Austriecii de la Erste achiziționează 49% din acțiunile Santander Polska
Profit.ro, 23 decembrie 2025 19:20
Erste Group a primi undă verde de la autoritățile de resort pentru o achiziție majoră.
Acum 30 minute
19:20
Erste Group a primi undă verde de la autoritățile de resort pentru o achiziție majoră.
19:10
Compania de curierat Sameday, parte din grupul eMAG, și-a anunțat clienții că, începând cu 1 ianuarie 2026, în baza Legii 239/2025, va fi introdusă o taxă de 25 de lei pentru fiecare colet, care îndeplinește următoarele condiții:
19:10
ULTIMA ORĂ Hidroelectrica se asociază cu un gigant francez pentru proiectul-mamut Tarnița, ce datează de pe vremea lui Ceaușescu # Profit.ro
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, se asociază cu gigantul energetic francez EDF pentru a implementa proiectul centralei hidroelectrice cu acumulare prin pompaj (CHEAP) Tarnița, ce datează de pe vremea lui Ceaușescu.
Acum o oră
18:50
Luna decembrie 2025 marchează un final de epocă pentru celebra marcă auto Jaguar.
Acum 2 ore
18:30
Explozie puternică în București: Primăria Sector 5 acoperă rebranșarea la energie electrică și gaze naturale pentru locuitorii din blocul afectat # Profit.ro
Consiliul Local al Sectorului 5 a avizat decontarea sumelor aferente rebranșării la energie electrică și gaze naturale pentru locuitorii din blocul afectat de explozia din luna octombrie.
18:00
Ultima "Ordonanță trenuleț" din acest an, cu efecte pentru anul viitor, nu are la acest moment testul IMM făcut, spun surse din administrația centrală pentru Profit.ro.
Acum 4 ore
17:30
Reacție din energie la draftul ordonanței-trenuleț: Prelungirea supraimpozitărilor afectează grav sectoare economice strategice! # Profit.ro
Federația Patronală a Energiei (FPE), fosta Federație Patronală Petrol și Gaze (FPPG), transmite că măsurile fiscale propuse prin recentul proiect al ordonanței-trenuleț au fost elaborate în lipsa unei consultări transparente, fără timp suficient pentru analiză și fără un dialog social autentic cu reprezentanții mediului economic.
17:30
Revolut a anunțat utilizatorii ucraineni că le închide conturile în următoarele două luni.
17:20
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) arată că rata șomajului înregistrat la nivel național la sfârșitul lui noiembrie a fost de 3,28%, mai mare decât cea din luna anterioară cu 0,07 puncte procentuale, numărul șomerilor bărbați depășindu-l pe cel al femeilor.
17:20
Paralela45 anunță deschiderea agenției Paralela45 ParkLake, în ParkLake Shopping Center, din București, un proiect pilot în cadrul planului de extindere națională.
17:10
Autoritățile din Federația Rusă au dispus arestarea în absență a renumitului șahist Garry Kasparov, unul dintre cei mai proeminenți opozanți ai președintelui Vladimir Putin. Acesta este acuzat de „apologie a terorismului”, iar Moscova solicită o detenție de două luni, scrie La Stampa.
17:10
Activitatea rafinăriilor Petromidia și Vega, deținute de Rompetrol Rafinare. se va opri în luna februarie timp de o lună.
17:10
ULTIMA ORĂ Procedura prin care au fost selectați actualii șefi ai Transelectrica, anulată de instanța de judecată # Profit.ro
Tribunalul București a dispus, în primă instanță, anularea procedurii de selecție demarate în vara anului trecut în urma căreia, în septembrie 2024, a fost numit un nou Directorat al companiei de stat Transelectrica, operatorul sistemului energetic național.
16:50
Producătorul suedez de materiale de construcții și soluții de ventilații Lindab va renunța la operațiunile din România, finalizând acum restructurarea afacerii sale Profile Systems în Europa de Est.
16:50
Președintele Serbiei anunță că Gazprom negociază cu MOL vânzarea participației sale deținute la NIS # Profit.ro
Gazprom negociază cu MOL o posibilă vânzare a participației sale majoritare deținută la NIS, principala rafinărie din Serbia, a anunțat președintele sârb Aleksandar Vucic.
16:40
McDonald’s continuă extinderea la nivel național prin inaugurarea restaurantului cu numărul 114, în Mediaș.
16:20
Administrația Trump a notificat zeci de membri ai corpului diplomatic american - șefi de post, diplomați de carieră -, numiți de către precedentul Guvern democrat al lui Joe Biden, să plece din post până la sfârșitul lui ianuarie.
16:10
Parlamentul și-a majorat bugetul, în ciuda tăierilor anunțate de Bolojan. Românii vor scoate din buzunar anul viitor aproape 600 milioane lei pentru veniturile aleșilor # Profit.ro
Camera Deputaților și-a estimat în bugetul pentru anul viitor cheltuieli de personal în sumă de circa 406 milioane lei, în timp ce Senatul are prevăzute cheltuieli de personal în sumă de peste 186 milioane lei.
16:10
ULTIMA ORĂ ANAF execută silit Gabriel Resources pentru zeci de milioane de lei. Sunt vizate acțiunile la Roșia Montană # Profit.ro
ANAF a început executarea silită a companiei Gabriel Resources Limited pentru recuperarea de creanțe bugetare însumând 46,78 milioane lei, a anunțat astăzi Fiscul. Suma reprezintă cheltuielile de judecată în procesul de arbitraj de nouă ani câștigat de statul român în fața Gabriel Resources, cheltuieli despre care Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis recent că pot fi recuperate.
15:50
Vicepreședintele Consiliului Județean Brașov Todorică Constantin Șerban a fost trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu și constituire a unui grup infracțional organizat.
15:50
Pregătiri de vreme rea în București. Unele autobuze vor fi deviate temporar pe carosabil # Profit.ro
Societatea de Transport București (STB) anunță că autobuzele care circulă pe calea de rulare a tramvaielor vor fi deviate temporar pe carosabil și vor efectua opriri în stațiile de autobuz amplasate la bordură, începând de miercuri, 24 decembrie.
15:40
ULTIMA ORĂ Vânzarea La Cocoș. Proprietarul Lidl și Kaufland își asumă mai multe obligații după ce Concurența a indicat probleme # Profit.ro
Grupul german Schwarz, care operează în România rețelele de magazine Kaufland și Lidl, se angajează să continue actualu lmodel de afaceri al rețelei La Cocoș, care să ofere clienților produse la prețuri reduse și competitive pe piețele locale în care este prezent, prin plafonarea marjei brute la un nivel mediu al perioadei, precum și prin continuarea politicii de expansiune, cu menținerea formatului de business și a independenței operaționale și comerciale.
15:40
Situația financiară, preocuparea pentru sănătate și îmbătrânirea populației au schimbat obiceiul de consum.
Acum 6 ore
15:30
Comisia Europeană a anunțat că noul Regulament privind siguranța jucăriilor va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026, în urma adoptării sale de către Parlamentul European și Consiliu.
15:20
ULTIMA ORĂ Tavanul de la piscina interioară a unui hotel din Sibiu s-a prăbușit. A fost declanșat Planul Roșu de Intervenție # Profit.ro
Autoritățile din Sibiu au declanșat Planul Roșu de Intervenție, după ce tavanul de la piscina interioară a unui hotel din Sibiu s-a prăbușit.
15:20
Ministerul Educației anunță două opționale noi pentru elevii de gimnaziu. Unul vizează dezvoltarea spiritului critic în interacțiunea cu mediul online, iar celălalt îndrumarea în dezvoltarea personală.
15:10
RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare, cel mai mare proiect de economie circulară din România, anunță evoluția și rezultatele programului pentru perioada ianuarie–noiembrie 2025.
14:40
La ce să ne așteptăm în 2026? TEZAUR explică tendințele financiare pentru anul care urmează # Profit.ro
Anul 2025 a fost unul al contrastelor economice: inflație persistentă, piețe financiare volatile și un climat general de prudență.
14:40
Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) prezintă primele sancțiuni aplicate companiilor și regiilor de stat.
14:40
Harper Collective, brandul de produse premium de travel și bagaje co-fondat de Jaden Smith, intră în România printr-un parteneriat exclusiv cu TOFF Galleries, din capitală.
14:40
Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) pregătește instalarea unei centrale fotovoltaice, de 31,5 MWp, susținută de un sistem de stocare de 30 MWh.
14:40
DOCUMENT Piața asigurărilor în T3: avans al veniturilor din prime de 11%. Rezervele companiilor de profil depășeșc 25 miliarde de lei # Profit.ro
Piața asigurărilor generale și de viață a crescut cu 11% în primele nouă luni ale acestui an, la aproximativ 18,7 miliarde de lei, din care polițele RCA au cumulat prime de 7,6 miliarde de lei, cu 11% mai mult față de septembrie 2025, se arată într-un raport al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).
14:30
Tronson de autostradă, închis deja în România la scurt timp după deschidere. Accident la câteva minute după deschiderea drumului # Profit.ro
Tronsonul de 50 de kilometri al Autostrăzii A7 dintre Focșani și Adjud a fost dat în circulație, dar la scurt timp a avut loc un accident care a oprit traficul.
14:30
Ilie Bolojan: Bucureștiul e într-o situație bugetară gravă. Trebuie luate măsuri tot de tip guvernamental # Profit.ro
Ilie Bolojan a declarat că Primăria Capitalei va fi ajutată de Guvern cu finanțări pentru echilibrarea situației bugetare grave în care se află numai dacă va face și reformele necesare.
14:20
Guvernul a redactat noile reguli, mai drastice, pentru agențiile care recrutează muncitori non-UE.
14:00
În urma controalelor făcute la târgurile de Crăciun din țară, comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi de peste 230.000 de lei.
13:50
O parte dintre turiștii care își programaseră sejurul de Crăciun în stațiunea Rânca și-au anulat rezervările pentru această perioadă pentru că nu există zăpadă.
13:50
Polițiști de frontieră de la Nădlac și comisari de mediu au interzis intrarea în România a unui automarfar încărcat cu aproximativ 17 tone de deșeuri amestecate, în condițiile în care șoferul nu a putut prezenta documentele necesare importului, conform prevederilor legale în vigoare.
13:50
Uniunea Europeană a fost în 2024 un importator net de jucării din restul lumii, arată datele Eurostat.
13:40
Grupul EM transmite o serie de precizări privind rezultatele listării sale la Bursa București.
Acum 8 ore
13:20
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat marți de BNR a ajuns la 5,0908 lei, de la 5,0881 lei, curs înregistrat luni.
13:20
FOTO Târgurile de turism: La plimbare pe banii statului, selecție pe ochi frumoși. Banii se duceau la cine trimitea primul e-mail. Când nu convenea, e-mailul „dispărea”! Regulile sunt acum schimbate DOCUMENT # Profit.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, care gestionează și domeniul turismului, schimbă criteriile de participare la târgurile internaționale de turism.
12:40
Autoritatea italiană pentru concurență a amendat cu peste 255 de milioane de euro compania aeriană irlandeză low-cost Ryanair.
12:40
DECIZIE Gratuitatea pentru transportul elevilor va fi extinsă și după încheierea școlii, pentru toate examenele naționale de evaluare și bacalaureat # Profit.ro
Gratuitatea la transportul elevilor între localitatea de domiciliu și cea de școlarizare va fi extinsă și pentru perioada examenelor naționale de bacalaureat sau a evaluărilor naționale, chiar dacă acestea se desfășoară după încheierea cursurilor propriu-zise, conform unui proiect legislativ adoptat de Parlament, prin votul final al deputaților.
12:30
DECIZIE Schimbare la regimul executărilor silite. Nu va mai fi nevoie de încuviințarea instanței în multe cazuri # Profit.ro
Executorul judecătoresc nu va mai fi nevoit să solicite încuviințarea executării de către instanța de executare pentru titlurile executorii reprezentate de hotărâri judecătorești (care sunt executorii potrivit legii), încuviințarea urmând a fi dată odată cu pronunțarea. Încuviințarea de către instanță va rămâne obligatorie în cazul titlurilor executorii reprezentate de înscrisuri și/sau documente extrajudiciare, conform unui proiect legislativ adoptat de Parlament, prin votul final al deputaților.
12:30
ULTIMA ORĂ DECIZIE Toate pensiile private vor putea fi achitate într-o singură tranșă de 30%, iar restul lunar - timp de 8 ani. Bolnavii de cancer nu primesc banii integral. Parlamentul a revotat # Profit.ro
După pensionare, toți românii participanți la fondurile de pensii private vor putea retrage din aceste fonduri maximum 30% din sumă, iar restul banilor se vor putea plăti lunar timp de cel mult 8 ani, conform proiectului de lege adoptat din nou de Parlament, după ce Curtea Constituțională a stabilit ca neconstituțională prevederea ca bolnavii de cancer să poate retrage întreaga sumă.
12:30
PPC Energie lansează în România o nouă ofertă specială, cu preț fix timp de 3 ani de la încheierea contractului.
12:10
Președintele SUA a anunțat planuri de construire a unei noi clase de nave de război intitulată „Trump”. Acestea sunt vase mai mari, mai rapide și „de 100 de ori mai puternice” decât oricare altele cu scopul de a consolida dominația navală a SUA, în cadrul unei „Flote de aur” extins
11:50
Profitând de loialitatea clienților chiar și pe fondul turbulențelor globale și al tarifelor comerciale impuse de președintele american Donald Trump, băncile de investiții de pe Wall Street și-au întărit în 2025 poziția dominantă pe piața europeană.
11:50
DECIZIE Impozitele pe mașini și case cresc substanțial. Noile taxe din capitală au fost aprobate DOCUMENT # Profit.ro
Impozitele pe locuințe vor crește puternic de anul următor, cu aproape 80%.
