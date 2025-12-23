Alexandru Chipciu sfidează vârsta! Noul obiectiv al căpitanului de la U Cluj după ce a semnat un nou contract

Primasport.ro, 23 decembrie 2025 20:20

Alexandru Chipciu sfidează vârsta! Noul obiectiv al căpitanului de la U Cluj după ce a semnat un nou contract

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 30 minute
20:20
Alexandru Chipciu sfidează vârsta! Noul obiectiv al căpitanului de la U Cluj după ce a semnat un nou contract Primasport.ro
Alexandru Chipciu sfidează vârsta! Noul obiectiv al căpitanului de la U Cluj după ce a semnat un nou contract
Acum o oră
19:50
Cum arată cea mai bună echipă a ultimei etape din Superligă. Cine a fost desemnat cel mai bun antrenor al etapei Primasport.ro
Cum arată cea mai bună echipă a ultimei etape din Superligă. Cine a fost desemnat cel mai bun antrenor al etapei
19:40
Horaţiu Moldovan, la un pas de revenirea în Italia! Negocieri avansate cu o formaţie din Serie B Primasport.ro
Horaţiu Moldovan, la un pas de revenirea în Italia! Negocieri avansate cu o formaţie din Serie B
Acum 2 ore
19:30
Surpriză iernii! Starul lui Real Madrid a plecat şi a fost prezentat la altă echipă de top Primasport.ro
Surpriză iernii! Starul lui Real Madrid a plecat şi a fost prezentat la altă echipă de top
18:50
Incredibil! Focuri de armă trase la antrenamentul unei echipe italiene de ciclism Primasport.ro
Incredibil! Focuri de armă trase la antrenamentul unei echipe italiene de ciclism
18:40
Viitorul lui Radu Drăguşin la Tottenham, pus sub semnul întrebării! Florin Manea; „O să luăm în calcul plecarea. Oferte ar fi, interes există” Primasport.ro
Viitorul lui Radu Drăguşin la Tottenham, pus sub semnul întrebării! Florin Manea; „O să luăm în calcul plecarea. Oferte ar fi, interes există”
Acum 4 ore
18:00
E gata! Dorit de fosta echipă a lui Mutu, soarta lui Radu Drăguşin fost decisă Primasport.ro
E gata! Dorit de fosta echipă a lui Mutu, soarta lui Radu Drăguşin fost decisă
17:50
Victor Angelescu i-a răspuns lui Costel Gâlcă şi a anunţat revoluţia la Rapid: „Dacă stăm doar într-un prim 11 nu avem cum să câştigăm titlul. La unii jucători vom renunţa” Primasport.ro
Victor Angelescu i-a răspuns lui Costel Gâlcă şi a anunţat revoluţia la Rapid: „Dacă stăm doar într-un prim 11 nu avem cum să câştigăm titlul. La unii jucători vom renunţa”
17:40
Becali nu mai are răbdare! Patronul i-a spus ”ADIO” jucătorului înainte de Craciun: ”Să fie sănătos!” Primasport.ro
Becali nu mai are răbdare! Patronul i-a spus ”ADIO” jucătorului înainte de Craciun: ”Să fie sănătos!”
17:20
Sora lui Messi a suferit un accident la Miami şi şi-a anulat nunta cu doar câteva zile înainte de ceremonie Primasport.ro
Sora lui Messi a suferit un accident la Miami şi şi-a anulat nunta cu doar câteva zile înainte de ceremonie
17:00
Secretul succesului, expus de Dani Coman! Preşedintele lui FC Argeş, analiză la final de an: „Terminăm cu nu se putea mai bine” Primasport.ro
Secretul succesului, expus de Dani Coman! Preşedintele lui FC Argeş, analiză la final de an: „Terminăm cu nu se putea mai bine”
Acum 6 ore
16:20
Comitetul Olimpic Internaţional l-a invitat pe schiorul rus Nikita Filippov să participe la Jocurile Olimpice de iarnă Primasport.ro
Comitetul Olimpic Internaţional l-a invitat pe schiorul rus Nikita Filippov să participe la Jocurile Olimpice de iarnă
15:30
După Emerllahu, încă un jucător este pe picior de plecare din Gruia! CFR Cluj are pe masă o ofertă de 2.000.000 de euro pentru un titular Primasport.ro
După Emerllahu, încă un jucător este pe picior de plecare din Gruia! CFR Cluj are pe masă o ofertă de 2.000.000 de euro pentru un titular
15:10
Radu Constantea a făcut anunţul despre Denis Alibec şi Andrei Coubiş la „U” Cluj: „Avem discuţii” Primasport.ro
Radu Constantea a făcut anunţul despre Denis Alibec şi Andrei Coubiş la „U” Cluj: „Avem discuţii”
Acum 8 ore
14:30
Doliu în fotbalul românesc! S-a stins din viaţă fostul jucător de la Dinamo şi UTA Arad Primasport.ro
Doliu în fotbalul românesc! S-a stins din viaţă fostul jucător de la Dinamo şi UTA Arad
14:00
Caz închis! Jucătorul dorit de Gigi Becali la FCSB e blocat la club până în vară Primasport.ro
Caz închis! Jucătorul dorit de Gigi Becali la FCSB e blocat la club până în vară
13:00
Incredibil! În urmă cu 3 ani juca la Rapid, iar acum a semnat cu o echipă din Liga 4 Primasport.ro
Incredibil! În urmă cu 3 ani juca la Rapid, iar acum a semnat cu o echipă din Liga 4
12:40
Bîrligea nu scapă după ieşirea nervoasă din derby-ul cu Rapid! MM Stoica a anunţat cum va fi sancţionat atacantul: „Îl voi pedepsi groaznic!” | EXCLUSIV Primasport.ro
Bîrligea nu scapă după ieşirea nervoasă din derby-ul cu Rapid! MM Stoica a anunţat cum va fi sancţionat atacantul: „Îl voi pedepsi groaznic!” | EXCLUSIV
Acum 12 ore
12:30
Pierdere uriaşă pentru Liverpool! Starul de pe Anfield a fost operat şi e OUT: „Leziune la gleznă, inclusiv o fractură a peroneului” Primasport.ro
Pierdere uriaşă pentru Liverpool! Starul de pe Anfield a fost operat şi e OUT: „Leziune la gleznă, inclusiv o fractură a peroneului”
12:10
Handbal feminin: Dunărea Brăila anunţă despărţirea de Jan Leslie. Cine preia funcţia de antrenor principal Primasport.ro
Handbal feminin: Dunărea Brăila anunţă despărţirea de Jan Leslie. Cine preia funcţia de antrenor principal
12:10
Cum alegi vinul potrivit pentru masa de Crăciun: recomandări de la experţii Unvinpezi.ro Primasport.ro
Cum alegi vinul potrivit pentru masa de Crăciun: recomandări de la experţii Unvinpezi.ro
11:30
E gata! Gigi Becali a luat decizia finală în privinţa lui Dennis Politic! Ce se întâmplă cu jucătorul care nu a mai jucat de o lună la FCSB Primasport.ro
E gata! Gigi Becali a luat decizia finală în privinţa lui Dennis Politic! Ce se întâmplă cu jucătorul care nu a mai jucat de o lună la FCSB
11:20
Crăciun la Prima TV sub sloganul Crede în Bine Primasport.ro
Crăciun la Prima TV sub sloganul Crede în Bine
11:10
Jucătorul transferat în această vară e OUT! Nu a mai suportat situaţia de la club şi a anunţat conducerea că nu mai revine în România Primasport.ro
Jucătorul transferat în această vară e OUT! Nu a mai suportat situaţia de la club şi a anunţat conducerea că nu mai revine în România
10:50
„Bun venit acasă”. Karim Benzema s-a fotografiat cu ultima sa achiziţie, un tablou de Picasso Primasport.ro
„Bun venit acasă”. Karim Benzema s-a fotografiat cu ultima sa achiziţie, un tablou de Picasso
10:50
Federica Brignone, motivată de rolul de portdrapel în efortul de a fi în formă pentru Jocurile Olimpice Primasport.ro
Federica Brignone, motivată de rolul de portdrapel în efortul de a fi în formă pentru Jocurile Olimpice
10:30
MM Stoica a anunţat în direct noua achiziţie de la FCSB: „600.000 de euro! Vine în martie” | EXCLUSIV Primasport.ro
MM Stoica a anunţat în direct noua achiziţie de la FCSB: „600.000 de euro! Vine în martie” | EXCLUSIV
10:10
Au fost anunţate cele patru echipe care se vor bate la titlu în SuperLiga: „Vor avea un cuvânt important de spus” Primasport.ro
Au fost anunţate cele patru echipe care se vor bate la titlu în SuperLiga: „Vor avea un cuvânt important de spus”
09:40
Bomba zilei! Louis Munteanu, aşteptat să semneze în La Liga Primasport.ro
Bomba zilei! Louis Munteanu, aşteptat să semneze în La Liga
09:30
Radu Drăguşin, la un pas de revenirea în Serie A! Trei granzi din Italia îl vor pe fundaşul român Primasport.ro
Radu Drăguşin, la un pas de revenirea în Serie A! Trei granzi din Italia îl vor pe fundaşul român
09:20
Răsturnare de situaţie cu jucătorul umilit de Gigi Becali! Era ca şi dat afară de la FCSB, dar patronul s-a răzgândit şi îl va păstra: „L-am convins să rămână” | EXCLUSIV Primasport.ro
Răsturnare de situaţie cu jucătorul umilit de Gigi Becali! Era ca şi dat afară de la FCSB, dar patronul s-a răzgândit şi îl va păstra: „L-am convins să rămână” | EXCLUSIV
09:10
Răsturnare de situaţie! Era ca şi dat afară de la FCSB, însă Gigi Becali s-a răzgândit şi îl va păstra: „L-am convins să rămână” | EXCLUSIV Primasport.ro
Răsturnare de situaţie! Era ca şi dat afară de la FCSB, însă Gigi Becali s-a răzgândit şi îl va păstra: „L-am convins să rămână” | EXCLUSIV
Acum 24 ore
23:40
Surpriza zilei! FC Hermannstadt a oficializat primul transfer din „era Dorinel Munteanu” : „Bine ai venit” Primasport.ro
Surpriza zilei! FC Hermannstadt a oficializat primul transfer din „era Dorinel Munteanu” : „Bine ai venit”
23:30
Supercupa Italiei: Napoli a câştigat ultimul trofeu al anului, după 2-0 cu Bologna Primasport.ro
Supercupa Italiei: Napoli a câştigat ultimul trofeu al anului, după 2-0 cu Bologna
23:20
„Împingerea mi se pare evidentă. Trebuia să intervină VAR-ul”! Fostul arbitru FIFA, critici la adresa oficialilor din meciul FCSB – Rapid | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
„Împingerea mi se pare evidentă. Trebuia să intervină VAR-ul”! Fostul arbitru FIFA, critici la adresa oficialilor din meciul FCSB – Rapid | VIDEO EXCLUSIV
22:30
OUT! I-a fost anunţată plecarea imediat după Universitatea Craiova - Csikszereda 5-0: „Definitiv” Primasport.ro
OUT! I-a fost anunţată plecarea imediat după Universitatea Craiova - Csikszereda 5-0: „Definitiv”
22:30
VIDEO | „E cadoul meu de Crăciun!” David Matei, mijlocaşul de 19 ani al Craiovei, reacţie după primele goluri în SuperLigă Primasport.ro
VIDEO | „E cadoul meu de Crăciun!” David Matei, mijlocaşul de 19 ani al Craiovei, reacţie după primele goluri în SuperLigă
22:10
Baschet masculin: UBT Cluj, a şaptea victorie în Liga Adriatică, scor 105-87, cu KK Split Primasport.ro
Baschet masculin: UBT Cluj, a şaptea victorie în Liga Adriatică, scor 105-87, cu KK Split
22:00
Baschet masculin: U BT Cluj, a şaptea victorie în Liga Adriatică, scor 105-87, cu KK Split Primasport.ro
Baschet masculin: U BT Cluj, a şaptea victorie în Liga Adriatică, scor 105-87, cu KK Split
22:00
VIDEO | Universitatea Craiova – Csikszereda 5-0! Oltenii termină anul pe primul loc în SuperLiga Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova – Csikszereda 5-0! Oltenii termină anul pe primul loc în SuperLiga
21:40
LIVE VIDEO | Universitatea Craiova – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii se dezlănţuie Primasport.ro
LIVE VIDEO | Universitatea Craiova – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii se dezlănţuie
21:30
Ngezana, titular în victoria Africii de Sud în faţa Algeriei Primasport.ro
Ngezana, titular în victoria Africii de Sud în faţa Algeriei
21:10
Surpriză de proporţii! Eduard Florescu a plecat de la Unirea Slobozia şi a semnat cu altă echipă din SuperLiga Primasport.ro
Surpriză de proporţii! Eduard Florescu a plecat de la Unirea Slobozia şi a semnat cu altă echipă din SuperLiga
21:10
Andrei Nicolescu, mesaj tranşant pe Adrian Mazilu: „Trebuie să conştientizeze nişte lucruri” | EXCLUSIV Primasport.ro
Andrei Nicolescu, mesaj tranşant pe Adrian Mazilu: „Trebuie să conştientizeze nişte lucruri” | EXCLUSIV
20:50
Lista lui Kopic e clară! Trei transferuri prioritare la Dinamo şi jucătorii care vor trebui să plece în această iarnă | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Lista lui Kopic e clară! Trei transferuri prioritare la Dinamo şi jucătorii care vor trebui să plece în această iarnă | VIDEO EXCLUSIV
20:50
LIVE VIDEO | Universitatea Craiova – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii fac spectacol în ultimul meci al anului Primasport.ro
LIVE VIDEO | Universitatea Craiova – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii fac spectacol în ultimul meci al anului
20:40
LIVE VIDEO | Universitatea Craiova – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii se desprind Primasport.ro
LIVE VIDEO | Universitatea Craiova – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii se desprind
Ieri
20:30
LIVE VIDEO | Universitatea Craiova – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor în Bănie Primasport.ro
LIVE VIDEO | Universitatea Craiova – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor în Bănie
20:30
„Mâine vorbim cu jucătorul. Un acord cu clubul există”! FCSB, aproape de o nouă mutare pe piaţa transferurilor. Care sunt poziţiile pe care Gigi Becali vrea să mai aducă jucători | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
„Mâine vorbim cu jucătorul. Un acord cu clubul există”! FCSB, aproape de o nouă mutare pe piaţa transferurilor. Care sunt poziţiile pe care Gigi Becali vrea să mai aducă jucători | VIDEO EXCLUSIV
20:10
LIVE VIDEO | Universitatea Craiova – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ciucanii au prima ocazie a meciului Primasport.ro
LIVE VIDEO | Universitatea Craiova – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ciucanii au prima ocazie a meciului
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.