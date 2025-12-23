Pas decisiv pentru noul Stadion Dinamo Veste uriașă anunțată de Ionuț Lupescu înainte de Crăciun: „Azi sau mâine vine!”
Golazo.ro, 23 decembrie 2025 20:50
Ionuț Lupescu (56 de ani) a venit cu o veste mare pentru fanii lui Dinamo.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 30 minute
20:50
Pas decisiv pentru noul Stadion Dinamo Veste uriașă anunțată de Ionuț Lupescu înainte de Crăciun: „Azi sau mâine vine!” # Golazo.ro
Ionuț Lupescu (56 de ani) a venit cu o veste mare pentru fanii lui Dinamo.
Acum o oră
20:20
„A venit un alt Ongenda” Jucătorul care o face pe Botoșani să viseze la play-off: „Eu nu-l cunoșteam. Are o calitate aparte” # Golazo.ro
Leo Grozavu, antrenorul celor de la FC Botoșani, a dezvăluit momentul care l-a ajutat pe Hervin Ongenda (30 de ani) să își îmbunătășească evoluțiile.
20:10
Andrea Mikloș a răbufnit Mesaj puternic pentru autorități a uneia dintre cele mai bune atlete din România: „Suntem lăsați în voia sorții” # Golazo.ro
Andrea Mikloș (26 de ani), semifinalistă la la proba de 400 de metri de la Campionatele Mondiale de la Tokyo, a transmis un mesaj puternic cu privire la slaba implicare a autorităților în susținerea sportivilor români.
Acum 2 ore
20:00
„Chivu trebuie să găsească soluția” Presa din Italia a identificat marea problemă a Interului # Golazo.ro
Gazzetta dello Sport, cea mai importantă publicație de sport din Italia a găsit principala problemă din jocul lui Inter, formație antrenată de Cristi Chivu (45 de ani).
19:50
50.000 € pentru un blat în Liga 1! VIDEO. Dezvăluiri incendiare: un fotbalist important dezvăluie cum a fost contactat să trântească un meci decisiv # Golazo.ro
Eric de Oliveira, cel mai bun marcator din istoria campionatului nostru, a povestit în podcastul TOP LEVEL, cum a fost contactat pentru un blat și ce i s-a propus
19:20
„Să nu mai girăm porcării” Săpunaru, față în față cu imaginile controversate de la derby: „O s-o mai fac!” + Stelea și Balint au intervenit # Golazo.ro
FCSB - RAPID 2-1. Cristi Săpunaru (41 de ani), fostul căpitan al giuleștenilor, a comentat imaginile de la finalul partidei.
Acum 4 ore
19:00
Aproape de tragedie VIDEO. Fotbalistul din Premier League era să-și rupă gâtul la bucuria de după gol # Golazo.ro
Patson Daka (27 de ani), atacantul celor de la Leicester și al naționalei Zambiei, a fost aproape de tragedie la Cupa Africii pe Națiuni.
18:50
Gafă imensă VIDEO. Fundașul din Liga 1 s-a făcut de râs la Cupa Africii! A greșit incredibil la singurul gol al meciului # Golazo.ro
RD Congo - Benin 1-0. Yohan Roche (28 de ani), fundașul de la Petrolul, a greșit flagrant la golul marcat de congolezi.
18:40
Eric de Oliveira, la podcastul TOP LEVEL LIVE ACUM. Cel mai bun marcator străin din istoria campionatului, în dialog cu Țepelin și Udrea despre fotbal, rasism, depresie și blaturi # Golazo.ro
Brazilianul Eric de Oliveira, invitat la podcastul TOP LEVEL, alături de Cătălin Țepelin și de Dan Udrea
18:20
Spectacol Total de Sărbători: Ghidul Complet al Maratonului Sportiv dintre Crăciun și Anul Nou 2026 # Golazo.ro
Pentru fanii care caută acțiune, acest sfârșit de an este un adevărat festival al performanței.
18:20
Se ajunge la FIFA? Jucătorul venit în vară în Liga 1 i-ar fi anunțat pe șefi că nu se mai întoarce după sărbători # Golazo.ro
Vadrik Murria (25 de ani), fundașul celor de la Oțelul Galați, a plecat de sărbători în țara natală și nu s-ar mai întoarce la echipă.
18:10
„Înțeleg interesul” Noul ministru al Apărării, despre situația clubului din Liga 2: „Vreau să văd dacă e adevărat ce se spune” # Golazo.ro
Radu Miruță (40 de ani), noul ministru al Apărării, a vorbit despre echipa de fotbal din cadrul Clubului Sportiv al Armatei Steaua.
17:40
A fugit de Real! Cu cine a semnat copilul teribil al Madridului ca să nu piardă Mondialul cu Brazilia # Golazo.ro
Endrick, 19 ani, a plecat de la Real Madrid, împrumut până la sfârșitul sezonului. De ce a ales tânărul atacant brazilian să joace la echipa aflată pe locul 5 din prima ligă franceză
Acum 6 ore
17:00
2 milioane € pentru CFR Cluj Ofertă din străinătate pentru unul dintre cei mai importanți jucători din Gruia # Golazo.ro
Meriton Korenica (29 de ani), mijlocașul lui CFR Cluj, ar putea părăsi formația ardeleană, în această pauză competițională.
16:30
S-au convins de Moruțan Decizia luată de Aris Salonic în privința fotbalistului român, la 5 luni de la transfer # Golazo.ro
Olimpiu Moruțan (26 de ani) ar putea pleca de la Aris Salonic după doar jumătate de sezon petrecut în Grecia.
16:20
A ieșit sau nu mingea? FIFA testează o nouă tehnologie ca să evite controverse. Alt ajutor pentru arbitri și la ofsaid # Golazo.ro
FIFA și Hawk-Eye Innovations vor să ajute și mai mult arbitrii în două cazuri foarte importante care apar în timpul meciurilor
16:10
Lipă atacă: „Un boschetar, un bișnițar!” Acuzată că a primit cadouri Rolex și Louis Vuitton, Lipă susține că „trei indivizi conduc o campanie de denigrare” # Golazo.ro
Elisabeta Lipă s-a dezlănțuit, într-un dialog cu GOLAZO.ro, după ce i-au fost aduse noi acuzații. „N-am cerut niciodată nimic!”. Explică în ce au constat cadourile primite și descrie cele 3 persoane despre care spune că „se ocupă de denigrarea mea”
15:20
„Au fost și momente tensionate” Fostul „tricolor” a fost antrenat de selecționerul Turciei și avertizează: „Are o capacitate specială” # Golazo.ro
Ciprian Tătărușanu (39 de ani), fostul portar al echipei naționale, l-a caracterizat pe Vicenzo Montella (51 de ani), selecționerul Turciei.
Acum 8 ore
15:00
Alarmă în lupta antidoping O nouă amenințare: se dezvoltă „EPO din viermi marini”. Legătura cu Lance Armstrong # Golazo.ro
Alertă la Agenția Mondială Antidoping (WADA) înaintea Jocurilor Olimpice de Iarnă. China, Belarus și Rusia creează o substanță care poate genera putere și rezistență maxime
14:20
Șoc la Rapid: Gâlcă amenință că pleacă! O decizie a antrenorului, încălcată de conducere, l-a înfuriat pe Gâlcă. A izbucnit și la interviu # Golazo.ro
În acest moment, există tensiuni între Constantin Gâlcă și conducerea clubului Rapid, conform surselor GOLAZO.ro. Ce l-a deranjat extrem de tare pe antrenor.
14:10
Drama lui Verkuijl Iubita mijlocașului de la Ajax, ucisă într-un accident » FOTO: Tânărul fotbalist, devastat înainte de meci # Golazo.ro
Elisa (21 de ani), iubita tânărului mijlocaș de la Ajax, Mark Verkuijl (19 ani) a decedat ca urmare a unui accident teribil de mașină, în după-amiaza zilei de joi.
13:40
Andrei Vlad, pe lista neagră Aktobe vrea să renunțe la portarul român după doar un an » Care este motivul # Golazo.ro
Andrei Vlad (26 de ani), fostul portar de la FCSB, ar urma să o părăsească pe Aktobe, formație din Kazakhstan, în această iarnă.
Acum 12 ore
13:00
Decizie bizară în Liga Florilor Au schimbat antrenorul după 4 victorii consecutive + transfer de la CSM București # Golazo.ro
HC Dunărea Brăila, ocupanta locului 4 în Liga Națională de Handbal Feminin, a anunțat despărțirea de antrenorul Jan Leslie (54 de ani).
12:40
Drăgușin, atracția Serie A Un club italian de mare tradiție e interesat de stoper. Tottenham trebuie să accepte o condiție # Golazo.ro
Radu Drăgușin, 23 de ani, s-ar putea întoarce în ianuarie în Serie A, pe care a părăsit-o în urmă cu doi ani, când s-a transferat de la Genoa la Tottenham
12:10
Jake Paul, bani și arme în avion FOTO: Postare controversată făcută de starul american, după ce a fost trimis la podea de Anthony Joshua # Golazo.ro
Jake Paul (28 de ani) a postat o imagine controversată pe rețelele de socializare, după lupta pierdută împotriva lui Anthony Joshua (36 de ani).
11:40
Campioană-surpriză în Liga 1? Cum arată șansele la titlu la finalul anului 2025 + cine ajunge în play-off # Golazo.ro
Statisticienii de la Football Meets Data a analizat situația din Liga 1 și a dat un verdict cu privire la componența play-off-ului, dar și a clasamentului final.
11:40
„L-a făcut praf” Ngezana, stoperul FCSB, criticat de sud-africani după debutul la CAN. Turneul s-ar putea prelungi pentru el # Golazo.ro
Siyabonga Ngezana, 28 de ani, a făcut mai multe greșeli în prima repriză, la Africa de Sud - Angola 2-1, startul său la Cupa Africii pe Națiuni
11:10
Italienii s-au răzgândit AC Milan - Como nu se mai joacă în Australia: „Am înghițit pilula amară, cereri inacceptabile” # Golazo.ro
Partida dintre AC Milan și Como, din etapa #16 a Serie A, nu se va mai juca la Perth, în Australia, așa cum fusese anunțat inițial.
10:40
U-BT Cluj, tot mai aproape de play-off Victorie categorică obținută de campioana României în ABA League » Și-a luat revanșa # Golazo.ro
U-BT Cluj-Napoca a făcut un nou pas important spre play-off-ul ABA League, după ce și-a luat revanșa în fața echipei KK Split (Croația), scor 105-87.
10:00
„Dacă nu face asta, nu prinde podiumul” Gică Craioveanu avertizează una dintre favoritele la titlu: „N-a arătat deloc bine” # Golazo.ro
Gică Craioveanu (57 de ani), fostul fotbalist al Universității Craiova, a vorbit despre lupta la titlu, după ultima etapă din 2025.
09:00
Bilanțul lui Darius Olaru ANALIZĂ. Căpitanul de la FCSB a avut un an marcat de o accidentare gravă: „E greu să egalez ce-am făcut acum 1-2 ani” # Golazo.ro
Darius Olaru a început 2025 cu o accidentare gravă care l-a ținut patru luni pe tușă. Totuși, căpitanul FCSB a încheiat anul cu un gol decisiv în derby-ul cu Rapid și cu cifre apropiate de cele ale sezoanelor sale de top.
Acum 24 ore
23:30
U Craiova - Csikszereda 5-0. Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul oltenilor, a vorbit despre victoria categorică în ultimul meci al anului 2025.
23:00
„N-am trăit așa umilință” Robert Ilyes și-a făcut praf jucătorii după eșecul rușinos cu Craiova: „Neputință, dar nici n-au vrut!” # Golazo.ro
U Craiova - Csikszereda 5-0. Robert Ilyes (51 de ani), antrenorul ciucanilor, și-a certat dur jucătorii după eșecul rușinos suferit în Bănie.
22:50
„Cea mai bună seară” Puștiul David Matei a marcat primele goluri în Liga 1 și își mobilizează colegii: „Nu putem plânge un an pentru meciul cu AEK” # Golazo.ro
U Craiova - Csikszereda 5-0. David Matei (19 ani) a vorbit despre meciul cu ciucanii, în care a marcat două goluri, primele sale reușite în Superliga.
22:40
„Dacă m-ar lăsa să hotărăsc eu...” MM Stoica, noi detalii despre transferuri + revenire surpriză la FCSB # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat ce transferuri ar putea urma la echipă.
22:00
Motivați de Dinamo Ce le-a spus MM Stoica jucătorilor de la FCSB înainte de meciul cu Rapid: „Hai să le-o facem și noi!” # Golazo.ro
FCSB - Rapid 2-1. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor, a vorbit despre cum au fost motivați elevii lui Elias Charalambous (45 de ani) în victoria cu giuleștenii.
21:50
Schimbări de trupe la Dinamo Ce jucători caută „câinii” + Ce se va întâmpla cu tinerii din lot # Golazo.ro
Andrei Nicolescu (48 de ani), președintele lui Dinamo, a dezvăluit ce transferuri își doresc „câinii” în iarnă.
21:40
Nicolescu caută soluții Arena Națională, blocată pe final de play-off » Unde ar putea juca Dinamo: „Chiar vrem asta cu FCSB?” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a discutat despre variantele luate în calcul pentru momentul în care nu va fi disponibilă Arena Națională. Stadionul de 55.000 de locuri nu va fi putea fi utilizat în luna mai 2026 din cauza concertelor programate.
21:10
MM Stoica, reacție iresponsabilă FOTO. Ce a spus în direct la TV după scandalul făcut de Bîrligea cu Rapid: „Sunt bărbați, ce-ați vrea să facă?” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, îi ia apărarea lui Daniel Bîrligea (27 de ani).
Ieri
20:40
„Lupta e acerbă în Liga 1” Georgi Milanov a vorbit despre Dinamo în Bulgaria: „Eram ultimii când am venit, acum puteam fi primii!” + Marele obiectiv # Golazo.ro
Georgi Milanov (33 de ani), mijlocașul celor de la Dinamo, a vorbit despre lupta la titlu în Liga 1.
20:20
„Simt mai mult decât văd” Poveste impresionantă la Cupa Africii » Joacă la turneul final, deși și-a pierdut vederea la un ochi # Golazo.ro
Georgi Minoungou (23 de ani) va participa la Cupa Africii pe Națiuni deși are un handicap major: este orb la ochiul stâng.
20:00
Isenko, out! Scos din poartă după eșecul cu AEK Atena + Căpitanul echipei nu nici pe bancă! Cum a explicat Coelho # Golazo.ro
Filipe Coelho (45 de ani), tehnicianul Universității Craiova, l-a lăsat pe Pavlo Isenko (22 de ani) pe bancă la meciul cu Csikszereda, ultimul din 2025.
19:30
FCSB, favorizată? VIDEO+FOTO. Verdictul lui Porumboiu la cele 3 faze controversate din FCSB - Rapid # Golazo.ro
Adrian Porumboiu (75 de ani), fost arbitru, a analizat deciziile de arbitraj controversate ale lui Istvan Kovacs, din FCSB - Rapid 2-1.
18:50
Primele schimbări Victor Angelescu, depre planul Rapidului: „Nu ne vom opune. Vom vedea cine pleacă” # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președintele celor de la Rapid, a vorbit despre primii doi jucători care pot părăsi formația giuleșteană în perioada de transferuri din iarnă.
18:30
Cicliștii echipei Padovani Polo Cherry au asistat la focuri de armă, în timpul antrenamentului desfășurat, sâmbătă, în apropierea lacului Garda.
17:50
„Nu mă așteptam să fie așa rău la FCSB” Denis Alibec a rupt tăcerea: „Nu regret nimic, dar am venit pentru altceva” + ce spune despre un transfer la Rapid # Golazo.ro
Denis Alibec (34 de ani), atacantul celor de la FCSB), a vorbit despre cele șase luni petrecute la campioana României.
17:40
Singurul ziarist care nu a atacat pe nimeni niciodată s-a trezit în „Reţeaua de rezişti care plănuia linşarea Liei Savonea”. Este vorba despre cunoscutul comentator sportiv Ionel Stoica de la TVR.
17:10
Sezon încheiat! Medicii confirmă: fundașul Barcelonei a suferit o accidentare cruntă » A jucat ultimul său meci pentru catalani? # Golazo.ro
Andreas Christensen (29 de ani), fundașul celor de la Barcelona, a suferit o accidentare teribilă la antrenamentul de dinaintea partidei cu Villarreal.
16:50
Regretă că a mers la CFR Cluj Jucătorul revelației din acest sezon, despre anii petrecuți în Gruia: „Eram tânăr, nu am realizat” # Golazo.ro
Sebastian Mailat (28 de ani), jucătorul celor de la FC Botoșani, a declarat că regretă perioada petrecută la CFR Cluj.
16:30
Promisiunea lui Neymar Mesajul starului brazilian înainte de CM 2026: „Vom face tot ce e posibil și chiar imposibil” # Golazo.ro
Neymar (33 de ani), atacantul echipei Santos, le-a făcut o promisiune fanilor naționalei Braziliei înainte de Cupa Mondială din 2026.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.