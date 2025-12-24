Electrocasnicele obișnuite emit particule nocive în cantități uriașe. Care este cel mai periculos aparat

11:20

FCSB ar putea finaliza marți al doilea transfer din această iarnă. Roș-albaștrii au anunțat că astăzi vor negocia cu fundașul stânga Kevin Ciubotaru de la Hermannstadt. „Marți o să vorbim. O să vedem. Din punctul meu de vedere noi suntem acoperiți acolo. Gigi este cel care hotărăște. Dacă aș lua eu decizia, nu aș mai … The post Zi decisivă la FCSB: Negocieri finale pentru al doilea transfer al iernii appeared first on spotmedia.ro.