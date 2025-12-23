Septupla campioană de Grand Slam s-a căsătorit în secret! Nunta a ținut 5 zile

13:50

Mare supărare printre unii suporteri dinamoviști când am spus la GSP Live, înaintea acestei ultime etape, că Dinamo nu mi se pare cea mai bună echipă din România și că aceea este Universitatea Craiova. Și iată că au venit meciurile din ultima rundă și au cam așezat lucrurile, Craiova lider, Dinamo pe 4. Tocmai un mare dinamovist, Adi Mihalcea, a venit să mă sprijine cu cel mai solid argument, luând-o pe sus pe Dinamo cu a sa UTA atât de strâmtorată financiar. ...