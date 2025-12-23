Ministrul turc de Interne confirmă pierderea contactului cu aeronava care îl transporta pe șeful Statului Major al Libiei
23 decembrie 2025
Ministrul turc de Interne, Ali Yerlikaya, a declarat marți că a dispărut semnalul radio de la bordul unui avion care îl transporta pe șeful Statului Major al Libiei și alte patru persoane, după ce a decolat de la Ankara în drum spre Tripoli. Yerlikaya a anunțat într-o postare pe platforma X că avionul a decolat […]
Președintele american, Donald Trump, a declarat, marți, că își dorește ca următorul președinte al Rezervei Federale să reducă ratele dobânzilor dacă piețele merg bine, adăugând că „oricine nu este de acord cu mine nu va fi niciodată președintele Fed”./cstoica/denisse (REUTERS – 23 decembrie)
Principala cauză care a condus la situații în care s-a prescris răspunderea penală este pasivitatea Parlamentului # Rador
Principala cauză care a condus la situații în care s-a prescris răspunderea penală este pasivitatea Parlamentului, spun majoritatea judecătorilor care au răspuns la chestionarul privind problemele din sistemul judiciar, inițiat de CSM. Peste 98% dintre respondenți au resimțit în ultimul an o campanie publică împotriva justiției, reiese din datele preliminare date publicității în această seară, […]
La Muzeul Luvru s-au instalat marți bare de securitate pe balconul pe care spărgătorii l-au folosit pentru a intra prin efracție și a fura unele dintre bijuteriile coroanei Franţei. Patru persoane au pătruns prin efracție în cel mai vizitat muzeu din lume pe 19 octombrie și au fugit cu bijuterii în valoare estimată de 102 […]
23.000 de polițiști, jandarmi, pompieri și salvatori SMURD vor fi prezenți în zonele aglomerate de sărbători # Rador
Realizator: Laurențiu Văduva – Un milion de oameni sunt așteptați să participe la cele 10.000 de evenimente care vor avea loc în orașele din țară și în București în minivacanța de Crăciun. Pentru a preveni incidentele și a interveni în situațiile de urgență, 23.000 de polițiști, jandarmi, pompieri și salvatori SMURD vor fi prezenți în […]
Stafilococul auriu i-a îmbolnăvit pe cei 10 copii din judeţul Mehedinţi care au ajuns la spital după ce au mâncat la grădiniţă # Rador
Realizator: Laurențiu Văduva – Probele de laborator au arătat că stafilococul auriu este bacteria care i-a îmbolnăvit pe cei 10 copii din județul Mehedinţi care au ajuns la spital după ce au mâncat la grădiniţă săptămâna trecută. Unitatea de catering care livra mâncarea a fost închisă temporar. Vine cu detalii corespondentul RRA, Mihai Bădescu. Reporter: […]
Patriarhia Română anunță că, începând de mâine și până pe 8 ianuarie, Catedrala Națională va fi deschisă zilnic publicului între orele 9:00 și 17:00. În perioada menționată, în acest lăcaș de cult nu vor fi săvârșite slujbe. Acestea se vor ține la Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena, de pe Dealul Mitropoliei, și la […]
Comitetul guvernamental pentru revizuirea legislației din justiție va avea a doua ședință luni, 5 ianuarie 2026 # Rador
Comitetul guvernamental pentru revizuirea legislației din justiție va avea a doua ședință luni, 5 ianuarie 2026. La prima întâlnire astăzi au participat premierul Ilie Bolojan și reprezentanți ai societății civile ai asociațiilor de magistrați, consilieri prezidențiali, precum și reprezentanți ai Ministerului Justiției. Comitetul are ca obiectiv identificarea de soluții concrete pentru rezolvarea problemelor din justiție […]
Donald Trump a anunţat că i-a invitat pe preşedinţii kazah și uzbec la summitul G20 de anul viitor # Rador
Președintele american, Donald Trump, a anunţat marți că a discutat cu omologii săi din Kazahstan și Uzbekistan și i-a invitat pe la summitul G20 de anul viitor, care va avea loc la Miami, în Florida. „Am discutat despre importanța instituirii păcii în conflictele în curs și a dezvoltării comerțului și cooperării dintre națiunile noastre”, a […]
Două centrale nucleare ucrainene şi-au redus capacităţile de producţie după cele mai recente atacuri ruseşti # Rador
Autorităţile ucrainene au fost nevoite să reducă capacitatea de producţie a două din cele trei centrale nucleare în funcţiune pe care încă le controlează, ca urmare a pagubelor produse infrastructurii energetice a ţării de cel mai recent bombardament rusesc masiv. Cel puţin trei oameni, între care şi un copil, au fost ucişi în cursul atacurilor […]
Liderii senatorilor și deputaților AUR, Petrișor Peiu și Mihai Enache, au anunțat astăzi formarea ‘Opoziției Unite’ împotriva coaliției de guvernare. Demersul a apărut în urma unei întâlniri a reprezentanților mai multor forțe suveraniste, care a avut loc la Parlament. Reprezentanții AUR transmit că sunt gata să depășească divergențele cu celelalte partide suveraniste pentru a acționa […]
Angelica Dan
Plan roșu de intervenție activat, după ce tavanul de la piscina interioară a unui hotel din Sibiu s-a prăbușit # Rador
La Sibiu, autoritățile au declanșat planul roșu de intervenție, după ce s-a prăbușit tavanul de la piscina interioară a unui hotel de 5 stele. Opt persoane, între care trei copii, au fost scoase din apă și sunt evaluate medical la fața locului, anunță Inspectoratul Județean pentru situații de urgență. La intervenție au participat șase ambulanțe, […]
Activista suedeză Greta Thunberg a fost arestată marţi la Londra de poliția britanică, în timp ce participa la un protest pro-palestinian. Evenimentul a fost lansat în semn de solidaritate cu cei opt prizonieri din grupul Palestine Action, care de peste 50 de zile se află în greva foamei pe termen nelimitat pentru a protesta împotriva […]
Impozitul pentru autovehiculele hibride va fi redus cu 30% începând din 2026, potrivit unei hotărâri adoptate astăzi de Consiliul General al Municipiului București. Actul normativ menține bonificația de 10% acordată contribuabililor, care își achită anticipat obligațiunile fiscale. Totodată, a fost aprobată introducerea unei taxe turistice de 10 lei pe noapte pentru fiecare vizitator cazat în […]
Titlu proiect: „Muzeul virtual al artei sub comunism. Perspective asupra unui patrimoniu controversat” Eveniment: Lansare website Muzeul Virtual al Artei sub Comunism Organizator: Muzeul de Artă Brașov Partener: Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc Finanțator: Administrația Fondului Cultural Național Muzeul de Artă Brașov, în parteneriat cu Institutul de Investigare a Crimelor […]
Introducere La începutul secolului XX, Statele Unite erau în plină ascensiune, dar cu un sistem bancar fragil, instabil și adesea paralizat de crize financiare. În lipsa unei bănci centrale, panica bancară din 1907 a arătat cât de vulnerabil era mecanismul financiar american. Din aceste tensiuni și nevoi a luat naștere Federal Reserve System, în 1913 […]
Premierul Groenlandei s-a declarat „întristat” de interesul reînnoit al lui Donald Trump de achiziționare a insulei # Rador
Prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, s-a declarat marţi „întristat” de interesul reînnoit al președintelui american Donald Trump de a achiziționa teritoriul arctic. Dl Nielsen și-a postat comentariile pe Facebook după ce preşedintele Trump a reafirmat luni că SUA are nevoie de Groenlanda pentru securitatea sa națională, adăugând că un trimis special desemnat pentru vasta insulă bogată […]
Introducere După două decenii de negocieri complexe, Uniunea Europeană (UE) și blocul sud-american Mercosur (format din Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay) au ajuns, în iunie 2019, la un acord comercial de principiu considerat unul dintre cele mai mari din istoria ambelor părți. Acest tratat are potențialul de a crea o piață comună de peste 700 […]
Polițiștii Capitalei au confiscat 5 tone de articole pirotehnice în urma unor percheziții efectuate în municipiul București și județul Călărași # Rador
Polițiștii Capitalei au confiscat astăzi 5 tone de articole pirotehnice în urma unor percheziții efectuate în municipiul București și județul Călărași. În urma investigațiilor s-a stabilit că două persoane ar deține în scopul comercializării fără drept, atât în mediul online, cât și în Capitală, petarde și alte articole pirotehnice din diverse categorii. Cei doi au […]
Camera Deputaţilor a adoptat cu majoritate de voturi proiectul Guvernului privind plata pensiilor private # Rador
Camera Deputaţilor a adoptat cu majoritate de voturi, în acord cu decizia Curţii Constituţionale, proiectul Guvernului privind plata pensiilor private. Deputaţii au păstrat forma adoptată în Senat, care elimină excepţia în cazul bolnavilor cu afecţiuni oncologice, astfel încât aceştia nu mai pot beneficia de întreaga sumă printr-o singură retragere. Reporter: Beneficiarii pot încasa inițial maximum […]
Forţele Aeriene ale Ucrainei au publicat un raport cu privire la atacul masiv lansat de Rusia începând cu luni seară şi până marţi dimineaţă. Potrivit comunicatului armatei, până la ora 11:30, apărarea antiaeriană a neutralizat 621 de mijloace de atac aerian rusești. Este vorba despre 587 de drone de diferite tipuri și 34 de rachete […]
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov: Rusia va candida la următoarele alegeri pentru Consiliul Executiv al UNESCO # Rador
Poziția anti-rusă a Occidentului colectiv a fost clar evidentă în timpul alegerilor pentru Consiliul Executiv al UNESCO, a menționat ministrul rus de externe. Rusia va candida din nou la următoarele alegeri pentru Consiliul Executiv al UNESCO, în ciuda încercărilor de a exercita presiune din partea Occidentului, a anunțat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, la […]
Impozitele și taxele locale cresc semnificativ în București anul viitor. Se va ține cont de o rată a inflației de 5,6 la sută și, de asemenea, apar creșteri mari la valoarea impozabilă a clădirilor, potrivit unei hotărâri adoptate astăzi de Consiliul General al Capitalei. Astfel, valoarea impozabilă aproape se dublează față de anul acesta. Va […]
Premierul Australiei l-a invitat pe președintele israelian Isaac Herzog într-o vizită oficială # Rador
Premierul australian, Anthony Albanese, a declarat marți că l-a sunat pe președintele israelian, Isaac Herzog și l-a invitat să viziteze Australia, exprimându-și șocul și consternarea față de atacul de la evenimentul comunității evreiești de Hanuka de pe Bondi Beach, săptămâna trecută. Președintele Herzog a spus că va accepta invitația și a menționat că și președintele […]
Elvira Chilaru
Într-un story pe Instagram, cântărețul american Barry Manilow a anunțat că a descoperit că are cancer pulmonar. „După cum mulți dintre voi știți”, le-a scris fanilor săi, „am suferit recent, timp de șase săptămâni, de bronșită, urmată de o recidivă care a durat încă cinci săptămâni. Chiar dacă bronșita a fost vindecată și am fost […]
Primăria Generală anunţă că Bucureştiul este pregătit pentru primele ninsori. Municipalitatea transmite că, după cum indică prognoza meteo, în capitală primii fulgi vor cădea în noaptea de Ajun de Crăciun, 24 spre 25 decembrie. Nu va ninge abundent, însă operatorii de salubritate din toate cele şase sectoare sunt pregătiţi să intervină. Reprezentanţii companiilor s-au întâlnit, […]
Vremea se răceşte semnificativ din această seară – mai ales în sudul şi estul ţării. Meteorologii au emis o informare fără cod, valabilă de la ora 18:00. Sunt aşteptate precipitaţii în toată ţara, în timp ce la munte şi în Moldova vor predomina ninsorile. De mâine de la ora 12:00 avem cod galben de vânt […]
CNAIR informează conducătorii auto că în zilele de miercuri 24 decembrie, joi 25 decembrie și vineri 26 decembrie 2025, în perioada Crăciunului, se vor institui restricții de circulație pentru anumite sectoare de autostrăzi și drumuri naționale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane. Potrivit ordinului MT-MAI nr. 1249-132/2018, circulația vehiculelor […]
Executivul se va întruni într-o şedinţă la care urmează să adopte aşa-numita Ordonanţă „Trenuleţ” # Rador
Executivul se va întruni, astăzi, într-o şedinţă la care urmează să adopte aşa-numita Ordonanţă „Trenuleţ”, premergătoare adoptării bugetului de stat pe 2026. Măsurile fiscale prevăzute de acest proiect vizează inclusiv creşterea salariului minim, reducerea finanţării partidelor politice, dar şi îngheţarea pensiilor, cu excepţia celor de urmaş. Reporter: Premierul Ilie Bolojan a explicat că nu sunt […]
Parlamentarii suveranişti au fost convocaţi pentru discuţii privind iniţierea procedurii de suspendare a preşedintelui Nicuşor Dan # Rador
Parlamentarii suveranişti au fost convocaţi astăzi pentru a vedea câte semnături pot strânge în vederea iniţierii procedurii de suspendare a preşedintelui Nicuşor Dan, pentru că s-ar amesteca în treburile justiţiei şi ar încălca principiul constituţional al separaţiei puterilor în sat. Deocamdată au constatat că nu au cele 155 de semnături necesare, în condiţiile în care […]
EVENIMENTE INTERNE – Senat * Lucrări în comisiile permanente (la sediul Senatului și online) ora 9:00 – Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi – etaj 6, sala 6054 și online ora 10:00 – Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială – etaj VI, sala 6001 și online ora 11:30 – Comisia […]
Ministrul educaţiei, Daniel David, şi-a înaintat demisia, iar premierul Ilie Bolojan i-a aprobat cererea # Rador
Ministrul educaţiei, Daniel David, şi-a înaintat demisia, iar premierul Ilie Bolojan i-a aprobat cererea. Într-un mesaj publicat aseară pe blogul personal, Daniel David scrie că motivaţia retragerii sale prin demisie este simplă şi nu trebuie construite scenarii ascunse în jurul ei. „Niciodată nu am vizat o carieră politică, ci am acceptat temporar funcţia de demnitate […]
Ministrul român de externe a reafirmat la Chişinău sprijinul ferm al Bucureştiului pentru integrarea europeană a Republicii Moldova # Rador
Pe fondul războiului din Ucraina şi al intensificării ameninţarilor hibride ale Rusiei, preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, reafirmă că aderarea la Uniunea Europeana va fi prioritatea absolută a politicii interne şi externe a anului viitor. La reuniunea anuală a ambasadorilor, Maia Sandu a subliniat că România ramâne partenerul strategic numărul unu şi principalul susţinator al […]
CSM a anunţat că a consultat deja judecătorii din ţară pe tema problemelor de actualitate din sistemul judiciar # Rador
Consiliul Superior al Magistraturii a anunţat că a consultat deja judecătorii din ţară pe tema problemelor de actualitate din sistemul judiciar, consultare iniţiată după publicarea documentarului Recorder. Aproape 2.600 de judecători, adică peste 56% din totalul judecătorilor activi din ţară, au răspuns în cursul săptămânii trecute la un chestionar distribuit online, prin care au fost […]
Dintre subiectele cel mai mult dezbătute în presa internațională se remarcă astăzi războiul din Ucraina, relațiile lumii libere cu regimul totalitar din China, dar și dezbinarea din interiorul coaliției vestice, precum și tensiunile din Orientul Mijlociu, cu consecințele lor globale nefaste. O bombă a explodat pe 22 decembrie la Moscova sub mașina unui general, Fanil […]
Moldova și România au unul dintre cele mai puternice parteneriate diplomatice (Oana-Silvia Țoiu) # Rador
Relația între Republica Moldova și România reprezintă unul dintre cele mai solide parteneriate diplomatice la nivel internațional, bazat pe interese naționale comune și pe o cooperare strânsă în domenii-cheie – securitate, economie și integrare europeană. Declarația aparține ministrei afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu, și a fost făcută în cadrul unei conferințe comune cu viceprim-ministrul […]
DOCUMENTAR: Crăciuniţa, floarea magică a sărbătorilor de iarnă – legende, simbolistică şi mod de îngrijire # Rador
În zilele premergătoare Crăciunului, pieţele şi florăriile sunt invadate de sute de mii de ghivece cu plante încântătoare având bucheţele de frunze colorate, cele mai multe de culoare roşie, pe care românii le cumpără pentru a completa designul special dedicat sărbătorii Naşterii Domnului. În cele ce urmează vă invităm să descoperim amănunte interesante despre istoria […]
Moțiunile de cenzură inițiate de AUR împotriva miniştrilor justiției și de interne au fost respinse prin vot # Rador
Doi membri ai cabinetului, ministrul justiției, Radu Marinescu, și cel de interne, Cătălin Predoiu, au fost vizați luni de moțiuni simple cu privire la activitatea instituțiilor pe care le conduc. Ambele inițiative ale AUR au fost respinse prin vot. În Camera Deputaților, titularului de la justiție i s-a reproșat, între altele, lipsa de reacție în […]
Peste 40% dintre români trăiesc în spații supraaglomerate, mai mult decât dublu decât media Uniunii Europene, care este de aproape 17% – arată datele Eurostat. Este vorba de locuințe cu un număr insuficient de camere raportat la mărimea gospodăriei, componența familiei și vârsta ocupanților. Țara noastră este, de altfel, pe primul loc în Uniunea Europeană […]
Reporter: Diana Dumitraşcu – Bună seara, bun găsit tuturor. Într-adevăr, avem această confirmare chiar din partea ministrului educației și cercetării, domnul Daniel David, care confirmă faptul că și-a depus demisia, demisia i-a fost acceptată, a avut o discuție amiabilă cu premierul Ilie Bolojan și a decis să se retragă. Lasă și un mesaj public Daniel […]
CSM a prezentat detalii despre consultarea judecătorilor pe tema problemelor de actualitate din sistemul judiciar # Rador
Consiliul Superior al Magistraturii a prezentat luni câteva detalii despre consultarea judecătorilor pe tema problemelor de actualitate din sistemul judiciar, inițiată după publicarea documentarului Recorder în care sunt reclamate numeroase probleme. Peste 56% din totalul judecătorilor activi din țară au răspuns în cursul săptămânii trecute la un chestionar distribuit online de secția de judecători a […]
Danemarca este nemulţumită de decizia SUA de a numi un emisar în Groenlanda care doreşte ca teritoriul să facă parte din SUA # Rador
Ministrul de externe al Danemarcei, Lars Løkke Rasmussen, a declarat luni că este „profund nemulțumit” de numirea de către președintele american Donald Trump a unui trimis special în Groenlanda, care a declarat că dorește ca insula să devină parte a Statelor Unite. „Sunt profund nemulțumit de numirea acestui trimis special şi sunt deosebit de nemulțumit […]
AUR a atacat la CCR hotărârea de desemnare a membrilor în consiliile de administrație ale Televiziunii şi Radioului publice # Rador
Desemnarea membrilor în consiliile de administrație ale Televiziunii Române și Radioului public este contestată la Curtea Constituțională. Alianța pentru Unirea Românilor anunță că a atacat la CCR hotărârea paramentului din 18 noiembrie, deoarece consideră că a fost încălcată prevederea conform căreia în componența consiliilor de administrație trebuie respectată configurația politică a legislativului. AUR reclamă faptul […]
Portugalia – Liderul partidului de extremă dreapta Chega a primit ordin să retragă afișe vizând comunitatea romă # Rador
Liderul partidului de extremă dreapta Chega din Portugalia a primit ordin să retragă afișele stradale pentru campania sa prezidențială, care atacau comunitatea romă, după ce o instanță de la Lisabona a decis că acestea sunt discriminatorii și pot incita la ură. Judecătoarea Ana Barão a declarat că afișul „atacă o minoritate etnică” și i-a pus […]
Securitatea arctică rămâne o prioritate-cheie pentru UE, declară Ursula von der Leyen și António Costa # Rador
Securitatea arctică rămâne o prioritate-cheie pentru Uniunea Europeană, au declarat, luni, președinta Comisiei UE, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, în urma numirii de către SUA a unui trimis special pentru Groenlanda. „Integritatea teritorială și suveranitatea sunt principii fundamentale ale dreptului internațional. Aceste principii sunt esențiale nu numai pentru Uniunea Europeană, […]
Trei persoane au fost grav rănite luni într-o explozie și un incendiu produse la o uzină chimică din apropierea orașului Lyon, din sud-estul Franței, au declarat autoritățile locale. Prefectul departamentului Rhône a anunțat într-o postare pe platforma X că oamenii au fost sfătuiți să evite zona și să rămână în case, dar că nu există […]
Un atac cibernetic a perturbat sistemul informatic al serviciului poștal din Franța și a unor instituții bancare în ceea ce este considerată cea mai aglomerată săptămână din an. Incidentele au apărut după ce atacatorii au copleșit un server cu trafic fals, atac cunoscut sub numele „Denial of Service” (DoS)./cstoica/denisse (BBC SERVICIUL MONDIAL – 22 decembrie)
Angelica Dan
