Luca 21, 5-8, 10-11, 20-24

17:40

În ziua de cinstire a Sfântului Sfinţit Mucenic Ignatie Teoforul, 20 decembrie, Biserica „Sfântul Cuvios Antonie cel Mare” şi „Sfântul Sfințit Mucenic Lucian, Episcopul Antiohiei” din localitatea Şerbeştii Vechi, judeţul Galaţi, a fost târnosită. Cu acest prilej, noul lăcaş de cult l-a primit ca ocrotitor spiritual şi pe Sfântul Apostol Andrei. Slujba de târnosire a fost săvârşită de către Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa ctitorilor şi a multor credincioşi din localitatea Şerbeştii Vechi, dar şi din alte localități învecinate, unii dintre ei îmbrăcaţi în costume tradiţionale româneşti, veniţi special pentru a participa la acest eveniment.