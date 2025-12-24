Directorul general al TAROM a demisionat

18:40

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat că ultimele consultări dintre Rusia şi Statele Unite privind Ucraina, care au avut loc la Miami, nu pot fi considerate un progres, declaraţie care vine în contradicţie cu susţinerile emisarului Witkoff şi vicepreşedintelui SUA, JD Vance, care au lăudat and #8222;progresele and #8221; obţinute la aceste discuţii, relatează The Moscow Times.