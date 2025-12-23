Radu Miruță, pe picior de plecare din Ministerul Economiei, schimbă regulile de finanțare pentru promovarea turismului în lume
G4Media, 23 decembrie 2025 10:50
Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a pus în dezbatere publică un ordin prin care se schimbă criteriile de acordare a finanțării pentru participarea firmelor la manifestări internaționale de turism. Proiectul de Ordin privind modificarea Schema de ajutor de minimis pentru participarea întreprinderilor cu activitate de turism la manifestările expoziționale, în pavilioanele naționale, standurile specializate […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
11:20
Controversata programă „de aur” de la limba română, ura față de profesori și laxitatea în fața neregulilor din Minister – moștenirea lăsată de ministrul demisionar Daniel David societății, după numai 1 an de mandat # G4Media
Primit la vârful Educației cu cele mai multe aprecieri pe care le-a atras în ultimii 10 ani vestea numirii vreunui ministru pe portofoliul atât de sensibil al învățământului, Daniel David a transformat în ură viscerală toată deschiderea și încrederea pe care i le arătase societatea. Într-un singur an, Daniel David a trecut de la statutul […] © G4Media.ro.
Acum 15 minute
11:10
Un ministru interimar ar urma să fie numit la educație și cercetare, pentru a gestiona portofoliul, până după sărbători – surse Edupedu.ro # G4Media
Ministerul Educației și Cercetării va fi condus următoarele săptămâni de un ministru interimar, după ce Daniel David și-a dat demisia de la conducerea portofoliului. Potrivit surselor Edupedu.ro, premierul Ilie Bolojan temporizează nominalizarea unui ministru plin la Educație și urmează să numească un interimar care să gestioneze cabinetul până după sărbători, notează Edupedu.ro. Conform surselor noastre, […] © G4Media.ro.
Acum o oră
10:50
Gazzetta dello Sport a identificat problema la Interul lui Cristi Chivu: „Motorul e pornit, Chivu și mijlocul său nu trebuie decât să bage a patra viteză” # G4Media
Inter Milano ocupă prima poziție în Serie A și se află în primele opt în Liga Campionilor, dar jocul trupei antrenate de Cristi Chivu încă nu dovedește că „Nerazzurri” ar putea să se numere printre giganții Europei, iar Gazzetta dello Sport a identificat printr-o analiză problemele echipei. Aflată pe prima poziție în Serie A, dar […] © G4Media.ro.
10:50
Radu Miruță, pe picior de plecare din Ministerul Economiei, schimbă regulile de finanțare pentru promovarea turismului în lume # G4Media
Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a pus în dezbatere publică un ordin prin care se schimbă criteriile de acordare a finanțării pentru participarea firmelor la manifestări internaționale de turism. Proiectul de Ordin privind modificarea Schema de ajutor de minimis pentru participarea întreprinderilor cu activitate de turism la manifestările expoziționale, în pavilioanele naționale, standurile specializate […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
10:20
Baschet masculin: U-BT Cluj, victorie în ABA League cu KK Split, scor 105-87. Darius Miron, 12 puncte înscrise la doar 16 ani # G4Media
U-BT Cluj a obținut o victorie categorică, luni noapte, pe teren propriu, în etapa a XI-a din ABA League, impunându-se în duelul cu KK Split, scor 105–87. Nighael Ceaser a fost cel mai bun jucător, iar Darius Miron, la 16 ani, unul dintre cei mai tineri baschetbaliști cu peste 10 puncte marcate, informează Mediafax. La […] © G4Media.ro.
10:20
Educația lipsește din OUG trenuleț – promisiunile fostului ministru Daniel David legate de creșterea bugetului de burse pentru studenți sau a plății cu ora pentru profesori nu apar în proiect # G4Media
Guvernul a pus în transparență publică ordonanța de urgență cunoscută drept „OUG trenuleț” pentru anul 2026, prezentată de Ministerul Finanțelor ca un pachet de măsuri fiscal-bugetare și de relansare economică. Proiectul ar urma să fie aprobat de Executiv marți, 23 decembrie, la ora 18:00. Documentul este însoțit de un comunicat oficial care vorbește despre sprijin pentru angajații vulnerabili, predictibilitate fiscală, […] © G4Media.ro.
10:10
Cât costă să cumperi teren arabil în România și cât plătești în alte state ale Uniunii Europene # G4Media
Prețul mediu pe teren agricol în România a fost de de peste 8.700 de euro, în 2024, potrivit Eurostat. Cel mai ieftin s-a vândut în Nord-Estul României, iar cel mai scump în Regiunea București-Ilfov, peste 12.000 de euro hectarul. În UE, un hectar de teren arabil poate depăși 200.000 de euro, informează Mediafax. Institutul Național […] © G4Media.ro.
10:00
Agresorii, obligați la consiliere psihologică, ordine de protecție întărite: măsuri adoptate de Senat # G4Media
Ordine de protecție întărite, sprijin real pentru victime și obligativitatea agresorilor la consiliere psihologică – sunt doar câteva din măsurile adoptate de Senat pentru protecția victimelor violenței domestice, transmite Mediafax. Senatul României a adoptat – cu 116 voturi „pentru”, un vot „împotrivă” și două abțineri inițiativa legislativă depusă de parlamentarele USR Cynthia Păun, Simona Spătaru, […] © G4Media.ro.
09:40
Președintele Venezuelei: ”Lui Trump i-ar merge mai bine în lume dacă s-ar ocupa de problemele din SUA” # G4Media
Preşedintele venezuelean, Nicolas Maduro, a afirmat luni că omologului său american, Donald Trump, i-ar „merge mai bine în lume” dacă s-ar preocupa de gestionarea problemelor propriei ţări şi a criticat faptul că liderul de la Casa Albă dedică „70%” din discursul său Venezuelei, relatează marţi EFE, citată de Agerpres. „Cred că preşedintele Trump ar putea […] © G4Media.ro.
09:40
BREAKING TikTok continuă să trimită în China date ”cu caracter personal” despre utilizatorii români și europeni după ce a obținut o suspendare temporară a interdicției. Rețeaua e investigată de un an și pentru implicarea în alegerile din România # G4Media
Rețeaua socială chineză TikTok își anunță utilizatorii, printr-un mesaj care apare la accesarea platformei, că transmite către entități din China ”unele date cu caracter personal” despre utilizatorii săi europeni după ce a contestat solicitarea autorităților irlandeze privind stoparea acestui transfer de date personale. Tiktok susține că a contestat la Înalta Curte a Irlandei decizia Comisiei irlandeze […] © G4Media.ro.
09:30
Proteste după concedierea unei jurnaliste cunoscute în Bulgaria / Și-a acuzat superiorul de intervenție pe conținut editorial # G4Media
O jurnalistă cunoscută a fost concediată de la principalul canal naţional de televiziune privat din Bulgaria, după ce a dat de înţeles că a fost supusă unor presiuni politice, situaţie care a stârnit proteste la Sofia, notează AFP citată de Agerpres. „Maria Ţanţarova a îndrăznit să îşi acuze superiorul direct că influenţează conţinutul editorial, în […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
09:10
Un reactor de la centrala nucleară Forsmark, la nord de Stockholm, a fost oprit temporar din cauza unei defecţiuni, a relatat presa suedeză, preluată marţi de dpa, transmite Agerpres. Presa locală a citat operatorul Vattenfall care a informat că lucrările au început marţi dimineaţă pentru remedierea defecţiunii de la Forsmark 1. Potrivit site-ului Vattenfall, lucrările […] © G4Media.ro.
09:10
Analiză a publicației franceze Les Echos, via Rador: Prim-ministrul grec și președintele cipriot au făcut o vizită comună în Israel, în vederea consolidării cooperării militare în fața Turciei, considerată o amenințare de către cele trei țări. ”Un zid de descurajare împotriva Turciei.” Acest titlu ocupa, duminică, întreaga primă pagină a „Yediot Aharonot”, cel mai popular […] © G4Media.ro.
09:10
Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat la Ministerul Transporturilor, a anunțat, într-o postare pe Facebook, o simulare nocturnă în care a arătat cum va fi pe tronsonul Focșani-Adjud din Autostrada Moldovei, segment care va fi dat marți în circulație de la ora 11:00, transmite Mediafax. „Pentru că mâine, 23.12 (astăzi – n.r.) , ora 11:00 […] © G4Media.ro.
08:50
Danemarca a reacționat la anunțul președintelui american Donald Trump privind numirea unui emisar special pentru Groenlanda, pas prin care și-a exprimat intenția de a prelua insula, transmite Mediafax. Ministrul de externe al Danemarcei a reacționat după ce Donald Trump a numit un emisar special pentru Groenlanda. Acesta a declarat că este „profund nemulțumit” de pasul […] © G4Media.ro.
08:50
În contextul unei creşteri semnificative a producţiei de cocaină în Columbia, guvernul de la Bogota reia distrugerea plantaţiilor de coca cu erbicidul glifosat după o pauză de 10 ani, informează marţi dpa, transmite Agerpres. În zonele în care organizaţiile criminale sunt active şi fermierii sunt forţaţi să cultive coca, în viitor erbicidul va fi pulverizat […] © G4Media.ro.
08:40
Noi atacuri cu drone au avut loc în Ucraina, în apropierea frontierei cu România, anunță Ministerul Apărării. Atacurile au avut loc în apropiere de localitatea tulceană Chilia. Comunicatul MApN În cursul nopții de 22 spre 23 decembrie au avut loc atacuri cu drone efectuate de forțele ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene din proximitatea frontierei cu […] © G4Media.ro.
08:20
Supriza guvernului Bolojan pentru companiile din domeniile cu risc mare de evaziune fiscală: autorizarea va veni de la o comisie din care fac parte ANAF, Autoritatea Vamală și Oficiul pentru Combaterea Spălării Banilor # G4Media
Un proiect de OUG care e discutat în ședința de marți a guvernului Bolojan introduce reguli noi pentru companiile din domeniile cu risc mare de evaziune fiscală – comerț cu tutun, alcool și produse energetice. Proiectul prevede că toate companii trebuie să primească autorizație de la o comisie din care fac parte ANAF, Autoritatea Vamală […] © G4Media.ro.
08:10
Temperaturile în următoarea lună vor fi apropiate de normal la finalul lunii decembrie, însă în primele săptămâni din ianuarie valorile termice vor coborî sub mediile multianuale, în timp ce precipitațiile vor deveni mai frecvente, mai ales sub formă de ninsoare în zonele montane, transmite Mediafax. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza meteo actualizată […] © G4Media.ro.
08:10
Edupedu.ro: Daniel David, ministrul care a livrat austeritate și a aruncat școala și profesorii în cea mai mare criză de încredere # G4Media
După un an de ministeriat, Daniel David și-a prezentat demisia premierului Bolojan. A fost numit în guvernul Ciolacu 2 pe 23 decembrie 2024 – a ieșit din guvernul Bolojan pe 22 decembrie 2025. Un an în funcția de ministru al Educației și Cercetării, două mandate în două guverne. De 150 de zile nu mai făcuse […] © G4Media.ro.
08:00
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu: ”România este pilonul securității energetice a Republicii Moldova” # G4Media
România a devenit principalul partener strategic în domeniul securității energetice. Republica Moldova a depășit total perioada de dependență energetică de Federația Rusă și este astăzi mult mai sigură, mai conectată la Europa și mai pregătită pentru viitor, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, într-o conferință de presă de bilanț a anului 2025, transmite Radio Chișinău, […] © G4Media.ro.
07:40
Max Verstappen reflectă asupra zvonurilor legate de Mercedes și cerințele sale pentru o mutare: Red Bull se simte cu adevărat ca o a doua familie # G4Media
Max Verstappen a reflectat, într-un interviu pentru BBC, asupra tuturor zvonurilor care au apărut de-a lungul sezonului 2025 de Formula 1 despre o posibilă plecare a sa de la Red Bull cu destinația cea mai vehiculată Mercedes. Deși are contract cu echipa din Milton Keynes până la finalul lui 2028, speculațiile legate de un posibil […] © G4Media.ro.
07:30
OpenAI avertizează că browserele cu inteligență artificială vor rămâne vulnerabile la atacuri # G4Media
OpenAI a recunoscut că atacurile prin care agenții de inteligență artificială sunt manipulați să execute instrucțiuni malițioase ascunse în pagini web sau e-mailuri reprezintă un risc de securitate care nu va putea fi eliminat complet, în ciuda eforturilor continue de protecție, transmite Mediafax. Într-o postare publicată luni pe blogul companiei, OpenAI a comparat acest tip […] © G4Media.ro.
07:30
Autoritatea Americană pentru Alimente și Medicamente (FDA) a aprobat marți varianta orală a medicamentului pentru slăbit Wegovy, produs de compania daneză Novo Nordisk, transmite Mediafax. Este prima pastilă din clasa medicamentelor GLP-1 aprobată pentru pierderea în greutate, care până acum era disponibilă doar sub formă injectabilă. GLP-1 este un hormon natural produs de intestin, care […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
06:20
Cum construim un meniu de sărbători sustenabil. Tania Fântână: „E vorba de alegeri mai conștiente, care aduc beneficii atât sănătății noastre, cât și planetei” # G4Media
Sărbătorile sunt despre bucurie, mese bogate și timp petrecut cu cei dragi. Tot mai des însă, apare și o întrebare firească: cum putem păstra tradiția, fără să punem o presiune inutilă asupra mediului? Ce putem face astfel încât amprenta noastră asupra Pământului să nu fie una dăunătoare? Cum putem face astfel încât să avem un […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:10
Propuneri în ordonanța trenuleț: impozitul minim pe cifra de afaceri să se reducă de la 1% la 0,5% în 2026, iar în 2027 să fie eliminat complet, ca și impozitul suplimentar pe cifra de afaceri / Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor ar urma să fie 1% din 2026 # G4Media
Ministerul Finanțelor propune în nota de fundamentare a ordonanței trenuleț pentru 2026 ca impozitul minim pe cifra de afaceri să se reducă de la 1% la 0,5% în 2026, iar în 2027 să fie eliminat complet. De asemenea, se propune o cotă unică de impozitare, de 1%, pe veniturile microîntreprinderilor În nota de fundamentare a […] © G4Media.ro.
22:50
O maşină a intrat într-o mulțime de oameni adunată în orașul olandez Nunspeet / Nouă persoane rănite / Poliția nu suspectează un atac terorist # G4Media
Nouă persoane au fost rănite luni, dintre care trei grav, când o maşină a intrat în mulţime la Nunspeet, la aproximativ 70 de kilometri est de Amsterdam, în Ţările de Jos, poliţia declarând că că nu suspectează un atac deliberat, notează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „La prima vedere, nu pare a fi […] © G4Media.ro.
22:50
Cine este Marilen Pirtea, rectorul-parlamentar în discuții pentru a deveni ministru al Educației și Cercetării, după demisia lui Daniel David – Edupedu.ro # G4Media
Marilen Pirtea, rectorul care potrivit surselor Edupedu.ro a primit deja propunerea de a fi ministru al Educației și Cercetării după demisia lui Daniel David, este, ca și acesta, rector universitar, dar, spre deosebire de predecesorul lui, este și politician. Aflat la al patrulea mandat de rector al Universității de Vest din Timișoara, mult peste limita […] © G4Media.ro.
22:40
Finlanda va ridica din nou, în 2026, vârsta limită a rezerviştilor, de la 60 de ani la 65 de ani / Țara de pe flancul estic al NATO contează pe 900.000 rezervişti şi dispune de un efectiv pe timp de război de 280.000 de soldaţi # G4Media
Finlanda a anunţat luni că anul viitor va ridica din nou vârsta limită a rezerviştilor armatei sale de la 60 de ani la 65 de ani, în scopul pregătirii militare a ţării în faţa ameninţării reprezentate de Rusia vecină, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Ministrul apărării finlandez, Antti Hakkanen, a declarat că […] © G4Media.ro.
22:40
Bolojan: Bucureştiul e într-o situaţie bugetară gravă / Trebuie luate măsuri tot de tip guvernamental / Îl ajutăm cu finanţări în condiţiile în care şi Primăria Generală face reformele necesare # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, 22 decembrie, că Primăria Capitalei va fi ajutată de Guvern cu finanţări pentru echilibrarea situaţiei bugetare grave în care se află numai dacă va face şi reformele necesare, potrivit Agerpres. Primul ministru a fost întrebat, la Antena 3, cât de gravă este situaţia bugetului Primăria Capitalei, având în vedere […] © G4Media.ro.
22:30
Uniunea Europeană a deblocat 2,3 miliarde euro pentru a sprijini nevoile financiare ale Ucrainei # G4Media
Comisia Europeană a deblocat 2,3 miliarde de euro pentru Ucraina, pentru a sprijini finanţele ţării şi administraţia publică, în timp ce aceasta continuă să lupte împotriva invaziei Rusiei, informează luni un comunicat al executivului UE, transmite Agerpres. Este cea de a şasea plată regulată în cadrul Facilităţii pentru Ucraina, principalul instrument al Uniunii pentru sprijinirea […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
22:20
Maduro „trebuie să plece” pentru ca SUA să înceteze blocada asupra Venezuelei, susține secretara pentru securitate internă a Statelor Unite # G4Media
Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, „trebuie să plece”, altfel Statele Unite vor continua blocada navală asupra acestei ţări şi confiscarea de petroliere, a afirmat luni secretara pentru securitate internă a SUA, Kristi Noem, potrivit agenţiei de știri EFE, citate de Agerpres. Ea a exprimat această poziţie într-un interviu acordat postului Fox News, în timp ce SUA […] © G4Media.ro.
22:10
Un proces biologic ce ar putea explica unele cazuri de copii născuţi morţi, identificat de cercetătorii din Australia / Cheia este placenta, legătura vitală dintre mamă şi făt # G4Media
O echipă de cercetători din Australia a identificat un proces biologic ce ar putea explica unele situaţii de copii născuţi fără viaţă şi ar putea deschide calea către detectarea şi prevenirea timpurie a acestor cazuri, transmite luni agenţia de știri Xinhua, citată de Agerpres. Studiul a dezvăluit că placenta, legătura vitală dintre mamă şi făt, […] © G4Media.ro.
21:40
Administraţia preşedintelui republican al SUA, Donald Trump, va rechema de la post zeci de ambasadori numiţi sub administraţia anterioară a preşedintelui democrat Joe Biden, în cadrul unei remanieri ample menite să alinieze corpul diplomatic noilor priorităţi de politică externă ale SUA, afirmă surse citate luni de agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Aceşti ambasadori, […] © G4Media.ro.
21:30
Ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a anunţat luni cumpărarea de către statul polonez a unei oţelării, pentru a o transforma într-o fabrică de blindaje militare, în cadrul planului guvernului de la Varşovia de cumpăra active de importanţă strategică şi cu dublă întrebuinţare, civilă şi militară, relatează agenţia de știri EFE. Guvernul polonez va plăti […] © G4Media.ro.
21:20
Daniel David și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației și Cercetării, potrivit surselor Edupedu.ro. Rectorul Universității de Vest din Timișoara, Marilen Pirtea, este cotat cu cele mai mari șanse de a prelua portofoliul cel mai dur lovit de măsurile de austeritate aplicate deja prin Legea Bolojan și cu un dosar fierbinte pe masă, […] © G4Media.ro.
21:10
SURSE Președintele Nicușor Dan, de acord cu revenirea la DNA a cazurilor de corupție cu magistrați # G4Media
Președintele Nicușor Dan consideră că sunt necesare patru modificări esențiale la legile justiției pentru ca dezechilibrele din sistemul judiciar să fie corectate. Șeful statului apreciază tototdată că este necesară schimbarea CSM, pentru că „degeaba schimbi legea dacă nu schimbi oamenii”, au declarat surse de la Cotroceni. Principalele schimbări legislative: eliminarea subiectivismului la concursurile de promovare, […] © G4Media.ro.
21:10
Repararea sau înlocuirea bunurilor neconforme ar urma să se facă în maxim 15 zile lucrătoare de la momentul în care vânzătorul a fost informat de către consumator cu privire la neconformitate # G4Media
Senatul a adoptat, în şedinţa plenului de luni, un proiect de lege care prevede că reparaţiile sau înlocuirile bunurilor neconforme să fie făcute în termen de maxim 15 zile lucrătoare din momentul în care vânzătorul a fost informat de către consumator cu privire la neconformitate, faţă de 15 zile calendaristice cât este în prezent, transmite […] © G4Media.ro.
21:00
Documentele de bază ale unui plan de pace elaborat de Ucraina şi Statele Unite sunt finalizate, afirmă Zelenski # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că este pregătit setul de documente de bază referitoare la un plan de pace menit să încheie războiul cu Rusia şi care a fost elaborat în comun de Ucraina şi SUA, relatează agenţia de știri EFE, citată de Agerpres. „Planul are 20 de puncte. Probabil că nu totul […] © G4Media.ro.
20:40
Consiliul de securitate ceh va dezbate în ianuarie 2026 viitorul unui mecanism de organizare a livrărilor de muniţie pentru Ucraina # G4Media
Consiliul de securitate al Republicii Cehe va dezbate pe 7 ianuarie viitorul unui mecanism condus de Cehia şi finanţat de Occident de organizare a livrărilor de muniţie de artilerie pentru Ucraina, a declarat luni premierul ceh Andrej Babis, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Mecanismul reuneşte donatori străini – inclusiv Germania, Danemarca şi […] © G4Media.ro.
20:40
Amendă de până la 10.000 lei pentru agresorii care refuză consilierea sau terapia psihologică în cazul violenţei domestice # G4Media
Senatul a adoptat, luni, în plen, o propunere legislativă prin care, în cazurile de violenţă domestică, se stabileşte obligativitatea şedinţelor de consiliere şi/sau psihoterapie pentru agresori pe întreaga durată pentru care s-a emis ordinul de protecţie. Au fost înregistrate 116 voturi „pentru”, unul ‘împotrivă’ şi două abţineri, transmite Agerpres. Plenul Senatului şi-a însuşit raportul de […] © G4Media.ro.
20:30
Publicitatea stradală pentru jocurile de noroc a fost interzisă în urma adoptării unui proiect de lege de către Senat / Camera Deputaților este for decizional # G4Media
Senatul a adoptat, luni, un proiect de lege care prevede interzicerea publicităţii stradale pentru jocurile de noroc, transmite Agerpres. S-au înregistrat 69 voturi ‘pentru’, 42 ‘împotrivă’ şi două abţineri. Propunerea legislativă prevede modificarea în acest sens a Legii nr.148/2000 privind publicitatea. „Publicitatea stradală pentru jocurile de noroc, reglementate potrivit art. 10 alin.(1) din Ordonanţa de […] © G4Media.ro.
20:20
Administraţia Trump suspendă toate proiectele de parcuri eoliene offshore din Statele Unite din motive de „securitate naţională” / Riscurile ar fi legate de „mişcarea palelor turbinelor” şi de „turnurile lor extrem de reflectorizante”, care „creează interferenţe radar” # G4Media
Guvernul american a anunţat luni că suspendă toate proiectele majore de parcuri eoliene offshore aflate în construcţie în Statele Unite din motive de „securitate naţională”, cea mai recentă măsură luată de administraţia preşedintelui Donald Trump împotriva acestei surse de energie regenerabilă, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Doug Burgum, secretarul internelor, responsabil, printre […] © G4Media.ro.
20:10
Canalul american CBS blochează un reportaj asupra expulzărilor lui Trump / Autoarea reportajului denunţă un act de „cenzură” # G4Media
Noul redactor-şef al canalului american CBS a blocat la sfârşitul săptămânii trecute difuzarea unui reportaj asupra consecinţelor expulzărilor întreprinse de administraţia Trump, un act de „cenzură” şi o „decizie politică”, potrivit autoarei acestui reportaj, citată de presă, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Acest episod intervine într-un context de mari manevre de preluare […] © G4Media.ro.
20:00
Atacurile ruse asupra Odesei ar putea perturba accesul Ucrainei la Marea Neagră şi livrările de echipamente militare dinspre România # G4Media
Rusia şi-a intensificat atacurile masive asupra sudului Ucrainei în ultimele zile, lovind în mod repetat porturile, infrastructura energetică şi sistemul de transport din regiunea Odesa, în ceea ce guvernul ucrainean descrie drept o încercare de a bloca accesul Kievului la Marea Neagră. Unii comentatori cred că aceste atacuri ar putea urmări de asemenea să perturbe […] © G4Media.ro.
19:50
Povestea atleților egipteni care ajung campioni la Jocurile Olimpice din sălile înguste și uzate ale cluburilor sportive # G4Media
Într-o sală înghesuită, abia mai mare decât un living, din orașul muncitoresc Mansoura, din Delta Nilului, fetele se prind, se rostogolesc, cad și se ridică din nou pe saltelele uzate, iar râsetele și strigătele lor răsună pe pereții scorojiți, relatează Reuters. În timp ce Egiptul își celebrează medaliile olimpice la lupte, haltere și alte sporturi, […] © G4Media.ro.
19:50
Comitetul pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției se reunește marți la Palatul Victoria / Comitetul a fost constituit după dezvăluirile Recorder privind starea justiției din România # G4Media
Comitetul pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției se reunește marți, 22 decembrie, la Guvern, acesta fiind condus de reprezentantul Cancelariei premierului. Din comitet fac parte reprezentanți ai Cancelariei și ai Ministerului de Justiție. Hotărârile comitetului se iau prin consens. „Comunicarea publică în numele Comitetului este realizată exclusiv de către prim-ministru sau de către […] © G4Media.ro.
19:50
Senatul a aprobat luni un proiect de lege ce prevede sancţiuni pentru medicii care răspândesc informații false, ce pot pune în pericol sănătatea publică # G4Media
Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege care prevede sancţionarea medicilor care răspândesc în spaţiul public, prin orice mijloace, informatii false sau contrare dovezilor ştiinţifice recunoscute la nivel naţional şi internaţional, care pot pune în pericol sănătatea publică, transmite Agerpres. S-au înregistrat 79 voturi ‘pentru’, 38 ‘împotrivă’ şi 2 abţineri. Propunerea legislativă modifică şi completează […] © G4Media.ro.
19:20
Consiliul Superior al Magistraturii, Secția pentru judecători, a dat publicității metodologia folosită în procesul de consultare a judecătorilor privind problemele din sistemul judiciar, demers inițiat după difuzarea documentarului Recorder „Justiție capturată”. Au participat la această consultare 2.583 de judecători, reprezentând 56,50% din numărul total al judecătorilor activi. CSM consideră această participare drept „reprezentativă”. Chestionarul a conținut întrebări […] © G4Media.ro.
19:20
Bolojan: Anul viitor nu mai cresc taxele / Trebuie să le mulțumim românilor pentru această situație prin care trec / Creșterea salariilor este plafonată în 2026 la companiile de stat / Reducerea cheltuielilor în administrație va implica și reduceri de personal # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a vorbit luni, 22 decembrie, într-o emisiune la Antena 3 despre scăderea inflației în 2026, o victorie care ar aparține românilor, care au înțeles situația economică dificilă prin care trece țara. „Anul viitor se va vedea scăderea inflației. Trebuie să le mulțumim românilor pentru această situație prin care trec. Cred că sunt […] © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.