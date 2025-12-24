Blocaj în proiectul Memorialului and #8222;Închisoarea Tăcerii and #8221; de la Râmnicu Sărat

15:20

Donald Trump a zburat de cel puţin opt ori cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein în avionul privat al acestuia în anii 1990, inclusiv o dată când a călătorit doar cu Epstein şi o tânără de 20 de ani, conform Digi24, care citează informaţiile publicate recent Washington Post, publicaţie care a reuşit să descarce mii de documente postate de Departamentul de Justiţie al SUA, înainte ca acestea să devină indisponibile.Spre deosebire de documentele publicate sâmbăta trecută, noile documente includ mai multe menţiuni despre Trump, care a încercat să se distanţeze cât mai mult posibil de Epstein şi de delictele acestuia, a relatat astăzi Washington Post.