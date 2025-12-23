Ministrul Sănătății anunță înăsprirea controalelor la concediile medicale

16:30

Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de casație și justiție au dispus trimiterea în judecată a trei bărbați, acuzați că ar fi tâhărit și ar fi încercat și ucidă doi cetățeni nepalezi, pentru că aceștia din urmă au refuzat să le dea țigările din buzunar. Conform unui cominucat al Parchetului, „în data de 26 […]