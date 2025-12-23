Viața și pericolele ei
Ziarul Lumina, 24 decembrie 2025 01:20
Sfântul Vasile cel Mare, Epistole, Epistola 293 - Către Iulian, în Părinți și Scriitori Bisericești (2010), vol. 3, p. 462„La cei care-și schimbă ușor gândurile, e cu totul firesc ca viața să fie ea
„În vremea aceea, vorbind unii cu Iisus despre templu, că este împodobit cu pietre frumoase și cu podoabe, El a zis: Vor veni zile când, din cele ce vedeți, nu va rămâne piatră peste piatră care să nu se ris
Fraților, despre Melchisedec avem mult de vorbit, și lucruri grele de tâlcuit, de vreme ce v-ați făcut greoi la auzit. Căci voi, care de multă vreme s-ar fi cuvenit să fiți învățători, aveți iarăși
Sfânta Cuvioasa Muceniță Eugenia s-a născut la Roma, în anul 183, din părinţi păgâni, Filip şi Claudia, de neam ales. La porunca împăratului Comod (180-192) tatăl Sfintei a primit înalta dregătorie de
În contextul ceremoniilor solemne dedicate eroilor Revoluției Române din decembrie 1989, astăzi, 23 decembrie, la Monumentul Eroilor Jandarmi din cadrul Aeroportului Internațional „Henri Coandă” Otopeni, a
Preparatele tradiţionale specifice sărbătorilor pot fi consumate fără restricţii, dar cu moderație - este unul dintre sfaturile pe care medicii le dau românilor în această perioadă. „Sărbătorile
Bucureştenii au aprins sâmbătă candele și au ţinut un moment de reculegere în Piaţa Revoluţiei în memoria eroilor din decembrie '89. Conform primarului general, Ciprian Ciucu, numai în Bucureşti au murit
Aproape 1,76 milioane de salariaţi vor beneficia de majorarea salariului minim brut la 4.325 de lei, din iulie 2026, potrivit unui proiect de hotărâre, publicat de Ministerul Muncii, după ce s‑a ajuns la un acord
Patiserii vor scoate pe piaţă peste şapte milioane de cozonaci pentru sărbătorile de iarnă, însă preţurile vor fi cu 12% mai mari decât anul trecut, în contextul creşterii taxelor şi al majorării
Românii din afara ţării au transferat în România aproximativ 60 de miliarde de euro în perioada 2013 - prima jumătate a anului 2025, potrivit unei analize realizate de economistul Cristian Popa, membru al
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a primit în această seară, 22 decembrie, ultimele trei cete de colindători care au adus la Reședința Patriarhală, prin cântări tradiționale, vestea Nașterii Mântuitorului. Ca și în zilele precedente, Patriarhul României i-a întâmpinat în Salonul Sfinților Români din Reședința Patriarhală, lângă bradul împodobit, le-a ascultat colinda și i-a felicitat, oferindu-le la plecare daruri.
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a primit în seara zilei de luni, 22 decembrie, ultimele trei cete de colindători care au adus la Reședința Patriarhală, prin cântări
Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Păziţi-vă de oameni, pentru că îşi vor pune mâinile pe voi şi vă vor prigoni, dându-vă în sinagogi şi în temniţe, ducându-vă la împăraţi şi la dregători pentru
Sfântul Vasile cel Mare, Omilii la Hexaemeron, omilia a II-a, IV-V, în Părinți și Scriitori Bisericești (1986), vol. 17, pp. 90-91„Mă minunez, însă, cum nu se înspăimântă de ei înșiși acești
Fraților, să ne temem ca nu cumva, câtă vreme ni se lasă făgăduința să intrăm în odihna Lui, să pară că a rămas pe urmă cineva dintre voi. Pentru că și nouă ni s-a binevestit ca și acelora, dar
Aceşti 10 sfinţi au pătimit pentru credinţa în Hristos-Domnul în insula Creta, în vremea împărăţiei lui Deciu (251-253). Nu erau toţi din acelaşi loc, ci din mai multe părţi ale
Ignatie GrecuCOLINDPovățuiți de o steaCu lucire aparte,Magii au pornitDin țări de departe.Din Persia vecheCu daruri ei vinȘi cad la picioarePruncului divin.Steaua trimiteRaze
Astăzi, 23 decembrie, de la ora 18:00, Asociația Pro Vita Valea Plopului invită publicul la concertul „Colinde cu suflet”, care va avea loc la Sala „Luceafărul” a Teatrului „Elisabeta” din
Muzeul Național al Țăranului Român prezintă expoziția de pictură pe sticlă, instalație și obiect a Mariei Constantinescu, intitulată „Poveste fără sfârșit”. Expoziția reunește icoane pe sticlă, ma
Muzeul de Etnografie Brașov prezintă expoziția „De la lume adunate... și-napoi la lume date”, la Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului din Piața Sfatului. Această expoziție aduce în atenția publicului
Muzeul Hărților din Capitală prezintă expoziția „Zoom in. Zoom out. România în hărți”, care se doreşte a fi o incursiune în modul în care teritoriul românesc a fost perceput, reprezentat și
Biblioteca Metropolitană București - filiala „Cezar Petrescu” găzduieşte expoziția „Anotimpul Luminii”, care prezintă icoane realizate de meșterii Adrian Bițică și Romeo Hățiș, dar și peisaje se
Uneori nu înțelegem imediat nici cu inteligența, nici cu duhul nevoile aproapelui de mângâiere, tămăduire și bucurie. Dar mai ales nevoia de luminare în zbuciumul nedeslușit al întunericului lui. Atunci,
La final de an, vă invităm la tradiţionalul nostru concurs de enigmistică ortodoxă, dotat cu premii şi felicitări. Vă propunem un careu de cuvinte încrucişate. ORIZONTAL: 1) Primul
Deceniul ’50 al veacului al XX-lea a fost unul amarnic pentru români. Regimul sovietizat, sub ucaz moscovit, urmărea să ne scoată din albia în care cursese până atunci viața noastră. Ceea ce se dorea perfid ș
22 decembrie 1989, ora 12:06. De pe clădirea Comitetului Central al PCR decolează cu unele ezitări un elicopter Dauphin SA-365 care aterizase acolo nu cu mult înainte. În el se află cuplul Ceaușescu, iar
Crăciunul este ziua plină de lumină, în care sărbătorim Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos. Fiul lui Dumnezeu născut din veci din Tatăl Se naşte în timp din Preasfânta Fecioară Maria, pentru ca pe noi
Icoanele care împodobesc pereții bisericii de lemn a Parohiei Varlaam din comuna buzoiană Gura Teghii, cu hramurile „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” și „Intrarea Domnului în Ierusalim”,
În ziua de cinstire a Sfântului Sfinţit Mucenic Ignatie Teoforul, 20 decembrie, Biserica „Sfântul Cuvios Antonie cel Mare” şi „Sfântul Sfințit Mucenic Lucian, Episcopul Antiohiei” din localitatea Şerbeştii Vechi, judeţul Galaţi, a fost târnosită. Cu acest prilej, noul lăcaş de cult l-a primit ca ocrotitor spiritual şi pe Sfântul Apostol Andrei. Slujba de târnosire a fost săvârşită de către Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa ctitorilor şi a multor credincioşi din localitatea Şerbeştii Vechi, dar şi din alte localități învecinate, unii dintre ei îmbrăcaţi în costume tradiţionale româneşti, veniţi special pentru a participa la acest eveniment.
Printr-un mirabil concurs de împrejurări, am redescoperit în arhiva noastră dedicată Rugului Aprins o conferință ținută de Sfântul Cuvios Sofian, chiar la Mănăstirea Antim, datată 8 februarie 1948. Este
Cum putem trăi în inima noastră marea sărbătoare a Nașterii lui Hristos? „Făcându-I loc în inimă. După cum în Betleem «nu era loc la han», așa și în noi pot fi înghesuite griji, resentimente, stres
În urma apariției materialului de presă intitulat „Cumpăna Preafericitului, profit sau nonprofit”, publicat pe site-ul săfielumină.ro, Patriarhia Română aduce următoarele precizări cu referire directă la
Pentru a dărui oamenilor iertarea păcatelor şi viaţa eternă cerească, Fiul veşnic al lui Dumnezeu, Iisus Hristos, coboară din cer, Se zămisleşte, prin lucrarea Duhului Sfânt, din Fecioara Maria şi Se naşte
Eroii și luptătorii din decembrie 1989 au fost comemorați luni dimineață, 22 decembrie, și la Iași. Oficialitățile locale, dimpreună cu militarii Garnizoanei Iași, au organizat un ceremonial dedicat
Evenimentele legate de proclamarea canonizării noilor sfinți români mărturisitori din secolul al XX‑lea au pricinuit multă bucurie în rândul clerului, monahilor și credincioșilor Bisericii noastre. Îndeosebi
În perioada 13‑21 decembrie 2025, odată cu apropierea praznicului Nașterii Domnului, Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, a desfășurat mai multe vizite pastorale în
În seara zilei de sâmbătă, 20 decembrie, bucuria sărbătorii Nașterii Domnului a fost trăită și de rezidenții Centrului de îngrijire pentru persoane vârstnice Luxab din București, care au participat la cea
La Biserica „Așezămintele Brâncovenești - Domnița Bălașa”, Paraclis Patriarhal, din București, a avut loc duminică seara, 21 decembrie, tradiționalul concert de colinde „Legănelul lui Iisus”, aflat la
Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, a fost distins joi, 18 decembrie 2025, cu Marele Premiu „Bucovina”, oferit de Societatea Scriitorilor Bucovineni.
Corul de copii și tineret „Symbol - Jean Lupu” al Patriarhiei Române, dirijat de conf. univ. dr. Luminița Guțanu Stoian, a susținut sâmbătă, 20 decembrie, un concert de colinde, intitulat „Din înaltul
Cu câteva zile înainte de sfintele sărbători ale Nașterii Domnului, Parohia Iosefin din Timișoara și Fundația „Preot Ioan Olariu” au împletit grija față de semeni cu bucuria colindului tradițional
Comunitatea Parohiei Andronache din Protoieria Sector 2 Capitală a trăit cu emoție duhovnicească perioada premergătoare marelui praznic al Nașterii Domnului. Astfel, bucuria adusă de colindul sfânt și bun,
Voluntari ai Asociației „Studenți pentru viață” au adus bucuria colindelor în mai multe instituții din Capitala României, în cadrul proiectului „Sărbători pentru toți”, ajuns anul acesta la cea de‑a
Când am început cursurile Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamț, într‑o perioadă deloc îngăduitoare pentru Biserică, pentru slujitorii ei și pentru învățământul teologic, am remarcat la unul
La Mănăstirea Pantocrator din localitatea Drăgănești‑Vlașca, județul Teleorman, a avut loc sâmbătă, 20 decembrie, cea de‑a treia ediție a concertului de muzică bizantină „Plecarea Magilor”.
De sărbătoarea Sfântului Ignatie Teoforul, 20 decembrie, sute de persoane au participat la „Alaiul colindătorilor”, eveniment organizat anual în Caransebeș, județul Caraș‑Severin. Spectacolul de colinde
Duminică, 21 decembrie, la Parohia „Învierea Domnului” din municipiul Bacău a avut loc cea de‑a treia ediție a concertului de colinde „Iisus, bine‑ai venit!”, eveniment organizat în contextul
Obștea Mănăstirii Cetățuia din municipiul Iași s‑a rugat duminică, 21 decembrie, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. În cuvântul său adresat monahilor și
La 36 de ani de la evenimentele care au dus la prăbușirea regimului totalitar comunist, slujitori ai Bisericii, oficialități militare și civile, reprezentanți ai asociațiilor de revoluționari și diverși
La Catedrala Patriarhală din București a fost săvârșită astăzi, 22 decembrie 2025, o slujbă de pomenire a eroilor care s-au jertfit în urmă cu 36 de ani, în zilele sângeroase ale Revoluției din 1989, pentru
