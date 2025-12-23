„L-a făcut praf” Ngezana, stoperul FCSB, criticat de sud-africani după debutul la CAN. Turneul s-ar putea prelungi pentru el
Golazo.ro, 23 decembrie 2025 11:40
Siyabonga Ngezana, 28 de ani, a făcut mai multe greșeli în prima repriză, la Africa de Sud - Angola 2-1, startul său la Cupa Africii pe Națiuni
• • •
Acum 30 minute
11:40
Campioană-surpriză în Liga 1? Cum arată șansele la titlu la finalul anului 2025 + cine ajunge în play-off # Golazo.ro
Statisticienii de la Football Meets Data a analizat situația din Liga 1 și a dat un verdict cu privire la componența play-off-ului, dar și a clasamentului final.
11:40
„L-a făcut praf" Ngezana, stoperul FCSB, criticat de sud-africani după debutul la CAN. Turneul s-ar putea prelungi pentru el
Siyabonga Ngezana, 28 de ani, a făcut mai multe greșeli în prima repriză, la Africa de Sud - Angola 2-1, startul său la Cupa Africii pe Națiuni
Acum o oră
11:10
Italienii s-au răzgândit AC Milan - Como nu se mai joacă în Australia: „Am înghițit pilula amară, cereri inacceptabile” # Golazo.ro
Partida dintre AC Milan și Como, din etapa #16 a Serie A, nu se va mai juca la Perth, în Australia, așa cum fusese anunțat inițial.
Acum 2 ore
10:40
U-BT Cluj, tot mai aproape de play-off Victorie categorică obținută de campioana României în ABA League » Și-a luat revanșa # Golazo.ro
U-BT Cluj-Napoca a făcut un nou pas important spre play-off-ul ABA League, după ce și-a luat revanșa în fața echipei KK Split (Croația), scor 105-87.
10:00
„Dacă nu face asta, nu prinde podiumul” Gică Craioveanu avertizează una dintre favoritele la titlu: „N-a arătat deloc bine” # Golazo.ro
Gică Craioveanu (57 de ani), fostul fotbalist al Universității Craiova, a vorbit despre lupta la titlu, după ultima etapă din 2025.
Acum 4 ore
09:00
Bilanțul lui Darius Olaru ANALIZĂ. Căpitanul de la FCSB a avut un an marcat de o accidentare gravă: „E greu să egalez ce-am făcut acum 1-2 ani” # Golazo.ro
Darius Olaru a început 2025 cu o accidentare gravă care l-a ținut patru luni pe tușă. Totuși, căpitanul FCSB a încheiat anul cu un gol decisiv în derby-ul cu Rapid și cu cifre apropiate de cele ale sezoanelor sale de top.
Acum 12 ore
23:30
U Craiova - Csikszereda 5-0. Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul oltenilor, a vorbit despre victoria categorică în ultimul meci al anului 2025.
23:00
„N-am trăit așa umilință” Robert Ilyes și-a făcut praf jucătorii după eșecul rușinos cu Craiova: „Neputință, dar nici n-au vrut!” # Golazo.ro
U Craiova - Csikszereda 5-0. Robert Ilyes (51 de ani), antrenorul ciucanilor, și-a certat dur jucătorii după eșecul rușinos suferit în Bănie.
Acum 24 ore
22:50
„Cea mai bună seară” Puștiul David Matei a marcat primele goluri în Liga 1 și își mobilizează colegii: „Nu putem plânge un an pentru meciul cu AEK” # Golazo.ro
U Craiova - Csikszereda 5-0. David Matei (19 ani) a vorbit despre meciul cu ciucanii, în care a marcat două goluri, primele sale reușite în Superliga.
22:40
„Dacă m-ar lăsa să hotărăsc eu...” MM Stoica, noi detalii despre transferuri + revenire surpriză la FCSB # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat ce transferuri ar putea urma la echipă.
22:00
Motivați de Dinamo Ce le-a spus MM Stoica jucătorilor de la FCSB înainte de meciul cu Rapid: „Hai să le-o facem și noi!” # Golazo.ro
FCSB - Rapid 2-1. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor, a vorbit despre cum au fost motivați elevii lui Elias Charalambous (45 de ani) în victoria cu giuleștenii.
21:50
Schimbări de trupe la Dinamo Ce jucători caută „câinii” + Ce se va întâmpla cu tinerii din lot # Golazo.ro
Andrei Nicolescu (48 de ani), președintele lui Dinamo, a dezvăluit ce transferuri își doresc „câinii” în iarnă.
21:40
Nicolescu caută soluții Arena Națională, blocată pe final de play-off » Unde ar putea juca Dinamo: „Chiar vrem asta cu FCSB?” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a discutat despre variantele luate în calcul pentru momentul în care nu va fi disponibilă Arena Națională. Stadionul de 55.000 de locuri nu va fi putea fi utilizat în luna mai 2026 din cauza concertelor programate.
21:10
MM Stoica, reacție iresponsabilă FOTO. Ce a spus în direct la TV după scandalul făcut de Bîrligea cu Rapid: „Sunt bărbați, ce-ați vrea să facă?” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, îi ia apărarea lui Daniel Bîrligea (27 de ani).
20:40
„Lupta e acerbă în Liga 1” Georgi Milanov a vorbit despre Dinamo în Bulgaria: „Eram ultimii când am venit, acum puteam fi primii!” + Marele obiectiv # Golazo.ro
Georgi Milanov (33 de ani), mijlocașul celor de la Dinamo, a vorbit despre lupta la titlu în Liga 1.
20:20
„Simt mai mult decât văd” Poveste impresionantă la Cupa Africii » Joacă la turneul final, deși și-a pierdut vederea la un ochi # Golazo.ro
Georgi Minoungou (23 de ani) va participa la Cupa Africii pe Națiuni deși are un handicap major: este orb la ochiul stâng.
20:00
Isenko, out! Scos din poartă după eșecul cu AEK Atena + Căpitanul echipei nu nici pe bancă! Cum a explicat Coelho # Golazo.ro
Filipe Coelho (45 de ani), tehnicianul Universității Craiova, l-a lăsat pe Pavlo Isenko (22 de ani) pe bancă la meciul cu Csikszereda, ultimul din 2025.
19:30
FCSB, favorizată? VIDEO+FOTO. Verdictul lui Porumboiu la cele 3 faze controversate din FCSB - Rapid # Golazo.ro
Adrian Porumboiu (75 de ani), fost arbitru, a analizat deciziile de arbitraj controversate ale lui Istvan Kovacs, din FCSB - Rapid 2-1.
18:50
Primele schimbări Victor Angelescu, depre planul Rapidului: „Nu ne vom opune. Vom vedea cine pleacă” # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președintele celor de la Rapid, a vorbit despre primii doi jucători care pot părăsi formația giuleșteană în perioada de transferuri din iarnă.
18:30
Cicliștii echipei Padovani Polo Cherry au asistat la focuri de armă, în timpul antrenamentului desfășurat, sâmbătă, în apropierea lacului Garda.
17:50
„Nu mă așteptam să fie așa rău la FCSB” Denis Alibec a rupt tăcerea: „Nu regret nimic, dar am venit pentru altceva” + ce spune despre un transfer la Rapid # Golazo.ro
Denis Alibec (34 de ani), atacantul celor de la FCSB), a vorbit despre cele șase luni petrecute la campioana României.
17:40
Singurul ziarist care nu a atacat pe nimeni niciodată s-a trezit în „Reţeaua de rezişti care plănuia linşarea Liei Savonea”. Este vorba despre cunoscutul comentator sportiv Ionel Stoica de la TVR.
17:10
Sezon încheiat! Medicii confirmă: fundașul Barcelonei a suferit o accidentare cruntă » A jucat ultimul său meci pentru catalani? # Golazo.ro
Andreas Christensen (29 de ani), fundașul celor de la Barcelona, a suferit o accidentare teribilă la antrenamentul de dinaintea partidei cu Villarreal.
16:50
Regretă că a mers la CFR Cluj Jucătorul revelației din acest sezon, despre anii petrecuți în Gruia: „Eram tânăr, nu am realizat” # Golazo.ro
Sebastian Mailat (28 de ani), jucătorul celor de la FC Botoșani, a declarat că regretă perioada petrecută la CFR Cluj.
16:30
Promisiunea lui Neymar Mesajul starului brazilian înainte de CM 2026: „Vom face tot ce e posibil și chiar imposibil” # Golazo.ro
Neymar (33 de ani), atacantul echipei Santos, le-a făcut o promisiune fanilor naționalei Braziliei înainte de Cupa Mondială din 2026.
16:10
„Turcii sunt foarte siguri că se califică” Denis Drăguș, dezvăluiri din Turcia despre barajul pentru CM 2026: „Au așa o atitudine de superioritate” # Golazo.ro
Denis Drăguș (26 de ani), atacantul echipei naționale, a vorbit despre barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2026.
16:10
Surpriză pe piața media: Mondialul va fi și la TVR? GOLAZO.ro are informații că Antena 1 a deschis discuții cu postul public pentru a-i sublicenția o parte din meciuri # Golazo.ro
Surse din piața media dezvăluie că Antena 1 caută să-și recupereze din cheltuieli și i-a propus postului public să-i sublicențieze o parte din competiție.
16:00
Talpan iese la atac Juristul a tunat după ce a fost ignorat la Gala Steaua: „Nedrept” + Acuzații de mușamalizare: „Trebuie demis!” # Golazo.ro
Florin Talpan, juristul celor de la CSA Steaua, s-a declarat iritat de faptul că nu a fost premiat la Gala CSA Steaua, pentru efortul depus în dosarul privind marca și palmaresul clubului.
15:50
Verstappen îl apără pe Hamilton Olandezul știe de ce englezul a avut un sezon de coșmar la Ferrari: „Mă doare foarte tare” # Golazo.ro
Max Verstappen (28 de ani), pilotul Red Bull , a declarat că i-a fost greu să-l vadă pe Lewis Hamilton (40 de ani) confruntându-se cu dificultăți în sezonul său de debut la Ferrari, în Formula 1.
15:40
Coubiș pleacă! A refuzat Dinamo pentru Sampdoria, dar nu a jucat niciun minut » Următoarea sa destinație # Golazo.ro
Andrei Coubiș (22 de ani), fundaș central, va pleca de la Sampdoria, acolo unde a fost împrumutat de AC Milan, în vara acestui an.
15:40
Procesul Ultra FCSB - CSA Steaua Condamnări, achitări și daune morale pentru steagul Tornado capturat cu violență # Golazo.ro
Un membru al Peluzei Nord FCSB, victima unei agresiuni comise de ultrașii CSA Steaua, a obținut în instanță daune morale de 15.000 de lei.
15:30
„Nu-l poți lăsa să controleze Real!” Fost jucător al „galacticilor”, despre Vinicius: „Dacă nu ești fericit la Madrid, nimeni nu te ține legat” # Golazo.ro
Predrag Mijatovic (56 de ani), fost jucător la Real Madrid în perioada 1996-1999, a vorbit despre situația lui Vinicius Junior (25 de ani), care a fost huiduit la ultimul meci disputat de „galactici” pe „Santiago Bernabeu”.
15:10
Cea mai mare audiență a sezonului FCSB - Rapid a făcut rating bun, fiind cel mai urmărit meci din acest campionat. Comparația cu Derby de România # Golazo.ro
Meciul de duminică, de pe Arena Națională, a ating aproape 8% rating, cu peste 50% mai mult decât Dinamo - FCSB 4-3, disputat în august
14:50
„Trebuie scos din lot!” Bîrligea, criticat dur după reacția nervoasă de la FCSB - Rapid: „Nu ai voie să faci așa ceva” # Golazo.ro
Marius Baciu (50 de ani), fostul jucător al Stelei, după ce atacantul a reacționat nervos atunci când a fost schimbat în meciul cu Rapid, scor 2-1 pentru campioană.
14:50
Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 82.
14:20
Ce s-a întâmplat între Alcaraz și Ferrero? Noi detalii despre despărțirea care a uimit lumea tenisului » Cine l-ar putea antrena pe liderul mondial # Golazo.ro
Jurnalistul american Jon Wertheim (55 de ani) a oferit noi detalii despre ruptura dintre Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP) și antrenorul său, Juan Carlos Ferrero (45 de ani).
13:50
Coman, salariu record la FCSB? Becali oferă detalii despre transferul anului: „Dacă îi dau arabii un milion...” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul lui FCSB, a vorbit despre posibilitatea ca Florinel Coman (27 de ani) să revină la echipă în această iarnă.
13:20
Gică Hagi, răspuns pentru Icardi Mesajul „Regelui”, după postarea emoționantă a atacantului: „Bun venit în istoria Galatasaray!” # Golazo.ro
Gheorghe Hagi (60 de ani), legendă a clubului Galatasaray, i-a răspuns lui Mauro Icardi (32 de ani, după ce atacantul argentinian a devenit cel mai bun marcator din istoria clubului.
13:00
Reveniri la FCSB N-au mai jucat de luni întregi, dar merg în cantonamentul din Antalya » Mihai Stoica: „E admirabil” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat doua reveniri importante, odată cu cantonamentul din Antalya.
12:50
Alibec pleacă de la FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica: „Nu știu ce vrea el, știm ce vrem noi” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele consiliului de administrație de la FCSB, a vorbit despre situația lui Denis Alibec (34 de ani).
12:50
Prietenia care s-a frânt Momentul în care „frăția” dintre Charles Barkley și Michael Jordan s-a rupt definitiv: „A luat-o razna!” # Golazo.ro
Charles Barkley, una dintre cele mai vocale personalități din NBA și un analist respectat, a povestit recent ce a dus la sfârșitul legăturii sale cu Michael Jordan, omul pe care îl considera „fratele” său
12:40
„Șoc la Inter” Cristi Chivu, băgat în ședință de conducerea clubului » Despre ce au discutat # Golazo.ro
Giuseppe Marotta (68 de ani), președintele lui Inter, a convocat staff-ul de la Inter pentru o ședință de urgență, după eliminarea din Supercupa Italiei.
12:20
U Craiova - Csikszereda LIVE de la 20:00, în ultimul meci din 2025 » Oltenii pot termina anul pe primul loc # Golazo.ro
Universitatea Craiova și Csikszereda se întâlnesc în cadrul ultimului meci al etapei #21 din Liga 1.
Ieri
11:50
Angelescu îl susține pe Gâlcă Front comun la Rapid: „Sunt de acord cu el, avem nevoie!” + Cei doi jucători care pleacă în iarnă # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, a vorbit despre problemele de lot ale formației giuleștene, după derby-ul pierdut cu FCSB.
11:40
„Nu am existat pe teren!” Victor Angelescu, vehement după înfrângerea cu FCSB: „Când ți-e frică...” » Ce spune despre arbitraj # Golazo.ro
FCSB - RAPID 2-1. Victor Angelescu (41 de ani), președintele și acționarul minoritar al giuleștenilor, a vorbit despre eșecul din derby.
11:30
Grija pentru nutriție Secretele din spatele pregătirii nutriționale a copiilor din Academia Hagi # Golazo.ro
Cum se transformă copiii și adolescenții în sportivi puternici?Nutriționistul Academiei Hagi explică pe larg cum se construiește o cultură alimentară sănătoasă, adaptată fiecărui junior
11:00
Nu e FCSB! Fratele lui Tavi Popescu a dat un răspuns neașteptat când a fost întrebat la ce echipă vrea să joace # Golazo.ro
Daniel, fratele jucătorului de la FCSB Tavi Popescu (22 de ani) a oferit un răspuns neașteptat când a fost întrebat la ce echipă își dorește să joace.
10:50
„Regele” Hagi, depășit! Mauro Icardi a devenit cel mai bun marcator din istoria lui Galatasaray + Mesaj pentru român: „Maestre!” # Golazo.ro
Mauro Icardi (32 de ani) l-a depășit pe Gheorghe Hagi (60 de ani) și a devenit cel mai bun marcator din istoria lui Galatasaray în campionatul Turciei.
10:40
Maroc a debutat cu victoria la Cupa Africii pe Națiuni.
10:20
Răzvan Marin, decisiv VIDEO. Românul, pasă de gol la AEK Atena + Răzvan Lucescu, victorie în derby # Golazo.ro
Răzvan Marin (29 de ani), mijlocașul echipei naționale, a reușit o pasă de gol pentru AEK Atena, în victoria cu OFI Crete, scor 2-1.
