Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache
Cancan.ro, 24 decembrie 2025 14:50
Gândul şi Descoperă. ro prezintă cele mai incitante momente ale serialului Ion Iliescu – Istoria neştiută, un proiect in parteneriat cu istoricului Lavinia Betea. Urmăriți miercuri, 24 decembrie, de la ora 15:00, prima parte a […]
Acum o oră
14:50
Bucurie mare în familia lui Mugur Mihăescu! E însărcinată: ”Cel mai frumos cadou de Crăciun” # Cancan.ro
Bucurie mare în familia lui Mugur Mihăescu, chiar înainte de Crăciun! Actorul va deveni bunic pentru prima dată: fiica lui este însărcinată. Ivona a postat primele fotografii și a organizat petrecerea de gender reveal. Toate […]
14:50
14:40
Cum să mănânci ce poftești de Crăciun, fără să te îngrași. Cori Grămescu îți spune toate secretele # Cancan.ro
Cori Grămescu explică, într-un interviu pentru CANCAN.RO, cum poți să te bucuri de masa de Crăciun fără teama kilogramelor în plus. De la sarmale și friptură de porc, la cozonac și alcool, nutriționistul ne învață […]
Acum 2 ore
14:20
Ce a putut să-i spună chatbotul AI al lui Elon Musk unui copil de 10 ani. O prezentatoare TV face acuzații grave! # Cancan.ro
Un caz șocant a făcut înconjurul internetului. O femeie din Toronto a lansat acuzații grave la adresa unei versiuni a inteligenței artificiale lansate de Elon Musk. Toate detaliile în articol. Inteligența artificială este nelipsită […]
14:00
(P) 7 Moduri În Care Zâmbetul Îți Schimbă Corpul: Nutriție, Oase, Psihologie și Performanță” # Cancan.ro
În ultimii ani, tot mai multe studii au arătat că sănătatea orală este mult mai mult decât o problemă estetică. Modul în care zâmbim, felul în care mușcăm și starea țesuturilor orale influențează digestia, postura, […]
Acum 4 ore
13:30
Cum reușește Iulia Vântur să aibă o siluetă de invidiat la 45 de ani! Ce bea în fiecare dimineață, pe stomacul gol # Cancan.ro
Iulia Vântur se bucură de o existență plină de strălucire în India, țara în care s-a stabilit de mai mulți ani. Partenera celebrului actor Salman Khan are parte de un succes notabil și apare constant […]
13:10
Ajunul Crăciunului este o zi foarte specială din punct de vedere spiritual, astfel că lucrurile pe care le facem astăzi sunt foarte importante și ne pot influența anul următor. Toate tradițiile și obiceiurile din Ajun le găsești […]
13:00
Reset major pe zona de late night show! Dan Capatos se alătură grupului Arcmedia și lansează o nouă emisiune împreună cu CANCAN # Cancan.ro
Anunț de ultim moment în zona de monden a online-ului românesc. Dan Capatos, regele late-night-show-ului românesc, a decis să se alăture grupului Arcmedia, în cadrul CANCAN.RO. Format recent, conglomeratul digital Arcmedia își consolidează poziția de […]
12:50
Doliu în lumea fotbalului! A murit la doar 34 de ani după ce a căzut de la 70 de metri, din telescaun # Cancan.ro
Fostul fotbalist german Sebastian Hertner și-a pierdut viața sâmbăta trecută, la doar 34 de ani, în Muntenegru, în urma unui grav accident de telescaun. Tragedia s-a produs în stațiunea de schi Savin Kuk, situată în […]
12:30
Nicoleta Luciu și-a păstrat întotdeauna familia departe de viața publică și a preferat discreția în ceea ce îi privește pe cei dragi ei. Vedeta a luat decizia de a renunța la carieră și a se […]
12:00
Ce cadouri nu au voie să primească cei 3 copii ai Prințului William și ai lui Kate Middleton de Crăciun. Regula impusă de Familia Regală # Cancan.ro
Oamenii vor să își arate aprecierea față de familia Regală în fiecare an, așa că le oferă cadouri copiilor Prințului William și ai Prințesei Kate. Ei bine, aceștia trebuie să respecte niște reguli clare atunci […]
12:00
Tragedie în Ajunul Crăciunului! O femeie din Argeș a murit într-un accident rutier cumplit după ce urcase în mașină, la ocazie # Cancan.ro
Un grav accident rutier s-a produs miercuri dimineață, în localitatea Lunca Corbului, județul Argeș, pe Drumul Național 65. O mașină în care se aflau cinci persoane a părăsit carosabilul și s-a izbit violent de un […]
Acum 6 ore
11:30
Decizie controversată a instanței: Șoferul din Berceni care a lovit mortal o mamă și i-a rănit grav fetița de 2 ani va ajunge acasă de sărbători! |EXCLUSIV # Cancan.ro
Pe 13 octombrie, o mamă a murit și fetița ei de doi ani a ajuns în stare gravă la spital, după ce au fost lovite pe o trecere de pietoni din Sectorul 4 al Capitalei. […]
11:20
Au trecut aproape doi ani de când Gabi Stângău s-a stins din viață, iar durerea este neschimbată pentru soție și familie. Aceștia au vrut să îl viziteze pe regretatul violonist înainte de Sărbători și au uimit pe toată […]
11:10
Cornel Dinu, unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai fotbalului românesc, a vorbit recent despre pensia pe care o primește de la stat. Fostul mare jucător al lui Dinamo București, cunoscut sub supranumele de „Procurorul”, […]
11:10
Sărbătorile ne adună mai aproape unii de alții. Iarna nu aduce doar zăpadă, ci și o liniște specială, ca o pauză binevenită după agitația de peste an. În această perioadă, timpul pare să curgă altfel. […]
10:50
Zodia care primește o moștenire în Ajunul Crăciunului. Câștig financiar pentru acești nativi, pe 24 decembrie 2025 # Cancan.ro
Crăciunul vine cu o surpriză mare pentru o zodie. Acest nativ al zodiacului va avea parte de un câștig chiar astăzi, în Ajun, într-un moment perfect pentru a-i lumina Sărbătorile. Acesta este favorizat de Univers în […]
10:20
Plutonierul major Mirel Tulitu a murit într-un accident rutier cumplit. 3 fetițe au rămas acum orfane de tată # Cancan.ro
Un accident rutier extrem de grav s-a produs luni dimineață pe autostrada M1 din Ungaria, pe direcția către Budapesta, în apropiere de localitatea Bőny. Două persoane au murit pe loc: un polițist maghiar și plutonierul […]
09:40
Câștigi prea puțin? Ce salariu ar trebui să ai, de fapt, în funcție de job și de orașul în care locuiești. Tabel complet pentru România # Cancan.ro
În 2025, piața muncii din România arată diferențe sesizabile între oraşele ţării. Dacă te întrebi de ce salariul tău nu se potrivește cu munca pe care o faci, răspunsul e simplu: ai prost negociat sau […]
Acum 8 ore
08:50
Cel mai tare test psihologic de Ajun | Alege unul dintre cei 3 brazi și îți vom spune cine ești, de fapt # Cancan.ro
Ajunul Crăciunului este momentul în care fiecare detaliu capătă o semnificație aparte. CANCAN.RO îți propune un test de personalitate inedit, bazat pe alegerea bradului de Crăciun. Stilul pe care îl preferi nu este doar o […]
08:40
Ajunul Crăciunului nu se trăiește doar lângă brad și cozonaci, ci și în fața televizorului, acolo unde posturile au scos artileria grea pentru seara de 24 decembrie. Filme care-ți încălzesc sufletul, ediții speciale care-ți aduc […]
08:30
Armata ucraineană a confirmat marți retragerea din orașul Siversk, situat în estul țării, ca urmare a intensificării atacurilor lansate de forțele ruse. Moscova revendicase cucerirea localității încă din 11 decembrie, însă Kievul a recunoscut oficial […]
08:20
Programul complet al evenimentelor din Ajunul Crăciunului. Ce concerte sunt pe 24 decembrie 2025 # Cancan.ro
Crăciunul aduce anul acesta o serie amplă de evenimente, concerte și activități dedicate tuturor vârstelor în târgurile tematice organizate de UNTOLD în București și Cluj-Napoca. Atât în Ajun, cât și în zilele de 25 și […]
08:10
Cum faci jumări de porc crocante la exterior și moi la interior pentru masa de Crăciun. Secretul rețetei bunicilor de la țară # Cancan.ro
Pregătirile preparatelor tradiționale pentru masa festivă de Crăciun sunt în plină desfășurare. În majoritatea gospodăriilor din țară, sacrificarea porcului este un obicei la care – cel mai probabil – nu se va renunța niciodată. Ca […]
08:00
Încă o lovitură pentru Prințul Andrew. Ce au decis autoritățile în privința fratelui Regelui Charles # Cancan.ro
Autoritățile au decis retragerea permisului de port-armă deținut de Andrew Mountbatten-Windsor, fratele Regelui Charles al Marii Britanii, aceasta fiind cea mai recentă umilință prin care trece fostul membru al Familiei Regale britanice. Fostul Duce de […]
07:50
Horoscop chinezesc 24 decembrie 2025. Cocoșul va fi în centrul atenției și va beneficia de o claritate mentală rară # Cancan.ro
Horoscop chinezesc 24 decembrie 2025. Ziua de azi îl pune pe Cocoș în centrul atenției, fie că își dorește sau nu. Are o claritate mentală rară și o nevoie puternică de a spune lucrurilor pe […]
07:40
Cum faci jumări de porc crocante la exterior și moi la interior pentru masa Crăciun. Secretul rețetei bunicilor de la țară # Cancan.ro
Acum 12 ore
07:30
Cât costă 1 kilogram de tobă de porc acum, chiar înainte de Crăciun, în supermarketurile Kaufland din București # Cancan.ro
Pe măsură ce se apropie Crăciunul, mesele românilor se pregătesc cu preparatele tradiționale care dau gust sărbătorilor. Printre acestea, toba de porc rămâne un produs nelipsit, iar supermarketurile din București sunt pline de clienți care […]
07:20
Dragi cititori, CANCAN.RO v-a pregătit și astăzi un banc savuros! Cu siguranță, vă va aduce zâmbetul pe buze în Ajunul Crăciunului. În seara de Ajun, Bulă, mergând ostenit către casă, se întâlneşte cu Moş Crăciun. […]
07:10
Horoscop rune 24 decembrie 2025. Runele, vechile simboluri ale înțelepciunii nordice, dezvăluie în fiecare zi energii subtile care ne pot influența deciziile, starea interioară și drumul personal. Mesajele lor nu sunt predicții absolute, ci ghidări […]
07:00
Am aflat cu cine petrece Andreea Mantea sărbătorile: „Sunt recunoscătoare pentru că suntem împreună” # Cancan.ro
Andreea Mantea intră în spiritul sărbătorilor mai emoționată ca niciodată! Prezentatoarea TV a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre planurile ei de Crăciun, tradițiile la care nu renunță niciodată și persoanele cu care își va […]
06:50
Calendar Ortodox 24 decembrie 2025. Sfânta Muceniță Eugenia și rugăciunea care te scapă de necazuri în Ajunul Crăciunului # Cancan.ro
În fiecare zi, CANCAN.RO îți aduce cele mai importante sărbători din calendarul ortodox, pilda cu tâlc care îți așază gândurile și rugăciunea zilei care te însoțește în drumul tău. Un ritual scurt, dar profund, menit […]
06:40
Cartea de Tarot a zilei de 24 decembrie 2025. Puterea interioară ne ghidează astăzi către curaj, echilibru și încredere în sine # Cancan.ro
Astăzi, Tarotul ne vorbește despre forța interioară, echilibru și curaj. Cartea Puterii ne amintește că adevărata tărie nu vine din dominare sau confruntare, ci din stăpânirea de sine, blândețe și încredere în propriile resurse. Cartea […]
06:30
Miercuri, 24 decembrie, Banca Națională a României (BNR) va actualiza cursul valutar pentru principalele valute, începând cu ora 13:00. Cât a ajuns să coste un gram de aur? BNR va actualiza oficial cursul celor mai […]
06:20
Suntem în Ajunul Crăciunului, iar liniștea prilejuită de această sărbătoare vine ca o ocazie perfectă pentru a viziona producții dedicate Crăciunului. Iar dacă „Singur acasă” este deja un clasic al acestei sărbători, există și alte […]
06:10
Horoscop chinezesc 24 decembrie 2025. Cocoșul va fi în centrul atenție și va beneficia de o claritate mentală rară # Cancan.ro
06:00
Se apropie Crăciunul, iar vedetele au deja listele pline de planuri, dorințe și vise care mai de care mai interesante. Chiar dacă își permit multe și nu duc lipsă de nimic, iată că Moș Crăciun […]
05:50
Fața ți se înroșește tot mai des? Medicii explică ce se întâmplă cu pielea ta pe măsură ce îmbătrânești # Cancan.ro
Roșeață persistentă, bufeuri bruște și coșuri care apar „din senin” — pentru multe persoane, cuperoza devine mai agresivă după 40 de ani. Medicii explică de ce se întâmplă acest lucru și cum poate fi ținută […]
05:50
Porcul nu este dușmanul siluetei, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: tobă, lebăr sau caltaboș?! ”Un trio obligatoriu în meniul de sărbători” # Cancan.ro
Demonizate ani la rând, preparatele tradiționale din carne de porc își cer dreptul la reabilitare. Pornind de la observația Mihaelei Bilic, descoperim că toba, lebărul și caltaboșul nu sunt doar simboluri ale mesei de Crăciun, […]
05:40
Prognoza meteo pentru miercuri, 24 decembrie 2025. Cum va fi vremea în toată țara în Ajunul Crăciunului # Cancan.ro
Ajunul Crăciunului aduce o Românie împărțită între vestul și litoralul relativ mai blânde, dar umede, și estul țării, unde răcirea este mai accentuată și apar episoade de ninsoare. În sud, inclusiv în București, combinația de […]
Acum 24 ore
01:00
Papa Leon al XIV-lea folosește uneori o cunoscută aplicație de învățare a limbilor străine pentru a-și perfecționa cunoștințele de germană atunci când nu poate dormi noaptea, potrivit unei agenții de știri italiene. La Repubblica a […]
00:40
De la colaci și mere la boxă și YouTube. Cum arată colindatul în 2025, de la sat la urban și la satul global # Cancan.ro
De la colaci și mere primite cu zâmbetul pe buze, la boxe urlătoare și playlisturi de pe YouTube, colindatul a parcurs un drum lung și zbuciumat. Tradiție de sat, ritual urban, spectacol tolerat de comunism […]
00:20
Horoscop 24 decembrie 2025. Află zodiile care sunt testate de univers chiar înainte de Sărbători, dar și previziunile pentru restul nativilor! Berbec (21 martie – 19 aprilie) Sănătate. Ai multă energie, dar corpul cere pauze […]
23 decembrie 2025
23:50
Denisa și Iancu Sterp au devenit părinți cu 2 zile înainte de Crăciun! Prima imagine cu fiul lor # Cancan.ro
Denisa Cotolan și Iancu Sterp trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor, după ce au devenit părinți pentru prima dată. Tânăra a născut în urmă cu puțin timp, iar proaspeții părinți se […]
23:50
Florin Prunea a comis-o la „Desafio: Aventura” de la PRO TV! Iubita lui sigur se va enerva: „Dacă te prind… Rup, rup tot!” # Cancan.ro
Florin Prunea revine în prim-planul atenției publice odată cu intrarea sa într-un nou reality-show de amploare pregătit de PRO TV, însă apariția sa nu este lipsită de controverse. Fostul portar al echipei naționale este unul […]
23:50
Crăciunul s-a transformat în tragedie pentru creatoarea de modă: „O suferință pe care n-o poți descrie în cuvinte” # Cancan.ro
Pentru Eli Lăslean, Crăciunul nu a însemnat mereu lumină și bucurie. Celebrul designer vestimentar vorbește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre cel mai dureros moment din viața sa, despre pierderi, dezamăgiri, dar și despre emoția care […]
23:40
Pentru Brad Caleb Kane, co-showrunnerul serialului HBO Welcome to Derry, horrorul nu este un gen de consum rapid, ci o experiență colectivă, viscerală, aproape ritualică. Crescut în anii ’80, într-o perioadă în care filmele slasher […]
23:30
Scrisoarea emoționantă a lui Ioan Costel, băiețelul care i-a cerut zacuscă și „suc cu bule” lui Moș Crăciun # Cancan.ro
În prag de sărbători, când gândul tuturor se îndreaptă spre daruri și bucurii, o scrisoare simplă a reușit să atragă atenția și să stârnească emoție. Scrisă cu sinceritate și fără așteptări mari, mesajul unui copil […]
23:30
Crăciun cu emoții pentru Toto Dumitrescu! Vestea care îl poate trimite iar în închisoare # Cancan.ro
Pe 17 septembrie, numele lui Toto Dumitrescu, fiul fostului mare fotbalist Ilie Dumitrescu, ajungea din nou pe buzele tuturor, însă nu pentru un rol sau o premieră, ci pentru un episod care i-a dat viața […]
23:20
Papuci, blană și un elev repetent: când Mădălina Dorobanțu l-a scos pe Matei Stratan la plimbare prin Casa Poporului # Cancan.ro
Au fost împreună, au bifat bani, relații și apariții publice care n-au putut fi ignorate, iar fotografia de față rămâne una dintre cele mai grăitoare dovezi. Mădălina Dorobanțu și Matei Stratan, surprinși acum 20 de […]
