Moldova și România au unul dintre cele mai puternice parteneriate diplomatice (Oana-Silvia Țoiu)
Rador, 23 decembrie 2025 04:20
Relația între Republica Moldova și România reprezintă unul dintre cele mai solide parteneriate diplomatice la nivel internațional, bazat pe interese naționale comune și pe o cooperare strânsă în domenii-cheie – securitate, economie și integrare europeană. Declarația aparține ministrei afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu, și a fost făcută în cadrul unei conferințe comune cu viceprim-ministrul […]
• • •
Alte ştiri de Rador
Acum o oră
04:20
Moldova și România au unul dintre cele mai puternice parteneriate diplomatice (Oana-Silvia Țoiu) # Rador
Relația între Republica Moldova și România reprezintă unul dintre cele mai solide parteneriate diplomatice la nivel internațional, bazat pe interese naționale comune și pe o cooperare strânsă în domenii-cheie – securitate, economie și integrare europeană. Declarația aparține ministrei afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu, și a fost făcută în cadrul unei conferințe comune cu viceprim-ministrul […]
Acum 4 ore
02:10
DOCUMENTAR: Crăciuniţa, floarea magică a sărbătorilor de iarnă – legende, simbolistică şi mod de îngrijire # Rador
În zilele premergătoare Crăciunului, pieţele şi florăriile sunt invadate de sute de mii de ghivece cu plante încântătoare având bucheţele de frunze colorate, cele mai multe de culoare roşie, pe care românii le cumpără pentru a completa designul special dedicat sărbătorii Naşterii Domnului. În cele ce urmează vă invităm să descoperim amănunte interesante despre istoria […]
Acum 8 ore
23:00
Moțiunile de cenzură inițiate de AUR împotriva miniştrilor justiției și de interne au fost respinse prin vot # Rador
Doi membri ai cabinetului, ministrul justiției, Radu Marinescu, și cel de interne, Cătălin Predoiu, au fost vizați luni de moțiuni simple cu privire la activitatea instituțiilor pe care le conduc. Ambele inițiative ale AUR au fost respinse prin vot. În Camera Deputaților, titularului de la justiție i s-a reproșat, între altele, lipsa de reacție în […]
22:00
Peste 40% dintre români trăiesc în spații supraaglomerate, mai mult decât dublu decât media Uniunii Europene, care este de aproape 17% – arată datele Eurostat. Este vorba de locuințe cu un număr insuficient de camere raportat la mărimea gospodăriei, componența familiei și vârsta ocupanților. Țara noastră este, de altfel, pe primul loc în Uniunea Europeană […]
22:00
Reporter: Diana Dumitraşcu – Bună seara, bun găsit tuturor. Într-adevăr, avem această confirmare chiar din partea ministrului educației și cercetării, domnul Daniel David, care confirmă faptul că și-a depus demisia, demisia i-a fost acceptată, a avut o discuție amiabilă cu premierul Ilie Bolojan și a decis să se retragă. Lasă și un mesaj public Daniel […]
21:40
CSM a prezentat detalii despre consultarea judecătorilor pe tema problemelor de actualitate din sistemul judiciar # Rador
Consiliul Superior al Magistraturii a prezentat luni câteva detalii despre consultarea judecătorilor pe tema problemelor de actualitate din sistemul judiciar, inițiată după publicarea documentarului Recorder în care sunt reclamate numeroase probleme. Peste 56% din totalul judecătorilor activi din țară au răspuns în cursul săptămânii trecute la un chestionar distribuit online de secția de judecători a […]
Acum 12 ore
20:40
Danemarca este nemulţumită de decizia SUA de a numi un emisar în Groenlanda care doreşte ca teritoriul să facă parte din SUA # Rador
Ministrul de externe al Danemarcei, Lars Løkke Rasmussen, a declarat luni că este „profund nemulțumit” de numirea de către președintele american Donald Trump a unui trimis special în Groenlanda, care a declarat că dorește ca insula să devină parte a Statelor Unite. „Sunt profund nemulțumit de numirea acestui trimis special şi sunt deosebit de nemulțumit […]
20:20
AUR a atacat la CCR hotărârea de desemnare a membrilor în consiliile de administrație ale Televiziunii şi Radioului publice # Rador
Desemnarea membrilor în consiliile de administrație ale Televiziunii Române și Radioului public este contestată la Curtea Constituțională. Alianța pentru Unirea Românilor anunță că a atacat la CCR hotărârea paramentului din 18 noiembrie, deoarece consideră că a fost încălcată prevederea conform căreia în componența consiliilor de administrație trebuie respectată configurația politică a legislativului. AUR reclamă faptul […]
20:00
Portugalia – Liderul partidului de extremă dreapta Chega a primit ordin să retragă afișe vizând comunitatea romă # Rador
Liderul partidului de extremă dreapta Chega din Portugalia a primit ordin să retragă afișele stradale pentru campania sa prezidențială, care atacau comunitatea romă, după ce o instanță de la Lisabona a decis că acestea sunt discriminatorii și pot incita la ură. Judecătoarea Ana Barão a declarat că afișul „atacă o minoritate etnică” și i-a pus […]
19:50
Securitatea arctică rămâne o prioritate-cheie pentru UE, declară Ursula von der Leyen și António Costa # Rador
Securitatea arctică rămâne o prioritate-cheie pentru Uniunea Europeană, au declarat, luni, președinta Comisiei UE, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, în urma numirii de către SUA a unui trimis special pentru Groenlanda. „Integritatea teritorială și suveranitatea sunt principii fundamentale ale dreptului internațional. Aceste principii sunt esențiale nu numai pentru Uniunea Europeană, […]
19:10
Trei persoane au fost grav rănite luni într-o explozie și un incendiu produse la o uzină chimică din apropierea orașului Lyon, din sud-estul Franței, au declarat autoritățile locale. Prefectul departamentului Rhône a anunțat într-o postare pe platforma X că oamenii au fost sfătuiți să evite zona și să rămână în case, dar că nu există […]
19:00
Un atac cibernetic a perturbat sistemul informatic al serviciului poștal din Franța și a unor instituții bancare în ceea ce este considerată cea mai aglomerată săptămână din an. Incidentele au apărut după ce atacatorii au copleșit un server cu trafic fals, atac cunoscut sub numele „Denial of Service” (DoS)./cstoica/denisse (BBC SERVICIUL MONDIAL – 22 decembrie)
18:30
Știri Radio Ujgorod – Angelica Dan
18:30
Salvamontiștii din Hunedoara au avut nevoie de sprijin aerian pentru recuperarea cu succes a două persoane # Rador
Salvamontiștii din Hunedoara au avut nevoie de sprijin aerian pentru recuperarea cu succes a două persoane, dintre care una accidentată din zona vârfului Parângul Mare. Potrivit Salvamont Petroșani, alarma s-a dat la 112. Cei doi se aflau pe un traseu nemarcat și erau echipați necorespunzător. Sprijinul aerian a fost asigurat de un elicopter SMURD din […]
18:20
China instituie taxe vamale de până la 43 de procente la unele produse lactate provenite din UE # Rador
China instituie taxe vamale de până la 43 de procente la unele produse lactate provenite din Uniunea Europeană, fiind cea mai recentă măsură dintr-o dispută comercială izbucnită în 2024, după ce Uniunea Europeană a impus taxe vamale asupra importurilor de vehicule electrice provenite din China. Taxele vamale privind produsele lactate europene, măsură ce este provizorie, […]
17:50
Cântărețul britanic Chris Rea a încetat din viață la vârsta de 74 de ani. Cântărețul, născut în nord-estul Angliei, a lansat în 1989 albumul său de succces intitulat „Road to hell”, care i-a adus recunoaștere internațională. Fostul cântăreț a fost cunoscut în întreaga lume pentru hit-ul său muzical, „Driving home for Christmas”./cstoica/denisse (BBC SERVICIUL MONDIAL […]
17:20
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a avut o întâlnire bilaterală cu premierul Armeniei, Nikol Pașinian. Întâlnirea a avut loc în Sala cu Douăzeci de Coloane a Ermitajului. Întâlnirea anterioară dintre Vladimir Putin și Nikol Pașinian a avut loc la Moscova, pe 26 septembrie. Premierul armean i-a mulțumit președintelui rus pentru facilitarea procesului de pace dintre Armenia […]
16:50
Turcia spune că gruparea condusă de kurzi, SDF, nu pare să promoveze integrarea în structurile statului sirian # Rador
Ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, a declarat luni, după discuțiile de la Damasc, că Forțele Democratice Siriene (SDF), conduse de kurzi, nu par să aibă nicio intenție de a avansa un proces de integrare a grupului în structurile statale ale Siriei. Vorbind la o conferință de presă comună cu omologul său sirian, Asaad al-Shibani, […]
16:50
Administrația Trump a majorat la 3.000 de dolari suma oferită pentru migranții care aleg să se „autodeporteze” voluntar din SUA # Rador
Administrația Trump a triplat suma oferită pentru migranții care aleg să se „autodeporteze” voluntar din Statele Unite, ajungând la 3.000 de dolari, a anunțat luni Departamentul pentru Securitate Internă. Suma va fi acordată persoanelor aflate ilegal în SUA care se înscriu pentru a părăsi țara până la sfârșitul anului, a precizat DHS. Oferta ar include […]
16:40
La Camera Deputaților începe dezbaterea moțiunii simple inițiate de AUR la adresa ministrului Justiției, Radu Marinescu # Rador
La Camera Deputaților începe, la această oră, dezbaterea moțiunii simple inițiate de AUR la adresa ministrului Justiției, Radu Marinescu. Alianța pentru Unirea Românilor îl acuză de disfuncționalitățile din sistem și de lipsă de reacție și de inițiativă. Ministrul Radu Marinescu este așteptat, după dezbaterea și votul asupra moțiunii care îl vizează, să vină în fața […]
16:40
Indicatorul de încredere macroeconomic al membrilor Asociației CFA România a crescut cu 6,8 puncte, în noiembrie # Rador
Indicatorul de încredere macroeconomic al membrilor Asociației CFA România a crescut cu 6,8 puncte, în luna noiembrie. Chiar și în aceste condiții, ei anticipează că în 2026, rata de creștere a economiei românești nu va depăși 1%, în timp ce deficitul bugetar se va apropia de 7 procente, iar datoria publică se va majora la […]
16:40
Tehnologiile operaționale ale Administrației Naționale „Apele Române” nu au fost afectate în urma atacului cibernetic recent # Rador
Administrația Națională „Apele Române” a anunțat că tehnologiile sale operaționale nu au fost afectate în urma atacului cibernetic de acum două zile, iar activitatea de dispecerat și operarea structurilor hidrotehnice se desfășoară în parametri normali. De asemenea, a mai anunțat Administrația, construcțiile hidrotehnice sunt în siguranță, iar apărarea împotriva inundațiilor nu a fost afectată. În […]
16:40
60.000 de pachete de țigări fără timbru fiscal și fără documente de proveniență descoperite de inspectorii vamali # Rador
Inspectorii vamali din cadrul Direcției Regionale Brașov au oprit în trafic mai multe mijloace de transport, în care au descoperit 60.000 de pachete de țigări, adică 1.200.000 de bucăți, fără timbru fiscal și fără documente de proveniență, ascunse printre produse de igienă transportate legal. Transportul era efectuat de un cetățean ucrainean, care a declarat că […]
16:40
Inspecţia Judiciară a publicat un amplu raport privind anchetele disciplinare din ultimii ani # Rador
Inspecţia Judiciară a publicat un amplu raport privind anchetele disciplinare din ultimii ani, inclusiv în legătură cu aspectele reflectate în documentarul Recorder despre problemele în justiţie. Instituţia a transmis că a avut în vedere constant multe dintre temele abordate, detaliază unele cazuri şi respinge ideea că magistraţiiincomozi ar fi persecutaţi. În ceea ce priveşte aspectele […]
Acum 24 ore
15:50
Thailanda susține că declarația susținută de SUA privind încetarea confruntărilor transfrontaliere cu Cambodgia a fost una „grăbită” # Rador
Ministrul thailandez de Externe, Sihasak Phuangketkeow, a anunțat că declarația susținută de SUA privind încetarea confruntărilor transfrontaliere cu Cambodgia a fost „grăbită” de oficiali de la Casa Albă pentru a coincide cu vizita președintelui Donald Trump. Sihasak Phuangketkeow a declarat că SUA nu vor fi implicate în discuțiile ce vor urma. Cambodgia, o țară cu […]
15:50
Kievul transmite că armata ucraineană a lovit un terminal petrolier rus din regiunea Krasnodar # Rador
Armata ucraineană a lovit un terminal petrolier Tamanneftegaz din regiunea Krasnodar din Rusia într-un atac executat duminică noapte, provocând „explozii și un incendiu”, a anunțat luni Statul Major General ucrainean. Într-un comunicat publicat pe aplicația Telegram, se precizează că terminalul petrolier făcea parte din infrastructura energetică a Rusiei care susținea finanțarea și logistica trupelor ruse […]
15:10
Rusia este pregătită să confirme într-un acord juridic că nu are nicio intenție de a ataca nici UE, nici NATO (RIA) # Rador
Rusia este pregătită să confirme într-un acord juridic că nu are nicio intenție de a ataca nici Uniunea Europeană, nici alianța militară NATO condusă de SUA, a declarat luni adjunctul ministrului rus de Externe, Serghei Riabkov, potrivit agenției de știri de stat RIA./cstoica/dstanesc (REUTERS – 22 decembrie)
14:40
Ultimul consulat rus care funcţiona în Polonia, Consulatul General al Rusiei din Gdansk, s-a închis # Rador
Consulatul General al Rusiei din Gdansk, Polonia, s-a închis, relatează Agenţia de presă RIA NOVOSTI. „Pe 22 decembrie, Consulatul General al Rusiei din Gdansk s-a închis. Prin urmare, serviciile consulare pentru cetățenii ruși și străinii din Polonia sunt acum disponibile doar la Secția consulară a Ambasadei Rusiei din Varșovia” – anunţă MAE rus. În noiembrie, […]
14:40
One woman show cu Oana Pellea, în premieră la Teatrul Naţional Radiofonic: „Evadarea tăcută” de Lena Constante, în regia lui Gavriil Pinte # Rador
Teatrul Național Radiofonic prezintă în premieră un spectacol-eveniment: „Evadarea tăcută” de Lena Constante. Dramatizarea radiofonică şi interpretarea: Oana Pellea. Regia artistică: Gavriil Pinte. Regia de montaj: Florin Bădic. Regia de studio: Milica Creiniceanu. Muzică originală şi regia muzicală: Andrei Miricescu. Sound design: Tom Brânduş. Redactor şi producător: Domnica Ţundrea. Spectacolul se va difuza, în premieră radiofonică, luni, 22 decembrie, de […]
14:20
România pe drumul către OCDE: între reforme, evaluări și ambiția de a intra în „clubul celor mai dezvoltate economii” # Rador
1. Un obiectiv strategic: de la aspirație la proces oficial La peste trei decenii de la începutul tranziției postcomuniste, România își consolidează poziția în comunitatea internațională printr-un nou obiectiv strategic: aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) una dintre cele mai exclusiviste organizații economice ale lumii. OCDE, deseori numită „clubul economiilor dezvoltate”, reunește […]
14:00
Drumul spre OCDE: Ce înseamnă statutul de țară asociată și cum se ajunge la calitatea de membru cu drepturi depline # Rador
Introducere: OECD, un club al democrațiilor economice avansate Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD sau OCDE în română) este una dintre cele mai importante instituții economice internaționale ale lumii. Fondată în 1961, cu sediul la Paris, OCDE reunește în prezent 38 de state membre: Statele Unite, Japonia, Germania, Franța și Marea Britanie și are […]
14:00
La microfon, Elvira Chilaru
13:50
Administrația Națională „Apele Române” informează că investigarea incidentului cibernetic de tip ransomware, notificat Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC) pe 20 decembrie, este în continuare în desfășurare. Situația actuală Echipele tehnice implicate în investigare, alături de autoritățile competente responsabile continuă să lucreze pentru limitarea impactului și restaurarea sistemelor informatice. Activitatea de dispecerate și operarea structurilor […]
13:40
Trupele ruse au lovit infrastructura portuară și energetică într-un atac nocturn asupra regiunii Odesa din Ucraina # Rador
Trupele ruse au lovit infrastructura portuară și energetică într-un atac nocturn asupra regiunii Odesa din Ucraina, provocând un incendiu într-un port important și întrerupând alimentarea cu electricitate pentru zeci de mii de persoane, a declarat luni un oficial ucrainean de rang înalt. Porturile ucrainene de la Marea Neagră sunt esențiale pentru economia bazată pe export […]
13:20
Preşedintele rus, Vladimir Putin, a cerut să se lupte împotriva falsificării istoriei în spaţiul Comunităţii Statelor Independente, CSI. Reamintim că Putin prezidează o reuniune informală, la care participă liderii Comunităţii Statelor Independente, CSI. În cadrul reuniunii informale, şefii de stat au examinat rezultatele anului 2025. Președintele rus, Vladimir Putin, a organizat tradiționala întâlnire informală a […]
12:10
Introducere 22 decembrie 1989 reprezintă ziua decisivă a Revoluției Române și momentul de ruptură ireversibilă cu regimul comunist. Este ziua în care puterea politică a lui Nicolae Ceaușescu se prăbușește în mod vizibil, sub presiunea străzii, a armatei și a colapsului instituțional al statului totalitar. Context După izbucnirea Revoluției la Timișoara în 16 decembrie 1989 […]
12:00
Arestul preventiv aplicat lui Vlad Plahotniuc a fost prelungit cu 30 de zile, printr-o decizie a Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Hotărârea a fost luată după admiterea demersului înaintat de procurorul Alexandru Cernei, iar noul termen al măsurii preventive începe din 24 decembrie, transmite IPN. Potrivit încheierii, mandatul de arest preventiv este valabil până pe 23 […]
11:30
La Palatul Cotroceni, preşedintele Nicuşor Dan discută cu magistraţii despre problemele din justiţie # Rador
La Palatul Cotroceni, preşedintele Nicuşor Dan discută cu magistraţii despre problemele din justiţie. Evenimentul este transmis public pe canalul oficial al Administraţiei Prezidenţiale. Discuţiile au loc pe fondul recentelor dezvăluiri despre blocarea şi amânarea marilor dosare de corupţie şi al temerilor exprimate de magistraţi privind eventuale consecinţe. Suntem, acum, în legătură cu redactorul RRA Oana […]
11:20
Un general rus a fost ucis într-o explozie produsă într-o parcare din Moscova. Fanil Sarvarov era șeful pregătirii operative a forțelor armate. Potrivit presei ruse, generalul se urca în mașina sa într-un cartier rezidențial din sudul Moscovei când o bombă a explodat. Un purtător de cuvânt al Comitetul de Investigații al Rusiei a declarat că […]
11:00
Trei sferturi dintre români consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită (sondaj) # Rador
Trei sferturi din români consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce doar 21% apreciază că direcția este una bună, potrivit unui sondaj de opinie realizat de CURS în luna decembrie. Cezar Manu are detalii. Reporter: Instituțiile asociate cu siguranța se bucură de cea mai bună imagine. Armata este apreciată pozitiv de […]
10:50
Atac cibernetic asupra mai multor stații de lucru și servere ale Administrației Naționale Apele Române # Rador
Un atac cibernetic de tip răscumpărare a vizat ieri mai multe stații de lucru și servere ale Administrației Naționale Apele Române și a zece din cele 11 Administrații bazinale din țară. Au fost compromise aproximativ 1.000 de sisteme informatice, însă tehnologiile operaționale nu au fost afectate. În prezent, activitatea uzuală se desfășoară în parametrii normali, […]
10:30
Guvernul urmează să adopte proiectul de hotărâre privind majorarea salariului minim brut la 4.325 de lei, începând cu 1 iulie 2026 # Rador
Guvernul urmează să adopte săptămâna aceasta proiectul de hotărâre privind majorarea salariului minim brut la 4.325 de lei începând cu 1 iulie anul viitor. Documentul se află în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Muncii și a generat poziții divergente ale partenerilor sociali. Patronatele au cerut înghețarea salariului minim la nivelul actual, în timp ce sindicatele […]
10:20
Prețul aurului a urcat la cel mai ridicat nivel din istorie, fiind tranzacționat la 4.400 de dolari uncia. Argintul, platina și paladiul au atins, de asemenea, noi maxime. Investitorii aleg adesea aurul ca activ de refugiu în perioade turbulente. Valoarea sa a crescut cu două treimi în ultimul an, pe fondul tensiunilor geopolitice și comerciale./aionita/csimion […]
09:30
La Palatul Cotroceni vor începe peste aproximativ o oră discuțiile președintelui Nicușor Dan cu magistrații care vor să vorbească public despre situația din justiție. Șeful statului a precizat că întâlnirea va fi una fără limită de timp. Ieri, într-o conferință de presă, Nicușor Dan a anunțat că la început de an intenționează să organizeze o […]
08:40
Fermierii vor să se întâlnească cu președintele Nicușor Dan pentru clarificări legate de poziția României privind acordul comercial Mercosur # Rador
Și fermierii vor să se întâlnească cu președintele Nicușor Dan în regim de urgență pentru clarificări legate de poziția României privind acordul comercial Mercosur sau cadrul financiar european multianual 2028-2034. Agricultorii și-au exprimat nemulțumirea față de lipsa de răspuns la adresele trimise la Cotroceni de Alianța pentru Agricultură și Cooperare, o organizație care a susținut […]
08:40
La București, continuă astăzi seria manifestărilor publice de comemorare a 36 de ani de la Revoluția din decembrie 1989. Sunt programate ceremonii militare și religioase la Monumentul pentru Cinstirea Eroilor Revoluției din Piața Revoluției, la Radiodifuziunea Română și la Troița Parașutiștilor de la Televiziunea Română. Manifestări de comemorare a celor care și-au pierdut viața în […]
08:30
EVENIMENTE INTERNE -Președinție * Întâlnirea preşedintelui Nicuşor Dan cu magistraţii care doresc să vorbească deschis despre situaţia din Justiţie – ora 10:00, la Palatul Cotroceni -Senat *ora 12:00 – Ședinţa Biroului permanent al Senatului și ședința Comitetului liderilor grupurilor parlamentare *ora 14:00 – Lucrări în grupurile parlamentare *ora 16:00 – Lucrări în plenul Senatului (la […]
08:20
Ucraina susține că forţele ruse au intrat în satul Krasnopillea din regiunea Sumi și au evacuat toată populația # Rador
Ucraina susține că forţele ruse au intrat în satul Krasnopillea (Grabivske) din regiunea Sumi și au evacuat întreaga populație. Forțele Armate Ucrainene și Comisarul Ucrainean pentru Drepturile Omului susțin că, în noaptea de 20 decembrie, forţele ruse au intrat în satul de frontieră Grabivske din regiunea Sumi și au evacuat 50 de civili. Autoritățile ruse […]
08:20
Ministrul ucrainean de externe cere Rusiei să-i elibereze pe locuitorii satului Krasnopillea din regiunea Sumi # Rador
Ministrul ucrainean de externe cere Rusiei să-i elibereze de urgenţă pe locuitorii satului Krasnopillea (Hrabivske) din regiunea Sumi. Ministrul ucrainean de externe, Andri Sibiha, a remis o declarație în urma informațiilor despre intrarea trupelor ruse în satul Hrabivske din regiunea Sumi. Potrivit Forțelor Armate Ucrainene și Comisarului ucrainean pentru Drepturile Omului, trupele ruse au evacuat […]
08:10
CSM atrage atenția că referendumul printre magistrați, propus de președinte, nu este prevăzut de dispozițiile legale # Rador
Afirmațiile președintelui au generat reacții în lanț în primul rând din partea Consiliului Superior al Magistraturii, care a precizat că nu va tolera sub nicio formă ingerința, directă sau indirectă, în activitatea autorității judecătorești. Mai mult, CSM atrage atenția că referendumul printre magistrați, propus de președinte, nu este prevăzut de dispozițiile legale. După răspunsul CSM, […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.