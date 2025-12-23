A murit creatorul celebrului joc Call of Duty, într-un accident de mașină. Ce viteză avea Ferrari-ul pe care îl conducea
23 decembrie 2025
Vince Zampella, co-fondatorul studiourilor Infinity Ward și Respawn Entertainment, a murit la vârsta de 55 de ani într-un accident rutier petrecut în California. Acesta se afla la volanul unui Ferrari pe autostrada Angels Crest, din Los Angeles. Zampella a murit la locul accidentului, iar pasagerul aflat în mașină cu acesta a fost aruncat din vehicul […]
• • •
(P) Infrastructură 5: Intervențiile de pe Calea Rahovei, în zona intersecției cu strada Zaharia Carcalechi, au fost finalizate # Gândul
Societatea Infrastructură 5 anunță că a finalizat lucrările de pe Calea Rahovei, în zona intersecției cu Strada Zaharia Carcalechi. „Echipa noastră a executat lucrări de resistematizare rutieră, menite să ajute la fluidizarea traficului rutier prin realizarea unei noi benzi de circulație. De asemenea, s-a intervenit pentru refacerea trotuarelor și reparații locale la nivelul carosabilului. Zona a […]
Guvernul adoptă ordonanța „trenuleț”. Ilie Bolojan încheie anul în glorie: tăieri fericite tuturor! # Gândul
Guvernul adoptă, marți, în ședința de guvern, Ordonanța de Urgență care reglementează un set de măsuri pentru elaborarea bugetului pe anul 2026. Cunoscută ca „Ordonanța Trenuleț”, OUG reglementează mai multe măsuri printre care valoarea salariului minim, termene pentru facturarea în E-Factura și… o serie de tăieri, printre care sumele forfetare ale parlamentarilor sau banii pentru […]
Cine este Marilen Pirtea, acuzat de plagiat și apropiat al lui Coldea, ar putea deveni ministrul Educației. Bolojan ar fi propus numirea în funcție # Gândul
Marilen Pirtea, deputat PNL și consilier onorific al premierului Bolojan pe Educație, este vehiculat că ar putea lua loc ministrului Daniel David. De numele lui Pirtea se leagă mai multe controverse, ce vizează acuzații de plagiat, dar și strânse conexiuni cu fostul adjunct SRI, Florian Coldea. Demisia ministrului Educației Daniel David l-a readus în atenție […]
E cod galben de vreme severă în mai multe zone din România. Iată unde ninge abundent și ce avertizări au transmis meteorologii ANM. Meteorologii ANM au dat prognoza meteo pentru aceste zile. Astăzi și până mâine, la ora 8:00, vremea este închisă, dar cu valori termice ușor mai mari decât în mod obișnuit la […]
Salubrizare Sector 5 anunță că a intervenit pe Aleea Livezilor pentru a evacua apa acumulată în cantități mari. De asemenea, au fost desfășurate acțiuni de curățenie și igienizare a întregii zone. Primăria Sectorului 5, cu ajutorul colegilor de la Salubrizare și Infrastructură, a intervenit pe Aleea Livezilor, unde au fost desfășurate acțiuni de curățenie și […]
Avocatul general al Curții de Justiție a Uniunii Europene confirmă că dosarele închise pe prescripție nu trebuie redeschise # Gândul
Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat marți, 23 decembrie, că Avocatul general al CJUE a susținut poziția instanței supreme din România în ceea ce privește prescripția răspunderii penale. Conform Avocatului general, dacă un dosar a expirat prin prescripție confomr legilor românești, instanțele nu trebuie să-l redeschidă. Chiar dacă hotărârile nu erau definitive la […]
Federația Română de Baschet dispune deja de platforma „Acasă prin Baschet”, dedicată identificării, conectării și susținerii sportivilor români din diaspora. Informația a fost făcută publică într-un comunicat al instituției, publicat pe site-ul oficial. S-a lansat platforma „Acasă prin Baschet”, pentru atragerea jucătorilor din diaspora „Prin această inițiativă, FRB își propune să ofere tuturor tinerilor cu […]
Tăriceanu pune un diagnostic dur politicii externe duse de Nicușor Dan și Bolojan: Este zero barat/România e ca o frunză-n vânt/ Și Guvernul este inactiv # Gândul
Într-o intervenție în direct din studioul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Călin Popescu Tăriceanu a criticat vehement nivelul politicii externe duse de președinte și de premierul țării. Astfel, apreciază liberalul, în prezent retras de pe prima scenă politică, România se îndreaptă spre irelevanță pe plan extern. În opinia fostului premier, interesele țării […]
O banală vizită la supermarket poate să pară o activitate cotidiană, însă realitatea din spatele designului magazinelor este mult mai calculată decât s-ar crede, la prima vedere. Astfel, marile lanțuri de retail utilizează o serie de tehnici psihologice și de amenajare a spațiului, pentru a crește timpul petrecut de clienți în magazin și, implicit, valoarea […]
O tânără de 19 ani a fost salvată de la moarte după 107 minute de masaj cardiac. A ajuns în comă, după ce a contractat un virus gripal în vacanță # Gândul
Un virs gripal contractat într-o vacanță în Laponia avea să îi devină aproape fatal unei tinere în vârstă de 19 ani. Aceasta a fost salvată de la moarte după 107 minute de masaj cardiac efectuat de o echipă de 12 medici și asistente, în Italia. O tânără în vârstă de 19 ani a ajuns în […]
Irineu Darău a devenit oficial noul ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, după ce astăzi a depus jurământul la Palatul Cotroceni. Irineu Darău este senator USR de Brașov din anul 2020 și se află la al doilea mandat în Parlament. De profesie informatician, acesta are experiență în mediul privat, inclusiv în afara țării și […]
În cea de-a 48-a zi de naștere, preşedintele francez Emmanuel Macron a făcut o şedinţă de sport – flotări, tracţiuni, abdomene – împreună cu militari francezi desfăşuraţi în Emirateke Arabe Unite (EAU), condusă de infuencerul Tibo InShape. Macron a profitat de vizita sa la Abu Dhabi pentru a se arăta în timp ce face sport. […]
Economia SUA sparge toate așteptările, în ciuda temerilor economiștilor legate de tarifele lui Trump. Cum ajută România # Gândul
Economia Statelor Unite a înregistrat o creștere economică surprinzătoare, de 4.3%, în al treilea trimestru al anului 2025. Această cifră, raportată de Biroul de Analiză Economică pe 23 decembrie, a depășit cu mult prognozele analiștilor, care estimau o creștere de până în 3,3%. Economiștii avertizează că acest elan ar putea încetini în ultimul trimestru al […]
Un bărbat s-a deghizat în livrator de mâncare şi a intrat într-o locuinţă din Cluj-Napoca. Ce a furat # Gândul
Un bărbat s-a deghizat în livrator de mâncare și a pătruns într-o locuință din Cluj-Napoca. Ce a furat acesta. Un bărbat a fost arestat preventiv după ce, la începutul lunii noiembrie, s-a deghizat în livrator de mâncare și a pătruns într-o locuință din municipiul Cluj-Napoca, de unde a furat un seif în care se aflau […]
Radu Miruță a depus jurământul și a preluat oficial funcția de ministru al Apărării. Numirea sa a venit după o perioadă marcată de mai multe controverse publice, apărute înainte de instalarea oficială în funcție. Declarația discriminatorie la adresa romilor Una dintre cele mai criticate situații a apărut după o declarație făcută de Miruță într-o intervenție […]
Tăriceanu denunță reportajul Recorder și protestele de stradă: Vorbim de o URIAȘĂ diversiune # Gândul
Invitat în studioul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Călin Popescu Tăriceanu a comentat pe tema celui mai fierbinte subiect al momentului – criza din justiție. În viziunea politicianului liberal – în prezent retras din viața politică – este vorba de un fals conflict, alimentat în contextul unor mize ascunse, dar și al […]
Cum a reușit un șofer să treacă de 51 de ori prin stațiile de taxare de pe autostradă, însă fără să plătească, în Italia. Ce s-a întâmplat apoi # Gândul
Un șofer a „fentat” stațiile de taxare de pe autostradă și le-a traversat de 51 de ori fără să plătească, în Italia, pe o perioadă de 14 luni. Gestul său, însă, nu a trecut neobservat total. În cele din urmă, bărbatul a rămas fără autoturism, după ce a fost identificat de poliție. Timp de 14 […]
Hoțul i-a furat BMW-ul cu cei trei copii înăuntru. Cum a reușit păgubitul să-și recupereze copiii și mașina # Gândul
Un cântăreț olandez a trăit clipe de groază sâmbătă dimineață, după ce hoțul care i-a furat mașina a plecat cu tot cu cei trei copii pe bancheta din spate. S-a întâmplat totul în doar câteva secunde, pe aleea casei sale din Breda. Suspectul a fugit spre Belgia, acolo unde a fost prins de poliția federală. […]
Greta Turnberg a fost reținută în Londra în baza Legii Terorismului. Activista suedeză a afișat o pancartă pe care scria „Mă opun genocidului” # Gândul
Activista suedeză Greta Turnberg a fost reținută marți în centrul Londrei în baza Legii Terorismului din 2000 pentru că a afișat o pancartă în sprijinul organizației Palestine Action, un grup care a fost interzis de guvernul britanic, anunță The Guardian. Pancarta afișată de Turnberg conținea mesajul: „Îi susțin pe prizonierii Palestine Action. Mă opun genocidului”. […]
Eduard Ionescu, vicecampion european cu echipa națională de tenis de masă, așteaptă cu nerăbdare Crăciunul. Vor fi primele sărbători alături de prietena lui, Bianca, și ea fostă campioană la tenis de masă, acum studentă la Medicină. Edi Ionescu, vicecampion european cu echipa națională de tenis de masă, a avut un an de excepție atât în […]
Tăriceanu, dezvăluiri fără precedent: Junker mi-a zis că știe despre implicarea serviciilor în actul de justiție/Multe dintre abuzurile din România erau făcute cu girul Bruxelles-ului # Gândul
Invitat într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Călin Popescu Tăriceanu a dat informații de culise din perioada când România era supusă mecanismelor de cooperare și verificare MCV impuse de la Bruxelles. Astfel, fostul premier a aflat de la predecesorul Ursulei von der Leyen, fostul președinte al Comisiei Europene Jean-Claude […]
Viktor Orban susține că negocierile dintre Rusia și SUA pentru pacea din Ucraina s-ar putea încheia cu succes, în ciuda opoziției Europei # Gândul
Negocierile dintre Rusia și Statele Unite pentru soluționarea conflictului din Ucraina s-ar putea încheia cu pace, în ciuda opoziției Europei, a declarat premierul Ungariei, Viktor Orban, într-un interviu acordat postului de televiziune TV2. „Este foarte posibil ca negocierile americano-ruse să se încheie cu succes, chiar și în ciuda opoziției Europei”, a spus Orban. El a […]
Un bărbat de 71 de ani din București, condamnat la 2 ani de închisoare pentru cruzime față de animale. A primit interdicție de a deține animale # Gândul
Un bărbat în vârstă de 71 de ani a fost condamnat la doi ani de închisoare pentru cruzime față de animale, după ce a agresat un câine de talie mică în Sectorul 5. Instanța a dispus și interdicția de a deține animale vreme de cinci ani, subliniind importanța respectului față de ființele necuvântătoare. În luna […]
Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru și cei doi copii l-au primit pe Moș Crăciun la Palatul Cotroceni. Nu au lipsit colindatorii și bucatele tradiționale. Nicușor nu s-a putut abține și s-a pus pe degustat colăcei # Gândul
Nicușor Dan i-a primit, luni, la Palatul Cotroceni pe colindătorii din Satu Mare, însă și de această dată președintele a afișat un comportament inadecvat și infantil. Șeful statului a început să guste cu poftă din colăceii tradiționali oferiți de colindători, fără să mai țină cont de protocolul funcției pe care o ocupă. Președintele Nicușor Dan […]
Scandalul Roșia Montană intră într-o nouă fază. ANAF cere despăgubiri de la Gabriel Resources # Gândul
ANAF a început să ceară de la Gabriel Resources Limited suma de 46.779..769 lei care reprezintă datoriile la stat. Pentru a recupera banii, agenția va vinde acțiunile pe care compania canadiană le deține la SC Roșia Montană Gold Corporation. ANAF va urmări ca toate tranzacțiile să fie legale și să protejeze valoarea acțiunilor și patrimoniul […]
Departamentul de Justiție din SUA a publicat marți un nou set de documente din ancheta Epstein. Fișierele cu Trump au fost șterse de DOJ la scurt timp # Gândul
Departamentul de Justiție a publicat marți o nouă tranșă de aproximativ 11.000 de fișiere din arhiva Epstein. Setul opt de documente însumează aproximativ 30.000 de pagini și conțin mai multe fotografii, înregistrări judiciare, documente FBI și DOJ, e-mailuri, decupaje din știri și videoclipuri. În imagini și documente apar figuri publice precum Bill Clinton, Kevin Spacey, […]
Ministrul Ciprian Șerban, primul drum pe noua bucată din Autostrada Moldovei, alături de Dorinel Umbrărescu. Ce a declarat oficialul # Gândul
Ciprian Șerban, Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, a anunțat că a fost, recent, alături de Dorinel Umbrărescu, la deschiderea circulației pe Autostrada Moldovei până la Adjud. Începând cu ziua de marți, 23 decembrie 2025, circulația este deschisă pe încă 50 de kilometri din A7. Ministrul Ciprian Șerban a anunțat că a fost dat în circulație noul […]
Tăriceanu, dezvăluire personală: Soția mea a făcut o depresie după ce a aflat că a fost monitorizată pe Mandat de Siguranță națională 8 ani de zile # Gândul
În ediția de marți, 23 decembrie, a emisiunii Ai Aflat!, transmisă live din studioul Gândul, invitatul jurnalistului Ionuț Cristache, fostul premier Călin Popescu Tăriceanu a dat detalii uimitoare din perioada în care a fost supravegheat. Astfel, a punctat politicianul, urmărirea sa pe mandat de Siguranță Națională i-a afectat viața inclusiv membrii familiei. În final, după […]
Scandalul din Justiție ajunge pe masa Guvernului. Bolojan: „Justiția trebuie privită ca un serviciu public” # Gândul
Scandalul din Justiție a ajuns oficial pe agenda Guvernului. Marți a avut loc prima reuniune a Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției, convocat pe fondul tensiunilor din instanțe și parchete. Următorul grup de lucru are loc pe 5 ianuarie. Întâlnirea a fost deschisă de premierul Ilie Bolojan, care a transmis că Executivul […]
Amatto Zaharia, la gala sportului de la Buftea: „Sportul de performanță necesită viziune, perseverență, continuitate și predictibilitate” # Gândul
Centrul Cultural Buftea a găzduit gala premiilor Tiger Kempo, unul dintre cele mai performante cluburi sportive din zonă. A fost o celebrare a performanței sportive, mai mulți copii și tineri fiind premiați pentru rezultatele obținute în competițiile desfășurate pe parcursul anului, la nivel național și internațional. Evenimentul a reunit luptători Kempo, sportivi, antrenori și părinți, […]
Conducerea reunită a celor două Camere, Deputați și Senat, a decis în urmă cu puțin timp, diminuarea sumei forfetare cu 10% pentru parlamentari, din luna ianuarie 2026. Știre în curs de actualizare…
Carmen Brumă, în vârstă de 48 de ani, a dezvăluit rețeta maionezei care nu îngrașă. ”Cu vreo 400 calorii în minus”, a explicat aceasta. Carmen Brumă este cunoscută ca fiind adepta unui stil de viață cât mai sănătos. Inclusiv de sărbători, aceasta are rețete gustoase și cu calorii puține. Este și cazul maionezei fără […]
Alertă la Sibiu. A căzut tavanul de la piscina interioară a hotelului Hilton. 8 persoane au fost extrase de sub dărâmături # Gândul
Este alertă la Sibiu, după ce a căzut tavanul de la piscina interioară a hotelului Hilton. Potrivit datelor, 8 persoane au fost extrase de sub dărâmături. La fața locului intervin echipajele de salvare. „ISU Sibiu intervine de urgență în incinta unei unități de cazare situată la ieșirea din municipiul Sibiu spre Rășinari pentru degajarea unor […]
Tăriceanu dezvăluie momentul acaparării justiției de către Binomul Coldea-Kovesi. „Cei doi corifei și-au dat seama că riscă să iasă în afara jocului” # Gândul
Într-o ediție specială a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu a comentat criza din justiție. Politicianul a fost cercetat timp de 11 ani de organele de urmărire penală, calitate în care apreciază că războiul din justiție, alimentat și de președintele țării, este incontestabil o diversiune. În opinia lui Tăriceanu, ruptura din […]
Radu Miruță și-a depus marți jurământul de învestitură pentru funcția de ministru al Apărării. Ceremonia a avut loc la Palatul Cotroceni, după ce Comitetul Politic al USR a validat propunerea pentru Ministerul Apărării. Radu Miruță va ocupa și funcția de vicepremier. Decizia a fost luată cu majoritate de voturi în forul de conducere al partidului. […]
Irineu Dărău și-a depus marți jurământul de învestitură pentru funcția de ministru al Economiei. Ceremonia se desfășoară la Palatul Cotroceni, după ce Comitetul Politic al USR a validat propunerea pentru Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Dărău este senator USR de Brașov și lider al filialei județene. El preia portofoliul Economiei după votul exprimat în […]
Care sunt concluziile negocierilor de pace de la Miami. Zelenski: Ucraina și SUA au pregătit mai multe documente pentru încheierea războiului # Gândul
După o nouă rundă de negocieri de pace la Miami în weekendul trecut, delegația ucraineană, condusă de Rustem Umerov și Andrii Hantov, i-a prezentat astăzi luiVolodimir Zelenski raportul detaliat cu concluziile discuțiilor din Statele Unite. După cum a precizat Volodimir Zelenski pe canalul de Telegram, negocierile cu reprezentanții lui Donald Trump au fost productive: „Am […]
Încrederea și eficiența sunt temele zilei. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de miercuri, 24 decembrie 2025. Berbec Astăzi s-ar putea să fii impresionat de puterea de concentrare și de autodisciplina unuia dintre prietenii tăi. Totuși, există o lecție de învățat din poziția ta admirativă. Faptul că recunoști aceste calități la ceilalți înseamnă că […]
Autoritatea americană pentru Alimente și Medicamente (FDA) a aprobat varianta orală a medicamentului pentru slăbit Wegovy, produs de compania daneză Novo Nordisk. Este prima pastilă din clasa medicamentelor GLP-1 aprobată pentru pierderea în greutate, care până acum era disponibilă doar sub formă injectabilă. Ce este GLP-1 GLP-1 este un hormon natural produs de intestin, care […]
Care sunt prețurile în prag de sărbători în cea mai mare piață din București. Cu cât se vinde un kilogram pește proaspăt la Obor # Gândul
Mult a fost, puțin a mai rămas până când este sărbătorit Crăciunul, iar cetățenii fac ultimele pregătiri pentru masa festivă. Gândul.ro a luat la pas cea mai mare piață de din București – Piața Obor – cu gândul, desigur, de a afla care sunt prețurile practicate la diverse produse, precum și de a lua „pulsul” […]
Orban se dezlănțuie împotriva lui Nicușor Dan: „Așa-zisul referendum este un demers inutil care poate deveni contraproductiv” # Gândul
Ludovic Orban, consilierul demis de președintele Nicușor Dan, se dezlănțuie a lansat o critică dură la adresa lui Nicușor Dan pe tema referendumului din justiție. Ludovic Orban numește inițiativa președintelui pentru un referendum în domeniul justiției. „Așa zisul referendum inițiat de Președinte este un demers inutil, care poate deveni chiar contraproductiv. Fără o bază constituțională […]
Inițiativa AUR de suspendare a președintelui moare din fașă. POT sabotează proiectul suveranist # Gândul
Marți, AUR a făcut un pas important în direcția unirii tuturor partidelor suveraniste, ca măsură de opoziție la ceea ce consideră a fi „abuzuri ale puterii”. Astfel, vicepreședintele partidului, Petrișor Peiu, alături de alți doi membri ai formațiunii suveraniste, a susținut o conferință de presă în care a enumerat pașii următori ai polului suveranist și […]
Oana Roman s-a confesat în mediul online. ”De-abia la aproape 50 de ani am găsit o formă de liniște”, a transmis vedeta. Într-un mesaj postat pe contul său de pe o rețea de socializare, Oana Roman a transmis un mesaj în care vorbește despre viața ei și despre unele probleme cu care s-a confruntat […]
Cel mai sărac Crăciun. Studiu: Jumătate dintre români cheltuiesc mai puțin de sărbători. 60% fac Revelionul acasă. Cum văd Românii anul 2026 # Gândul
Aproape jumătate dintre români estimează că vor cheltui mult mai puțin sau mai puțin în perioada Sărbătorilor de iarnă, comparativ cu anul trecut, și 18% spun că vor cheltui mai mult sau mult mai mult, conform unui sondaj realizat de Grupul de Studii Socio Comportamentale Avangarde. Un sfert dintre românii chestionați au declarat că vor […]
Rusia ordonă arestarea în lipsă a disidentului Gari Kasparov pentru justificarea terorismului. Fostul campion de șah este un critic al lui Putin # Gândul
O instanță din Rusia a ordonat marți arestarea în lipsă a șahistului și disidentului Gari Kasparov, acuzat de justificarea terorismului ca urmare a criticilor sale la adresa războiului din Ucraina. „Instanța a emis o măsură preventivă împotriva lui Kasparov, ordonând arestarea sa în lipsă pentru două luni din momentul detenției sale în Rusia sau extrădarea […]
A furat tacâmuri de argint în valoare de 40.000 de euro de la Palatul Élysée, iar apoi a vrut să le vândă online. Pe cine bănuiesc polițiștii francezi # Gândul
Un angajat al Palatului Élysée a fost arestat, fiind suspectat că a furat tacâmuri de argint în valoare de 40.000 de euro din reședința președintelui Franței. Ulterior, el a încercat să vândă „marfa” pe platforma online Vinted. Autoritățile din Paris s-au sesizat din oficiu după ce pe Internet au apărut la vânzare obiecte care păreau […]
Avocații din România, revoltați de austeritatea Bolojan: „Guvernul împinge justiția spre blocaj total prin atac direct la dreptul la apărare” # Gândul
Avocații din România fac front comun împotriva intenției Guvernului de a elimina din Legea nr. 51/1995 mecanismul de indexare anuală a onorariilor din oficiu. Astfel, Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) anunță că se opune categoric inițiativei. Breasla avocaților apreciază că intenția Guvernului lovește simultan accesul cetățenilor la actul de justiție, dar și fundamentele […]
Imagini din Piața Obor, kilometrul zero al comerțului agroalimentar românesc. Oamenii stau cu zecile de minute la cozi, cu geamantane pe care să le umple cu carne și brânzeturi. Totul pe acordurile colindătorilor # Gândul
E „fierbere” mare în Piața Obor – kilometrul zero al comerțului agroalimentar românesc – cu doar 2 zile înainte de Crăciun. Încă de dimineață, oamenii au venit în piață pentru a face ultimele cumpărături, iar carnea, brânzeturile, fructele, legumele, dar și băuturile, sunt la mare căutare. Mâine, în Ajunul Crăciunului, Piața Obor își va închide […]
