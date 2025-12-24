Directorul general al TAROM a demisionat
Bursa, 24 decembrie 2025 17:50
Directorul general al TAROM, Costin Iordache, a demisionat din funcţie and #8222;din motive personale and #8221;
Acum 30 minute
17:50
17:50
Autorităţile de la Beijing: Noile tarife aplicate de China lactatelor europene vor dezvolta producţia internă # Bursa
Decizia Beijingului de a aplica tarife asupra importurilor de produse lactate din Uniunea Europeană ar trebui să le ofere un anumit grad de protecţie, pe măsură ce se orientează către produse cu marje mai mari, precum smântâna şi untul, potrivit Reuters.
Acum o oră
17:30
Producătorul sud-coreean de baterii LG Energy Solution (LGES) a anunţat astăzi vânzarea clădirii fabricii şi a activelor din Ohio, SUA, către Honda Development and Manufacturing of America
17:30
Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii a anunţat un parteneriat cu xAI, compania de inteligenţă artificială fondată de Elon Musk, pentru implementarea chatbotului Grok în sistemele guvernamentale ale Pentagonului, potrivit Techrider.
17:20
Dacia a dat startul comenzilor pentru noul Spring facelift, un model care marchează cea mai importantă evoluţie de până acum a celui mai accesibil automobil electric al mărcii, conform Techrider. Actualizarea aduce motoare mai puternice, o baterie complet nouă şi o serie de modificări tehnice menite să îmbunătăţească performanţele, eficienţa şi comportamentul rutier, potrivit Techrider.
17:10
Pe piaţa spot, cotaţia aurului a depăşit pentru prima dată în istorie pragul de 4.500 de dolari pe uncie, pe fondul aşteptărilor că Rezerva Federală a SUA (Fed) va reduce din nou dobânzile, a cererii ridicate şi a escaladării tensiunilor din Venezuela
17:10
India a lansat miercuri pe orbita Pământului cel mai greu satelit al său, o reuşită în urma căreia prim-ministrul Narendra Modi a vorbit despre un and #8222;progres important and #8221; pentru sectorul spaţial al ţării cu cea mai mare populaţie din lume, potrivit Techrider, care a citat AFP.
Acum 2 ore
17:00
Cabinetul italian a autorizat o companie susţinută de stat să cumpere un fost sit nuclear, potrivit Techrider. Conform unui comunicat al Guvernului citat de Reuters, compania de stat va negocia cu Stellantis pentru a cumpăra un sit care include instalaţii pentru depozitarea temporară a combustibilului nuclear uzat.
16:50
Una dintre cele patru persoane rănite într-o explozie la o uzină chimică Elkem Silicones, la Saint-Fons, la începutul săptămânii, a murit
16:50
Ţara noastră se îndreaptă spre un declin accentuat al populaţiei active, pe fondul îmbătrânirii demografice, al natalităţii scăzute şi al reducerii constante a populaţiei din categoria de vârstă aptă de muncă, conform Europa Liberă.
16:10
Eforturile Uniunii Europene de combatere a fraudei sunt afectate de proceduri administrative lente, schimb deficitar de informaţii între instituţii şi lipsa unui control eficient asupra recuperării fondurilor, potrivit OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project).
Acum 4 ore
16:00
Irineu Darău, noul ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, a declarat că va cere demisia celor care and #8222;duc o companie de stat spre faliment and #8221;, potrivit RFI.
16:00
Acord politic UE pentru consolidarea cadrului de examinare a investiţiilor străine: progrese importante, dar incertitudini persistente # Bursa
Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene au ajuns, la 11 decembrie 2025, la un *acord politic pentru consolidarea cadrului de examinare a investiţiilor străine directe*, relatează EU Law Live, într-un articol de opinie semnat de Najibullah Zamani.
15:40
Secţia pentru judecători a Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis preşedintelui Nicuşor Dan, Guvernului şi Misterului Justiţiei and #8222;rezultatele consultării corpului profesional al judecătorilor asupra problemelor de actualitate din sistemul judiciar and #8221;, potrivit Digi24.
15:40
Horaţiu Potra, împreună cu fiul şi nepotul său, vor rămâne în continuare în arest pentru încă 30 de zile, după ce Instanţa supremă a respins miercuri cererile acestora de a fi plasate în arest la domiciliu sau eliberate, informează Antena 3 CNN şi Digi 24.
15:20
Macron şi UE condamnă interdicţiile de viză impuse de SUA, pe fondul escaladării disputei privind and #8222;cenzura and #8221; # Bursa
Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, şi Uniunea Europeană au acuzat Statele Unite de and #8222;coerciţie şi intimidare and #8221;, după ce Washingtonul a impus interdicţii de viză unor figuri europene implicate în promovarea reglementării marilor companii americane de tehnologie, relatează The Guardian.
15:00
Diplomatul Sir Laurie Bristow, fost ambasador în Rusia, a anunţat că pacea este imposibilă în Ucraina, motivul fiind existenţa lui Vladimir Putin în poziţia de preşedinte al Rusiei, potrivit Ziare.com, care citează un articol din cotidianul The Telegraph.
14:40
India a atins un nou prag în programul său spaţial, după ce racheta Baahubali a lansat cu succes cel mai greu satelit transportat vreodată de un vehicul de lansare indian, relatează News.Az, citând presa internaţională.
14:40
Grupul suedez Lindab, producător de acoperişuri, hale metalice şi sisteme de ventilaţie, îşi vinde operaţiunile din ţara noastră către antreprenorii slovaci Marian Kapusta Sr. şi Marian Kapusta Jr., decizie care marchează retragerea definitivă a companiei de pe piaţa locală de profile metalice, potrivit ştiripesurse.ro.
14:30
Timpul liber ar fi nelimitat, iar resursele pentru hobby-uri inepuizabile într-o lume ideală, În realitate, însă, echilibrul dintre 'nevoi' şi 'dorinţe' este cheia unei vieţi financiare sănătoase.
14:30
Petrişor Peiu, din partea AUR, l-a lăudat astăzi pe ministrul demisionar al Educaţiei, Daniel David, în mandatul căruia o comisie a propus o programă de limba română criticată dur de societatea civilă pentru că favorizează izolaţionismul şi ideologiile extremiste, potrivit G4Media.
Acum 6 ore
13:20
Blocaj în proiectul Memorialului and #8222;Închisoarea Tăcerii and #8221; de la Râmnicu Sărat # Bursa
Transformarea fostului penitenciar de la Râmnicu Sărat în Memorialul and #8222;Închisoarea Tăcerii and #8221;, unul dintre cele mai importante proiecte culturale şi turistice din judeţul Buzău, se află într-un blocaj, înainte de demararea lucrărilor de consolidare şi restaurare a clădirii.
13:00
Preşedintele ucrainean prezintă în premieră noua versiune a planului de pace american în 20 de puncte # Bursa
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a prezentat, pentru prima dată, în detaliu, cele 20 de puncte ale ultimului plan de pace elaborat de Statele Unite pentru a pune capăt războiului din Ucraina, subliniind că documentul a fost negociat cu reprezentanţi ai Kievului şi Washingtonului şi trimis spre avizare Moscovei, transmite miercuri AFP.
Acum 8 ore
12:00
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri, pentru AFP, că noua versiune a planului SUA de a pune capăt războiului cu Rusia nu impune Ucrainei să renunţe oficial la statutul de membră NATO, cerere majoră a Moscovei.
11:30
11:10
Rusia a stabilit cota sa de export la cereale, care protejează piaţa internă, la 20 milioane tone metrice în a doua jumătate a sezonului de marketing, a anunţat miercuri Guvernul, transmite Reuters.
10:30
Consiliul de Administraţie al grupului rus Gazprom a aprobat reducerea cu 32% a investiţiilor în 2026, la 1.100 miliarde de ruble (12,792 miliarde de dolari), transmit TASS şi EFE.
Acum 12 ore
10:00
Premierul Ilie Bolojan a transmis miercuri, printr-o postare pe Facebook, că măsurile adoptate în cadrul and #8222;Ordonanţei trenuleţ and #8221; vor asigura un buget echilibrat pentru 2026, vor sprijini investiţiile şi creşterea economică, protejând totodată stabilitatea fiscală.
10:00
Unele filme cu spionul britanic James Bond vor fi disponibile de acum pe platforma Netflix, datorită unui acord între Amazon şi Netflix. Începând cu 15 ianuarie, Netflix va oferi clasice precum and #8222;Die Anothe Day and #8221; (2002), and #8222;Quantum of Solace and #8221; (2008), and #8222;Skyfall and #8221; (2012) şi and #8222;No Time to Die and #8221; (2021). Alte filme, precum and #8222;Rocky and #8221; (1976), and #8222;Creed and #8221; (2015) vor fi, de asemenea, disponibile, la fel ca şi seriale originale precum and #8222;The Man in the High Castle and #8221;, relatează news.ro.
09:00
Guvernul din New South Wales a convocat miercuri parlamentul statului pentru a adopta o nouă lege mai strictă privind armele de foc, după atacul antisemit care s-a soldat cu 15 morţi pe o plajă din Sydney, capitala celui mai populat stat din Australia, notează AFP.
08:40
Două treimi dintre profesioniştii în sustenabilitate au încredere în standardele de carbon, însă 46% spun că lipsesc politici clare # Bursa
Londra (Marea Britanie), 23 decembrie 2025 - În contextul în care reglementările ESG se confruntă cu noi presiuni politice şi economice, un nou studiu global realizat de SE Advisory Services - nouă divizie globală de consultanţă a Schneider Electric - indică o schimbare discretă, dar decisivă: liderii de business şi profesioniştii în sustenabilitate au încredere în creditele de carbon că instrumente climatice credibile.
08:30
De la cumpărături cu agenţi AI la progrese majore în utilizarea stablecoin, anul viitor va depăşi 2025 - deja un an excepţional - în ceea ce priveşte evoluţia plăţilor digitale.
08:10
Autorităţile din Los Angeles au emis marţi ordine de evacuare, deoarece în statul american California sunt aşteptate ploi torenţiale, ceea ce a stârnit temeri privind inundaţii periculoase în Ajunul Crăciunului, potrivit AFP.
07:50
La câteva zile după ce hackerii au anunţat că au depăşit măsurile de protecţie ale platformei, Spotify a confirmat incidentul şi a anunţat măsuri suplimentare de securitate, potrivit news.ro.
07:40
Rusia şi China au condamnat marţi, în faţa Consiliului de Securitate al ONU, presiunea militară şi economică exercitată de Statele Unite asupra Venezuelei, considerând-o drept 'comportament de cowboy' şi, respectiv, 'intimidare', notează AFP.
07:40
Miniştrii de externe şi ai apărării din noul guvern sirian au fost primiţi marţi la Moscova de preşedintele rus Vladimir Putin, cu care au discutat despre cooperarea militară, a relatat agenţia siriană de ştiri SANA, citată de AFP.
07:30
Pieţele europene au închis marţi în creştere, recuperând pierderile din sesiunea precedentă şi atingând un nou maxim istoric înainte de Crăciun, potrivit unei analize CNBC.
07:30
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Statele Unite îşi doresc să ajungă la un acord final privind pacea, iar din partea Ucrainei există o cooperare deplină, potrivit news.ro.
07:20
Acum 24 ore
00:20
Strălucind ca două dintre cele mai vechi şi mai iubite târguri de Crăciun din Europa, Striezelmarkt din Dresda şi Christkindlesmarkt din Nurnberg îşi poartă cu mândrie secolele de tradiţie
23 decembrie 2025
22:30
Activista suedeză Greta Thunberg a fost reţinută de autorităţile britanice la Londra în timpul unei manifestaţii pro-palestiniene, fiind acuzată în baza Terrorism Act, potrivit informaţiilor transmise de Devdiscourse, care citează organizaţia britanică /Prisoners for Palestine/.
22:30
Guvernul a adoptat astăzi ordonanţa-trenuleţ prin care a stabilit ultimele măsuri fiscale ce vor fi implementate începând cu 1 ianuarie 2026, chiar dacă avizul primit din partea Consiliului Economic şi Social a fost unul negativ, la fel şi cel primit din partea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
22:00
Consiliul Economic şi Social a emis un aviz nefavorabil extrem de dur asupra proiectului de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Codului fiscal şi introducerea unor măsuri fiscal-bugetare pentru 2026, potrivit documentului publicat pe site-ul instituţiei publice şi în care membrii acesteia demontează punct cu punct filosofia bugetară a Guvernului şi acuză statul că îşi construieşte echilibrul financiar pe seama salariaţilor, pensionarilor cu handicap şi a predictibilităţii fiscale.
20:20
Statul major al armatei ucrainene a anunţat marţi că trupele sale s-au retras din Siversk, localitate aflată în estul Ucrainei, în contextul în care forţele ruse şi-au înteţit ofensiva de-a lungul liniei frontului, potrivit Reuters şi AFP.
19:50
Scandalul declanşat de documentarul Recorder and #8222;Justiţie capturată and #8221; şi discuţiile purtate de preşedintele Nicuşor Dan cu magistraţii la Cotroceni au fost rapid dublate de un set de date preliminare prezentate public astăzi, de Consiliul Superior al Magistraturii, ca fiind drept and #8222;vocea judecătorilor and #8221;, însă o privire atentă asupra modului în care aceste date au fost obţinute arată că ele nu descriu o realitate neutră, ci mai degrabă consolidează o naraţiune instituţională deja construită.
18:40
AUR a anunţat, astăzi, că amână pentru luna februarie iniţierea suspendării din funcţie a preşedintelui Nicuşor Dan, deoarece nu are cele 155 de semnături necesare, din cauza neînţelegerilor intervenite între parlamentarii SOS România şi POT, potrivit Antena 3. Anunţul a fost făcut de deputatul Ştefăniţă Avramescu, după prima întâlnire a forţelor suveraniste din Parlament, a mai transmis sursa citată.
18:40
Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat că ultimele consultări dintre Rusia şi Statele Unite privind Ucraina, care au avut loc la Miami, nu pot fi considerate un progres, declaraţie care vine în contradicţie cu susţinerile emisarului Witkoff şi vicepreşedintelui SUA, JD Vance, care au lăudat and #8222;progresele and #8221; obţinute la aceste discuţii, relatează The Moscow Times.
18:20
IMM România: Fără corecţii esenţiale, ordonanţa-trenuleţ nu va duce la dezvoltarea mediului de afaceri # Bursa
O parte dintre măsurile prevăzute de Guvern în ordonanţa-trenuleţ au nevoie de corecţii esenţiale înainte de adoptarea actului normativ au transmis astăzi reprezentanţii IMM România, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
Ieri
17:40
Consiliul Concurenţei (CC) supune dezbaterii publice angajamentele propuse de Project Brazil Beta GmbH (grupul Schwarz) pentru a înlătura îngrijorările concurenţiale identificate pe piaţa comercializării cu amănuntul de produse alimentare şi nealimentare de consum, în contextul preluării Supermarket La Cocoş, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
17:30
Federaţia Patronală a Energiei (FPE) atrage atenţia că măsurile propuse în Proiectul de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal bugetare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative au fost elaborate în lipsa unei consultări transparente, fără timp suficient pentru analiză şi fără un dialog social autentic cu reprezentanţii mediului economic, transmite Agerpres.
