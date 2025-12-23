DECIZIE ULTIMA ORĂ Bani din privatizare puși la loc. Guvernul ajută Ministerul Energiei cu sute de milioane de lei să pună la loc banii încasați din privatizări folosiți la subvenționarea Complexului Energetic Oltenia

Guvernul a hotărât suplimentarea bugetului Ministerului Energiei cu peste 473 milioane lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Executivului, pentru ca, la rândul său, instituția să aibă suficienți bani pentru a pune la loc suma luată acum 3 ani din încasările din privatizare ale statului român pentru subvenționarea Complexului Energetic Oltenia (CEO), cel mai mare producător de energie pe bază de cărbune din România.

