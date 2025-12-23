Eșec pentru a doua încercare a Chinei de a finaliza testarea unei rachete spaţiale reutilizabile
Digi24.ro, 23 decembrie 2025 17:20
Prima treaptă a rachetei reutilizabile chineze Long March 12A nu a fost recuperată cu succes, marţi, în timpul zborului inaugural al acestei rachetei, potrivit dezvoltatorului său, în timp ce autorităţile de la Beijing încearcă să reducă decalajul Chinei faţă de compania aerospaţială americană SpaceX, informează Reuters.
Hackerii nord-coreeni au reușit să fure 2 miliarde de dolari în 2025. 60% din totalul mondial # Digi24.ro
Criminalii cibernetici au furat „mai multe criptomonede decât oricine altcineva”, adică 60 % din totalul mondial. Această „expropriere” servește, de asemenea, la alimentarea mașinii de război a regimului. Uitați de ideea (romantică) a hacker-ului singuratic închis în dormitorul său, un fel de Robin Hood modern în straie digitale. Cel perfecționat de Coreea de Nord „este un sistem de profesionalizare a cripto-criminalității sponsorizat de stat”. Iar rezultatele - și anume, furturile - sunt uimitoare, atât ca număr, cât și drept „consecvență”, scrie Avvenire, din Italia.
Culisele deciziei UE de a împrumuta Ucraina cu 90 de miliarde de euro: „Acest lucru a schimbat cursul serii” # Digi24.ro
A fost considerat un summit decisiv pentru Ucraina și UE, ceea ce și s-a dovedit a fi. Dar seara nu a decurs conform planului. Pe baza discuțiilor cu diplomații implicați în acord, Euronews oferă o privire în culisele modului în care UE a convenit asupra unui împrumut fără precedent pentru a menține Ucraina pe linia de plutire.
Jackpotul de la loteria Powerball din SUA i-ar putea aduce câştigătorului un cadou de Crăciun de 1,7 miliarde de dolari # Digi24.ro
Jackpotul loteriei Powerball din Statele Unite a crescut la aproximativ 1,7 miliarde de dolari înainte de extragerea de miercuri seară, în Ajunul Crăciunului, numărându-se printre cele mai mari premii de loterie din istoria Americii, transmite marţi Reuters.
Au apărut primele imagini cu tavanul prăbușit de la piscina interioară a unui hotel din Sibiu. Imaginile surprind dezastrul de la fața locului, cu bucăți uriașe din tavan desprinse și sistemul de venitlație căzut în piscină. În urma incidentului, șase oameni au ajuns la spital.
Premierul Giorgia Meloni le recomandă angajaţilor să se odihnească de Crăciun: Vine un an şi mai greu # Digi24.ro
Şefa guvernului italian Giorgia Meloni şi-a îndemnat marţi angajaţii de la biroul premierului de la Palazzo Chigi din Roma să se odihnească bine în timpul sărbătorilor de Crăciun, deoarece vor avea nevoie de odihnă, având în vedere ceea ce se anunţă a fi un an greu de muncă, a consemnat agenţia italiană de presă ANSA.
Condamnare definitivă pentru un susținător al lui Călin Georgescu care a lovit un jandarm în timpul unui protest # Digi24.ro
Un bărbat care a lovit în față un jandarm la un protest din luna februarie, pentru susținerea fostului candidat Călin Georgescu, a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru ultraj.
Camera Deputaților, explicații despre majorarea cu 14% a bugetului pe 2026: A fost determinată de impactul inflației # Digi24.ro
Camera Deputaţilor a venit, marţi, cu explicaţii despre bugetul instituţiei pe 2026, arătând că sunt prevăzute credite bugetare în sumă de 632.370 mii lei, comparativ cu 553.288 mii lei în anul 2025, o creştere de aproximativ 14%, determinată, în principal, de impactul inflaţiei asupra cheltuielilor de funcţionare, majorarea tarifelor la utilităţi şi necesitatea continuării unor investiţii.
ANAF anunţă că a început executarea silită a acţiunilor deţinute de Gabriel Resources Limited la Roşia Montană Gold Corporation # Digi24.ro
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) anunţă că a declanşat acţiunile de recuperare a creanţelor bugetare de aproape 47 de milioane de lei de la Gabriel Resources Limited, fiind executate silit acţiunile deţinute de firmă la SC Roşia Montană Gold Corporation SA.
Ministerul Educaţiei a publicat variantele revizuite de programe pentru Limba şi literatura română, clasa a IX-a # Digi24.ro
Ministerul Educaţiei a publicat, marţi, variantele revizuite de programe pentru Limba şi literatura română, clasa a IX-a, fiind astfel extinsă lista autorilor români recomandaţi, printre includerea unor autoare precum Maria Rosetti, care introduce cronica dramatică în spaţiul publicistic din secolul al XIX-lea, şi Sofia Nădejde, o pioneră a feminismului românesc. De asemenea, lista de autori străini recomandaţi conţine nume de autoare consacrate din spaţiul occidental, precum Doamna de Staël şi George Eliot.
Pe 19 decembrie s-a încheiat cea de-a cincea ediție a Turului Târgurilor de Crăciun – proiectul de suflet Digi FM care, de la an la an, a crescut într-un exercițiu firesc de solidaritate colectivă. Timp de o săptămână, Lucian Mîndruță a străbătut peste 1.800 de kilometri pentru a aduce spiritul bunăvoinței în cinci localități: Brașov, Timișoara, Arad, Sibiu și Craiova. Echipa mobilă a vizitat peste 320 de copii, iar mobilizarea oamenilor generoși s-a materializat în cadouri care vor rămâne mult în amintirea celor mici. A fost un drum parcurs nu doar pe hartă, ci și prin comunități, emoții și dorința de a fi de ajutor.
Gazprom negociază cu ungurii de la MOL posibila vânzare a participației sale la singura rafinărie a Serbiei - NIS # Digi24.ro
Gazprom negociază cu compania petrolieră ungară MOL o posibilă vânzare a participaţiei sale majoritare deţinute la NIS - singura rafinărie a Serbiei -, a anunţat marţi preşedintele sârb Aleksandar Vucic, citat de Reuters, preluată de Agerpres.
STB, după ce meteorologii au anunțat ninsori în București: Autobuzele vor circula doar pe carosabil # Digi24.ro
Autobuzele nu vor mai circula pe șinele de tramvai, ci doar pe carosabil, începând cu 24 decembrie, potrivit unui comunicat transmis de Societatea de Transport București (STB). Decizia STB vine pe fondul avertismentelor meteorologice lansate în ultimele ore.
Primăria Capitalei va consolida șase clădiri istorice cu risc seismic. Printre ele este și Muzeul „Gheorghe Tăttărescu” # Digi24.ro
Primarul general al Capitalei Ciprian Ciucu a anunţat că a semnat, marți dimineață, o finanţare de 29,73 milioane de euro (echivalentul a 148,65 milioane de lei), de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanţarea lucrărilor de consolidare a şase clădiri.
Reforma justiției, pe agenda Guvernului: calendar stabilit pentru modificări legislative și audit independent # Digi24.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a participat la prima reuniune a Comitetului pentru dialog instituțional privind reforma justiției, unde a subliniat necesitatea cooperării între autorități, magistrați și societatea civilă, pentru a găsi soluții legislative concrete care să îmbunătățească funcționarea sistemului judiciar. Cele mai invocate teme, spune Executivul, au fost procedurile de desemnare a conducerilor instanțelor și parchetelor, promovarea în cadrul profesiei, procedurile de delegare și detașare a magistraților.
Alertă la un hotel din Sibiu: tavanul de la piscina interioară s-a prăbușit. A fost declanșat Planul Roşu de Intervenţie # Digi24.ro
Autorităţile din Sibiu au declanşat, marţi după-amiază, Planul Roşu de Intervenţie, după ce tavanul de la piscina interioară a unui hotel din municipiul Sibiu s-a prăbuşit. Din primele informaţii, nu se ştie dacă sunt persoane prinse sub dărâmături.
Vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, Șerban Todorică, a fost trimis în judecată. Acuzațiile procurorilor DNA # Digi24.ro
Direcția Națională Anticorupție (DNA) l-a trimis în judecată pe Constantin Todorică Șerban, vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, într-un dosar în care procurorii susțin că ar fi încercat, alături de alte persoane, „să obțină controlul asupra resurselor materiale” ale Companiei Apă Brașov SA.
Meteorologii anunță vreme mai rece decât în mod normal până pe 19 ianuarie. Estimări pentru următoarele patru săptămâni # Digi24.ro
Meteorologii anunță temperaturi mai coborâte decât cele obişnuite pentru această perioadă, în următoarele patru săptămâni. Estimările meteo până pe 19 ianuarie arată și cât de multe precipitații vor fi în România.
Avertismentul lui Mark Rutte: Securitatea Europei depinde de forţa Ucrainei. „Dacă facem două lucruri, Putin nu va încerca niciodată” # Digi24.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a îndemnat la continuarea sprijinului pentru Ucraina şi a avertizat că Europa se va confrunta cu riscuri de securitate tot mai mari dacă va da semne de şovăială.Pentru a-l împiedica pe preşedintele rus Vladimir Putin să încerce un atac asupra unui stat membru al NATO, Ucraina trebuie să rămână puternică, a declarat Rutte într-un interviu recent acordat dpa, relatează Agerpres.De asemenea, el a subliniat necesitatea ca membrii NATO să îşi mărească cheltuielile pentru apărare, în conformitate cu angajamentele convenite la summitul alianţei de la Haga din iunie.„Dacă facem aceste două lucruri, suntem suficient de puternici pentru a ne apăra, iar Putin nu va încerca niciodată”, a explicat Rutte, referindu-se la un potenţial atac rusesc asupra alianţei.Fostul prim-ministru olandez a declarat că reînarmarea trebuie să se întâmple rapid. În funcţie de evaluările serviciilor de informaţii, situaţia de securitate ar putea deveni periculoasă încă din 2027, a insistat el.Cheltuielile militare ale Rusiei sunt dovada ameninţării reprezentate de Putin, a mai declarat secretarul general al NATO, care a adăugat că, în prezent, Moscova alocă apărării peste 40% din bugetul său de stat.Rutte a apreciat totodată că războiul din Ucraina a demonstrat disponibilitatea lui Putin de a accepta pierderi mari, citând estimări conform cărora aproximativ 1,1 milioane de soldaţi ruşi au fost ucişi sau răniţi.
Cum poate fi suspendat președintele Nicușor Dan? Opoziția strânge semnături: „Ne e greu, având în vedere ruptura din SOS și POT” # Digi24.ro
Opoziția încearcă să strângă rândurile pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan însă planul se lovește, deocamdată, de aritmetica parlamentară. Inițiatorii recunosc că, în acest moment, nu au suficiente semnături pentru a declanșa procedura și speră să le adune până în februarie anul viitor.
VIDEO Accident pe noul tronson al Autostrăzii Moldovei, în prima oră de la deschiderea circulației # Digi24.ro
Un accident rutier s-a produs marți pe noul tronson al Autostrăzii Moldovei, abia dat în folosință. Un TIR, o autoutilitară și o mașină s-au ciocnit chiar pe breteaua de ieșire de pe A7, în dreptul municipiului Adjud.
Noi reguli pentru lucrătorii străini: angajarea ar putea fi complet digitalizată. Guvernul a pus proiectul în transparență decizională # Digi24.ro
Guvernul a lansat, marţi, proiectul de ordonanţă de urgenţă privind angajarea lucrătorilor străini, în transparenţă decizională. Potrivit Executivului, proiectul propune un cadru legal unitar, modern şi digitalizat, care urmăreşte digitalizarea completă a proceselor de angajare a lucrătorilor străini, prin operaţionalizarea platformei oficiale WorkinRomania.gov.ro, ca punct unic de interacţiune între angajatori, agenţii de plasare şi autorităţile statului.
Un tribunal italian a permis unui adolescent de 13 ani să-și schimbe sexul: mediile catolice au reacționat criticând dur decizia # Digi24.ro
Un adolescent de 13 ani a devenit cea mai tânără persoană din Italia care și-a schimbat sexul, după ce un tribunal din La Spezia a autorizat tranziția de la sexul feminin la cel masculin, scrie The Times. Decizia a fost susținută de sora geamănă și părinții adolescentului, care au recunoscut preferința copilului lor pentru o identitate masculină încă de la o vârstă fragedă.
Marilen Pirtea: „Premierul Bolojan mi-a propus să preiau Ministerul Educației. Voi reflecta” # Digi24.ro
Marilen Pirtea, actual deputat PNL și consilier al premierului, a confirmat că Ilie Bolojan i-a propus să preia conducerea Ministerului Educației, după demisia lui Daniel David. Acesta a declarat pentru Agerpres că va lua o decizie după sărbători și că va conta care va fi bugetul ministerului anul viitor.
Ora 15:00. Noii miniştri ai Apărării şi Economiei depun jurământul la Palatul Cotroceni. Ce se întâmplă cu Ministerul Educației # Digi24.ro
Noii miniştri ai Apărării şi Economiei, Radu Miruță și Irineu Darău, depun jurământul la Palatul Cotroceni marți, de la ora 15.00, a anunţat Administraţia Prezidenţială. Pentru funcția de ministru al Educației, în urma demisiei lui Daniel David, încă este așteptată o nominalizare.
Senatul a aprobat bugetul pe 2026: Reducere cu 9 milioane lei la cheltuiele de personal pe anul viitor # Digi24.ro
Senatul a adoptat bugetul pentru anul 2026, „un buget construit pe principii de responsabilitate în cheltuirea banului public, control strict al costurilor și prioritizarea cheltuielilor absolut necesare pentru funcționarea instituției”. Cheltuielile de personal pentru anul viitor sunt mai mici cu aproape 9 milioane de lei comparativ cu acest an.
Bugetul Camerei Deputaților 2026, adoptat în în plen. Creștere cu 12,1% a cheltuielilor, acuză USR care s-a opus proiectului # Digi24.ro
Camera Deputaţilor a votat, marţi, în plen, , bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2026. USR a anunţat că a votat împotriva proiectului, deoarece consideră nejustificată creşterea sumelor alocate pentru cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri şi servicii şi cheltuieli curente. Partidul condus de Dominic Fritz mai precizează că va cere Guvernului să rectifice bugetul pe 2026 al Camerei Deputaţilor, astfel încât să fie în acord cu deciziile coaliţiei de reducere a cheltuielilor.
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor au verificat, în perioada 15-19 decembrie, activitatea a peste 80 de operatori economici din întreaga ţară, de la târgurile de Crăciun, şi au aplicat amenzi în valoare de aproximativ 231.000 lei.
Taxe majorate în București: CGMB a aprobat modificările pentru 2026. Impozitele pe locuințe vor crește cu aproape 80% # Digi24.ro
Consiliul General al Municipiului București (CGMP) a aprobat, marți, proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în municipiul Bucureşti, începând cu anul 2026. Impozitele pe locuințe vor crește cu aproape 80%. De asemenea, tarifele parcărilor rezidențiale vor ajunge între 400 și 800 lei anual, în funcție de zonă.
Emmanuel Macron s-a antrenat cu militarii francezi, în Emiratele Arabe Unite. Președintele francez a împlinit 48 de ani duminică # Digi24.ro
Emmanuel Macron s-a antrenat cu militarii francezi, în Emiratele Arabe Unite. Președintele francez a împlinit 48 de ani duminică
Justiţia rusă ordonă arestarea în lipsă a disidentului Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic al lui Vladimir Putin # Digi24.ro
O instanţă rusă a ordonat marţi arestarea în lipsă a şahistului şi disidentului Gari Kasparov, acuzat de justificarea terorismului, ca urmare a criticilor sale la adresa războiului din Ucraina.
Legea pensiilor private a trecut de votul final al Parlamentului. Bolnavii de cancer nu vor mai putea retrage banii integral # Digi24.ro
Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege al Guvernului privind plata pensiilor private, care prevede că beneficiarii pot încasa inițial doar 30% din bani, restul de 70% urmând să fie plătit eșalonat pe o perioadă de opt ani. A fost eliminată și excepția care le permitea bolnavilor oncologici să retragă integral sumele, după ce Curtea Constituțională a decis că prevederea este discriminatorie.
Trump a zburat de opt ori cu avionul lui Jeffrey Epstein, inclusiv cu o tânără de 20 de ani, potrivit unor noi documente # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a zburat de cel puţin opt ori cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein în avionul privat al acestuia în anii 1990, inclusiv o dată când a călătorit doar cu Epstein şi o tânără de 20 de ani. Acest lucru e indicat de un nou lot de mii de documente nepublicate anterior, pe care Departamentul de Justiţie al SUA le-a dezvăluit luni după-amiază, dar se pare că le-a şters ulterior, însă pe care Washington Post a reuşit să le descarce înainte ca acestea să devină indisponibile.
Moartea suspectă a Rodicăi Stănoiu: polițiștii fac percheziții la casa fostului ministru al Justiţiei. Ce vizează autoritățile # Digi24.ro
Poliţiştii din Ilfov fac, marţi, percheziţii la locuinţa Rodicăi Stănoiu, la o săptămână de la exhumarea cadavrului acesteia, în contextul unor suspiciuni privind împrejurările morţii fostului ministru al Justiţiei. Potrivit unor surse judiciare, citate de News.ro, percheziţiile vizează căutarea unor telefoane. Cercetările vizează presupuse infracţiuni de ucidere din culpă şi acces ilegal la un sistem informatic.
Radu Miruță modifică regulile pentru participarea la târgurile internaționale de turism: „Mulţi plecau la plimbare pe banii statului” # Digi24.ro
Ministrul Economiei Radu Miruță a anunțat, marți, că a propus modificarea criteriilor de participare la târgurile internaţionale de turism, motiv pentru care a modificat ordinul de ministru. El a adăugat că era asaltat de solicitări din industrie pentru a plăti participarea la târguri de turism, însă erau irosiți bani publici, în final, iarmulţi plecau la plimbare pe banii statului, pentru că mecanismul de selecţie era pe „ochi frumoşi”.
Poliția Capitalei a confiscat cinci tone de petarde într-un singur dosar. Percheziții în București și Călărași # Digi24.ro
Poliția Capitalei a anunțat marți, 23 decembrie, că a confiscat cinci tone de articole pirotehnice care urmau să fie vândute în București, dar și în țară. Două persoane au fost duse la audieri.
Maduro, replică ironică pentru Trump după noi amenințări privind Venezuela: I-ar merge mai bine dacă s-ar ocupa de problemele din SUA # Digi24.ro
Preşedintele venezuelean, Nicolas Maduro, a afirmat luni că omologului său american, Donald Trump, i-ar „merge mai bine în lume” dacă s-ar preocupa de gestionarea problemelor propriei ţări şi a criticat faptul că liderul de la Casa Albă dedică „70%” din discursul său Venezuelei.
Durerea asociată ciclului menstrual este frecvent percepută ca o experiență normală, dar nu trebuie banalizată. În anumite situații, intensitatea și persistența simptomelor pot indica afecțiuni care necesită evaluare medicală. Care sunt principalele cauze de dismenoree și de ce trebuie să ne adresăm medicului în astfel de situații aflăm de la Dr. Lorena Cojocaru, medic specialist obstetrică-ginecologie.
Autostrada Moldovei: sectorul Focșani - Adjud din A7 a fost deschis circulației. Șeful CNAIR a publicat imagini live # Digi24.ro
Sectorul de autostradă Focşani - Adjud, parte din Autostrada Moldovei,a fost deschis circulației publice, marți, a anunţat directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol. El a postat pe Facebook imagini live cu acea parte a autostrăzii Moldova, A7.
17 tone de deşeuri din Germania au fost oprite la intrarea în ţară, la Nădlac. Şoferul nu avea documente de import # Digi24.ro
Poliţişti de frontieră de la Nădlac şi comisari de mediu au interzis intrarea în România a unui automarfar încărcat cu aproximativ 17 tone de deşeuri amestecate, în condiţiile în care şoferul nu a putut prezenta documentele necesare importului, conform prevederilor legale în vigoare. Încărcătura provenea de la o societate comercială din Germania şi era destinată unei firme din România.
Partidul AUR e dispus să coopereze fără fuziuni cu partidele suveraniste, SOS și POT. „Depășim divergențele de dragul cauzei naționale” # Digi24.ro
Alianța pentru Unirea Românilor își anunță disponibilitate de a coopera cu forțele politice suveraniste reprezentate în Parlament, însă exclusiv din perspectiva obiectivelor asumate în Manifestul „Opoziție Totală – Opoziție Națională”. Diana Șoșoacă le-a cerut liderilor AUR și POT, George Simion și Anamaria Gavrilă, să facă o unificare a suveraniștilor într-un pol politic comun, iar POT a acceptat deja să se alieze.
HARTĂ Vremea rea cuprinde România: cod galben de viscol în jumătate de țară. Care sunt zonele afectate de ninsori, ger și vânt puternic # Digi24.ro
Meteorologii anunţă că, până vineri dimineaţă, se vor semnala precipitaţii mixte şi ninsori, în cea mai mare parte a ţării, în timp ce vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 45-55 kilometri pe oră. Totodată, 19 judeţe se vor afla sub cod galben de vânt puternic, ninsori viscolite, strat de zăpadă, polei. În Bucureşti, vremea va fi închisă, iar miercuri seară vor începe ninsorile.
Mesaj dur al medicilor, după ce creșterea tarifului per serviciu medical a fost amânată: „Vom fi obligați să lăsăm parafa jos” # Digi24.ro
Asociaţia Profesională a Medicilor de Ambulator (APMA) critică Guvernul pentru că, prin „Ordonanţa trenuleţ”, amână din nou creşterea punctului per serviciu medical în ambulatoriu. Medicii fac apel la medierea preşedintelui Nicuşor Dan, căruia îi transmit că „o ţară nu e o primărie unde amâni semnarea unui PUZ” şi că sectoare întregi din ţară nu mai funcţionează corect.
Pe măsură ce temperaturile scad și sezonul rece își face din ce în ce mai mult simțită prezența, organismul este supus unor provocări crescute. Expunerea la frig, schimbările bruște de temperatură și contactul cu factori virali frecvenți pot influența eficiența sistemului imunitar. În acest context, menținerea unui sistem imunitar puternic devine esențială, nu doar pentru prevenirea răcelilor sau gripelor, ci și pentru sprijinul organismului în perioadele solicitante sau stresante. În afară de obiceiurile sănătoase – alimentație echilibrată, somn adecvat și activitate fizică - suplimentele alimentare pot oferi sprijin la nevoie.
Capitala contrastelor: în București sunt și cele mai scumpe, și cele mai ieftine cartiere din țară. Prețul locuințelor în marile orașe # Digi24.ro
Cluj-Napoca este, pentru al zecelea an la rând, orașul cu cele mai mari prețuri medii la locuințe din țară. Dar cele mai scumpe cartiere sunt în București. Tot în București este, însă, și cel mai ieftin cartier din marile orașe.
Alertă în Kiev: rușii au lăsat din nou Ucraina în beznă, lovind infrastructura energetică. Polonia a ridicat de la sol avioane de luptă # Digi24.ro
Rusia a atacat infrastructura energetică a Kievului şi a întregii Ucraine marţi dimineaţa, declanşând întreruperi de urgenţă şi determinând Polonia, ţară membră a NATO, să ridice de la sol avioane de luptă pentru a-şi „proteja spaţiul aerian", la două zile după încheierea negocierilor de pace conduse de SUA la Miami, informează Reuters.
Surpriză pentru fanii Queen: o melodie necunoscută, cu vocea lui Freddie Mercury, făcută publică de Brian May # Digi24.ro
Chitaristul trupei Queen, Brian May, a dezvăluit luni o piesă inedită a legendarului grup britanic, care nu fusese inclusă pe al doilea album al trupei, în cadrul unei emisiuni la postul de radio Planet Rock.
Tragedie aviatică în Mexic: doi morți după prăbușirea unui avion militar aflat într-o misiune medicală # Digi24.ro
Cel puțin două persoane au murit în accidentul unui avion de mici dimensiuni al Marinei mexicane care efectua un transport medical spre statul american Texas, a anunțat, luni, Marina.
Alternativa pentru Germania, acuzată că strânge informații pentru Kremlin: tehnica întrebărilor parlamentare # Digi24.ro
Oponenții partidului Alternativa pentru Germania (AfD) acuză partidul că încearcă să divulge informații sensibile despre rutele de aprovizionare cu arme și apărarea împotriva dronelor. Politicianul german de extremă dreapta Ringo Mühlmann a manifestat un interes deosebit pentru divulgarea unor informații care, potrivit oponenților săi politici, ar putea fi de mare interes pentru serviciile secrete ruse, scrie Politico.
