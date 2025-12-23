Traficul de droguri, lovit din nou în Pacificul de Est: SUA distruge două ambarcațiuni ale traficanților și suplimentează prezența militară în Caraibe
Gândul, 23 decembrie 2025
În ultimele săptămâni, Statele Unite au intensificat Operațiunea Southern Spear împotriva vaselor care transportă droguri în Marea Caraibelor. Marina SUA a utilizat în special avioanele de atac AC-130 Ghostrider pentru a distruge ambarcațiunile traficanților de droguri. Recent, forțele americane au atacat două bărci de mare viteză și o ambarcațiune semi-submersibilă (a doua de acest tip […]
• • •
Surse Gândul spun că premierul Ilie Bolojan a anunțat, marți seara, ce se va întâmpla în perioada următoare, la nivelul Guvernului pe care îl conduce. Astfel, după demisia lui Daniel David, un nou ministru al Educației va fi numit abia la început de 2026. Pe 30 decembrie va fi ultima ședință de guvern din 2025. […]
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat creșterea punctului în ambulatoriu la 6,5 lei și înăsprirea controalelor la concediile medicale # Gândul
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat că punctul pentru serviciile din ambulatoriile de specialitate va crește de la 5 lei la 6,50 lei de la 1 ianuarie 2026, iar în 2028 va ajunge la 8 lei. Ministrul a mai anunțat că monitorizarea strictă a concediilor medicale a dus la recuperarea a 120 de milioane de lei […]
Ministrul Finanțelor anunță sprijin pentru autoritățile locale în 2026. Banii pe care îi pot primi # Gândul
Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor, a vorbit, marți seara, după ședința de Guvern, despre ordonanța-Trenuleț, care vine cu mai multe schimbări pentru 2026. „Avem măsuri pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile. Vorbim de o perspectivă pentru consumatorul vulnerabil, care se prelungește până la început. Ordonanța a fost adoptată în cursul acestui an, se va prelungi și pentru anul […]
Un avion care transporta o delegație militară de rang înalt din Libia s-a prăbușit în Turcia. Toți pasagerii de la bord au murit # Gândul
Un avion privat care transporta o delegație militară de rang înalt din Libia s-a prăbușit în apropierea capitalei Turciei. Avionul îl transporta pe Generalul-Colonel Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, Șeful Statului Major al Forțelor Armate Libiene, împreună cu o delegație formată din cinci membri. La bord se mai aflau doi piloți și un însoțitor de zbor. […]
Rusia este suspectată că dezvoltă o armă spațială pentru distrugerea sateliților Starlink ai lui Elon Musk. Ce spun experții militari # Gândul
Serviciile de informații din cadrul NATO avertizează că Rusia dezvoltă o nouă armă spațială concepută special pentru a neutraliza sateliții Starlink, operați de SpaceX, anunță Associated Press. Spre deosebire de rachetele anti-sateliți clasice, care distrug o singură țintă, noua armă a Rusiei este descrisă ca una zonală, capabilă să distrugă mai mulți sateliți pe o […]
Guvernul a adoptat ordonanța „trenuleț”. Ilie Bolojan încheie anul în glorie: tăieri fericite tuturor! # Gândul
Guvernul adoptă, marți, în ședința de guvern, Ordonanța de Urgență care reglementează un set de măsuri pentru elaborarea bugetului pe anul 2026. Cunoscută ca „Ordonanța Trenuleț”, OUG reglementează mai multe măsuri printre care valoarea salariului minim, termene pentru facturarea în E-Factura și… o serie de tăieri, printre care sumele forfetare ale parlamentarilor sau banii pentru […]
Marius Tucă Show începe miercuri, 24 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul: prof. univ. dr. Dan Dungaciu # Gândul
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist și sociolog. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
Ion Cristoiu: „Cel mai important eveniment din 2025 – scoaterea la masa verde a lui Călin Georgescu” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre care au fost marile evenimente ale acestui an. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „L-au anulat înainte… Ia imaginează-ți dacă era asta prin, nu știu, 2000 și ceva. Doamne ferește! Era […]
SOS dorește în Polul suveranist și cheamă AUR și POT la discuții. Au fost propuse două date de întâlnire # Gândul
Partidul SOS vrea în Polul suveranist și cheamă AUR și POT la discuții. Astfel că, partidul Dianei Șoșoacă a indicat două date și locul unde ar putea să aibă loc întâlnirea. Reprezentanții grupurilor parlamentare PACE Întâi România și AUR au anunțat azi înființarea Polului suveranist. Mesajul SOS a fost trimis prin intermediul unui comunicat de […]
Liderul AUR, George Simion, a transmis un mesaj clar către președinta SOS România, Diana Șoșoacă și a somat-o să-și ceară scuze pentru jignirile aduse lui Călin Georgescu și susținătorilor acestuia, înainte de a exista orice discuție despre unitatea suveraniștilor. „Ca de la coleg la coleg, ca de la președinte de partid la președinte de partid, […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu, într-o retrospectivă a anului 2025, a vorbit despre cum se face presă în România, dar și despre parcursul unora dintre persoanele care au marcat politic anul ce aproape a trecut. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Trei sferturi din ceea ce […]
George Simion anunță proteste și „opoziție totală” față de Guvernul Bolojan: „Trebuie o reacție mult mai apăsată din partea românilor” # Gândul
Liderul AUR, George Simion, a declarat că partidul său de află într-o „opoziție totală” față de actuala guvernare și că va participa la proteste și anul viitor dacă românii decid să iasă în stradă. El a susținut că AUR este acuzat constant pentru situația din țară. „Noi suntem vinovații principali pentru orice. Nu suntem la […]
Paradă inedită în fața unui spital de copii din SUA. Sute de mașini de poliție și pompieri au defilat cu girofarul pornit pentru copii bolnavi # Gândul
O paradă cu peste 300 de vehicule de urgență și camioane decorate cu lumini de Crăciun a avut loc în fața Spitalului de Copii din Detroit, ca gest de solidaritate și sprijin pentru pacienții și personalul medical din spital. Evenimentul are loc anual pentru a aduce bucurie și alinare copiilor care își petrec sărbătorile în […]
Sunt vești bune pentru fermieri, acum, în prag de Crăciun. Anunțul a fost făcut chiar de ministrul Agriculturii, Florin Barbu. Potrivit acestuia, serele și solariile fermierilor și din gospodăriile românilor nu vor fi impozitate. În ședința de Guvern de marți seara a fost modificat Codul Fiscal, astfel încât clădirile care sunt folosite ca sere, solarii, […]
Patrick André de Hillerin: Noul hit al Justiției române: Mi-e frică, mi-e frică să dorm singurică # Gândul
În urmă cu 12-13 ani, când începuse economia să-și mai revină din criză, descoperisem o nouă modă în sifonare banului public: din ce în ce mai multe unități militare cheltuiau sume frumoase din bugetul MApN pentru a plăti firme private de pază să le asigure securitatea. Da, citiți corect: eroii în devenire ai nației, militarii […]
Un stat canadian face demersuri pentru obținerea independenței. Provincia deține a 4-a cea mai mare rezervă de petrol din lume # Gândul
Autoritatea electorală a provinciei canadiene Alberta a aprobat oficial întrebarea pentru un posibil referendum privind separarea de Canada. În eventualitatea organizării unui referendum, canadienii sunt chemați la urne pentru a răspunde la întrebarea: „Sunteți de acord ca provincia Alberta să înceteze să mai facă parte din Canada pentru a deveni un stat independent?”. Mișcarea separatistă, […]
Purtătorul de cuvânt al PSD dă de pământ cu Ordonanța „Trenuleț” a lui Bolojan: „Are o componentă inacceptabilă” # Gândul
Alexandru Rafila critică dur proiectul Ordonanței „Trenuleț” și spune că acesta conține o prevedere „inacceptabilă”. Fostul ministru al Sănătății anunță că nu va susține ordonanța și că va depune un amendament în Parlament. Rafila arată că ordonanța amână cu un an creșterea valorii punctului pentru medicii care lucrează în ambulatoriile de specialitate. Măsura ar fi […]
Românii care riscă amenzi mari de Crăciun și de Revelion. Regula pe care trebuie să o respecte cu strictețe # Gândul
Românii petrecăreți trebuie să fie atenți în perioada Crăciunului și a Revelionului, întrucât riscă amenzi mari. Astfel, vor fi sancționați cei care nu respectă liniștea și deranjează vecinii de la bloc. Persoanele care locuiesc la bloc și vor să chefuiască peste măsură pot atrage sancțiuni aspre, aplicate de oamenii legii. Amenzile sunt de până la […]
Kaja Kallas i-a cerut lui Trump să își ia „mâinile” de pe Groenlanda. Donald Trump: Avem nevoie de Groenlanda pentru securitatea națională # Gândul
Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe, a reiterat, printr-o postare pe pagina de socializare X, sprijinul UE pentru suveranitatea Danemarcei asupra Groenlandei, în contextul noilor presiuni venite de la Washington. Declarația lu Kallas a fost făcută după decizia președintelui Donald Trump de a-l numi pe guvernatorul statului Louisiana, Jeff Landry, în […]
Chestionarul care distruge protestele USR/ Rezist: 98% din magistrați resimt campania anti – Justiție. Vina pentru prescripție aparține Parlamentului. Doar 1 judecător din 2.000 crede că a fost eliminat abuziv din complet # Gândul
Iată chestionarul care distruge protestele USR/ Rezist: 98% din magistrați resimt campania anti – Justiție. Vina pentru prescripție aparține Parlamentului. Numai 1 judecător din 2.000 crede că a fost eliminat abuziv din complet. În urma filmului Recorder, ONG-urile au pornit proteste, în care unii dintre magistrați acuză presiuni. Alți magistrati spun însă că este o […]
Cum se vede de sus unul dintre cele mai spectaculoase locuri din Turcia: lacurile din interiorul Parcului Național Laguna Yumurtalık din Adana # Gândul
Cum se vede de sus unul dintre cele mai spectaculoase locuri din Turcia. Este vorba despre lacurile din interiorul Parcului Național Laguna Yumurtalık din Adana. Lacurile din interiorul Parcului Național Laguna Yumurtalık din Adana, Turcia, este cunoscută prin structurile lor naturale nealterate și prin formele spectaculoase care apar la suprafața apei. Laguna Yumurtalık se întinde […]
(P) Salubrizare 5: Alegeri sustenabile pentru un mediu mai curat. „Fiecare mic gest contează” # Gândul
Compania Salubrizare Sector 5 promovează un stil de viață sustenabil, prin sfaturi menite să reducă impactul asupra mediului și să optimizeze colectarea și gestionarea deșeurilor. „Alege să îți îmbunătăţeşti stilul de viață printr-o alimentație mai responsabilă! Optează pentru fructe şi legume proaspete la vrac, renunţând la pungile de plastic care dăunează mediului. Îți recomandăm apa […]
Sondaj CSM: Judecătorii spun că există probleme reale în justiție, dar nu din cauza CSM sau a magistraților # Gândul
Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM) a publicat analiza preliminară a unui chestionar adresat judecătorilor, pentru a identifica problemele reale din sistemul judiciar. Alin Ene, membru al CSM, a realizat o analiză a rezultatelor sondajului. „Rezultatele principale: 98% dintre judecători au resimțit în ultimul an campanii publice împotriva justiției. Nu sunt percepții izolate, ci aproape unanime. […]
Momentul impactului. Imagini incredibile cu accidentul celui care a creat jocul Call of Duty. A murit pe loc # Gândul
Vince Zampella, cofondator al studiourilor Infinity Ward și Respawn Entertainment, a decedat la vârsta de 55 de ani în urma unui accident rutier produs în California. El conducea un Ferrari pe autostrada Angeles Crest Highway, din zona Los Angeles, când vehiculul a părăsit carosabilul, a lovit o piatră de pe marginea șoselei și a luat […]
(P) Infrastructură 5: Intervențiile de pe Calea Rahovei, în zona intersecției cu strada Zaharia Carcalechi, au fost finalizate # Gândul
Societatea Infrastructură 5 anunță că a finalizat lucrările de pe Calea Rahovei, în zona intersecției cu Strada Zaharia Carcalechi. „Echipa noastră a executat lucrări de resistematizare rutieră, menite să ajute la fluidizarea traficului rutier prin realizarea unei noi benzi de circulație. De asemenea, s-a intervenit pentru refacerea trotuarelor și reparații locale la nivelul carosabilului. Zona a […]
Cine este Marilen Pirtea, acuzat de plagiat și apropiat al lui Coldea, ar putea deveni ministrul Educației. Bolojan ar fi propus numirea în funcție # Gândul
Marilen Pirtea, deputat PNL și consilier onorific al premierului Bolojan pe Educație, este vehiculat că ar putea lua loc ministrului Daniel David. De numele lui Pirtea se leagă mai multe controverse, ce vizează acuzații de plagiat, dar și strânse conexiuni cu fostul adjunct SRI, Florian Coldea. Demisia ministrului Educației Daniel David l-a readus în atenție […]
E cod galben de vreme severă în mai multe zone din România. Iată unde ninge abundent și ce avertizări au transmis meteorologii ANM. Meteorologii ANM au dat prognoza meteo pentru aceste zile. Astăzi și până mâine, la ora 8:00, vremea este închisă, dar cu valori termice ușor mai mari decât în mod obișnuit la […]
A murit creatorul celebrului joc Call of Duty, într-un accident de mașină. Ce viteză avea Ferrari-ul pe care îl conducea # Gândul
Vince Zampella, co-fondatorul studiourilor Infinity Ward și Respawn Entertainment, a murit la vârsta de 55 de ani într-un accident rutier petrecut în California. Acesta se afla la volanul unui Ferrari pe autostrada Angels Crest, din Los Angeles. Zampella a murit la locul accidentului, iar pasagerul aflat în mașină cu acesta a fost aruncat din vehicul […]
Salubrizare Sector 5 anunță că a intervenit pe Aleea Livezilor pentru a evacua apa acumulată în cantități mari. De asemenea, au fost desfășurate acțiuni de curățenie și igienizare a întregii zone. Primăria Sectorului 5, cu ajutorul colegilor de la Salubrizare și Infrastructură, a intervenit pe Aleea Livezilor, unde au fost desfășurate acțiuni de curățenie și […]
Avocatul general al Curții de Justiție a Uniunii Europene confirmă că dosarele închise pe prescripție nu trebuie redeschise # Gândul
Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat marți, 23 decembrie, că Avocatul general al CJUE a susținut poziția instanței supreme din România în ceea ce privește prescripția răspunderii penale. Conform Avocatului general, dacă un dosar a expirat prin prescripție confomr legilor românești, instanțele nu trebuie să-l redeschidă. Chiar dacă hotărârile nu erau definitive la […]
Federația Română de Baschet dispune deja de platforma „Acasă prin Baschet”, dedicată identificării, conectării și susținerii sportivilor români din diaspora. Informația a fost făcută publică într-un comunicat al instituției, publicat pe site-ul oficial. S-a lansat platforma „Acasă prin Baschet”, pentru atragerea jucătorilor din diaspora „Prin această inițiativă, FRB își propune să ofere tuturor tinerilor cu […]
Tăriceanu pune un diagnostic dur politicii externe duse de Nicușor Dan și Bolojan: Este zero barat/România e ca o frunză-n vânt/ Și Guvernul este inactiv # Gândul
Într-o intervenție în direct din studioul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Călin Popescu Tăriceanu a criticat vehement nivelul politicii externe duse de președinte și de premierul țării. Astfel, apreciază liberalul, în prezent retras de pe prima scenă politică, România se îndreaptă spre irelevanță pe plan extern. În opinia fostului premier, interesele țării […]
O banală vizită la supermarket poate să pară o activitate cotidiană, însă realitatea din spatele designului magazinelor este mult mai calculată decât s-ar crede, la prima vedere. Astfel, marile lanțuri de retail utilizează o serie de tehnici psihologice și de amenajare a spațiului, pentru a crește timpul petrecut de clienți în magazin și, implicit, valoarea […]
O tânără de 19 ani a fost salvată de la moarte după 107 minute de masaj cardiac. A ajuns în comă, după ce a contractat un virus gripal în vacanță # Gândul
Un virs gripal contractat într-o vacanță în Laponia avea să îi devină aproape fatal unei tinere în vârstă de 19 ani. Aceasta a fost salvată de la moarte după 107 minute de masaj cardiac efectuat de o echipă de 12 medici și asistente, în Italia. O tânără în vârstă de 19 ani a ajuns în […]
Irineu Darău a devenit oficial noul ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, după ce astăzi a depus jurământul la Palatul Cotroceni. Irineu Darău este senator USR de Brașov din anul 2020 și se află la al doilea mandat în Parlament. De profesie informatician, acesta are experiență în mediul privat, inclusiv în afara țării și […]
În cea de-a 48-a zi de naștere, preşedintele francez Emmanuel Macron a făcut o şedinţă de sport – flotări, tracţiuni, abdomene – împreună cu militari francezi desfăşuraţi în Emirateke Arabe Unite (EAU), condusă de infuencerul Tibo InShape. Macron a profitat de vizita sa la Abu Dhabi pentru a se arăta în timp ce face sport. […]
Economia SUA sparge toate așteptările, în ciuda temerilor economiștilor legate de tarifele lui Trump. Cum ajută România # Gândul
Economia Statelor Unite a înregistrat o creștere economică surprinzătoare, de 4.3%, în al treilea trimestru al anului 2025. Această cifră, raportată de Biroul de Analiză Economică pe 23 decembrie, a depășit cu mult prognozele analiștilor, care estimau o creștere de până în 3,3%. Economiștii avertizează că acest elan ar putea încetini în ultimul trimestru al […]
Un bărbat s-a deghizat în livrator de mâncare şi a intrat într-o locuinţă din Cluj-Napoca. Ce a furat # Gândul
Un bărbat s-a deghizat în livrator de mâncare și a pătruns într-o locuință din Cluj-Napoca. Ce a furat acesta. Un bărbat a fost arestat preventiv după ce, la începutul lunii noiembrie, s-a deghizat în livrator de mâncare și a pătruns într-o locuință din municipiul Cluj-Napoca, de unde a furat un seif în care se aflau […]
Radu Miruță a depus jurământul și a preluat oficial funcția de ministru al Apărării. Numirea sa a venit după o perioadă marcată de mai multe controverse publice, apărute înainte de instalarea oficială în funcție. Declarația discriminatorie la adresa romilor Una dintre cele mai criticate situații a apărut după o declarație făcută de Miruță într-o intervenție […]
Tăriceanu denunță reportajul Recorder și protestele de stradă: Vorbim de o URIAȘĂ diversiune # Gândul
Invitat în studioul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Călin Popescu Tăriceanu a comentat pe tema celui mai fierbinte subiect al momentului – criza din justiție. În viziunea politicianului liberal – în prezent retras din viața politică – este vorba de un fals conflict, alimentat în contextul unor mize ascunse, dar și al […]
Cum a reușit un șofer să treacă de 51 de ori prin stațiile de taxare de pe autostradă, însă fără să plătească, în Italia. Ce s-a întâmplat apoi # Gândul
Un șofer a „fentat” stațiile de taxare de pe autostradă și le-a traversat de 51 de ori fără să plătească, în Italia, pe o perioadă de 14 luni. Gestul său, însă, nu a trecut neobservat total. În cele din urmă, bărbatul a rămas fără autoturism, după ce a fost identificat de poliție. Timp de 14 […]
Hoțul i-a furat BMW-ul cu cei trei copii înăuntru. Cum a reușit păgubitul să-și recupereze copiii și mașina # Gândul
Un cântăreț olandez a trăit clipe de groază sâmbătă dimineață, după ce hoțul care i-a furat mașina a plecat cu tot cu cei trei copii pe bancheta din spate. S-a întâmplat totul în doar câteva secunde, pe aleea casei sale din Breda. Suspectul a fugit spre Belgia, acolo unde a fost prins de poliția federală. […]
Greta Turnberg a fost reținută în Londra în baza Legii Terorismului. Activista suedeză a afișat o pancartă pe care scria „Mă opun genocidului” # Gândul
Activista suedeză Greta Turnberg a fost reținută marți în centrul Londrei în baza Legii Terorismului din 2000 pentru că a afișat o pancartă în sprijinul organizației Palestine Action, un grup care a fost interzis de guvernul britanic, anunță The Guardian. Pancarta afișată de Turnberg conținea mesajul: „Îi susțin pe prizonierii Palestine Action. Mă opun genocidului”. […]
Eduard Ionescu, vicecampion european cu echipa națională de tenis de masă, așteaptă cu nerăbdare Crăciunul. Vor fi primele sărbători alături de prietena lui, Bianca, și ea fostă campioană la tenis de masă, acum studentă la Medicină. Edi Ionescu, vicecampion european cu echipa națională de tenis de masă, a avut un an de excepție atât în […]
Tăriceanu, dezvăluiri fără precedent: Junker mi-a zis că știe despre implicarea serviciilor în actul de justiție/Multe dintre abuzurile din România erau făcute cu girul Bruxelles-ului # Gândul
Invitat într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Călin Popescu Tăriceanu a dat informații de culise din perioada când România era supusă mecanismelor de cooperare și verificare MCV impuse de la Bruxelles. Astfel, fostul premier a aflat de la predecesorul Ursulei von der Leyen, fostul președinte al Comisiei Europene Jean-Claude […]
Viktor Orban susține că negocierile dintre Rusia și SUA pentru pacea din Ucraina s-ar putea încheia cu succes, în ciuda opoziției Europei # Gândul
Negocierile dintre Rusia și Statele Unite pentru soluționarea conflictului din Ucraina s-ar putea încheia cu pace, în ciuda opoziției Europei, a declarat premierul Ungariei, Viktor Orban, într-un interviu acordat postului de televiziune TV2. „Este foarte posibil ca negocierile americano-ruse să se încheie cu succes, chiar și în ciuda opoziției Europei”, a spus Orban. El a […]
Un bărbat de 71 de ani din București, condamnat la 2 ani de închisoare pentru cruzime față de animale. A primit interdicție de a deține animale # Gândul
Un bărbat în vârstă de 71 de ani a fost condamnat la doi ani de închisoare pentru cruzime față de animale, după ce a agresat un câine de talie mică în Sectorul 5. Instanța a dispus și interdicția de a deține animale vreme de cinci ani, subliniind importanța respectului față de ființele necuvântătoare. În luna […]
Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru și cei doi copii l-au primit pe Moș Crăciun la Palatul Cotroceni. Nu au lipsit colindatorii și bucatele tradiționale. Nicușor nu s-a putut abține și s-a pus pe degustat colăcei # Gândul
Nicușor Dan i-a primit, luni, la Palatul Cotroceni pe colindătorii din Satu Mare, însă și de această dată președintele a afișat un comportament inadecvat și infantil. Șeful statului a început să guste cu poftă din colăceii tradiționali oferiți de colindători, fără să mai țină cont de protocolul funcției pe care o ocupă. Președintele Nicușor Dan […]
