Porcul nu este dușmanul siluetei, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: tobă, lebăr sau caltaboș?! ”Un trio obligatoriu în meniul de sărbători”
Cancan.ro, 24 decembrie 2025 05:50
Demonizate ani la rând, preparatele tradiționale din carne de porc își cer dreptul la reabilitare. Pornind de la observația Mihaelei Bilic, descoperim că toba, lebărul și caltaboșul nu sunt doar simboluri ale mesei de Crăciun, […]
• • •
Acum 5 minute
06:20
Suntem în Ajunul Crăciunului, iar liniștea prilejuită de această sărbătoare vine ca o ocazie perfectă pentru a viziona producții dedicate Crăciunului. Iar dacă „Singur acasă” este deja un clasic al acestei sărbători, există și alte […]
Acum 15 minute
06:10
Horoscop chinezesc 24 decembrie 2025. Cocoșul va fi în centrul atenție și va beneficia de o claritate mentală rară # Cancan.ro
Horoscop chinezesc 24 decembrie 2025. Ziua de azi îl pune pe Cocoș în centrul atenției, fie că își dorește sau nu. Are o claritate mentală rară și o nevoie puternică de a spune lucrurilor pe […]
Acum 30 minute
06:00
Se apropie Crăciunul, iar vedetele au deja listele pline de planuri, dorințe și vise care mai de care mai interesante. Chiar dacă își permit multe și nu duc lipsă de nimic, iată că Moș Crăciun […]
Acum o oră
05:50
Fața ți se înroșește tot mai des? Medicii explică ce se întâmplă cu pielea ta pe măsură ce îmbătrânești # Cancan.ro
Roșeață persistentă, bufeuri bruște și coșuri care apar „din senin” — pentru multe persoane, cuperoza devine mai agresivă după 40 de ani. Medicii explică de ce se întâmplă acest lucru și cum poate fi ținută […]
05:50
05:40
Prognoza meteo pentru miercuri, 24 decembrie 2025. Cum va fi vremea în toată țara în Ajunul Crăciunului # Cancan.ro
Ajunul Crăciunului aduce o Românie împărțită între vestul și litoralul relativ mai blânde, dar umede, și estul țării, unde răcirea este mai accentuată și apar episoade de ninsoare. În sud, inclusiv în București, combinația de […]
Acum 6 ore
01:00
Papa Leon al XIV-lea folosește uneori o cunoscută aplicație de învățare a limbilor străine pentru a-și perfecționa cunoștințele de germană atunci când nu poate dormi noaptea, potrivit unei agenții de știri italiene. La Repubblica a […]
00:40
De la colaci și mere la boxă și YouTube. Cum arată colindatul în 2025, de la sat la urban și la satul global # Cancan.ro
De la colaci și mere primite cu zâmbetul pe buze, la boxe urlătoare și playlisturi de pe YouTube, colindatul a parcurs un drum lung și zbuciumat. Tradiție de sat, ritual urban, spectacol tolerat de comunism […]
Acum 8 ore
00:20
Horoscop 24 decembrie 2025. Află zodiile care sunt testate de univers chiar înainte de Sărbători, dar și previziunile pentru restul nativilor! Berbec (21 martie – 19 aprilie) Sănătate. Ai multă energie, dar corpul cere pauze […]
23 decembrie 2025
23:50
Denisa și Iancu Sterp au devenit părinți cu 2 zile înainte de Crăciun! Prima imagine cu fiul lor # Cancan.ro
Denisa Cotolan și Iancu Sterp trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor, după ce au devenit părinți pentru prima dată. Tânăra a născut în urmă cu puțin timp, iar proaspeții părinți se […]
23:50
Florin Prunea a comis-o la „Desafio: Aventura” de la PRO TV! Iubita lui sigur se va enerva: „Dacă te prind… Rup, rup tot!” # Cancan.ro
Florin Prunea revine în prim-planul atenției publice odată cu intrarea sa într-un nou reality-show de amploare pregătit de PRO TV, însă apariția sa nu este lipsită de controverse. Fostul portar al echipei naționale este unul […]
23:50
Crăciunul s-a transformat în tragedie pentru creatoarea de modă: „O suferință pe care n-o poți descrie în cuvinte” # Cancan.ro
Pentru Eli Lăslean, Crăciunul nu a însemnat mereu lumină și bucurie. Celebrul designer vestimentar vorbește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre cel mai dureros moment din viața sa, despre pierderi, dezamăgiri, dar și despre emoția care […]
23:40
Pentru Brad Caleb Kane, co-showrunnerul serialului HBO Welcome to Derry, horrorul nu este un gen de consum rapid, ci o experiență colectivă, viscerală, aproape ritualică. Crescut în anii ’80, într-o perioadă în care filmele slasher […]
23:30
Scrisoarea emoționantă a lui Ioan Costel, băiețelul care i-a cerut zacuscă și „suc cu bule” lui Moș Crăciun # Cancan.ro
În prag de sărbători, când gândul tuturor se îndreaptă spre daruri și bucurii, o scrisoare simplă a reușit să atragă atenția și să stârnească emoție. Scrisă cu sinceritate și fără așteptări mari, mesajul unui copil […]
23:30
Crăciun cu emoții pentru Toto Dumitrescu! Vestea care îl poate trimite iar în închisoare # Cancan.ro
Pe 17 septembrie, numele lui Toto Dumitrescu, fiul fostului mare fotbalist Ilie Dumitrescu, ajungea din nou pe buzele tuturor, însă nu pentru un rol sau o premieră, ci pentru un episod care i-a dat viața […]
23:20
Papuci, blană și un elev repetent: când Mădălina Dorobanțu l-a scos pe Matei Stratan la plimbare prin Casa Poporului # Cancan.ro
Au fost împreună, au bifat bani, relații și apariții publice care n-au putut fi ignorate, iar fotografia de față rămâne una dintre cele mai grăitoare dovezi. Mădălina Dorobanțu și Matei Stratan, surprinși acum 20 de […]
23:10
După „jihadul” din online, vine contraatacul fostei soții: „Lupt cu oricine și-ar permite să deranjeze liniștea familiei mele” # Cancan.ro
După ce CANCAN a dezvăluit culisele unui scandal care zguduie una dintre cele mai profitabile industrii din România, Alina Știrbu, fosta fondatoare a unia dintre cele mai mari studiouri de videochat din România, primește o […]
23:10
Tradiții și obiceiuri în Ajunul Crăciunului. Ce aliment este musai să ții sub masă la cina de pe 24 decembrie # Cancan.ro
Ajunul Crăciunului ocupă un loc aparte în viața satului românesc, fiind mai mult decât o simplă zi din calendar. Este un prag simbolic între vechi și nou, între muncile anului care se încheie și speranțele […]
23:00
Bradley Cooper și Gigi Hadid s-au logodit. Când va avea loc nunta celor două vedete internaționale # Cancan.ro
Actorul american Bradley Cooper și modelul Gigi Hadid s-ar fi logodit și chiar ar fi stabilit data nunții, scrie presa internațională. Sâmbătă, cei doi păreau mai îndrăgostiți ca niciodată în timp ce se țineau de […]
22:50
Kitty Cepraga, spaima apelor acum 20 de ani! Rochia-care-curge, egretă la purtător și palmierii din cap care au speriat bulevardul # Cancan.ro
CANCAN.ro a scotocit prin arhivă și a găsit o poză cu fostul Vj MTV de acum 20 de ani. Când moda se întâlnește cu Delta Dunării, iar poșeta devine o buclă de rochie plină cu […]
22:50
Vacanța în care Codin Maticiuc nu vrea să mai meargă, deși abia în ajun de Crăciun decolează: „Deci e prima și ultima oară!” # Cancan.ro
Codin Maticiuc are planuri speciale pentru Crăciunul din acest an, pe care îl va petrece alături de familia sa într-un loc de poveste: Laponia. Căsătorit cu Ana Pandeli și tată a trei copii, omul de […]
Acum 12 ore
22:20
Primele informații neoficiale de la Survivor 2026 încep să apară, iar detaliile scurse din culisele producției conturează o imagine mult mai dură decât ceea ce publicul a văzut până acum. Cu doar o zi înainte […]
22:20
Adevărul despre pozele compromițătoare în care apare Donald Trump cu fetele lui Jeffrey Epstein! „Au fost transmise FBI-ului” # Cancan.ro
Departamentul american de Justiție (DoJ) a publicat o nouă serie de documente legate de dosarul Jeffrey Epstein, iar printre aceste documente se numără și unele care fac referire la președintele Donald Trump. Deși este obligat […]
22:20
Bella Santiago, prima reacție după ce soțul ei a plecat de acasă chiar înainte de Sărbători: „Mi-e dor de el cum nu am mai simțit niciodată” # Cancan.ro
Nicu Grigore, Talent Manager în vârstă de 37 de ani, va fi unul dintre Războinicii de la Survivor. Acesta este hotărât să-și testeze limitele în timpul competiției, având un trecut solid în sport și își […]
21:30
Dacă ai nevoie de un moment de relaxare și voie bună, înainte de Crăciun, nimic nu se compară cu un râs sănătos. Bancurile de mai jos sunt perfecte pentru o seară relacantă, unde vei […]
21:20
Cum reușește Sanda Ladoși să aibă o siluetă de invidiat la 55 de ani! Care sunt secretele ei # Cancan.ro
La 55 de ani, multe persoane se luptă să-și mențină energia și silueta, însă Sanda Ladoși demonstrează că disciplina și stilul de viață echilibrat fac minuni. Cântăreața impresionează prin formele sale vitalitatea de invidiat. Care […]
21:10
Test de personalitate | Alege o cutie de cadouri și noi îți vom spune cine ești, cu adevărat # Cancan.ro
Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit! Îți prezentăm un test de personalitate care va spune multe despre tine. Află detalii în rândurile următoare! Testele de personalitate pot fi o […]
20:40
Vila Rodicăi Stănoiu ar fi fost jefuită! Ce obiecte lipsesc din averea fostei ministre a Justiției, după ce a fost amplu percheziționată # Cancan.ro
Autoritățile din Ilfov au desfășurat astăzi percheziții la vila din Pipera a fostei ministre a Justiției, Rodica Stănoiu, în cadrul unei anchete legate de moartea acesteia și de presupusa dispariție a unor bunuri de valoare. […]
20:30
Cum circulă STB în București de la 24 decembrie 2025. Modificarea majoră anunțată de autorități # Cancan.ro
Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Societatea de Transport București a anunțat modificări importante atât în ceea ce privește programul de circulație de Crăciun, cât și modul de operare al unor mijloace de transport. În contextul […]
20:10
Cum încearcă Vlad Pascu să scape de pedeapsa de 10 ani cu executare! S-a dus direct la CEDO și dă vina pe… jurnaliști! # Cancan.ro
Vlad Pascu continuă să conteste condamnarea definitivă de 10 ani de închisoare primită în urma tragediei de la 2 Mai, în care doi tineri și-au pierdut viața. Deși sentința este definitivă, acesta a decis să […]
20:00
Descoperire macabră într-un hotel de lux din Dubai. Anastasia nu a avut nicio scăpare de furia iubitului: cum s-a răzbunat pe ea # Cancan.ro
O tânără însoțitoare de zbor, Anastasia, în vârstă de 25 de ani, a fost găsită fără viață într-o cameră de hotel de lux, după ce fusese înjunghiată de multiple ori. Incidentul a avut loc între […]
19:30
Salariu de aproape 12.000 de lei în mână, în România. Cine sunt românii norocoși care nu au griji de sărbători # Cancan.ro
Institutul Național de Statistică (INS) a publicat, vineri, datele privind câștigul salarial mediu în luna octombrie 2025, evidențiind o creștere a salariului mediu net la nivel național. Potrivit INS, în octombrie 2025, salariul mediu net […]
19:20
Irina Columbeanu și Monica Gabor petrec de sărbători în mare lux! Cum au fost surprinse cu 2 zile înainte de Crăciun # Cancan.ro
Irina Columbeanu a atras atenția în mediul online după ce a apărut în imagini recente purtând un accesoriu extrem de valoros, detaliu care nu a trecut neobservat de urmăritori. Tânăra este tot mai activă pe […]
19:20
Ce a pățit Daniel Pavel în timpul filmărilor din Bangkok pentru „Desafio: Aventura” de la PRO TV: „Impactul a fost puternic” # Cancan.ro
Daniel Pavel dă detalii despre cel mai incitant show la cârma căruia se află: „Desafio: Aventura”, care fi difuzat începând cu data de 5 ianuarie 2026 la PRO TV. Prezentatorul recunoaște că Thailanda, locul în […]
19:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 24 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul: prof. univ. dr. Dan Dungaciu # Cancan.ro
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist și sociolog. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
19:00
Ce rețetă de sărmăluțe va găti Denise Rifai de Crăciun. Sunt inedite și atipice sărbătorilor: „Un fel de fusion # Cancan.ro
Denise Rifai are planuri mari pentru sărbătorile din acest an. Prezentatoarea emisiunii „40 de întrebări” și-a propus să intre în bucătărie și să gătească preparate tradiționale. Denise Rifai recunoaște că îi place să diversifice și […]
18:50
Ce program are Carrefour de Crăciun 2025. Când sunt deschise magazinele și la ce interval orar poți cumpăra alimente # Cancan.ro
Carrefour România a anunțat modificări ale programului de funcționare pentru perioada Crăciunului. Toate formatele de magazine din rețeaua Carrefour o să funcționeze după un program diferit. Iată când sunt deschise magazinele și la ce interval […]
18:50
Tragedie în lumea politică! A încetat din viață Aurel Bondrescu, primarul legendar al Dobrunului # Cancan.ro
Aurel Bondrescu, fostul primar al comunei Dobrun, a decedat în seara zilei de luni, 22 decembrie 2025. Bondrescu, care urma să împlinească 79 de ani în luna martie a anului viitor, s-a stins pe patul […]
18:20
Cine va difuza CM 2026, de fapt! Antena 1, mutare de ultimă oră după achiziția colosală de 30 de milioane de euro # Cancan.ro
Antena 1 analizează posibilitatea de a sublicenția o parte dintre meciurile Campionatului Mondial din 2026, turneu pentru care televiziunea a achiziționat drepturile de difuzare în România. TVR este televiziunea aflată în pole-position pentru a prelua […]
18:20
O nouă taxă apare din 2026! PMB a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre prin care propune instituirea unei taxe speciale pentru promovarea turistică a Capitalei. Potrivit documentului, taxa ar urma să fie […]
18:20
Norocul nu vine întotdeauna cu semne clare, dar uneori Universul pare să trimită indicii subtile celor care știu să le observe. În perioada următoare, astrele favorizează patru zodii care pot avea parte de șanse neașteptate, […]
18:20
Este sau nu sănătos să consumăm slănină la masa de Crăciun? Nutriționista Mihaela Bilic ne lămurește: „Iată o analiză concretă” # Cancan.ro
Medicul nutriționist Mihaela Bilic readuce în discuție, înaintea sărbătorilor de iarnă, un aliment tradițional românesc adesea privit cu suspiciune: slănina. Într-un context în care mesele festive sunt asociate frecvent cu excese alimentare și vinovăție, specialistul […]
18:10
Jennifer Lopez și Ben Affleck, din nou împreună înainte de Crăciun! Au fost surprinși la cumpărături # Cancan.ro
Jennifer Lopez și Ben Affleck au mers împreună într-o mică plimbare de sărbători alături de fiul lui Affleck, Samuel, la mai puțin de doi ani de la despărțire. Vestea i-a surprins pe unii dintre fanii […]
18:00
Party de Crăciun la Palatul Cotroceni: Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au primit colindători și cadouri, iar președintele s-a pozat imediat cu ele # Cancan.ro
După ce și-a încheiat turneul european, Nicușor Dan s-a întors în România și a pregătit și Palatul Cotroceni de sărbătoare. Președintele și Mirabela Grădinaru au făcut party de Crăciun la Palatul Cotroceni. Au primit colindători […]
17:40
Ce a apărut la mormântul Ilenei Ciuculete, înainte de Crăciun? Detaliul care nu a putut trece neobservat # Cancan.ro
CANCAN.RO a ajuns la mormântul Ilenei Ciuculete din cimitirul Străulești. Am găsit mai mult decât o cruce și câteva flori. Am găsit liniște, ordine și un semn discret, dar puternic, că rănile care au făcut […]
17:30
Pleacă sau nu Răzvan Simion de la Neatza?! Prezentatorul de la Antena 1 a fost categoric: „Nu știi dacă ești bun sau nu” # Cancan.ro
„Netza cu Răzvan și Dani” va împlini 18 ani de existență la Antena 1 în luna februarie. Răzvan Simion se mândrește cu o carieră în televiziune de peste două decenii, de când este în fața […]
17:30
De ce sărbătorim Crăciunul pe 25 decembrie? Puțini români mai știu de ce a fost aleasă această zi # Cancan.ro
Crăciunul rămăne o sărbătoare cu multe semnificații pentru creștini. Puțini dintre noi știu însă de ce a fost aleasă ziua de 25 decembrie pentru a marca nașterea lui Iisus Hristos. Întrucât Biblia nu numește o […]
Acum 24 ore
17:10
Primele imagini dureroase de la înmormântarea Mălinei Guler. Ce scrie pe sicriul tinerei? Zeco de oameni au condus-o pe ultimul drum # Cancan.ro
Moartea Mălinei Guler, o tânără în vârstă de 27 de ani din Oradea, a lăsat în urmă un val profund de durere și emoție, atât în rândul familiei și apropiaților, cât și în comunitatea locală […]
17:00
Reacția înduioșătoare a unei bătrâne care vede rafturile pline în supermarket. Prețurile mici au făcut-o să plângă! „Merită tot” # Cancan.ro
O întâmplare aparent banală a reușit să emoționeze internetul până la lacrimi. O bătrânică a devenit, fără să vrea, protagonista unui moment care a atins inimile a milioane de oameni din întreaga lume. Reacția ei […]
16:50
Amenzi de până la 6.000 de lei pentru românii care fac asta în apartamentele lor. La ce trebuie să fie atenți # Cancan.ro
Românii care se distrează zgomotos de Crăciun sau de Revelion s-ar putea alege cu amenzi usturătoare. Ei ar putea ajunge să plătească până la 6.000 de lei dacă organizează petreceri! În această perioadă, românii care […]
