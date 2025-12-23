Se înăspresc controalele la concediile medicale. Ministrul Rogobete anunță o ordonanță de urgență în acest sens
Digi24.ro, 23 decembrie 2025 23:40
Ministrul Sănătății, Alexandru rogobete, invitat în studioul Digi 24, a anunțat marți seară că vor continua controalele, ba chiar se vor înăspri, printr-o ordonanță de urgență, pentru a se reduce la maximum numărul concediilor medicale fictive. El a spus că monitorizarea strictă a concediilor medicale a dus la recuperarea a 120 de milioane de lei pe lună, doar din concedii medicale fictive.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
00:10
Bugetul MApN pe 2025 a fost suplimentat cu 1,3 miliarde de lei pentru continuarea procesului de înzestrare şi modernizare a Armatei # Digi24.ro
Guvernul a aprobat, în şedinţa de marţi seara, două hotărâri de suplimentare a bugetului Ministerului Apărării Naţionale, respectiv cu 1,3 miliarde de lei pentru continuarea procesului de înzestrare a Armatei României şi cu 300 milioane de lei pentru continuarea procesului de transformare structurală şi calitativă a Armatei României.
Acum o oră
23:40
Se înăspresc controalele la concediile medicale. Ministrul Rogobete anunță o ordonanță de urgență în acest sens # Digi24.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru rogobete, invitat în studioul Digi 24, a anunțat marți seară că vor continua controalele, ba chiar se vor înăspri, printr-o ordonanță de urgență, pentru a se reduce la maximum numărul concediilor medicale fictive. El a spus că monitorizarea strictă a concediilor medicale a dus la recuperarea a 120 de milioane de lei pe lună, doar din concedii medicale fictive.
23:30
Prefectul și subprefectul de Olt au fost reținuți: sunt suspectați că au falsificat documente, după ce au tras ilegal cu arma (surse) # Digi24.ro
Prefectul și subprefectul de Olt au fost reținuți în urmă cu puțin timp, potrivit unor surse din anchetă, după ce au fost audiați la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar București. Ei sunt suspectați că au falsificat documente după ce s-ar fi distrat trăgând ilegal cu arme de foc.
23:30
Piloții ucraineni de F-16 au reușit acolo unde sistemele Patriot au eșuat: Aproape toate rachetele rusești Kinjal au fost interceptate # Digi24.ro
Majoritatea covârșitoare a rachetelor de croazieră rusești utilizate în timpul atacului Rusiei din noaptea de 22-23 decembrie au fost interceptate de piloții avioanelor de vânătoare F-16.
23:20
Curtea Supremă a SUA a respins desfășurarea Gărzii Naționale în zona Chicago: Ar „pune și mai multă benzină pe foc” # Digi24.ro
Curtea Supremă a Statelor Unite a refuzat marți să-i permită lui Donald Trump să trimită trupe ale Gărzii Naționale în zona Chicago, în contextul în care președintele republican extinde utilizarea armatei în scopuri interne într-un număr tot mai mare de jurisdicții conduse de democrați, o politică pe care criticii o consideră o încercare de a pedepsi adversarii și de a înăbuși disidența, relatează Reuters.
Acum 2 ore
23:10
Dispare rețeta de la medicul de familie. O nouă platformă din Sănătate va fi funcțională din august, anunță ministrul Rogobete # Digi24.ro
Rețeta electronică, scrisoarea medicală, trimiterea și toate documentele practic dispar și se mută în noua platformă din Sănătate care va funcționa din august 2026, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, invitatul lui Cosmin Prelipceanu în studioul Digi 24. Ministrul a oferit detalii despre noua platformă care o va înlocui pe cea de acum, care are 15 ani vechime și de 10 ani nu mai are servicii de mentenanță.
23:00
Alexandru Rogobete, despre programul pentru pacienți oncologici: „Vor fi îngrijiri paliative la domiciliu decontate de Min. Sănătății” # Digi24.ro
Alexandru Rogobete a fost întrebat, la Jurnalul de Seară, dacă în 2026 vor exista schimbări în programul pentru pacienți oncologici. Ministrul Sănătății a explicat că deja s-a extins zona de screening și trei programe naționale au fost puse în transparență în această săptămână.
22:50
Alexandru Nazare: Primele consultări pentru elaborarea bugetului încep în ianuarie. Deficitul înregistrat în noiembrie este de 6,4% # Digi24.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat, marţi seară, că primele consultări pentru elaborarea bugetului pentru anul 2026 vor începe în luna ianuarie şi atunci va fi anunţat şi un calendar de aprobare a bugetului. El a precizat că deficitul înregistrat în luna noiembrie este de 6,4%, mai mic faţă de cel din luna noiembrie a anului trecut, care a fost de 7,15%.
22:40
Rogobete anunță cât s-a economisit prin reducerea numărului de concedii medicale: 120 de milioane de lei lunar. Unde se întorc banii # Digi24.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că valoarea punctului în ambulatoriu crește la 6,5 lei, cu aplicare de la 1 ianuarie 2026. Prezent în studioul Digi 24 după aprobarea „Ordonanței Trenuleț”, ministrul a explicat și de unde provin banii pentru susținerea acestei măsuri. Este vorba despre economiile făcute din punerea în ordine a sistemului de acordare a concediilor medicale. Măsurile luate în această vară pentru reducerea concediilor medicale fictive au dus la economii de aproximativ 120 de milioane de lei pe lună.
22:40
Serviciul de Securitate al Ucrainei, noi detalii despre operațiunea specială din Novorossiisk, care a dus la lovirea submarinului Kilo # Digi24.ro
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SSU) a dezvăluit noi detalii despre modul în care un submarin rus a fost ținta unui atac în Novorossiysk în noaptea de 15 decembrie.
22:20
Incendiu la sediul primăriei din Oravița: focul a cuprins două etaje ale clădirii. Mai mulți muncitori au fost evacuați # Digi24.ro
Un incendiu a izbucnit, marţi seara, la etajul întâi al Primăriei oraşului Oraviţa, focul extinzându-se apoi şi la etajul al doilea al clădirii, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Caraş-Severin.
Acum 4 ore
22:10
Suspiciuni că avionul care îl transporta pe şeful Statului Major libian s-a prăbușit. „Contactul radio a fost pierdut” # Digi24.ro
„Contactul a fost pierdut” marţi seara cu avionul care îl transporta pe şeful Statului Major libian după decolarea lui de la Ankara, a anunţat ministrul turc de interne Ali Yerlikaya, informează AFP şi Reuters.
22:10
Întâlnire de lucru publică privind proiectele de management pentru TNB, organizată de Ministerul Culturii # Digi24.ro
Ministerul Culturii a anunţat că pe 30 decembrie organizează o întâlnire de lucru cu caracter public privind proiectele de management depuse în cadrul concursului pentru Teatrul Naţional "I. L. Caragiale" din Bucureşti, relatează Agerpres.
22:00
Doi bărbaţi din Cluj au fost arestaţi după ce au furat un seif cu 40.000 de euro dintr-o locuinţă # Digi24.ro
Doi bărbaţi din Cluj au fost arestaţi după ce au furat un seif cu 40.000 de euro dintr-o locuinţă
22:00
Valoarea punctului în ambulatoriu crește la 6,5 lei de la 1 ianuarie 2026. Alexandru Rogobete: „Rezultatul unor negocieri intense” # Digi24.ro
„Ordonanța Trenuleț” nu mai blochează creșterea valorii punctului în ambulatoriu. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis marți seară, 23 decembrie, că „sănătatea se construiește prin decizii asumate, prin decizii echilibrate și prin mǎsuri concrete pentru oameni” și a anunțat că de la 1 ianuarie 2026 valoarea punctului în ambulatoriu crește la 6,5 lei.
21:50
Papa Leon al XIV-lea îşi petrece primele ore ale zilei, când suferă de insomnie, învăţând limba germană cu ajutorul popularei aplicaţii "Duolingo", continuând în acelaşi timp tradiţia de a juca jocuri de cuvinte online, în special cu fratele său, John Prevost, transmite EFE, preluată de Agerpres.
21:40
Țara europeană care și-a modificat imnul național. Cuvântul care sublinia angajamentul patriotic a fost eliminat # Digi24.ro
Italia a eliminat cuvântul „Sì!”, care încheia în mod tradițional imnul național, exprimând angajamentul patriotic de a servi națiunea până la moarte, relatează The Times.
21:30
Duma de Stat nu va bloca, deocamdată, Telegram. Așteaptă ca toată lumea să se „mute” pe MAX, platforma deținută de stat # Digi24.ro
Platforma Telegram nu va fi complet blocatî în Rusia până când canalele care operează pe acest serviciu de mesagerie nu se vor „muta” pe platforma MAX, deținută de stat, a declarat Serghei Boiarski, președintele Comitetului pentru Politica Informațională al Dumei de Stat, scrie The Moscow Times.
21:00
Barajul Paltinu funcționează „în condiții de siguranță structurală”, anunță ANAR, după speculații legate de existența unei „fisuri” # Digi24.ro
Barajul Paltinu funcţionează în condiţii de siguranţă structurală, iar instituţia va continua monitorizarea permanentă şi va comunica transparent, atunci când este cazul, informaţii verificate, pentru a preveni interpretările eronate şi alarmarea nejustificată, au transmis, marţi, reprezentanţii Administraţiei Naţionale „Apele Române” (ANAR).
20:40
Soluția Rusiei la problemele de transport: revenirea la aparate de zbor construite și la începutul secolului al XX-lea # Digi24.ro
Rusia a dezvăluit planuri de reintroducere a dirijabilelor ca posibilă soluție la problemele de transport din zonele îndepărtate și slab conectate ale țării, relatează TVP World.
20:30
Rafila nu susține Proiectul Ordonanţei „Trenuleţ” prezentat de Guvern: „Are o componentă inacceptabilă”. Va depune un amendament # Digi24.ro
Purtătorul de cuvânt al PSD, Alexandru Rafila, transmite marţi că Proiectul Ordonanţei „Trenuleţ” prezentat de către Guvern are o componentă care este inacceptabilă, pentru că amână cu un an mărirea punctului pentru medicii care lucrează în ambulatoriile de specialitate. El precizează că prorogarea cu un an de zile nu face altceva decât să facă imposibilă orice reformă în domeniul serviciilor de sănătate şi apreciază că trebuie foarte serios discutat atât în cadrul Guvernului cu Ministerul Sănătăţii, cât şi în cadrul Parlamentului. Fostul ministru al Sănătăţii aminteşte că ordonanţă va ajunge şi în Parlament şi anunţă că nu va susţine o astfel de poziţie, relatează News.ro.
20:20
Economia SUA a crescut în cel mai rapid ritm din ultimii doi ani, între iulie și septembrie: „Suntem într-o situație foarte ciudată” # Digi24.ro
Economia SUA a crescut în cel mai rapid ritm din ultimii doi ani, între iulie și septembrie, încheind șase luni de creștere robustă, despre care economiștii avertizează că este puțin probabil să continue, potrivit Washington Post.
20:20
Masa tradiţională de Sărbători, bradul şi câteva cadouri: Cât costă un Crăciun românesc, „fără extravaganțe” # Digi24.ro
Costul total al Crăciunului în 2025 poate atinge uşor pragul de 500 de euro, respectiv 2.500 de lei, o creştere considerabilă faţă de 2024, arată o analiză a unei firme de consultanță în domeniul fiscal, pentru o familie care găteşte acasă, cumpără un brad natural, îl decorează simplu şi pregăteşte cadouri „decente”.
Acum 6 ore
20:00
Kremlinul declară că nu a existat niciun progres în ultimele negocieri cu SUA privind Ucraina. Peskov îi contrazice pe Witkoff și Vance # Digi24.ro
Secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pentru Izvestia că ultimele consultări dintre Rusia și Statele Unite privind Ucraina, care au avut loc la Miami, nu pot fi considerate un progres. Acesta a afirmat că întâlnirea a avut un caracter de lucru, iar obiectivul principal al Moscovei a fost obținerea de informații de la americani cu privire la rezultatele contactelor lor recente cu europeni și ucraineni, scrie The Moscow Times.
20:00
Armata ucraineană anunţă că a abandonat oraşul Siversk în faţa presiunii trupelor ruse. „Moscova are un avantaj semnificativ” # Digi24.ro
Armata ucraineană anunţă că a abandonat oraşul Siversk în faţa presiunii trupelor ruse. „Moscova are un avantaj semnificativ”
20:00
Cauzele prescripției, în opinia judecătorilor consultați de CSM: pasivitatea Parlamentului, durata urmăririi penale, deciziile CCR # Digi24.ro
Majoritatea judecătorilor care au răspuns chestionarului CSM consideră că pasivitatea Parlamentului, durata urmăririi penale și deciziile CCR au dus, de cele mai multe ori, la prescripția răspunderii penale. Totodată, schimbarea completurilor de judecată este văzută ca principala cauză a prescripției de puțini dintre judecătorii respondenți. Majoritatea consideră că volumul mare de muncă și deficitul de personal sunt principalele probleme din sistem.
19:30
CSM a transmis prima analiză a chestionarului aplicat judecătorilor: 98% dintre respondenți au resimțit o campanie împotriva justiției # Digi24.ro
Peste 98% dintre judecătorii care au răspuns chestionarului online privind problemele justiției au resimțit în ultimul an o campanie publică împotriva justiției, iar 67% dintre ei sunt de acord cu pozițiile publice ale Consiliului Superior al Magistraturii. Conform datelor centralizate, 192 de judecători au fost înlocuiți din completurile care judecau anumite cauze, dintre care 31 fără acordul lor prealabil.
19:20
Serviciul de streaming muzical Spotify a anunţat luni că a dezactivat conturile unui grup de hackeri care afirmau că au „salvat” milioane de fişiere muzicale şi de metadate ale acestei platforme online, potrivit swissinfo.ch. O acțiune pe care experții o numesc o încălcare fără precedent a protecțiilor de gestionare a drepturilor digitale.
19:10
În orice moment un atac rus ar putea distruge sarcofagul de la Cernobîl. Ce spune directorul centralei # Digi24.ro
Kievul a acuzat Rusia în repetate rânduri că a atacat instalația, locul unde în 1986 a avut loc cea mai gravă catastrofă nucleară din istorie, de când Moscova a invadat Ucraina în februarie 2022. Un atac rus ar putea provoca prăbușirea adăpostului intern împotriva radiațiilor de la centrala nucleară dezafectată de la Cernobîl, din Ucraina, a declarat directorul centralei pentru AFP, scrie Kyiv Post.
18:30
4.000 de militari spanioli rămân în misiuni externe anul viitor, inclusiv în România. Misiunile au trei mari obiective strategice # Digi24.ro
Consiliul de Miniștri de la Madrid a aprobat extinderea misiunilor militarilor spanioli în străinătate, cu o prezență semnificativă în Liban și pe flancul estic al NATO. Aproximativ 4.000 de militari spanioli şi ofiţeri ai Gărzii Civile vor continua să fie detaşaţi în misiuni externe în 15 ţări în 2026, inclusiv în România, conform avizului aprobat de guvernul de la Madrid, marţi, în ultima sa şedinţă înainte de sfârşitul anului, informează El Mundo.
18:30
Administratorii „Fermei Dacilor”, unde 8 persoane au murit de Crăciun, au fost trimişi în judecată. Care sunt concluziile procurorilor # Digi24.ro
Administratorii fostului complex turistic „Ferma Dacilor”, din Tohani, judeţul Prahova, mistuit de un incendiu, în urmă cu doi ani, în a doua zi de Crăciun, soldat cu opt morţi, inclusiv unul dintre fiii patronului pensiunii, au fost trimişi în judecată sub control judiciar pentru distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru.
18:20
Activista suedeză Greta Thunberg a fost arestată marți, 23 decembrie, la Londra, în timpul unei manifestații pro-palestiniene, a anunțat grupul Defend Our Juries, relatează Reuters.
Acum 8 ore
17:50
Hackerii nord-coreeni au reușit să fure 2 miliarde de dolari în 2025. 60% din totalul mondial # Digi24.ro
Criminalii cibernetici au furat „mai multe criptomonede decât oricine altcineva”, adică 60 % din totalul mondial. Această „expropriere” servește, de asemenea, la alimentarea mașinii de război a regimului. Uitați de ideea (romantică) a hacker-ului singuratic închis în dormitorul său, un fel de Robin Hood modern în straie digitale. Cel perfecționat de Coreea de Nord „este un sistem de profesionalizare a cripto-criminalității sponsorizat de stat”. Iar rezultatele - și anume, furturile - sunt uimitoare, atât ca număr, cât și drept „consecvență”, scrie Avvenire, din Italia.
17:50
Culisele deciziei UE de a împrumuta Ucraina cu 90 de miliarde de euro: „Acest lucru a schimbat cursul serii” # Digi24.ro
A fost considerat un summit decisiv pentru Ucraina și UE, ceea ce și s-a dovedit a fi. Dar seara nu a decurs conform planului. Pe baza discuțiilor cu diplomații implicați în acord, Euronews oferă o privire în culisele modului în care UE a convenit asupra unui împrumut fără precedent pentru a menține Ucraina pe linia de plutire.
17:40
Jackpotul de la loteria Powerball din SUA i-ar putea aduce câştigătorului un cadou de Crăciun de 1,7 miliarde de dolari # Digi24.ro
Jackpotul loteriei Powerball din Statele Unite a crescut la aproximativ 1,7 miliarde de dolari înainte de extragerea de miercuri seară, în Ajunul Crăciunului, numărându-se printre cele mai mari premii de loterie din istoria Americii, transmite marţi Reuters.
17:30
Au apărut primele imagini cu tavanul prăbușit de la piscina interioară a unui hotel din Sibiu. Imaginile surprind dezastrul de la fața locului, cu bucăți uriașe din tavan desprinse și sistemul de venitlație căzut în piscină. În urma incidentului, șase oameni au ajuns la spital.
17:30
Premierul Giorgia Meloni le recomandă angajaţilor să se odihnească de Crăciun: Vine un an şi mai greu # Digi24.ro
Şefa guvernului italian Giorgia Meloni şi-a îndemnat marţi angajaţii de la biroul premierului de la Palazzo Chigi din Roma să se odihnească bine în timpul sărbătorilor de Crăciun, deoarece vor avea nevoie de odihnă, având în vedere ceea ce se anunţă a fi un an greu de muncă, a consemnat agenţia italiană de presă ANSA.
17:30
Condamnare definitivă pentru un susținător al lui Călin Georgescu care a lovit un jandarm în timpul unui protest # Digi24.ro
Un bărbat care a lovit în față un jandarm la un protest din luna februarie, pentru susținerea fostului candidat Călin Georgescu, a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru ultraj.
17:20
Eșec pentru a doua încercare a Chinei de a finaliza testarea unei rachete spaţiale reutilizabile # Digi24.ro
Prima treaptă a rachetei reutilizabile chineze Long March 12A nu a fost recuperată cu succes, marţi, în timpul zborului inaugural al acestei rachetei, potrivit dezvoltatorului său, în timp ce autorităţile de la Beijing încearcă să reducă decalajul Chinei faţă de compania aerospaţială americană SpaceX, informează Reuters.
17:20
Camera Deputaților, explicații despre majorarea cu 14% a bugetului pe 2026: A fost determinată de impactul inflației # Digi24.ro
Camera Deputaţilor a venit, marţi, cu explicaţii despre bugetul instituţiei pe 2026, arătând că sunt prevăzute credite bugetare în sumă de 632.370 mii lei, comparativ cu 553.288 mii lei în anul 2025, o creştere de aproximativ 14%, determinată, în principal, de impactul inflaţiei asupra cheltuielilor de funcţionare, majorarea tarifelor la utilităţi şi necesitatea continuării unor investiţii.
16:50
ANAF anunţă că a început executarea silită a acţiunilor deţinute de Gabriel Resources Limited la Roşia Montană Gold Corporation # Digi24.ro
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) anunţă că a declanşat acţiunile de recuperare a creanţelor bugetare de aproape 47 de milioane de lei de la Gabriel Resources Limited, fiind executate silit acţiunile deţinute de firmă la SC Roşia Montană Gold Corporation SA.
16:40
Ministerul Educaţiei a publicat variantele revizuite de programe pentru Limba şi literatura română, clasa a IX-a # Digi24.ro
Ministerul Educaţiei a publicat, marţi, variantele revizuite de programe pentru Limba şi literatura română, clasa a IX-a, fiind astfel extinsă lista autorilor români recomandaţi, printre includerea unor autoare precum Maria Rosetti, care introduce cronica dramatică în spaţiul publicistic din secolul al XIX-lea, şi Sofia Nădejde, o pioneră a feminismului românesc. De asemenea, lista de autori străini recomandaţi conţine nume de autoare consacrate din spaţiul occidental, precum Doamna de Staël şi George Eliot.
16:40
Pe 19 decembrie s-a încheiat cea de-a cincea ediție a Turului Târgurilor de Crăciun – proiectul de suflet Digi FM care, de la an la an, a crescut într-un exercițiu firesc de solidaritate colectivă. Timp de o săptămână, Lucian Mîndruță a străbătut peste 1.800 de kilometri pentru a aduce spiritul bunăvoinței în cinci localități: Brașov, Timișoara, Arad, Sibiu și Craiova. Echipa mobilă a vizitat peste 320 de copii, iar mobilizarea oamenilor generoși s-a materializat în cadouri care vor rămâne mult în amintirea celor mici. A fost un drum parcurs nu doar pe hartă, ci și prin comunități, emoții și dorința de a fi de ajutor.
16:30
Gazprom negociază cu ungurii de la MOL posibila vânzare a participației sale la singura rafinărie a Serbiei - NIS # Digi24.ro
Gazprom negociază cu compania petrolieră ungară MOL o posibilă vânzare a participaţiei sale majoritare deţinute la NIS - singura rafinărie a Serbiei -, a anunţat marţi preşedintele sârb Aleksandar Vucic, citat de Reuters, preluată de Agerpres.
Acum 12 ore
16:00
STB, după ce meteorologii au anunțat ninsori în București: Autobuzele vor circula doar pe carosabil # Digi24.ro
Autobuzele nu vor mai circula pe șinele de tramvai, ci doar pe carosabil, începând cu 24 decembrie, potrivit unui comunicat transmis de Societatea de Transport București (STB). Decizia STB vine pe fondul avertismentelor meteorologice lansate în ultimele ore.
16:00
Primăria Capitalei va consolida șase clădiri istorice cu risc seismic. Printre ele este și Muzeul „Gheorghe Tăttărescu” # Digi24.ro
Primarul general al Capitalei Ciprian Ciucu a anunţat că a semnat, marți dimineață, o finanţare de 29,73 milioane de euro (echivalentul a 148,65 milioane de lei), de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanţarea lucrărilor de consolidare a şase clădiri.
15:50
Reforma justiției, pe agenda Guvernului: calendar stabilit pentru modificări legislative și audit independent # Digi24.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a participat la prima reuniune a Comitetului pentru dialog instituțional privind reforma justiției, unde a subliniat necesitatea cooperării între autorități, magistrați și societatea civilă, pentru a găsi soluții legislative concrete care să îmbunătățească funcționarea sistemului judiciar. Cele mai invocate teme, spune Executivul, au fost procedurile de desemnare a conducerilor instanțelor și parchetelor, promovarea în cadrul profesiei, procedurile de delegare și detașare a magistraților.
15:30
Alertă la un hotel din Sibiu: tavanul de la piscina interioară s-a prăbușit. A fost declanșat Planul Roşu de Intervenţie # Digi24.ro
Autorităţile din Sibiu au declanşat, marţi după-amiază, Planul Roşu de Intervenţie, după ce tavanul de la piscina interioară a unui hotel din municipiul Sibiu s-a prăbuşit. Din primele informaţii, nu se ştie dacă sunt persoane prinse sub dărâmături.
15:00
Vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, Șerban Todorică, a fost trimis în judecată. Acuzațiile procurorilor DNA # Digi24.ro
Direcția Națională Anticorupție (DNA) l-a trimis în judecată pe Constantin Todorică Șerban, vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, într-un dosar în care procurorii susțin că ar fi încercat, alături de alte persoane, „să obțină controlul asupra resurselor materiale” ale Companiei Apă Brașov SA.
14:40
Meteorologii anunță vreme mai rece decât în mod normal până pe 19 ianuarie. Estimări pentru următoarele patru săptămâni # Digi24.ro
Meteorologii anunță temperaturi mai coborâte decât cele obişnuite pentru această perioadă, în următoarele patru săptămâni. Estimările meteo până pe 19 ianuarie arată și cât de multe precipitații vor fi în România.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.