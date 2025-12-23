Destinul fabulos al lui Gabi Balint: „Unde tata a trecut cu șenilele de tanc, eu am călcat cu crampoanele”. Poveste emoționantă în pragul sărbătorilor

Fanatik, 23 decembrie 2025 21:50

Coincidență sau destin? Gabi Balint, poveste fabuloasă în pragul sărbătorilor. Cum se leagă cariera fostului mare fotbalist al Stelei de trecutul din armată al tatălui său

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Fanatik

Acum 5 minute
22:10
Rusia a emis un mandat de arestare pe numele lui Garry Kasparov! Fostul campion de șah este acuzat de terorism Fanatik
Fostul mare campion de șah Garry Kasparov este un fervent opozant al lui Vladimir Putin. El nu este văzut cu ochi buni în Rusia, iar un tribunal a cerut arestarea sa.
Acum 30 minute
21:50
Destinul fabulos al lui Gabi Balint: „Unde tata a trecut cu șenilele de tanc, eu am călcat cu crampoanele”. Poveste emoționantă în pragul sărbătorilor Fanatik
Coincidență sau destin? Gabi Balint, poveste fabuloasă în pragul sărbătorilor. Cum se leagă cariera fostului mare fotbalist al Stelei de trecutul din armată al tatălui său
Acum o oră
21:30
Ce face soția lui Dan Petrescu în timp ce antrenorul a început chimioterapia. Și-a aniversat ziua de naștere, în Dubai Fanatik
Cum se distrează partenera de viață a lui Dan Petrescu, care face chimioterapie. Femeia și-a serbat aniversarea alături de fosta soție a lui Walter Zenga.
Acum 2 ore
21:10
Ce salarii are echipa de consilieri a ministrului energiei. Cu cât se plătește o oră de muncă la minister Fanatik
Câți consilieri și-a luat ministrul PSD al energiei. Salariile plătite experților care-l consiliază pe ministrul Bogdan Ivan
20:50
Tragedie! Un fotbalist a murit în vacanță după ce a căzut de la 68 de metri înălțime dintr-un telescaun Fanatik
Tragedie uriașă! Un fotbalist a murit în vacanță după ce a fost victima unui accident oribil în timp ce se afla în telescaun. A căzut de la 68 de metri înălțime și nu a avut nicio șansă de supraviețuire
20:40
Program Banca Transilvania, ING, BRD, BCR, Raiffeissen și CEC Bank de Crăciun și Revelion 2025. ATM-uri și bancomate cu numerar disponibil Fanatik
Vezi lista bancomatelor deschise și ce bănci au sucursale cu program special de Crăciun–Revelion 2025. Sfaturi pentru retrageri în zilele libere de sărbători
20:20
Mutarea bombă care se pregătește la Dinamo: „O singură echipă și o revenire șoc în acționariat!” Fanatik
Tică Dănilescu anunță schimbări majore la Dinamo: un fost acționar este pregătit să revină la echipă.
Acum 4 ore
20:10
A venit Moș Crăciun mai devreme! Cristiano Ronaldo, achiziție de 8 milioane de euro la Marea Roșie: ”Am simțit o conexiune profundă”. Foto Fanatik
Cristiano Ronaldo este unul dintre cei mai bogați sportivi din toate timpurile. Iar starul portughez și-a permis să cheltuie o adevărată avere pentru o achiziție de lux la Marea Roșie.
19:40
Program farmacii pentru perioada 24 decembrie – 2 ianuarie 2026. Ce farmacii sunt deschise non stop de sărbători în București Fanatik
Vezi lista completă a farmaciilor deschise de Crăciun și Revelion în București, Cluj, Iași și Timișoara. Farmacii non-stop și orare actualizate în timp real.
19:20
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988 Fanatik
Ediția 1988 a Cupei României a rămas și acum fără câștigătoare. Dumitru Dragomir a dezvăluit cine a contribuit la scoaterea echipei Steaua de pe terenul de joc prin influențarea lui Valentin Ceaușescu.
19:10
Radu Naum l-a mustrat în direct pe Cristi Săpunaru după gesturile din FCSB – Rapid: „Putem să ne oprim să salutăm porcării?” / „Despre ei de ce nu s-a vorbit?” Fanatik
Radu Naum l-a luat la rost în direct pe Cristi Săpunaru după ce fostul căpitan al Rapidului a dat tonul scandărilor împotriva rivalilor de la FCSB chiar din studio. Cum s-a motivat fostul fotbalist: „Ce să le fac?”
18:40
Daniel Pancu, antrenorul etapei a 21-a din SuperLiga. Cum arată echipa ideală Fanatik
Revenit de puțin timp în iarbă, Daniel Pancu a început să miște lucrurile la CFR Cluj. El a fost ales antrenorul etapei a 21-a din SuperLiga după victoria de la Botoșani.
18:20
Ionel Dănciulescu, sechestrat în Turcia: “Am fost forţat să plec! Başkanul ne-a luat paşapoartele” Fanatik
Ionel Dănciulescu a vorbit despre prima sa experiență în străinătate, la Altay Izmir. Fostul mare atacant a dezvăluit contextul incredibil în care a părăsit formația din Turcia.
Acum 6 ore
18:10
Radu Drăgușin la Inter Milano!? Florin Manea a făcut anunțul: „S-ar putea să mă sune Cristi Chivu” Fanatik
Florin Manea, impresarul lui Radu Drăgușin, a vorbit despre situația stoperului lui Tottenham, proaspăt recuperat după accidentare. Românul s-ar putea întoarce în Serie A, iar Inter Milano poate fi o variantă
17:50
Diana Șucu s-a revoltat la adresa arbitrajului de la FCSB – Rapid 2-1! Ce a postat pe internet Fanatik
Au trecut deja două zile de la derby-ul FCSB - Rapid, însă rănile giuleștenilor nu s-au închis! Ce a postat Diana Șucu pe internet, cu trimitere la arbitrajul lui Istvan Kovacs de pe Arena Națională
17:30
De la Rapid, în Premier League! Albion Rrahmani, pe lista unui colos din Londra Fanatik
Albion Rrahmani ar putea prinde transferul carierei! Fostul atacant de la Rapid București este pe lista unei echipe de tradiție din Premier League!
17:10
Agenția care păzește companii de stat nu reușește să-și cheltuie propriul buget. Ce se întâmplă cu sumele rămase în conturi Fanatik
Agenția care păzește companiile de stat a rămas cu zeci de milioane de lei necheltuiți. Ce se întâmplă cu sumele rămase
16:50
Valentin Mihăilă s-a logodit cu iubita sa. Unde s-a petrecut momentul special Fanatik
Valentin Mihăilă a făcut pasul cel mare în relația cu Ami Colhon. Fotbalistul celor de la Rizespor a rostit marea întrebare într-o destinație spectaculoasă.
16:40
Începe licitația! Chelsea, ultimul gigant intrat în luptă pentru transferul starului din Premier League: suma colosală vehiculată în Anglia Fanatik
Se anunță o bătălie de foc între granzii din Premier League pentru transferul unuia dintre cei mai în formă fotbaliști din campionatului englez. Despre cine e vorba.
16:40
Cristi Coste, interviu eveniment cu Tică Dănilescu | Fanatik Dinamo Fanatik
16:20
FC Argeş, revelaţia SuperLigii! Dani Coman, omul cheie: “După 19 ani m-am întors acasă şi încerc să pun umărul la redresarea acestui club extraordinar” Fanatik
Ce spune Dani Coman despre sezonul de poveste traversat de FC Argeș în Superliga României. „încerc să pun umărul la redresarea acestui club special”.
Acum 8 ore
16:10
Tică Dănilescu, amintiri de coșmar de la Revoluția din 1989: „Am îmbulinat-o! Mă arestează!” Fanatik
Tică Dănilescu a povestit la FANATIK Dinamo cum l-a prins Revoluția din 1989 chiar la Scornicești și cum au decurs pentru el acele zile pline de incertitudine.
16:10
Fotbalul românesc este din nou în doliu, chiar înainte de Crăciun! A murit fostul jucător de la Dinamo și UTA Fanatik
O nouă tragedie s-a abătut asupra fotbalului românesc. Unul dintre jucătorii legendă care au trecut pe la Dinamo și UTA a murit la vârsta de 79 de ani.
15:50
TVR poate da lovitura pe piața media! Campionatul Mondial ar putea fi difuzat și de televiziunea publică! Fanatik
Unde va fi difuzat Campionatul Mondial din 2026. Antena a plătit 30 de milioane de euro pe drepturi, dar meciurile ar putea fi transmise de televiziunea publică.
15:20
Fosta soție a lui Tom Brady s-a căsătorit în mare secret. Cine este bărbatul alături de care a devenit mamă a treia oară Fanatik
Fosta parteneră de viață a lui Tom Brady a ajuns din nou la altar. Cu cine a decis Gisele Bundchen să facă pasul cel mare, după ce a născut pentru a treia oară.
15:10
Universitatea Craiova nu e doar lider pe teren, ci și pe stadion! Clasamentul echipelor cu cea mai mare medie a numărului de spectatori la final de 2025 Fanatik
Universitatea Craiova a încheiat anul în SuperLiga pe primul loc și cu cea mai mare medie de spectatori la meciurile de acasă. Care este meciul cu cea mai mare asistență.
15:10
I-a luat trofeul fiicei lui Andrei Nicolescu la Vocea României și merge la FCSB – Fenerbahce! Nepoata lui Dorin Goian este o mare fană a campioanei Fanatik
Alessia Pop a câștigat „Vocea României” după un duel cu fiica lui Andrei Nicolescu și va fi prezentă la FCSB – Fenerbahce. Nepoata lui Dorin Goian este o fană înfocată a campioanei.
14:50
Cine e fostul atacant de la FCSB cu care se duelează Gabi Tamaș la Survivor România. Nu a ”prins” loc în echipa Faimoșilor Fanatik
Cum se numește fostul fotbalist de la FCSB care luptă împotriva lui Gabi Tamaș, la Survivor România. E gata să-și depășească limitele în show-ul din Republica Dominicană.
14:40
Finul polițist al lui Ilie Bolojan, cercetat penal pentru trafic internațional de droguri, spune că nu există probe împotriva lui. A cerut efectuarea unei contraexpertize  Fanatik
Dan Negură, finul premierului Ilie Bolojan, care a fost ofițer în cadrul IPJ Suceava, este inculpat într-un dosar pentru trafic internațional de droguri.
14:40
Clubul din SuperLiga a anunțat că vrea jucători de la FCSB: ”Ne-ar putea ajuta” Fanatik
Mai mulți jucători de la FCSB nu mai fac parte din planurile de viitor ale lui Gigi Becali. Ce club din SuperLiga este interesat de aducerea unora dintre aceștia.
14:20
Leonard Doroftei, lăudat pentru sala de box din București: ”Am așteptat un pic pentru ca acest vis să mi se împlinească” Fanatik
Leonard Doroftei a primit aprecieri pentru sala de box pe care o deține în nordul Capitalei. Fostul pugilist român este recunoscător pentru ce trăiește.
Acum 12 ore
14:10
Ştefan Baiaram visează la mutarea carierei în vară: “Îmi doresc un trofeu cu Universitatea Craiova şi un transfer în Top 5”. Exclusiv Fanatik
Ce dorințe și-a pus Ștefan Baiaram pentru anul 2026. Fotbalistul Universității Craiova visează a un transfer de top într-un campionat tare din Europa.
13:50
După o viață la Steaua, a trecut în curtea marelui rival Dinamo. Cine l-a convins pe Tică Dănilescu să semneze cu „dușmanul” de moarte Fanatik
Nu mulți au reușit să facă performanță atât la Steaua, cât și la Dinamo, iar Tică Dănilescu este unul din ei. Cine l-a convins să se dea cu „dușmanul”.
13:40
Ce pensie încasează Ion Țiriac de la statul român. Miliardarul primește mai mulți bani decât Ilie Năstase Fanatik
Ion Țiriac a dezvăluit care este cotizația pe care o ia lunar din partea statului român. Fostul mare jucător de tenis este mult mai câștigat decât Ilie Năstase.
13:40
Program magazine Crăciun 2025. Ce orar au Lidl, Kaufland, Auchan, Carrefour și Mega Image Fanatik
Află orarele magazinelor importante de Crăciun 2025: Mega Image, Lidl, Kaufland, Carrefour, sau Auchan. Ce magazine sunt deschise pe 24, 25 și 26 decembrie
13:20
Universitatea Craiova e campioană de toamnă după 35 de ani, iar Sorin Cârțu visează la un sezon ca cel din ’90/’91: „Ne trebuie doar asta!“ Fanatik
Într-un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, Sorin Cârțu a făcut paralela cu anii ’90/’91, a vorbit despre pofta de fotbal a oltenilor și a anunțat lucrul de care mai este nevoie pentru ca titlul să ajungă în Bănie.
13:10
Victor Angelescu a venit cu replica imediat după ce Gâlcă a spus că Rapid nu are lot de titlu. Câte transferuri sunt pregătite. Exclusiv Fanatik
Costel Gâlcă a răbufnit după înfrângerea cu FCSB și a declarat că lotul lui Rapid nu este destul de puternic pentru a se bate la campionat. Cum a replicat Victor Angelescu
12:50
Andrei Nicolescu s-a interesat în direct chiar de la Mihai Stoica de transferul fotbalistului! Răspunsul oficialului de la FCSB Fanatik
Andrei Nicolescu l-a întrebat în direct pe Mihai Stoica care este situația unui fotbalist din Superliga României. „Trebuie să vorbim cu jucătorul. Gigi hotărăște”
12:40
Concert de colinde al Grupului Psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale la Ministerul Finanțelor. Un moment magic oferit de ANAF angajaților, de Crăciun. Video Fanatik
Magia Crăciunului a fost adusă printr-un concert de colinde, organizat la iniţiativa ministrului finanțelor, Alexandru Nazare și a președintelui ANAF, Adrian Nicuşor Nica.
12:30
Apariție rară a fiicei antrenorului român căsătorită cu un profesor universitar din America de Sud Fanatik
Singura fiică a celui mai bun antrenor român din 2025 este căsătorită și are trei copii cu un luptător activ împotriva discriminării rasiale
12:10
Firma fiului lui Liviu Dragnea, amenințată cu falimentul. Ce s-a decis în dosarul în care penalitățile erau de 13 milioane de euro Fanatik
Valentin, fiul fostului lider PSD Liviu Dragnea, controlează firma Nutrelo Group SA, care a acumulat datorii uriașe la o altă companie. Aceasta din urmă a apelat la instanță pentru achitarea restanțelor.
12:10
Dezastru pentru fotbalistul român de națională! Echipa lui n-a mai câștigat un punct de trei luni Fanatik
Situație înfiorătoare pentru atacantul român, care a plecat în această vară de la Universitatea Craiova și a ales cea mai slabă formație din campionat
12:00
Jan Leslie a plecat de la Dunărea Brăila! Fostul selecționer al României e gata să îi ia locul! Fanatik
Schimbare importantă la Dunărea Brăila. Conducerea a decis să îl demită pe antrenorul danez Jan Leslie. Cine va pregăti echipa din iarnă. Planul clubului.
11:40
Adi Mutu, amintiri de la golul fantomă marcat în meciul cu Celta Vigo: „Ilie Dobre nu a văzut că s-a anulat. Ne-au rupt ăia!” Fanatik
Adi Mutu și-a amintit la Fanatik de golul fantomă marcat în meciul cu Celta Vigo: „Ne-au rupt ăia!”
11:30
Cine e tânărul gimnast de la Steaua care a dat Germania pe România. Sacrificiile pe care le face la doar 12 ani Fanatik
Cum se numește campionul de la Steaua care reprezintă România în defavoarea Germaniei. Cum arată programul copilului care face performanță la numai 12 ani.
11:10
Unde merge David Popovici de Sărbători. Este locul în care se simte cel mai bine. Ce planuri are pentru 2026 Fanatik
David Popovici vine cu detalii despre sărbătorile de iarnă și ce face în luna decembrie. Ce planuri are, de fapt, campionul olimpic pentru anul 2026.
11:00
Fostul internaţional al României surprinde: „Mi-aş fi dorit să jucăm cu Italia, nu cu Turcia! Aia e adevărata finală” Fanatik
Dănuț Lupu (58 de ani) a comentat tragerea la sorți a semifinalelor barajului de calificare la CM 2026. România va înfrunta Turcia, un adversar deloc pe placul fostului internațional
10:40
Horia Ivanovici, SHOW cu Dumitru Dragomir la ultima ediţie pe 2025 din Profeţiile lui Mitică Fanatik
10:40
Violență, foame, abuzuri rasiale. Povestea tristă a vieții celui mai rapid om din România Fanatik
Povestea celui mai rapid om din România este una de-a dreptul impresionantă. FANATIK a stat de vorbă cu Valentin Tănase, iar sportivul a prezentat greutățile prin care a trecut până a ajuns să facă performanță.
10:30
Andrei Vlad schimbă din nou echipa! Fostul portar de la FCSB nu a reușit nici în Kazahstan Fanatik
„Messi al portarilor” rămâne fără echipă! Andrei Vlad nu mai are viitor în Kazahstan. Aktobe a adus deja înlocuitor pentru fostul goalkeeper de la FCSB.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.