai exact, chatbotul deținut de OpenAI începe să ofere utilizatorilor o funcție de recapitulare anuală numită „Your Year with ChatGPT”, disponibilă pentru consumatorii eligibili din anumite piețe, inclusiv Statele Unite, potrivit publicației Tech Crunch. Alte piețe vorbitoare de limbă engleză care au acces la această funcție sunt Canada, […] © G4Media.ro.
17:30
Cazul Jeffrey Epstein: s-a publicat al treilea lot de documente. Donald Trump e indulgent cu „clienții” lui Epstein – inclusiv cu Bill Clinton # G4Media
Departamentul de Justiție (DOJ) al SUA a publicat a treia serie de documente legate de Jeffrey Epstein, inclusiv unele care fac referire la președintele Donald Trump. Departamentul de Justiție, care are obligația legală de a publica dosarele în conformitate cu Legea privind transparența dosarelor Epstein, a recunoscut aparițiile lui Trump într-o postare pe rețelele de […] © G4Media.ro.
17:10
În zilele de 25–26 decembrie, 1–2 ianuarie 2026 și 5–7 ianuarie 2026, trenurile de metrou vor circula potrivit graficelor pentru zilele de weekend și sărbători legale, potrivit agenției Mediafax. Astfel, pe Magistrala 1 (Pantelimon – Dristor 2), Magistrala 2 (Tudor Arghezi – Pipera), Magistrala 3 (Preciziei – Anghel Saligny) și Magistrala 5 (Eroilor 2 – […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
17:00
Doi bărbați găsiți vinovați pentru complotul de atac armat împotriva comunității evreiești din Manchester. Poliția spune că acesta ar fi putut fi “cel mai mortal act terorist din istoria Regatului Unit” # G4Media
Walid Saadaoui, în vârstă de 38 de ani, și Amar Hussein, în vârstă de 52 de ani, aveau o „aversiune viscerală” față de evrei și au aranjat aducerea de arme în Marea Britanie ca parte a unui „complot inspirat de Statul Islamic”, a constatat Curtea Coroanei din Preston, o suburbie a orașului Manchester, unde trăiește […] © G4Media.ro.
16:50
Primul an al mandatului președintelui Donald Trump a spulberat orice iluzii rămase în rândul liderilor europeni că acesta poate fi gestionat sau controlat, scrie Politico. Ostilitatea sa deschisă față de Uniunea Europeană a tensionat alianța transatlantică care a rezistat de la al Doilea Război Mondial și a adâncit diviziunile dintre liderii naționali europeni și în […] © G4Media.ro.
16:40
ANAF a început executarea silită a acțiunilor deținute de Gabriel Resources la Roșia Montană Gold Corporation # G4Media
Agenția Naționalǎ de Administrare Fiscalǎ (ANAF) anunță că a demarat acțiunile de recuperare o creanțelor bugetare, în valoare de 46.779.769 de lei, de la Gabriel Resources Limited. În vederea recuperării acestor creanțe au fost demarate măsurile de executare silită prevăzute de legislația în vigoare, constând în executarea silită a acțiunilor deținute de Gabriel Resources Limited […] © G4Media.ro.
16:30
Lamine Yamal, detalii despre omul din afara terenului de fotbal și motivul bizar pentru care a declarat că nu poate avea o iubită: „Mă trezesc în mijlocul nopții” # G4Media
Lamine Yamal a oferit tuturor fanilor mai multe detalii din viața sa personală prin intermediul primului vlog postat pe contul său oficial de Youtube, în care și-a prezentat locuința și a dezvăluit motivul destul de bizar pentru care nu poate avea o iubită. Starul Barcelonei locuiește în casa în care a venit la 16 ani, […] © G4Media.ro.
16:30
Agresorii a doi cetățeni nepalezi, trimiși în judecată pentru tentativă de omor și tâlhărie pentru niște țigări # G4Media
Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de casație și justiție au dispus trimiterea în judecată a trei bărbați, acuzați că ar fi tâhărit și ar fi încercat și ucidă doi cetățeni nepalezi, pentru că aceștia din urmă au refuzat să le dea țigările din buzunar. Conform unui cominucat al Parchetului, „în data de 26 […] © G4Media.ro.
16:20
Gazprom negociază cu MOL vânzarea participaţiei sale deţinute la NIS (preşedintele Serbiei) # G4Media
Gazprom negociază cu compania petrolieră ungară MOL o posibilă vânzare a participaţiei sale majoritare deţinută la NIS – singura rafinărie a Serbiei -, a anunţat marţi preşedintele sârb Aleksandar Vucic, transmite agenția Reuters, citată de Agerpres. Două companii ruseşti, Gazprom Neft şi Gazprom, deţin 44,9%, respectiv 11,3% […] © G4Media.ro.
16:10
Greta Thunberg, arestată la Londra pentru susținerea greviștilor foamei din Palestine Action # G4Media
Activista pentru climă Greta Thunberg a fost arestată în centrul Londrei, în timpul unei demonstrații în sprijinul greviștilor foamei din cadrul Palestine Action, potrivit rfi.ro. Poliția din Londra a declarat că o femeie de 22 de ani a fost arestată pentru că a afișat o pancartă în sprijinul organizației interzise Palestine Action, contrar articolului 13 […] © G4Media.ro.
15:30
Nicușor Dan a semnat decretul prin care Radu Miruță a fost numit ministrul al Apărării Naționale # G4Media
Președintele Nicușor Dan a semnat marți, 23 decembrie, decretul prin care Radu-Dinel Miruță a fost numit în funcția de viceprim-ministru, ministru al Apărării Naționale. Tot marți, Nicușor Dan a semnat decretul prin care se ia act de demisia lui Radu-Daniel Miruță, din funcția de ministrul Economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului. Prin decret prezidențial, Ambrozie-Irineu Darău, […] © G4Media.ro.
15:30
Tavanul piscinei interioare a unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste peste persoanele aflate în apă, a anunțat ISU Sibiu. Potrivit presei locale, este vorba despre Hotelul Hilton. Până în acest moment, 8 persoane (5 adulți și 3 minori) au fost extrase din piscina de către salvatori și sunt evaluate de echipajele medicale sosite la […] © G4Media.ro.
15:20
Pentru prima dată de la începutul războiului civil din 2011, Germania a expulzat marți un cetățean sirian în țara sa, a anunțat Ministerul de Interne, în contextul înăspririi politicii migraționale pe fondul ascensiunii extremei drepte, scrie Le Figaro. Persoana în cauză, condamnată pentru furt calificat, vătămare corporală și șantaj, a fost predată „autorităților din Damasc […] © G4Media.ro.
15:20
ULTIMA ORĂ Noua programă de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a, varianta finală, publicată de Ministerul Educației # G4Media
Ministerul Educației și Cercetării a publicat marți, 23 decembrie, forma revizuită a programelor școlare de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a, documente rezultate în urma procesului de consultare publică, scrie Edupedu.ro. Publicarea are loc după ce, pe durata perioadei de transparență decizională și în intervalul 15–22 decembrie, membrii grupului de lucru pentru această […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
14:50
Vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și șeful companiei de apă din oraș, trimiși în judecată de DNA pentru angajări ilegale # G4Media
Vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și șeful companiei de apă din oraș au fost trimiși în judecată de DNA pentru angajări ilegale. Conform comunicatului DNA: În cauza mediatizată prin comunicatele nr. 534/VIII/3 din 19 septembrie 2025 și 734/VIII/3 din 31 octombrie 2025, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Brașov au dispus trimiterea în […] © G4Media.ro.
14:30
EXCLUSIV | Animalele de companie, pansament pentru singurătate, mai ales de sărbători. Cum alină angoasele și nevoia de apartenență prin simpla prezență: „Câinii, în special, dar și celelalte animale ne pot ajuta să trecem prin perioada sărbătorilor mult mai ușor și cu un sentiment de utilitate și sens” # G4Media
Luna decembrie este cea mai frumoasă din an pentru cei mai mulți dintre noi. Prietenii, familia, cadourile, mesele îmbelșugate, cu toate contribuie la peisajul feeric al tabloului unei vieți fericite și împlinite. Presiunea socială este mare în aceste zile și mulți ne putem simți copleșiți. Internetul și rețelele contribuie și ele la răspândirea sentimentului perfecțiunii, […] © G4Media.ro.
14:10
Mesaj agresiv transmis de reprezentantul Ministerului Educației, față de participanții la dezbaterea pe controversata programă de română. Daniel Georgescu îi acuză de: Insuficientă atenție, neînțelegere, confuzie, superficialitate, impunerea de preferințe personale de lectură # G4Media
Mesaje de o agresivitate fără precedent au fost lansate de la pupitrul Ministerului Educației și Cercetării, la adresa participanților la dezbaterea publică pe controversatele proiecte de programe școlare de română. În cadrul unei declarații transmise LIVE VIDEO de Minister, eveniment care nu a fost anunțat anterior de instituție, reprezentantul Ministerului, Daniel Georgescu, și decana Facultății […] © G4Media.ro.
14:10
Legea care stabilește modul în care se vor plăti pensiile private a primit votul final în Parlament # G4Media
Legea privind plata pensiilor private a fost adoptată, marți, de Camera Deputașilor, for decizional, după ce a fost armonizată cu decizia Curții Constituționale a României, transmite Mediafax. Actul normativ mai are un pas până la intrarea în vigoare, după ce deputații au dat, a doua oară, votul asupra legii. În esență, aleșii au votat excluderea […] © G4Media.ro.
13:50
Asociațiile Declic și Funky Citizens au înaintat premierului Bolojan propuneri pentru reforma sistemului de Justiție # G4Media
Reprezentanții Comunității Declic și ai Funky Citizens au participat, marți, la prima reuniune a grupului de lucru constituit de Guvern, pentru modificarea Legilor Justiției. O petiție cu 210.000 semnături strânse pentru reforma sistemului judiciar a fost înmânată cu acest prilej direct premierului Ilie Bolojan. Experții celor două organizații au prezentat, în cadrul grupului, un pachet […] © G4Media.ro.
13:30
Polonia a trimis avioane și a activat sistemele de apărare aeriană pentru a proteja spațiul aerian după atacuri rusești în Ucraina, transmite Mediafax. Avioane poloneze și ale aliaților au fost trimise marți dimineață pentru a asigura siguranța spațiului aerian polonez după ce Rusia a lansat atacuri aeriene asupra vestului Ucrainei, în apropierea graniței cu Polonia, […] © G4Media.ro.
13:30
Sondaj Avangarde: comportamentul de consum și așteptărilre românilor pentru Sărbătorile de Iarnă # G4Media
Casa de sondare a opiniei publice Avangarde a efectuat între 18 și 22 decembrie un sondaj privind comportamentul de consum în perioada sărbătorilor de iarnă și așteptările românilor pentru anul următor în ceea ce privește niuvelul de trai. Sondajul a fost efectuat pe 900 de subiecți cu vârsta de peste 18 ani, chestionați telefonic (metoda […] © G4Media.ro.
13:20
Autoritățile din Federația Rusă au dispus arestarea în absență a renumitului șahist Garry Kasparov, unul dintre cei mai proeminenți opozanți ai președintelui Vladimir Putin. Acesta este acuzat de „apologie a terorismului”, iar Moscova solicită o detenție de două luni, scrie La Stampa. Tribunalul Zamoskvorețki din capitala Rusiei a emis ordinul de arestare în contumacie împotriva […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
12:40
VIDEO | Cât costă un coș de cumpărături complet pentru Crăciun, cu legume, carne, dulciuri, vin și chiar ceva în plus # G4Media
Pregătirile pentru masa de Crăciun încep, de cele mai multe ori, cu aceeași întrebare: cât ne va costa, anul acesta, coșul de cumpărături? Prețurile diferă, ofertele se schimbă, iar tentațiile sunt mai multe ca oricând. Pentru a vedea concret cum arată un buget realist, G4Food a ieșit la cumpărături într-un supermarket mare din Capitală și a pus […] © G4Media.ro.
12:30
Președintele LaLiga, Javier Tebas, a declarat într-un interviu acordat ziarului catalan SPORT că tensiunile din cadrul campionatului spaniol sunt generate de Real Madrid. Tebas n-a ezitat deloc să arate cu degetul către madrileni în contextul în care campionatul spaniol traversează, mai ales în ultimele săptămâni, o perioadă de fricțiuni între cluburi, președintele La Liga a […] © G4Media.ro.
12:10
Faptul că AUR discută în parlament o procedură de suspendare a Nicuşor Dan demonstrează că strategia de o jumătate de an a preşedintelui de a se aşeza la mijloc, echidistant, între bine şi rău, că vorba aia, toţi suntem popor şi trebuie să fim reprezentaţi, nu funcţionează. El are de fapt o istorie cu ambiguităţile […] © G4Media.ro.
12:10
Un reporter de la The New York Times a dat în judecată Google, xAI, OpenAi pentru antrenarea programelor AI # G4Media
Un reporter de investigaţie cunoscut pentru dezvăluirea fraudei comise de start-upul Theranos din Silicon Valley, specializat în teste de sânge, a dat în judecată luni compania xAI a miliardarului Elon Musk, precum şi companiile Anthropic, Google, OpenAI, Meta Platforms şi Perplexity pentru utilizarea fără permisiune a unor cărţi protejate prin drepturi de autor cu scopul […] © G4Media.ro.
11:50
Opoziția germană acuză partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) că ar strânge informații care ar putea fi utile serviciilor secrete din Rusia, transmite Mediafax. Opoziția parlamentară din Germania acuză partidul Alternativa pentru Germania (AfD) că încearcă să divulge informații sensibile despre rutele de aprovizionare cu arme și apărarea împotriva dronelor, folosind metoda întrebărilor […] © G4Media.ro.
11:40
Cazul morții fostului ministru al Justiției, Rodica Stănoiu, nu pare să fi fost închis odată cu dezhumarea cadavrului și efectuarea necropsiei. Potrivit unor surse judiciare, la această oră au loc percheziții la domiciliul Rodicăi Stănoiu, efectuate de către Poliția Ilfov, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov. Nu sunt clare la acest moment obiectivele […] © G4Media.ro.
11:20
Controversata programă „de aur” de la limba română, ura față de profesori și laxitatea în fața neregulilor din Minister – moștenirea lăsată de ministrul demisionar Daniel David societății, după numai 1 an de mandat # G4Media
Primit la vârful Educației cu cele mai multe aprecieri pe care le-a atras în ultimii 10 ani vestea numirii vreunui ministru pe portofoliul atât de sensibil al învățământului, Daniel David a transformat în ură viscerală toată deschiderea și încrederea pe care i le arătase societatea. Într-un singur an, Daniel David a trecut de la statutul […] © G4Media.ro.
11:10
Un ministru interimar ar urma să fie numit la educație și cercetare, pentru a gestiona portofoliul, până după sărbători – surse Edupedu.ro # G4Media
Ministerul Educației și Cercetării va fi condus următoarele săptămâni de un ministru interimar, după ce Daniel David și-a dat demisia de la conducerea portofoliului. Potrivit surselor Edupedu.ro, premierul Ilie Bolojan temporizează nominalizarea unui ministru plin la Educație și urmează să numească un interimar care să gestioneze cabinetul până după sărbători, notează Edupedu.ro. Conform surselor noastre, […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
10:50
Gazzetta dello Sport a identificat problema la Interul lui Cristi Chivu: „Motorul e pornit, Chivu și mijlocul său nu trebuie decât să bage a patra viteză” # G4Media
Inter Milano ocupă prima poziție în Serie A și se află în primele opt în Liga Campionilor, dar jocul trupei antrenate de Cristi Chivu încă nu dovedește că „Nerazzurri” ar putea să se numere printre giganții Europei, iar Gazzetta dello Sport a identificat printr-o analiză problemele echipei. Aflată pe prima poziție în Serie A, dar […] © G4Media.ro.
10:50
Radu Miruță, pe picior de plecare din Ministerul Economiei, schimbă regulile de finanțare pentru promovarea turismului în lume # G4Media
Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a pus în dezbatere publică un ordin prin care se schimbă criteriile de acordare a finanțării pentru participarea firmelor la manifestări internaționale de turism. Proiectul de Ordin privind modificarea Schema de ajutor de minimis pentru participarea întreprinderilor cu activitate de turism la manifestările expoziționale, în pavilioanele naționale, standurile specializate […] © G4Media.ro.
10:20
Baschet masculin: U-BT Cluj, victorie în ABA League cu KK Split, scor 105-87. Darius Miron, 12 puncte înscrise la doar 16 ani # G4Media
U-BT Cluj a obținut o victorie categorică, luni noapte, pe teren propriu, în etapa a XI-a din ABA League, impunându-se în duelul cu KK Split, scor 105–87. Nighael Ceaser a fost cel mai bun jucător, iar Darius Miron, la 16 ani, unul dintre cei mai tineri baschetbaliști cu peste 10 puncte marcate, informează Mediafax. La […] © G4Media.ro.
10:20
Educația lipsește din OUG trenuleț – promisiunile fostului ministru Daniel David legate de creșterea bugetului de burse pentru studenți sau a plății cu ora pentru profesori nu apar în proiect # G4Media
Guvernul a pus în transparență publică ordonanța de urgență cunoscută drept „OUG trenuleț” pentru anul 2026, prezentată de Ministerul Finanțelor ca un pachet de măsuri fiscal-bugetare și de relansare economică. Proiectul ar urma să fie aprobat de Executiv marți, 23 decembrie, la ora 18:00. Documentul este însoțit de un comunicat oficial care vorbește despre sprijin pentru angajații vulnerabili, predictibilitate fiscală, […] © G4Media.ro.
10:10
Cât costă să cumperi teren arabil în România și cât plătești în alte state ale Uniunii Europene # G4Media
Prețul mediu pe teren agricol în România a fost de de peste 8.700 de euro, în 2024, potrivit Eurostat. Cel mai ieftin s-a vândut în Nord-Estul României, iar cel mai scump în Regiunea București-Ilfov, peste 12.000 de euro hectarul. În UE, un hectar de teren arabil poate depăși 200.000 de euro, informează Mediafax. Institutul Național […] © G4Media.ro.
10:00
Agresorii, obligați la consiliere psihologică, ordine de protecție întărite: măsuri adoptate de Senat # G4Media
Ordine de protecție întărite, sprijin real pentru victime și obligativitatea agresorilor la consiliere psihologică – sunt doar câteva din măsurile adoptate de Senat pentru protecția victimelor violenței domestice, transmite Mediafax. Senatul României a adoptat – cu 116 voturi „pentru”, un vot „împotrivă” și două abțineri inițiativa legislativă depusă de parlamentarele USR Cynthia Păun, Simona Spătaru, […] © G4Media.ro.
09:40
Președintele Venezuelei: ”Lui Trump i-ar merge mai bine în lume dacă s-ar ocupa de problemele din SUA” # G4Media
Preşedintele venezuelean, Nicolas Maduro, a afirmat luni că omologului său american, Donald Trump, i-ar „merge mai bine în lume” dacă s-ar preocupa de gestionarea problemelor propriei ţări şi a criticat faptul că liderul de la Casa Albă dedică „70%” din discursul său Venezuelei, relatează marţi EFE, citată de Agerpres. „Cred că preşedintele Trump ar putea […] © G4Media.ro.
09:40
BREAKING TikTok continuă să trimită în China date ”cu caracter personal” despre utilizatorii români și europeni după ce a obținut o suspendare temporară a interdicției. Rețeaua e investigată de un an și pentru implicarea în alegerile din România # G4Media
Rețeaua socială chineză TikTok își anunță utilizatorii, printr-un mesaj care apare la accesarea platformei, că transmite către entități din China ”unele date cu caracter personal” despre utilizatorii săi europeni după ce a contestat solicitarea autorităților irlandeze privind stoparea acestui transfer de date personale. Tiktok susține că a contestat la Înalta Curte a Irlandei decizia Comisiei irlandeze […] © G4Media.ro.
09:30
Proteste după concedierea unei jurnaliste cunoscute în Bulgaria / Și-a acuzat superiorul de intervenție pe conținut editorial # G4Media
O jurnalistă cunoscută a fost concediată de la principalul canal naţional de televiziune privat din Bulgaria, după ce a dat de înţeles că a fost supusă unor presiuni politice, situaţie care a stârnit proteste la Sofia, notează AFP citată de Agerpres. „Maria Ţanţarova a îndrăznit să îşi acuze superiorul direct că influenţează conţinutul editorial, în […] © G4Media.ro.
09:10
Un reactor de la centrala nucleară Forsmark, la nord de Stockholm, a fost oprit temporar din cauza unei defecţiuni, a relatat presa suedeză, preluată marţi de dpa, transmite Agerpres. Presa locală a citat operatorul Vattenfall care a informat că lucrările au început marţi dimineaţă pentru remedierea defecţiunii de la Forsmark 1. Potrivit site-ului Vattenfall, lucrările […] © G4Media.ro.
09:10
Analiză a publicației franceze Les Echos, via Rador: Prim-ministrul grec și președintele cipriot au făcut o vizită comună în Israel, în vederea consolidării cooperării militare în fața Turciei, considerată o amenințare de către cele trei țări. ”Un zid de descurajare împotriva Turciei.” Acest titlu ocupa, duminică, întreaga primă pagină a „Yediot Aharonot”, cel mai popular […] © G4Media.ro.
09:10
Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat la Ministerul Transporturilor, a anunțat, într-o postare pe Facebook, o simulare nocturnă în care a arătat cum va fi pe tronsonul Focșani-Adjud din Autostrada Moldovei, segment care va fi dat marți în circulație de la ora 11:00, transmite Mediafax. „Pentru că mâine, 23.12 (astăzi – n.r.) , ora 11:00 […] © G4Media.ro.
