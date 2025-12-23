Doliu în lumea sportului! A fost găsit fără suflare în camera sa de hotel la doar 27 de ani

Sport.ro, 23 decembrie 2025 21:50

O nouă tragedie lovește lumea sportului.

• • •

Acum 5 minute
22:10
Au bătut palma cu Dinamo: ”Suntem bucuroși să anunțăm” Sport.ro
Dinamo a făcut primul anunț oficial al iernii.
Acum 30 minute
21:50
Acum o oră
21:30
Chelsea, Arsenal, Liverpool și PSG se luptă pentru noua senzație a fotbalului grec! Sport.ro
Premier League și Ligue 1, două dintre cele mai puternice campionate din lume, sunt transmise exclusiv în România pe VOYO.
Acum 2 ore
21:10
Decizie radicală luată de o echipă din Superligă: trei jucători sunt OUT: ”Am închis colaborarea” Sport.ro
Una dintre echipele din Superligă a anunțat că s-a despărțit de trei jucători, imediat după ultima etapă din 2025.
21:00
A dat totul, dar nu a fost suficient! Atleta Andrea Mikloș, răspuns de mare campioană despre un moment delicat: „Eu mă implic 100%” Sport.ro
Andrea Mikloș s-a oprit în semifinalele Campionatului Mondial de Atletism de la Tokyo, deși a scos cel mai bun timp personal din sezon. Sursa sportivei de motivație, dezvăluită în exclusivitate pentru Sport.ro.
20:40
Florin Matache a analizat lupta la titlu din Superligă: ”Ei sunt un pic peste celelalte echipe” Sport.ro
Florin Matache (43 de ani), fostul portar de la Dinamo, a fost invitatul lui Andru Nenciu la emisiunea ”Poveștile Sport.ro”.
Acum 4 ore
20:10
Gabi Balint și-a ales jucătorul preferat din Superligă: ”Îmi place, e simpatic” Sport.ro
Gabi Balint, fostul mare internațional, se arată impresionat de un jucător din Superliga României.
20:10
Surpriză mare în clasamentul notelor din Superligă! Cine este câștigătorul + Top 20 Sport.ro
Cum arată top 20 fotbaliști cu cele mai bune medii din Superliga României în 2025, sezonul 2025 - 2026. 
19:50
Dinamo, trei transferuri de titlu! "Câinii" pot spera la un succes istoric, așteptat de 19 ani Sport.ro
Dinamo a avut evoluții concludente în acest sezon, iar fanii visează la titlu.
19:40
Crina Pintea a semnat: ”Am ales acest drum” Sport.ro
Handbalistele Crina Pintea şi Emma Friis şi-au prelungit contractele cu încă un sezon, respectiv două, cu campioana CSM Bucureşti.
19:30
Costel Pantilimon și-a ales favorita la titlu: „Îmi place că au liniște” Sport.ro
Care este formația din Superliga României pe care Costel Pantilimon o vede campioană. 
19:20
Endrick a plecat de la Real Madrid și a fost prezentat la noua sa echipă! Sport.ro
Endrick (19 ani) a plecat de la Real Madrid și a fost prezentat oficial la noua sa echipă.
18:40
Florin Manea, impresarul lui Radu Drăgușin, a spus lucrurilor pe nume: ”Există interes” Sport.ro
Radu Drăgușin (23 de ani) poate fi protagonistul unui transfer în această perioadă de mercato, după ce a revenit, în sfârșit, în lotul celor de la Tottenham.
18:40
Revenirea lui Vladislav Blănuță în România, confirmată în Ucraina Sport.ro
Vladislav Blănuță are zilele numărate la Dinamo Kiev. 
18:30
Ce lovitură a dat Lens! A transferat un internațional de la RB Leipzig. Ligue 1 se vede pe VOYO Sport.ro
Campionatul Franței e transmis în exclusivitate de VOYO.
Acum 6 ore
18:10
Transfer spectaculos reușit de Real Madrid! Fotbalistul dorit de 15 echipe vine pe Santiago Bernabeu Sport.ro
Real Madrid a transferat un mijlocaș ofensiv. Toate detaliile despre mutare. 
18:00
Transferul carierei pentru Albion Rrahmani! O echipă din Premier League vine după fostul rapidist Sport.ro
Albion Rrahmani (25 de ani), fostul atacant al celor de la Rapid, în prezent la Sparta Praga, ar putea prinde transferul carierei.
17:30
Lovitură pentru Cristi Chivu înainte de Atalanta - Inter Milano! Și-a pierdut unul dintre cei mai importanți fotbaliști Sport.ro
Veste proastă primită de Cristi Chivu înainte de Atalanta - Inter Milano! 
17:20
Sorin Cârțu a făcut anunțul, după ce Universitatea Craiova a ajuns pe primul loc în Superligă Sport.ro
Universitatea Craiova a încheiat anul 2025 pe primul loc în Superliga României.
17:20
Monica Roșu a numit filmul său preferat all-time Sport.ro
Monica Roșu a fost invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro.
17:00
Liverpool a făcut anunțul cu privire la accidentarea lui Alexander Isak Sport.ro
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.
17:00
Yohan Roche de la Petrolul, gafă uriașă la debutul în Cupa Africii! Nota primită + Ce s-a întâmplat cu David Kiki Sport.ro
Cum a jucat Yohan Roche de la Petrolul Ploiești în DR Congo - Benin 1-0. Ce s-a întâmplat cu David Kiki de la FCSB. 
16:50
Florin Matache e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Dezvăluirile 'Eroului de la Liberec' Sport.ro
Emisiunea Poveștile Sport.ro e în fiecare săptămână pe Sport.ro, VOYO și YouTube Sport.ro.
16:40
Iosif Rotariu e sigur: ”Au o șansă în plus față de celelalte pentru câștigarea campionatului” Sport.ro
Iosif Rotariu (63 de ani) a analizat lupta pentru titlu din Superliga României, în dialog cu Sport.ro.
16:40
Vă rugăm să returnați fotbalul fanilor! Cristi Pintea scrie despre finala Supercupei Italiei Sport.ro
Supercupa Italiei a fost organizată și în acest an la Riyadh, în Arabia Saudită.
Acum 8 ore
15:50
Craiova, meritat pe locul 1. Cel mai bun lot. Caramavrov crede că echipa din Bănie rămâne principala favorită la titlu Sport.ro
Universitatea Craiova termină anul 2025 acolo unde merită, pe locul 1 al clasamentului din Superliga României. Chiar dacă lupta la vârf e strânsă, oltenii au fost, per total, cei mai buni, chiar dacă au avut și ei perioade slabe, în care au fost de nerecunoscut.
15:30
A început curățenia de iarnă, la Real: primul jucător la care renunță Xabi Alonso Sport.ro
Antrenorul aflat sub presiune al madrilenilor și-a propus să mai „aerisească“ lotul.
15:10
Coman, nedreptățit în Qatar? Verdictul arabilor despre ce i s-a întâmplat lui Florinel Sport.ro
Fotbalistul de 27 de ani a fost al doilea om înlocuit de portughezul Pedro Martins, într-un moment în care juca bine în partida Al-Gharafa – Al-Wahda (1-0).
14:40
Mandat de arestare pe numele lui Garry Kasparov! Legenda șahului, vânată de regimul de la Moscova pentru terorism Sport.ro
Tribunalul districtual Zamoskvorețki din Moscova a emis astăzi, 23 decembrie 2025, un mandat de arestare în lipsă pe numele fostului campion mondial la șah Garry Kasparov. 
14:20
Reacție-fulger din Anglia: "Da, cred că Drăgușin va fi vândut. Nu văd unde ar putea juca la Tottenham" Sport.ro
Radu Drăgușin (23 de ani) ar putea fi cedat în această iarnă de Tottenham. Fundașul român este așteptat înapoi în Italia.
Acum 12 ore
14:10
Cassano, reacție dură după ce a analizat Interul lui Chivu: „Văd lucruri ciudate și îmi pun o întrebare” Sport.ro
Antonio Cassano a criticat prestația celor de la Inter Milano sub comanda lui Cristi Chivu, marți dimineață, în cadrul emisiunii „Viva el Futbol”, însă îi prevede un viitor mare antrenorului român.
14:00
Sportivul Macron, spectacol în Emirate: a dat costumul jos și i-a lăsat pe toți cu gura căscată Sport.ro
Președintele Franței e într-o formă fizică de invidiat, la 48 de ani.
13:40
Investiție de 23 de milioane de lei într-un complex ultramodern inaugurat la Sovata Sport.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a inaugurat sâmbătă, în stațiunea Sovata din județul Mureș, un complex sportiv multifuncțional care include un bazin de înot didactic și de agrement.
13:40
De nicăieri! Gigi Becali îi anunța plecarea, dar acum i se pregătește un nou contract la FCSB Sport.ro
FCSB ar putea lua o decizie neașteptată în cazul lui Mihai Popescu, la mai bine de două luni după grava accidentare suferită de fundașul central.
13:40
Gol fabulos în Champions League: a înscris, deși avea șase jucători în față! Sport.ro
Într-o perioadă în care, în Europa, cele mai multe întreceri interne și internaționale vor lua o pauză, în Asia, se joacă fotbal la foc automat.
13:10
Bianca Andreescu, show pe Instagram: ce a ajuns să posteze, de când tenisul e în plan secund Sport.ro
La 25 de ani, „Bibi“ are niște cifre demne de o fostă jucătoare de tenis sau de una care se îndreaptă spre sfârșitul carierei.
13:00
Situație critică pentru fostul rapidist Florent Hasani! Protest inedit în Turcia din cauza restanțelor financiare Sport.ro
Florent Hasani, fostul atacant al Rapidului, a fost protagonistul unui moment tensionat în divizia secundă din Turcia, acolo unde, sâmbătă, a refuzat să joace în primul minut al partidei cu Pendikspor, într-un protest colectiv cauzat de neplata salariilor de mai multe luni.
12:40
MM Stoica a anunțat cum îl va „rupe” pe Bîrligea după scandalul din derby: „Îl voi pedepsi groaznic!” Sport.ro
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a comentat luni seară ieșirea nervoasă avută de Daniel Bîrligea în momentul schimbării din derby-ul cu Rapid de pe Arena Națională.
12:30
Anamaria Prodan îl bagă pe „Reghe“ în mjilocul unui scandal imens: „Știți ce a zis?“ Sport.ro
Într-un moment delicat pentru Laurențiu Reghecampf (50 de ani), arabii s-au sesizat din cauza unei afirmații care ar fi venit din România.
12:20
"Și-a dat acordul!" Horațiu Moldovan schimbă din nou echipa Sport.ro
Horațiu Moldovan (27 de ani) este pe cale să se despartă de Real Oviedo, la mai puțin de șase luni după ce a semnat nou-promovată din LaLiga.
12:10
Minus pe linie în Superliga! Cotele vedetelor s-au prăbușit pe final de an. Cine e singurul fotbalist din top 5 pe plus Sport.ro
Transfermarkt a actualizat cotele de piață din Superliga în acest final de decembrie 2025, iar concluziile sunt îngrijorătoare pentru cluburile cu pretenții din România.
12:10
Când te naști rapidist... Vali Andronescu scrie despre retragerea lui Cristi Săpunaru Sport.ro
Când te naști rapidist nu îți mai curge sânge roșu prin vene, ci vișiniu.
11:50
Miami Albiceleste. Inter Miami negociază transferul celui de-al zecelea jucător argentinian! Sport.ro
Campioana din MLS i-a creat un adevărat cocon hispanic starului Leo Messi. 
11:50
Breaking news cu Olăroiu în Emirate: „Urmează!“ Sport.ro
Selecționerul echipei naționale s-a întors, la Dubai, după FIFA Arab Cup 2025, competiție în care a obținut cel mai bun rezultat al Emiratelor în această întrecere: medalia de bronz.
11:40
Veste proastă pentru Cristi Chivu înainte de derby-ul cu Atalanta: românul rămâne cu un „crater” în echipă Sport.ro
Cristi Chivu traversează un moment delicat pe banca lui Inter, chiar înainte de finalul anului 2025. 
11:30
Arne Slot a confirmat scenariul sumbru pentru Alexander Isak: "O mare, mare dezamăgire" Sport.ro
Arne Slot, managerul lui Liverpool, se confruntă cu probleme serioase de lot într-o perioadă foarte aglomerată a echipei.
11:10
Ce surpriză: Ancelotti Jr., pe cale să semneze cu echipa unui român! Sport.ro
Davide Ancelotti (36 de ani), fiul celebrului Carlo Ancelotti (66), a rămas liber de contract în urmă cu câteva zile, după ce a fost demis de Botafogo.
11:10
Coman, ce onoare: Florinel a strălucit sub ochii căpitanului Realului Sport.ro
Florinel Coman (27 de ani) a fost printre cei mai buni jucători de pe teren, în meciul Al-Gharafa – Al-Wahda din etapa a 6-a din Champions League.
11:00
Dezastru pentru „boierul” Zouma: cota i s-a prăbușit incredibil după patru meciuri la CFR Cluj Sport.ro
Kurt Zouma (31 de ani), fundașul central adus ca un superstar în Gruia la începutul lunii septembrie, a suferit o cădere șocantă în decembrie 2025, ajungând să valoreze mai puțin de jumătate din suma la care era cotat la sosirea în România.
10:40
„Faraonul“ Salah, debut exploziv în Cupa Africii: golul său la ultima fază a salvat Egiptul de o rușine Sport.ro
Starul lui Liverpool, în mijlocul unui scandal cu echipa sa de club, a reușit să dea uitării acestui episod pentru moment și să-și facă datoria pentru naționala țării sale.
