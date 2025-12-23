La 76 de ani, Svetislav Pesic a devenit cel mai în vârstă antrenor din istoria Euroligii » 3 tehnicieni nu erau născuți la debutul sârbului
Gazeta Sporturilor, 23 decembrie 2025 21:50
La 76 de ani, Svetislav Pesic, vechiul și noul antrenor al lui Bayern Munchen, tocmai a devenit cel mai în vârstă tehnician din istoria Euroligii, în partida pe care nemții o joacă în compania lui Hapoel Tel Aviv, în runda a 18-a. El a fost anunțat luni, 22 decembrie, pe banca tehnică a grupării germane și se află la al doilea mandat la cârma lui Bayern. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 5 minute
22:10
Acum 10 minute
22:00
Dinamo a anunțat un „parteneriat pentru viitor” cu Știința Miroslava, locul 4 în seria 1 din Liga 3. „Câinii” vor avea un hub central în zona Moldovei, acolo unde jucătorii tineri vor avea parte de o bază sportivă care le va permite să se dezvolte.Cu alte cuvinte, clubul din Liga 3 devine un „satelit” pentru Dinamo, ținând cont că formația din Superliga va avea prioritate la juniorii clubului din zona Moldovei. ...
Acum 30 minute
21:50
21:40
Trei jucători au fost reziliați de un club din Superliga » Unul dintre ei, suspendat în trecut pentru pariuri sportive # Gazeta Sporturilor
Metaloglobus, „lanterna roșie” a Superligii, are 11 puncte după 21 de etape. Singurele victorii ale bucureștenilor în primul eșalon au fost obținute chiar pe teren propriu, pe stadionul din Clinceni, 2-1 cu FCSB și 2-1 cu Farul Constanța.Înainte de startul părții a doua a sezonului, conducerea clubului a început curățenia de iarnă la nivelul lotului. ...
Acum o oră
21:30
Ce-a fost asta?! A lăsat Superliga pentru Cupa Africii și s-a făcut de râs: „Calamitate” # Gazeta Sporturilor
Superliga are mai mulți fotbaliști convocați de naționalele care participă la Cupa Africii. Benin a pierdut marți în fața celor de la DR Congo, scor 0-1. Yohan Roche (28 de ani), stoperul Petrolului, a fost titular și a comis-o la unicul gol al partidei.Tot la Benin, David Kiki (32 de ani), fundașul stânga al celor de la FCSB, a fost rezervă neutilizată. ...
Acum 2 ore
21:00
Antrenează de zeci de ani la juniori și prezintă un tablou sumbru pentru fotbalul românesc: „Am spus-o de față cu toată lumea! Toate echipele au început să-l copieze” # Gazeta Sporturilor
Radu Troi, 76 de ani, fost campion cu Steaua, de-o viață antrenor la nivel de copii și juniori, face o radiografie fără filtru a realităților din fotbalul juvenil. Troi, omul care i-a descoperit pe Dan Petrescu și Ogăraru, profesează și astăzi la grupele CSA Steaua, dar e sceptic când e întrebat de viitor. ...
20:50
E oficial: brazilianul Endrick (19 ani) este noul atacant al lui Lyon. Clubul din Franța l-a împrumutat de la Real Madrid până la finalul sezonului. Un milion de euro este costul împrumutului fotbalistului.Endrick nu mai avea viitor la Real Madrid, cel puțin în acest sezon. Nu s-a adaptat sub comanda lui Xabi Alonso, iar la Lyon va avea șansa de a fi titular.OFICIAL | Endrick este noul jucător al lui LyonEndrick va juca la Lyon până la finalul sezonului. ...
20:30
Șoc în lumea biatlonului! Un sportiv norvegian cu rezultate importante a fost găsit mort în camera sa de hotel # Gazeta Sporturilor
Sivert Guttorm Bakken, biatlonist norvegian cu o victorie în Cupa Mondială, a decedat la vârsta de 27 de ani, fiind găsit mort într-o cameră de hotel din Trentino, Italia. El suferea de o boală care l-a ținut multă vreme departe de competiții.Chiar dacă nu a concurat o bună perioadă de timp, Sivert Bakken a fost unul din cei mai buni sportivi din biatlon, reușind să câștige cursa cu start în masă de la Holmenkollen, acolo unde s-a desfășurat Cupa Mondială în 2022. ...
20:30
Kazuyoshi Miura, cunoscut în întreaga lume drept „King Kazu”, a bifat un nou capitol fabulos în carieră. La 58 de ani, japonezul va semna cu un nou club și refuză categoric ideea retragerii din fotbalul profesionist.Potrivit The Japan Times, legendarul atacant urmează să evolueze în liga a treia din Japonia, la Fukushima United, sub formă de împrumut pe un an de la Atletico Suzuka, formație pentru care a jucat sezonul trecut în eșalonul al patrulea. ...
Acum 4 ore
20:00
David Popovici, pe aceeași listă cu vedetele NBA Nikola Jokic și Giannis Antetokounmpo, într-o anchetă celebră # Gazeta Sporturilor
David Popovici (21 de ani), dublul campion mondial la înot în acest an, a fost inclus de agenția bulgară de știri BTA în topul celor mai buni 10 sportivi din Balcani în 2025. Pe această listă, se află nume mari din baschetul mondial, precum Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo sau Alperen Șengun. ...
19:50
Antena 1 ar dori să sublicențeze o serie de meciuri de la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026, iar în pole-position pentru a le prelua este TVR. Multe partide se vor disputa la ore târzii în noapte, iar postul din Pipera s-ar teme că audiența va fi redusă și că nu va renta din punct de vedere comercial. Barajul Turcia - România se joacă pe 26 martie 2026, la Istanbul, pe Beșiktaș Arena. ...
19:50
Alexandru Chipciu a vorbit despre diferențele între Sabău și Bergodi: „M-am uitat la cariera lui și am observat...” verdict în lupta la titlu # Gazeta Sporturilor
Alexandru Chipciu (36 de ani) a vorbit deschis despre situația sa la Universitatea Cluj, despre motivele care l-au făcut să semneze prelungirea contractului, dar și despre lupta pentru playoff și favoritele la titlu în Superligă.Cotat la 350.000 de euro, Chipciu a ajuns la 139 de meciuri în tricoul „șepcilor roșii”, având 8 goluri și 8 pase decisive. ...
19:50
Excentricul Lamine Yamal a făcut turul casei și a explicat motivul bizar pentru care nu poate avea o iubită: „Am această problemă” # Gazeta Sporturilor
Lamine Yamal (18 ani), starul Barcelonei, a oferit o perspectivă rară asupra vieții sale din Barcelona. Pe propriul canal de YouTube, tânărul fotbalist a făcut un tur al apartamentului în care locuiește și a explicat de ce nu poate avea o iubită.Fotbalistul Barcelonei locuiește într-un apartament alături de prietenul său Sohaib și de vărul Mohamed Abde. Situația se va schimba în curând. ...
19:40
După ce a pierdut două handbaliste, CSM București a anunțat primele mutări pentru sezonul 2026-2027: „Un pas foarte important” # Gazeta Sporturilor
În cursul acestei seri, CSM București a anunțat prelungirea contractelor Crinei Pintea (35 de ani) și Emmei Friis (26 de ani). Pivotul din România va rămâne la trupa din Capitală până în 2027, în timp ce extrema stânga daneza va juca pentru „tigroaice” până în 2028. ...
19:30
S-au pus de acord cu Șumudică și îl „urechează” pe Gâlcă: „Nu-mi place, Costele!” / „Cum te mai duci în fața lor?” # Gazeta Sporturilor
Gabi Balint (62 de ani) și Cristi Săpunaru (41 de ani) l-au „taxat” pe Costel Gâlcă (53 de ani) pentru declarațiile pe care le-a făcut la finalul derby-ului pierdut cu FCSB. Tehnicianul giuleștenilor i-a cerut lui Dan Șucu mai multe transferuri, fiind convins că echipa lui nu se poate lupta la titlu cu acest lot.„Vreau calitate, cantitate am deja!”, a spus Gâlcă, motiv pentru care Balint și Săpunaru au contestat declarația pe care a făcut-o. ...
19:00
La câteva zile de când anunța acordul de principiu cu Hermannstadt și că i-a luat fața Rapidului la transfer, Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, bate în retragere în privința aducerii lui Kevin Ciubotaru (21 de ani). Ciubotaru spunea după ultimul meci din 2025 faptul că ia în calcul un transfer în străinătate, însă că va discuta și cu cei de la FCSB, deoarece așa a promis. Declarația respectivă a fundașului stânga nu i-a convenit lui Gigi Becali. ...
19:00
Cristi Săpunaru răspunde după momentul controversat în care a salutat galeria: „Nu voi face cum fac alții pe la alte echipe” # Gazeta Sporturilor
Cristi Săpunaru (41 de ani) a reacționat după episodul neobișnuit petrecut în direct la TV, imediat după derby-ul FCSB - Rapid 2-1, disputat pe Arena Națională.La puțin peste un minut de la fluierul final, fostul căpitan al giuleștenilor, aflat în studioul Digi Sport, acolo unde este analist, amplasat pe stadion, a ridicat brațul pentru a-i saluta pe suporterii Rapidului. ...
19:00
Garbine Muguruza, despre despărțirea dintre Alcaraz și Ferrero: „E ciudat să faci o schimbare ca asta când lucrurile funcționează” # Gazeta Sporturilor
Garbine Muguruza (32 de ani), fosta lideră mondială WTA, a vorbit despre despărțirea dintre Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) și antrenorul Juan Carlos Ferrero, recunoscând că această decizie a surprins-o foarte tare. ...
19:00
Negocieri avansate: Cu ce echipă e așteptat să semneze Horațiu Moldovan, după eșecul de la Oviedo # Gazeta Sporturilor
Horațiu Moldovan (27 de ani) nu mai are viitor la Real Oviedo, clubul din La Liga ce l-a împrumutat de la Atletico Madrid până la finalul sezonului. Așa cum a anunțat GSP.ro pe 2 decembrie, portarul va schimba echipa în această pauză de iarnă.Iar marți a apărut prima formație interesată de serviciile lui, iar tratativele ar fi deja avansate. Este vorba despre Spezia, locul 18 din Serie B, potrivit publicației italiene Il Secolo XIX. ...
18:30
18:30
O nouă suspendare în tenis pentru trucarea unor meciuri! Un sportiv de 21 de ani nu va mai putea juca până în 2030 # Gazeta Sporturilor
Maikel Villalona (21 de ani), un jucător de tenis din Republica Dominicană, a fost suspendat pe o perioadă de 4 ani și jumătate de Agenția Internațională pentru Integritate în Tenis (ITIA) pentru mai multe încălcări ale Programului Anti-Corupție din Tenis (TACP). Sportivul a decis să nu facă apel și a acceptat pedeapsa. ...
18:30
Onduku revine, la 10 ani de la plecarea din România: „Ionuț Chirilă a fost un dar de la Dumnezeu!” » Atacă un conducător cu nume: „A încercat să-mi păteze numele” # Gazeta Sporturilor
Gomo Onduku, „feblețea” lui Ionuț Chirilă, un nigerian care a jucat mai bine de trei ani în România, la Concordia și Poli Iași, a rememorat, într-un dialog cu Gazeta Sporturilor, perioada petrecută în campionatul nostru (2013-2016). La 32 de ani, africanul care a dat probe la Arsenal a încheiat-o cu fotbalul, iar astăzi instruiește tinerele talente ale unui club din Bayelsa, un stat din țara natală. ...
Acum 6 ore
18:00
Amalia și Vlad Covaliu sunt sportivii anului 2025 la Federația Română de Scrimă # Gazeta Sporturilor
Federația Română de Scrimă și-a premiat azi medaliații anului 2025. Sabrerul Vlad Covaliu (20 de ani), vicecampion mondial de juniori, a primit distincția pentru cel mai bun sportiv al anului, în vreme ce sora sa, Amalia Covaliu (17 ani) a fost desemnată cea mai bună junioară, ea cucerind în luna aprilie titlul mondial la sabie cadete. ...
18:00
Pasionat de golf și muzică, Armand Duplantis a avut un an perfect în atletism: „Setea și motivația sunt 100% încă prezente” # Gazeta Sporturilor
Suedezul Armand Duplantis (26 de ani) a avut un an 2025 excepțional, în care a rămas invincibil și a depășit de 4 ori recordul mondial la săritura cu prăjina. La final de an, multiplul campion olimpic și mondial a vorbit, într-un interviu, despre cariera sportivă, despre pasiunile sale, dar și despre planurile de viitor. ...
18:00
Pariu pe noul „wonder-kid” din fotbalul românesc: „Mai bun decât Drăgușin! Fiorentina l-a luat la prima echipă” # Gazeta Sporturilor
Robert Corduneanu (16 ani) nu reprezintă un nume care să trezească foarte multe „emoții” în fotbalul românesc. În iulie 2025, fundașul central crescut de ACS Juniorul a făcut o mutare de impact, fiind transferat de Fiorentina pentru echipa U17 a clubului.La aproape cinci luni de la acel moment, impresarul Florin Manea, cel care îl reprezintă, a intrat în direct și a vorbit despre calitățile stoperului de 16 ani. ...
17:50
Arsenal - Crystal Palace: aflăm semifinalele Cupei Ligii Angliei » Echipele probabile # Gazeta Sporturilor
Arsenal - Crystal Palace se joacă diseară, de la ora 22:00, pe Emirates Stadium, într-un meci contând pentru sferturile de finală ale Cupei Ligii Angliei. Partida va putea fi urmărită livetext pe GSP.ro și în direct la TV pe Digi Sport 1.În cazul în care scorul va fi egal la finalul timpului regulamentar, se va juca o repriză suplimentară de 30 de minute, iar dacă egalitatea va persista și după prelungiri, calificarea va fi decisă la loviturile de pedeapsă. ...
17:40
Fără opulența din Dubai în 2026 » Unde merge Rapid în cantonament și ce amicale și-a fixat # Gazeta Sporturilor
Rapid a anunțat că va desfășura cantonamentul de iarnă în Belek, Antalya (Turcia), între 3 și 12 ianuarie 2026. Trupa lui Costel Gâlcă (53 de ani) va disputa două meciuri amicale, adversarii fiind stabiliți deja.La începutul lui 2025, Marius Șumudică era antrenorul giuleștenilor, iar echipa a ales o destinație luxoasă.Cantonamentul de iarnă din sezonul trecut a avut loc la Dubai. Acest aspect nu le-a priit giuleștenilor, fiind marcat de scandaluri. ...
17:00
Nishikori a numit jucătorul care poate ataca supremația lui Sinner și Alcaraz în 2026 # Gazeta Sporturilor
Kei Nishikori (35 de ani) se confruntă cu numeroase accidentări, depunând eforturi considerabile pentru a reveni în circuit și a juca la turneele ATP. În 2025, a fost văzut mai des la challenger-uri decât la turneele ATP. Cu toate acestea, cel mai bun tenismen japonez susține că știe cine îi poate amenința pe Carlos Alcaraz și Jannik Sinner, în prezent cei mai buni doi jucători din circuit. ...
17:00
Vedetele din Premier League au găsit soluția împotriva jafurilor: câini de 35.000 de euro # Gazeta Sporturilor
Este cunoscut faptul că jucătorii de fotbal reprezintă unele din cele mai bune ținte pentru tâlharii care vor să le jefuiască locuințele evaluate la sute de mii, chiar milioane de euro. Acest lucru este des întâlnit în Anglia, acolo unde mulți fotbaliști s-au lovit de astfel de situații neplăcute.Pentru a opri amenințarea din partea tâlharilor, fotbaliștii au venit cu soluția: câini de elită în valoare de 35.000 de euro. ...
16:30
La începutul acestei săptămâni, Dani Carvajal (33 de ani) a făcut o vizită în Qatar, unde l-a întâlnit pe fostul său coechipier de la Real Madrid, Joselu, care îi este și cumnat, fiind căsătorit cu sora sa. Atacantul face parte din echipa Al-Gharafa.Acesta s-a pozat cu tricoul echipei din Qatar, lucru care i-a făcut pe fanii madrileni să se gândească la un posibil transfer. ...
Acum 8 ore
16:10
Craiova este pe locul 1 și la un alt capitol, nu numai în clasament » Oltenii, aproape să bată recordul # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova a câștigat luni seara cu Csikszereda, scor 5-0, și a încheiat anul 2025 pe primul loc în Superliga. Oltenii sunt pe primul loc și în ceea ce privește media de spectatori după primele 21 de etape disputate din actuala stagiune. Peste 9.300 de suporteri au susținut-o pe Craiova luni, direct de pe stadion, la ultimul meci din 2025. ...
16:00
Cristiano Ronaldo (40 de ani) și partenera sa, Georgina Rodriguez, au achiziționat două proprietăți la Nujuma, un complex exclusivist, în cadrul Red Sea International.Starul portughez a vorbit despre achiziție, principalul motiv fiind conexiunea pe care a simțit-o cu natura din jur.FOTO. ...
15:00
Super ofertă pentru Thibaut Courtois » Salariul colosal pe 3 ani cu care este ademenit portarul lui Real Madrid! # Gazeta Sporturilor
Thibaut Courtois (33 de ani), în prezent unul dintre cei mai buni portari din lume, a intrat în vizorul șeicilor bogați din Arabia Saudită. Internaționalul belgian al lui Real Madrid este tentat cu un contract pe trei sezoane cu un salariu total de 90 de milioane de euro!Dacă Real Madrid e pe locul secund în campionatul Spaniei și pe a șaptea poziție, direct calificantă în „optimi”, în Champiosns League, i se datorează în bună măsură și lui Thibaut Courtois. ...
14:50
„2 la 1” cu Cătălin Oprișan, ediție specială de Crăciun: „Acum o să ne luăm o tonă de hate” # Gazeta Sporturilor
Jurnalistul Cătălin Oprișan, 49 de ani, e invitatul ediției #31 a podcastului GSP „2 la 1”, format realizat de Alexandru Barbu și Raul Rusescu.Podcastul cu Cătălin Oprișan va fi disponibil pe canalul de YouTube al Gazetei Sporturilor (ABONEAZĂ-TE AICI!), precum și pe GSP.ro, începând de vineri, ora 18:00Episod special, de Sărbători, cu unul dintre cele mai îndrăgite nume din media românească. ...
14:40
Cine ia titlul în Superliga? Două excepții „strică” regula ultimelor 10 sezoane # Gazeta Sporturilor
Luni seara s-a tras cortina peste etapa #21 din Superliga și s-a pus punct competiției interne în anul 2025. Sezonul regulat, cu ultimele 9 etape rămase de disputat, se va relua la mijlocul lunii ianuarie, pentru a se stabili exact componența play-off-ului și a play-out-ului. Nu există o regulă clară în ceea ce privește „campioana de iarnă”, doar un trend dominant, care nu s-a respectat de două ori. ...
14:30
Simona Radiș, campioană mondială și europeană, la finalul unui 2025 de aur: „Un an foarte bun, în care am experimentat, m-am relaxat psihic” + ce a descoperit despre ea # Gazeta Sporturilor
Simona Radiș (26 de ani) a traversat în 2025 un sezon fără înfrângere, după ce a schimbat proba, trecând la dublu rame, alături de Magdalena Rusu. „Nu a fost nicio provocare pentru mine”, spune ea pentru GSP, derulând filmul lunilor care s-au umplut cu aur la Campionatele Europene și Mondiale, dar care au avut și un moment de cumpănă la Shanghai.Schimbarea e bună în sport, spun înțelepții și cei care s-au convins singuri de acest lucru. ...
14:30
Scandal la naționala lui Baba Alhassan » Jucătorii boicotează înainte de turneul final # Gazeta Sporturilor
Pregătirile echipei naționale a Ugandei pentru Cupa Africii pe Națiuni din 2025 au fost serios perturbate în weekend, după ce jucătorii au refuzat să participe la o sesiune de antrenament programată în Rabat, Maroc, din cauza unor bonusuri neplătite.Tensiunile cresc în jurul echipei, chiar înainte de debutul în competiție. Uganda va debuta astăzi, de la ora 22:00, contra Tunisiei. ...
14:20
CFR Cluj a primit o ofertă de două milioane de euro pentru Meriton Korenica (28 de ani), extremă stânga. E dorit de Apollon Limassol, din Cipru.Potrivit surselor GSP, discuțiile dintre cele două cluburi continuă. Până la Revelion, CFR Cluj le va da un răspuns ciprioților privind oferta pentru Korenica.Apollon negociază cu CFR Cluj pentru transferul lui KorenicaConform informațiilor GSP, Apollon i-a pregătit deja contractul kosovarului. ...
14:20
Primul jucător pus de Cristi Chivu pe lista de transferuri » Preț fixat pentru ianuarie + Restricție impusă de Inter # Gazeta Sporturilor
Davide Frattesi nu mai face parte din planurile lui Cristi Chivu la Inter. Italienii anunță că mijlocașul de 26 de ani va fi vândut de nerazzurri în iarnă sau în mercato estival. Liderul din Serie A nu acceptă însă ofertă de la rivalele la scudetto!Davide Frattesi va fi primul jucător de care Chivu se dispensează de la venirea sa la Inter. ...
Acum 12 ore
13:50
Antena 1 ar dori să sublicențeze o serie de meciuri de la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026, iar în pole-position pentru a le prelua este TVR. Multe partide se vor disputa la ore târzii în noapte, iar postul din Pipera s-ar teme că audiența va fi redusă și că nu va renta din punct de vedere comercial. ...
13:50
Mare supărare printre unii suporteri dinamoviști când am spus la GSP Live, înaintea acestei ultime etape, că Dinamo nu mi se pare cea mai bună echipă din România și că aceea este Universitatea Craiova. Și iată că au venit meciurile din ultima rundă și au cam așezat lucrurile, Craiova lider, Dinamo pe 4. Tocmai un mare dinamovist, Adi Mihalcea, a venit să mă sprijine cu cel mai solid argument, luând-o pe sus pe Dinamo cu a sa UTA atât de strâmtorată financiar. ...
13:40
Basarab Panduru a ales: Rădoi sau Coelho? » Verdict în direct: „El a pus echipa pe un drum corect” # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova a încheiat anul 2025 pe primul loc, după succesul clar cu Csikszereda, din etapa #21, scor 5-0, iar după meci fostul internațional Basarab Panduru (55 de ani) a analizat ale cui sunt meritele în această situație, în contextul în care oltenii au avut doi antrenori în acest sezon, Mirel Rădoi și Filipe Coelho. ...
13:30
Veste proastă pentru Rapid și FCSB » Jucătorul pe care au pus ochii e blocat până la vară # Gazeta Sporturilor
După ce a terminat anul pe locul 6, cu 33 de puncte în 21 de meciuri, pentru Oțelul urmează o iarnă agitată. Rapid, FCSB și cluburi din străinătate sunt pe urmele jucătorilor lui Laszlo Balint, dar conducerea are alte planuri.Gălățenii au impresionat în prima parte a sezonului, dar, cu toate acestea, clubul trece prin momente complicate din punct de vedere financiar, iar zilele următoare vor fi decisive în ceea ce privește restul sezonului. ...
13:20
Mandat de arestare în Rusia pentru Garry Kasparov, acuzat de „justificarea terorismului” # Gazeta Sporturilor
Un tribunal din Rusia a dispus marți arestarea în absență a marelui maestru de șah și disident Garry Kasparov, 62 de ani. Fostul campion mondial este acuzat de „justificarea terorismului”, pe fondul criticilor sale vehemente la adresa războiului declanșat de regimul lui Vladimir Putin în Ucraina. ...
13:10
Joshua Zirkzee (24 de ani) va fi, după toate probabilitățile, noul atacant al lui Gian Piero Gasperini. Presa italiană scrie despre acordul la care AS Roma a ajuns atât cu vârful olandez, cât și cu Manchester United. Iar clubul englez l-ar putea ceda de la mijlocul lui ianuarie sub formă de împrumut, în contract urmând să fie inclusă o clauză de transfer definitiv. ...
13:00
Joshua Zirkzee (24 de ani) va fi, după toate probabilitățile, noul atacant al lui Gian Piero Gasperini. Presa italiană scrie despre acordul la care AS Roma a ajuns atât cu vârful olandez, cât și cu Manchester United. Iar clubul englez l-ar putea ceda de la mijlocul lui ianuarie sub formă de împrumut, în contract urmând să fie inclusă o clauză de transfer definitiv. ...
12:50
U Cluj va pleca pe 3 ianuarie în cantonamentul din Turcia, unde elevii lui Cristiano Bergodi vor juca 3 amicale.Fatih Karagumruk,Dukla Praga și Widzew Łódź vor fi adversarele celor de la U Cluj în cantonamentul de 10 zile din Turcia. Jucătorii lui Bergodi se vor reuni pe 2 ianuarie, pe 3 vor pleca în Antalya, iar pe 13 e programată revenirea în țară. ...
12:40
Alexander Isak, atacantul lui Liverpool, va lipsi aproximativ două luni, după accidentarea suferită în meciul cu Tottenham, scor 2-1.Suedezul a fost deja operat la gleznă, după intrarea dură a lui Van de Ven. Va începe procesul de recuperare și nu va mai juca în următoarele 8 săptămâni.Arne Slot: „Isak lipsește aproximativ două luni”„Va fi o absent o perioadă lungă, de două luni. Este o mare dezamăgire pentru el și, prin urmare, și pentru noi. ...
12:20
Lucrările la noul stadion al echipei Valencia CF sunt în plină desfășurare. Clubul a postat un videoclip pe conturile oficiale, în care se arată instalarea stâlpilor exteriori care vor susține acoperișul.Stadionul „Nou Mestalla” va fi gata în 2027 și va avea o capacitate de peste 70.000 de locuri.Lucrările de la noul stadion al Valenciei avanseazăDupă 16 ani, lucrările la noul stadion al Valenciei au fost reluate. ...
12:20
Cristi Borcea, analiză la rece pentru Dinamo: „Aceste două echipe sunt favorite la titlu!” # Gazeta Sporturilor
Cristi Borcea, 55 de ani, a oferit un interviu Gazetei Sporturilor în care a analizat prezentul și viitorul apropiat al lui Dinamo. Vede echipa luptând pentru podium, chiar și pentru titlu, dacă mai face transferuri utile, dar n-o vede ajungând într-o grupă de cupe europene! Le-a analizat și pe rivalele „câinilor”S-a tras cortina peste anul 2025 fotbalistic din Superliga. Universitatea Craiova a încheiat pe locul 1, dar duelul este aprig. ...
