Șeful Statului Major din Libia, Mohamed Al-Haddad, a murit după ce avionul în care se afla s-a prăbușit în Turcia
StirileProtv.ro, 23 decembrie 2025 23:20
Şeful Statului Major al forţelor libiene a murit într-un "accident" de avion în timp ce pleca de la Ankara, în Turcia, unde s-a aflat într-o vizită, a anunţat marţi seara prim-ministrul libian Abdelhamid Dbeibah, notează AFP.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 30 minute
23:20
Șeful Statului Major din Libia, Mohamed Al-Haddad, a murit după ce avionul în care se afla s-a prăbușit în Turcia # StirileProtv.ro
Şeful Statului Major al forţelor libiene a murit într-un "accident" de avion în timp ce pleca de la Ankara, în Turcia, unde s-a aflat într-o vizită, a anunţat marţi seara prim-ministrul libian Abdelhamid Dbeibah, notează AFP.
Acum o oră
23:00
Nazare: Consultările pentru bugetul pentru 2026 încep din ianuarie. Deficitul înregistrat în noiembrie este de 6,4% # StirileProtv.ro
Primele consultări pentru elaborarea bugetului pentru anul 2026 vor începe în luna ianuarie, a anunțat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.
Acum 2 ore
22:30
Taylor Swift a donat 1 milion de dolari pentru combaterea foametei în SUA, înainte de Crăciun # StirileProtv.ro
Cântăreaţa americană Taylor Swift a donat 1 milion de dolari către organizaţia nonprofit Feeding America, principala reţea de combatere a foametei în Statele Unite, transmite marţi agenţia EFE., potrivit Agerpres.
22:20
E oficial. Valoarea punctului în ambulatoriu va fi majorată de la 1 ianuarie 2026, confirmă Ministrul Sănătății # StirileProtv.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat marţi seara că valoarea punctului în ambulatoriu creşte la 6,5 lei, cu aplicare de la 1 ianuarie 2026.
22:00
Serele și solariile românilor rămân neimpozitate. Anunțul ministrului Agriculturii # StirileProtv.ro
Serele și solariile folosite de fermieri și din gospodăriile populației nu vor fi supuse impozitării, a anunțat marți ministrul Agriculturii, Florin Barbu.
22:00
Unul dintre creatorii jocului „Call of Duty”, Vince Zampella, a murit într-un accident de maşină. Momentul a fost filmat # StirileProtv.ro
Vince Zampella, co-creatorul popularei serii de jocuri video Call of Duty, a murit într-un accident de mașină în California, la vârsta de 55 de ani.
21:50
Milioane de piese de pe Spotify ar fi fost copiate de un grup de activiști. Ce vor face cu melodiile # StirileProtv.ro
Un grup de activiști susține că a extras milioane de piese de pe Spotify și se pregătește să le publice online.
Acum 4 ore
21:30
Horoscop 24 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu bucurie. O să ne dăm peste cap să facem lucruri bune și frumoase, ca să ne placă nouă, în primul rând, și apoi celorlalți, să fie o masă festivă pe cinste!
21:00
Actorul Russell Brand, vizat de două noi acuzații de viol și agresiune sexuală. Faptele ar fi fost comise în 2009 # StirileProtv.ro
Actorul şi comediantul Russell Brand, în vârstă de 50 de ani, se confruntă cu două noi acuzaţii formulate de două femei, de viol, respectiv de agresiune sexuală, fapte care, potrivit poliţiei britanice, ar fi fost comise în 2009, transmite agenţia EFE.
20:50
Primele imagini cu tavanul prăbușit la piscina interioară a hotelului din Sibiu. Poliția a deschis o anchetă | VIDEO # StirileProtv.ro
Primele imagini cu tavanul căzut de la piscina hotelului din Sibiu au apărut în presa locală. Șapte persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma incidentului.
20:20
Prefectul și subprefectul de Olt, audiați de procurorii militari după ce au tras cu arme Kalașnikov într-un poligon MApN # StirileProtv.ro
Prefectul și subprefectul județului Olt au fost ridicați marți după-amiază din birourile lor de procurorii militari pentru a fi audiați în legatură cu o tragere cu arme Kalașnikov, pe care cei doi au făcut-o într-un poligon al MApN.
20:20
Chestionar CSM: 98% dintre judecători resimt presiuni publice. Unul singur spune că a fost mutat pentru a permite prescripția # StirileProtv.ro
Peste 98% dintre judecătorii care au răspuns chestionarului online privind problemele din justiție au simțit, în ultimul an, o campanie publică împotriva sistemului judiciar, iar 67% dintre aceștia susțin pozițiile publice ale CSM.
20:20
Cât îi costă pe români Crăciunul în 2025. O familie ajunge să plătească și peste 2.000 de lei # StirileProtv.ro
Costul total al Crăciunului în 2025 poate atinge uşor pragul de 500 de euro, respectiv 2.500 de lei, o creştere considerabilă faţă de 2024, arată o analiză realizată de CC Tax Advisory.
19:50
Continuă călătoria noastră culinară, prin Europa. Dacă în Oltenia, multe mese au în centru legumele, în Transilvania, afumăturile și tocănițele sunt de bază.
Acum 6 ore
19:40
Dyker Heights, cartierul din Brooklyn transformat într-un tărâm de Crăciun. Localnicii investesc aici zeci de mii de dolari # StirileProtv.ro
În Brooklyn există un loc în care Crăciunul nu este doar sărbătorit, ci pus în scenă. O tradiție începută în anii '80 s-a transformat într-un adevărat fenomen turistic care atrage anual vizitatori din toată lumea.
19:40
Tot mai mulți români vor să afle ora nașterii pentru a ști ce le rezervă astrele. Un spital a introdus o „taxă de astrogramă” # StirileProtv.ro
Tot mai mulți români se adresează maternităților cu o cerere neobișnuită: vor să afle cu exactitate ora și minutul la care s-au născut.
19:30
Mărturiile dezertorilor ucraineni care își riscă viața traversând munții în România. Cine sunt „îngerii” de la graniță # StirileProtv.ro
După aproape patru ani de război, Ucraina se confruntă cu o criză de personal, încercând să mențină o linie de front de peste 1.000 km în fața trupelor rusești.
19:30
Sondaj. Șase din zece români cred că justiția este controlată politic și nu le-ar face dreptate # StirileProtv.ro
Un sondaj de opinie recent arată că justiția din România se confruntă și cu o criză de încredere. 6 din 10 români consideră că acest domeniu este controlat politic.
19:20
Coastele de porc bine făcute sunt preferatele multora când vine vorba de o masă sățioasă, dar obținerea acelei texturi fragede, unde carnea se desprinde ușor de pe os, poate părea o provocare.
19:20
Cum să speli corect bradul de Crăciun artificial. Pași esențiali înainte de a-l împodobi # StirileProtv.ro
Bradul artificial este o investiție pe termen lung, dar adună foarte mult praf și acarieni cât timp stă depozitat în cutie sau în debara.
19:20
Enrique Iglesias și Anna Kournikova au devenit părinți pentru a patra oară. Prima imagine cu bebelușul. FOTO # StirileProtv.ro
Cântăreţul Enrique Iglesias şi fosta jucătoare de tenis Anna Kournikova au anunţat naşterea celui de-al patrulea copil al lor, care a venit pe lume la 17 decembrie, transmite agenţia EFE.
19:00
„Reforma” de la Parlament: Deputații și-au votat singuri un buget cu 12% mai mare pentru anul viitor # StirileProtv.ro
Deputații au votat marţi, în plen bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2026. USR a anunţat că a votat împotriva bugetului considerând nejustificată creşterea sumelor alocate pentru anumite cheltuieli.
18:50
Cum poate fi suspendat preşedintele României. Ce prevede Constituţia și câte voturi are, de fapt, „polul suveranist” # StirileProtv.ro
Președintele României poate fi suspendat din funcție la solicitarea a o treime din numărul total al parlamentarilor și cu votul majorității aleșilor din Legislativ, dacă a încălcat Constituția.
18:20
Proiectul pentru prevenirea violenţei domestice a fost votat în Senat. Ce vor fi obligate să facă autorităţile locale # StirileProtv.ro
Deputatul PNL Alina Gorghiu declară, marţi, că proiectul care modifică legislaţia privind prevenirea şi combaterea violenţei domestice a fost votat în Senat şi merge la Camera Deputaţilor, for decizional.
18:00
Un primar din Bistrița-Năsăud acuză un consilier că s-ar fi branșat ilegal curent pentru a alimenta ferma sa de vaci # StirileProtv.ro
Primarul comunei Teaca din județul Bistrița-Năsăud susține că un consilier local s-ar fi branșat ilegal la rețeaua de iluminat stradal, pentru a alimenta cu energie electrică ferma sa de vaci.
18:00
SUA triplează bonusul pentru migranţii care aleg să plece de bunăvoie. Câți bani vor primi # StirileProtv.ro
Guvernul SUA a triplat stimulentul financiar acordat migranților ilegali care aleg să părăsească benevol țara înainte de 31 decembrie, a anunțat luni Departamentul pentru Securitate Internă (DHS), care va achita și zborurile lor de întoarcere.
Acum 8 ore
17:30
CGMB a aprobat majorarea taxelor pentru 2026. Impozitele pe locuințe în București aproape se dublează # StirileProtv.ro
Consilierii CGMB au aprobat marți proiectul de hotărâre care stabilește nivelul impozitelor și taxelor locale în București începând din 2026.
17:30
Italia a amendat Ryanair cu peste 255 de milioane de euro pentru că ar fi blocat accesul agenţiilor de voiaj # StirileProtv.ro
Italia a amendat Ryanair cu peste 255 de milioane de euro, cu privire la abuz de poziţie dominantă - prin împiedicarea accesului agenţiilor de voiaj la serviciile sale, relatează AFP.
17:30
Accident în lanț pe A7, la o oră după ce a fost inaugurat tronsonul Focșani - Adjud # StirileProtv.ro
Un accident grav rutier s-a produs la aproximativ o oră după ce a fost inaugurat tronsonul Focșani - Adjud, din Autostrada A7.
17:20
Sora lui Messi a suferit un accident la Miami şi şi-a anulat nunta cu doar câteva zile înainte de ceremonie # StirileProtv.ro
María Sol Messi, sora mai mică a lui Leo Messi, se află în recuperare după ce a suferit un accident de maşină la Miami.
17:20
Cine a fost de vină pentru incendiul devastator de la „Ferma Dacilor”, în care au murit 8 persoane, inclusiv fiul patronului # StirileProtv.ro
Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova a anunţat finalizarea cercetărilor în dosarul "Ferma Dacilor" cu privire la împrejurările în care a avut loc incendiul din data de 26 decembrie 2023, în urma căruia au decedat opt persoane.
17:10
David Popovici, între cei mai buni sportivi din Balcani în 2025. Înotătorul român a fost inclus în top 10 BTA # StirileProtv.ro
Înotătorul român David Popovici, dublu campion mondial la Singapore, a fost inclus între cei mai buni zece sportivi din Balcani în 2025, la cea de-a 52-a ediţie a anchetei organizate de agenţia bulgară de ştiri BTA.
17:00
ANAF începe executarea silită a acțiunilor Gabriel Resources la Roșia Montană pentru recuperarea a aproape 47 milioane de lei # StirileProtv.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală pune în aplicare executarea silită a acțiunilor deținute de Gabriel Resources la RMGC pentru datorii de aproape 47 milioane de lei
16:50
Subestimata „Capitală a Crăciunului” din Europa. Târguri fermecătoare, prețuri accesibile și puțini turiști # StirileProtv.ro
„Capitala Crăciunului” din Europa are unele dintre cele mai subestimate târguri de sărbători și o atmosferă festivă autentică, fără aglomerația din alte destinații populare.
16:40
Chitaristul Brian May a dezvăluit o piesă Queen necunoscută publicului. Piesa va fi inclusă într-o reeditare din 2026, VIDEO # StirileProtv.ro
Chitaristul trupei Queen, Brian May, a dezvăluit luni o piesă inedită a legendarului grup britanic, care nu fusese inclusă pe al doilea album al trupei, în cadrul unei emisiuni la postul de radio Planet Rock.
16:40
Un bărbat s-a deghizat în livrator de mâncare şi a intrat într-o locuinţă din Cluj-Napoca. Ce a urmat # StirileProtv.ro
Un bărbat a fost arestat preventiv după ce, la începutul lunii noiembrie, s-a deghizat în livrator de mâncare şi a intrat într-o locuinţă din municipiul Cluj-Napoca, de unde a furat un seif în care se aflau 40.000 de euro.
16:40
Explozie violentă lângă Paris. Trei copii și mama lor au fost grav răniți după ce o clădire rezidențială a fost distrusă # StirileProtv.ro
Trei copii şi un adult au fost grav răniţi într-o explozie puternică dintr-o clădire rezidenţială din apropiere de Paris, au anunţat autorităţile marţi, relatează dpa.
16:30
Un susţinător al lui Georgescu a fost condamnat pentru lovirea unui jandarm la protestul ”turul 2 înapoi” din februarie # StirileProtv.ro
Un susţinător al lui Călin Georgescu a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucureşti la doi ani de închisoare cu suspendare pentru ultraj, după ce a lovit un jandarm în faţă la protestul „turul 2 înapoi”, organizat pe 10 februarie.
16:10
Mai multe autoare, educație media și inteligență artificială. Ce aduce nou programa de Limba română pentru clasa a IX-a # StirileProtv.ro
Ministerul Educaţiei şi Cercetării a publicat, marţi, variantele revizuite de programe pentru Limba şi literatura română, clasa a IX-a, învăţământ liceal.
16:00
Amenzi de peste 230.000 de lei după controale la târgurile de Crăciun. Ce nereguli a găsit ANPC # StirileProtv.ro
Comisarii ANPC au făcut controale la târgurile de Crăciun din țară și au dat amenzi de peste 230.000 de lei după verificarea a peste 80 de operatori economici.
15:50
Angajată a unei săli de jocuri din Argeș, suspectată că ar fi ajutat clienți să câștige ilegal aproape 500.000 de lei # StirileProtv.ro
O tânără în vârsă de 26 de ani, angajată la o sală de jocuri de noroc, este cercetată pentru delapidare, într-un dosar instrumentat de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Argeş.
Acum 12 ore
15:30
Prima întrunire la Guvern a Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției. Mesajul lui Bolojan # StirileProtv.ro
La Palatul Victoria a avut loc marți, 23 decembrie, prima întrunire a Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției.
15:20
A căzut tavanul care acoperea piscina unui hotel din Sibiu. A fost declanşat Planul Roşu de Intervenţie # StirileProtv.ro
Autorităţile din Sibiu au declanşat, marţi după-amiază, Planul Roşu de Intervenţie, după ce tavanul de la piscina interioară a unui hotel din municipiul Sibiu s-a prăbuşit, conform primelor informaţii.
15:10
Autobuzele care circulă pe calea de rulare a tramvaielor vor fi deviate pe carosabil din cauza vremii nefavorabile # StirileProtv.ro
Autobuzele care circulă pe calea de rulare a tramvaielor vor fi deviate temporar pe carosabil şi vor efectua opriri în staţiile de autobuz amplasate la bordură, începând de miercuri, 24 decembrie, a anunţat Societatea de Transport Bucureşti (STB).
15:10
AUR continuă demersul de suspendare a lui Nicuşor Dan: „În februarie vom şti pe câte semnături ne bazăm” # StirileProtv.ro
Parlamentarii AUR vor continua discuţiile cu privire la suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan, a anunţat, marţi, deputatul Ştefăniţă Avrămescu, care crede că în luna februarie vor fi strânse toate semnăturile necesare.
15:10
Casa lui Moș Crăciun din Laponia. Unde se află și ce poți face în acest loc de poveste # StirileProtv.ro
Te-ai întrebat vreodată de unde vine Moș Crăciun? De departe, din Laponia, din orașul Rovaniemi. Acesta este locul magic în care oricine și-ar dori să ajungă în perioada sărbătorilor de iarnă.
15:00
Greta Thunberg a fost arestată la Londra în timpul unui protest. Activista susținea deținuții Palestine Action # StirileProtv.ro
Militanta suedeză pentru climă Greta Thunberg a fost arestată marţi la Londra în timpul unei manifestaţii de susţinere a grupării interzise Palestine Action, au anunţat în comunicate asociaţiile Defend Our Juries şi Prisoners for Palestine
15:00
Rețeta de cozonac pufos care nu dă greș – pas cu pas. Secretele unui aluat moale, pufos și aromat # StirileProtv.ro
Cozonacul este nelipsit de pe masa de Crăciun. Indiferent că este cu nucă, mac, rahat, stafide, ciocolată sau toate la un loc, acest preparat este făcut în toate casele în prag de sărbători.
15:00
Noul Regulament privind siguranţa jucăriilor va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026, în urma adoptării sale de către Parlamentul European şi Consiliu, a anunţat Comisia Europeană.
14:40
Mariah Carey, apariție elegantă la cumpărături în Aspen. Ce ținută a purtat. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Mariah Carey a fost surprinsă din nou la cumpărături în Aspen, frumosul oraș din statul Colorado.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.