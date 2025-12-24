Românii, între nemulțumire și resemnare. De ce nu se văd proteste majore în stradă, în ciuda crizei economice. Sociolog: „E un butoi cu pulbere”
Lumea Politică, 24 decembrie 2025 07:20
Deși nemulțumirea socială atinge cote ridicate, România rămâne o țară a protestelor rare și pașnice. Cel mai recent sondaj CURS arată că 75% dintre români cred că țara se îndreaptă într-o direcție greșită, însă această percepție nu s-a transformat, până acum, în manifestații de amploare, așa cum s-a întâmplat în alte state europene. Contextul economic
Deși nemulțumirea socială atinge cote ridicate, România rămâne o țară a protestelor rare și pașnice. Cel mai recent sondaj CURS arată că 75% dintre români cred că țara se îndreaptă într-o direcție greșită, însă această percepție nu s-a transformat, până acum, în manifestații de amploare, așa cum s-a întâmplat în alte state europene. Contextul economic
07:10
Ce deficit a înregistrat România în noiembrie, după ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. „Primele consultări pentru elaborarea bugetului pe 2026 încep în ianuarie” # Lumea Politică
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că discuțiile pentru construcția bugetului de stat pe 2026 vor debuta la începutul anului viitor. Oficialul a prezentat și cele mai recente date privind execuția bugetară, arătând că deficitul înregistrat în luna noiembrie este mai mic decât cel de anul trecut. Alexandru Nazare a făcut declarațiile marți seară, la
07:00
Guvernul a adoptat „Ordonanța trenuleț”. Alexandru Nazare a anunțat reducerea impozitului pe cifra de afaceri și alte tăieri de cheltuieli # Lumea Politică
Executivul a aprobat marți seara Ordonanța de urgență privind noile măsuri fiscal-bugetare, cunoscută drept „Ordonanța trenuleț". Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat principalele decizii, subliniind că documentul combină reducerea cheltuielilor bugetare cu măsuri de relansare economică și sprijin pentru mediul privat. Guvernul a dat undă verde pachetului de măsuri fiscal-bugetare care va produce efecte până
Bolojan, atac voalat la PSD și Grindeanu: „Eu nu mi-am propus să claxonez, claxoanele fac multă gălăgie, dar mașina nu se mișcă” # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a comentat tensiunile din coaliția de guvernare spunând că refuză să răspundă atacurilor venite din partea unor aliați. „Nu mi-am propus să claxonez, claxoanele fac multă gălăgie, dar mașina nu se mișcă", a declarat Bolojan. Premierul Ilie Bolojan a vorbit despre tensiunile din coaliția de guvernare. El a spus că tensiunile pot fi înlăturate prin
16:30
Ludovic Orban critică referendumul anunțat de Nicușor Dan: „Este un demers inutil, care poate deveni chiar contraproductiv” # Lumea Politică
Ludovic Orban, fost consilier al lui Nicușor Dan, a sugerat că președintele nu are o bază constituțională și legală pentru a-i face pe magistrați să participe la referendumul pe care a anunțat că îl va iniția în luna ianuarie. Orban, care a plecat de la Cotroceni, în noiembrie, la inițiativa lui Nicușor Dan, a descris
09:30
Ce facilități fiscale vor avea angajații plătiți cu salariul minim în 2026. Prevederile din „ordonanța-trenuleț” # Lumea Politică
Angajații încadrați cu salariul minim brut pe economie vor beneficia și în 2026 de facilități fiscale, potrivit proiectului de Ordonanță de urgență privind măsurile fiscal-bugetare, cunoscut sub numele de „ordonanța-trenuleț", pus recent în dezbatere publică de Ministerul Finanțelor. Măsura vizează menținerea scutirilor de taxe pentru o parte din venit, în anumite condiții stricte, pe parcursul
08:40
De la validarea noului Parlament, partidele din Opoziție, în frunte cu AUR, au folosit intens instrumentul moțiunii parlamentare pentru a ataca miniștrii Guvernelor Ciolacu și Bolojan. Deși au fost inițiate zeci de demersuri, rezultatele concrete au fost limitate, iar nicio moțiune de cenzură nu a reușit să doboare Executivul. De la alegerile parlamentare din 1
08:30
George Simion spune că Nicușor Dan „nu dă doi bani pe independența Justiției”: „Bătălia este pentru cine numește șefii Serviciilor și șefii Parchetelor. Îi interesează controlul total” # Lumea Politică
George Simon, liderul AUR, a reacționat după ce președintele Nicușor Dan a inițiat referendum în justiție. Simon a declarat că șeful statului "nu dă doi bani pe independența justiției" și că "inventează reguli neconstituționale". Președintele AUR a scris că „românii trebuie să iasă în stradă". George Simion a transmis că va fi prezent mâine, alături de alți colegi
08:20
„Referendumul magistraților”, sub tirul criticilor. De ce inițiativa lui Nicușor Dan este considerată neconstituțională și riscă să declanșeze suspendarea # Lumea Politică
Inițiativa președintelui Nicușor Dan de a convoca un referendum în rândul magistraților privind activitatea CSM a stârnit reacții dure din partea juriștilor și politologilor. Specialiștii avertizează că demersul ar încălca Constituția și ar putea deschide calea unei proceduri de suspendare a șefului statului. În urma scandalului generat de documentarul Recorder, „Justiție capturată", care a scos
08:10
Nicușor Dan dezvăluie că magistrații au rugat să fie preluați din benzinării, ca să vină la Cotroceni, să discute despre Justiție: „Totuși, nu vorbim de rețele de trafic de persoane” # Lumea Politică
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că unii dintre magistrații care au trimis sesizări privind problemele din sistemul de justiție s-au temut atât de mult să participe la întâlnirea de la Palatul Cotroceni, încât au cerut să fie preluați din benzinării, să intre separat sau să nu se întâlnească între ei, pentru a evita orice expunere
08:10
Volodimir Zelenski anunță un pas decisiv pentru încheierea războiului: Suntem foarte aproape de un rezultat concret # Lumea Politică
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că negocierile purtate cu Statele Unite și țările europene în vederea încheierii războiului cu Rusia, care durează de aproape patru ani, sunt „foarte aproape de un rezultat concret", informează Reuters. Negociatorii ucraineni, conduși de înaltul oficial Rustem Umerov, împreună cu reprezentanți din Europa, au avut o serie de
08:00
Premierul ilie Bolojan face, astăzi, un grup de lucru la Guvern cu mai mulți membrii au coaliției pentru a vedea ce modificări legislative ar putea fi aduse pentru legile justiției. Întâlnirea vine în contextul scandalului izbucnit în justiție, în care o parte dintre magistrați acuză presiuni pentru soluționarea unor dosare, iar o altă parte acuză
08:00
Cine sunt pensionarii care vor primi bani în plus în 2026. Anunţul a fost făcut de ministrul Muncii # Lumea Politică
Pensionarii vulnerabili ar putea primi sprijin și în 2026, chiar dacă Guvernul Bolojan a înghețat pensiile în primul pachet de măsuri fiscale pe care și l-a asumat. Florin Manole, ministrul Muncii, a declarat, în exclusivitate la Antena 3 CNN, că se discută despre acordarea unui ajutor financiar pentru milioane de pensionari, care sunt puternic afectați acum
08:00
Manole îl contrazice pe Bolojan după anunțul privind concedierile din instituții: „Acesta este Ministerul Muncii, nu al concedierilor” # Lumea Politică
Ministrul Muncii respinge ferm ideea reducerilor de personal în structurile din subordinea sa, după ce premierul Ilie Bolojan a vorbit public despre concedieri în aparatul bugetar. Florin Manole susține că ministerul se confruntă deja cu un deficit de angajați și avertizează că orice tăiere ar afecta direct serviciile oferite cetățenilor. Florin Manole (PSD), ministrul Muncii,
NATO avertizează: Garanțiile de securitate pentru Ucraina trebuie să descurajeze orice nou atac al Rusiei # Lumea Politică
Alianța Nord-Atlantică transmite un mesaj ferm Moscovei: viitorul cadru de securitate al Ucrainei trebuie construit astfel încât Kremlinul să nu mai poată lua în calcul o nouă agresiune. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, subliniază că doar o combinație de forță militară ucraineană, sprijin european și implicare americană poate garanta pacea pe termen lung. Secretarul
07:30
Daniel David pleacă de la Educație. Demisia ministrului deschide lupta pentru succesiune în Guvern # Lumea Politică
Ministerul Educației rămâne fără titular, după ce Daniel David a decis să facă un pas înapoi. Surse politice vorbesc despre un conflict legat de buget și refuzul unor noi tăieri în sistemul universitar. În același timp, în interiorul coaliției sunt deja vehiculate primele nume pentru preluarea portofoliului. Daniel David și-ar fi depus demisia din funcția
„O nebunie juridică și constituțională”. Avocatul Toni Neacșu a reacționat după ce Nicușor Dan a anunțat un referendum în rândul magistraților # Lumea Politică
Adrian Toni Neacșu, fost judecător al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a reacționat după ce președintele Nicușor Dan a anunțat că va iniția un referendum în justiție. Avocatul a declarat, pentru Gândul, că este inacceptabil ca șeful statului să vină cu o astfel de propunere și să încerce să demită magistrații. Avocatul Toni Neacșu a transmis că
16:20
Zegrean îi critică pe judecătorii care „se tem de șefi”: „Dacă sunt așa fricoși trebuiau să se facă preoți sau călugări” # Lumea Politică
Augustin Zegrean, fostul președinte al Curții Constituționale a României, a declarat luni, la Antena 3 CNN, că președintele Nicușor Dan nu poate organiza un referendum în Justiție și nu poate demite CSM, pentru că „nu e în fișa postului". De asemenea, fostul judecător constituțional i-a criticat pe judecătorii care se plâng acum că „au fost obligați să
16:00
CTP critică demersul lui Nicușor Dan privind referendumul pentru justiție. „Președintele creier pane” # Lumea Politică
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a criticat dur anunțul făcut de președintele României, Nicușor Dan, privind organizarea unui referendum printre magistrați, afirmând că un astfel de demers este ilegal, neconstituțional și va avea efecte politice și internaționale serioase. Nu am altă expresie pentru ce a făcut Nicușor Dan. Nu credeam să folosesc această expresie în legătură cu
15:10
Se pregătește suspendarea lui Nicușor Dan. Parlamentarii AUR se reunesc marți în ședință # Lumea Politică
Deputatul AUR Ştefăniţă Avrămescu a transmis că toţi parlamentarii suveranişti se vor întâlni marţi pentru inițierea suspendării preşedintelui Nicuşor Dan, informează Agerpres. Avrămescu a fost întrebat dacă AUR susţine suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan, care ar urma să fie iniţiată de un grup de senatori şi deputaţi din Grupul PACE – Întâi România. „Mâine vom reuni
15:00
Parchetul General a fost închis de frica plângerilor penale pentru anularea alegerilor. Sute de oameni protestează. Registratura se deschide „la anul și la mulți ani” # Lumea Politică
Nemulțumiți că nu au fost lăsați să intre în sediul Parchetului General pentru a depune plângeri penale, câteva sute de persoane protestează în fața instituției. Autoritățile invocă lucrări de renovare și au suspendat activitatea cu publicul până la finalul anului. Programul de la registratură era oricum de două ore de două ori pe săptămână, iar
15:00
„Cred că ne-am îndepărtat de subiect”. Nicușor Dan a intrat la o discuție privată cu 20 de judecători și procurori # Lumea Politică
Preşedintele României, Nicuşor Dan a discutat, luni, timp de aproape patru ore la Palatul Cotroceni, cu reprezentanţii magistraţilor, despre problemele din sistemul de justiție. Nicușor Dan: „Cred că ne-am îndepărtat de subiect" „Aveți deplină liberate să spuneți ce vreți aici, dar cred că chestiunea fundamentală pentru care ne-am întâlnit azi sunt aceste acuze, sesizări de
14:00
USR propune interzicerea organizațiilor și simbolurilor comuniste. Pedepse cu închisoarea pentru propaganda comunistă # Lumea Politică
Aleșii USR au depus în Parlament o inițiativă legislativă care vizează interzicerea organizațiilor și simbolurilor comuniste, precum și sancționarea propagandei comuniste, pe fondul reapariției discursului nostalgic față de regimul totalitar. Proiectul prevede pedepse cu închisoarea și extinde actuala legislație care sancționează propaganda fascistă și legionară, pentru a include și crimele comise în timpul comunismului. Proiecutl
11:10
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat duminică, într-o declaraţie de presă la Cotroceni, că va iniţia în luna ianuarie un referendum în cadrul corpului magistraţilor cu o singură întrebare: „CSM acţionează în interes public sau acţionează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?". Legat de discuțiile de mâine cu magistrații la Cotroceni, președintele a spus
09:30
Fost agent CIA: Trump ar fi sub „controlul reflexiv” al lui Putin, „operațiune secretă rusească de succes” # Lumea Politică
Criticii lui Donald Trump l-au acuzat de mult timp că nutrește o afinitate particulară pentru Rusia și liderul său, Vladimir Putin. Un fost agent CIA face dezvăluiri care zguduie SUA: Trump s-ar putea să fie sub „controlul reflexiv" al lui Putin, o operațiune secretă a Rusiei. Analiza vine de la John Sipher, care a lucrat
08:50
Sondaj CURS: 75% dintre români cred că țara merge în direcția greșită. AUR ar câștiga alegerile cu 35% # Lumea Politică
România încheie anul 2025 sub un orizont de neliniște și dezamăgire. Potrivit unui sondaj național CURS realizat în decembrie, trei din patru români cred că țara se îndreaptă într-o direcție greșită. Este unul dintre cele mai ridicate niveluri de pesimism social din ultimii ani și arată limpede îngrijorarea profundă din societate. Trei sferturi din populație:
08:50
Facturile la gaz cresc puternic din 2026: cât se scumpește după expirarea plafonării # Lumea Politică
Facturile la gaz vor deveni și mai usturătoare din 2026. Veștile nu sunt deloc liniștitoare, deoarece în unele situații tarifele cresc chiar și cu 35%. Astfel, românii trebuie să se pregătească pentru costuri mai mari. Schimbarea vine odată cu expirarea schemei de plafonare de la 1 aprilie. De la 235 lei la 272-317 lei pentru
08:30
Atac dur la adresa planului lui Nicușor Dan privind justiția. Fost membru CSM: „Nebunia unui dictatoraș de operetă” # Lumea Politică
Inițiativa președintelui de a consulta magistrații
08:20
Ministrul Educației, tot mai aproape de ieșirea din Guvern. Dilema lui Daniel David # Lumea Politică
Mandatul său nu a fost gândit ca unul de lungă durată, iar dilema plecării devine tot mai concretă. Ministrul Educației spune deschis că nu își dorește o carieră politică și că rămânerea sa depinde de o decizie-cheie: cine va construi bugetul pentru 2026. Ministrul Educației, Daniel David, a recunoscut public că se gândește serios la […] The post Ministrul Educației, tot mai aproape de ieșirea din Guvern. Dilema lui Daniel David first appeared on Lumea Politică.
Decizie finală în dosarul fostului primar general al Capitalei. Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție au respins recursul în casație formulat de Sorin Oprescu, menținând condamnarea de 10 ani și 8 luni de închisoare pentru fapte de corupție. Hotărârea este definitivă și confirmă sentința pronunțată de Curtea de Apel București în mai […] The post Lovitură pentru Sorin Oprescu. Ce s-a întâmplat cu condamnarea la închisoare first appeared on Lumea Politică.
19:00
Ciprian Ciucu a depus jurământul ca primar general al Capitalei. „Am emoții…Știu că a fost intempestiv” # Lumea Politică
Într-un moment descris drept „foarte important” pentru București, Ciprian Ciucu a preluat oficial mandatul de primar general. Noul edil vorbește despre nevoia unei majorități largi în Consiliul General, despre dificultățile financiare ale orașului și despre reformele pe care le are în vedere pentru următorii ani. Ciprian Ciucu a depus, vineri, jurământul pentru funcția de primar […] The post Ciprian Ciucu a depus jurământul ca primar general al Capitalei. „Am emoții…Știu că a fost intempestiv” first appeared on Lumea Politică.
16:40
POT acceptă să se alieze cu partidul Dianei Șoșoacă, după ce aceasta a cerut unificarea suveraniștilor # Lumea Politică
Reprezentanții POT au transmis, pentru Digi24.ro, că formațiunea este de acord să se alieze cu S.O.S România pentru a forma un pol politic al forțelor suveraniste. AUR nu a transmis până acum dacă George Simion ar fi de acord să se împace cu Diana Șoșoacă și să facă o alianță. „Suntem de acord cu propunerea […] The post POT acceptă să se alieze cu partidul Dianei Șoșoacă, după ce aceasta a cerut unificarea suveraniștilor first appeared on Lumea Politică.
15:00
Putin spune că nu se consideră responsabil pentru morții din Ucraina: „Nu noi am început războiul” # Lumea Politică
Vladimir Putin susține vineri tradiționala sa conferință anuală în care face bilanțul anului care a trecut pentru Rusia și răspunde la întrebări puse de jurnaliști și cetățeni. Mai devreme în conferința sa de presă, Putin l-a lăudat pe președintele american Donald Trump, spunând că acest “face eforturi serioase” pentru a pune capăt conflictului din Ucraina. […] The post Putin spune că nu se consideră responsabil pentru morții din Ucraina: „Nu noi am început războiul” first appeared on Lumea Politică.
14:40
Grindeanu îl atacă pe Bolojan, care vrea să renegocieze protocolul: Nu ne încurcă o hârtie. PSD ar vota zilnic o moțiune ca la Buzoianu # Lumea Politică
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, îl atacă pe premierul Ilie Bolojan care a spus la Biroul Politic al PNL de joi că vrea să renegocieze protocolul de funcționare al coaliției de guvernare, după scandalurile cu repetiție dintre USR și PSD. Grindeanu a afirmat că social-democraţii ”nu vor fi încurcaţi de o hârtie” și că PSD ar vota ”în […] The post Grindeanu îl atacă pe Bolojan, care vrea să renegocieze protocolul: Nu ne încurcă o hârtie. PSD ar vota zilnic o moțiune ca la Buzoianu first appeared on Lumea Politică.
13:40
USR i-a validat pe cei doi miniştri propuşi la Apărare şi Economie. Radu Miruţă va merge la Apărare, iar Irineu Darău, la Economie # Lumea Politică
Comitetul Politic al USR a validat vineri nominalizarea miniștrilor. Radu Miruță şi Irineu Darău, la Ministerul Apărării Naționale și la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Actualul ministru al Economiei, Radu Miruță, a fost validat ca propunere pentru funcția de ministru al Apărării, cu 81,22%, acesta urmând să ocupe și poziția de vicepremier. Potrivit CV-ului său, […] The post USR i-a validat pe cei doi miniştri propuşi la Apărare şi Economie. Radu Miruţă va merge la Apărare, iar Irineu Darău, la Economie first appeared on Lumea Politică.
12:50
Bolojan anunță cu cât s-ar putea reduce numărul de parlamentari: ”Cred că ar funcţiona, poate s-ar elibera nişte spaţii prin Parlament” # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a declarat că numărul de parlamentari ar putea fi redus cu aproximativ 50, în condiţiile în care astăzi avem cu 13% mai mulţi parlamentari faţă de populaţia care este dată la recensământ. El a precizat că importantă e calitatea parlamentarilor. Potrivit lui Bolojan, există o masă critică în coaliţie, pentru a se adopta […] The post Bolojan anunță cu cât s-ar putea reduce numărul de parlamentari: ”Cred că ar funcţiona, poate s-ar elibera nişte spaţii prin Parlament” first appeared on Lumea Politică.
11:00
RetuRO anunță o schimbare la nivelul funcției de CEO și îi mulțumește doamnei Gemma Webb pentru contribuția adusă la implementarea Sistemului de Garanție-Returnare pentru băuturi, administrat de către companie. Misiunea de succes a RetuRO continuă prin creșterea eficienței operaționale, consolidarea sustenabilității financiare și implementarea investițiilor planificate. „Sunt recunoscătoare pentru șansa de a construi de la […] The post RetuRO anunță o schimbare la nivel de management first appeared on Lumea Politică.
09:10
„Acuzații de corupție, aranjamente cu terenuri publice și jonglerii pentru ocolirea legilor”. Reacția lui Selly și a partenerului său de afaceri # Lumea Politică
Rise Project susține într-o investigație de presă că în aceste zile, la Tuzla, se dă o luptă pentru pământ, în zona unei foste livezi de stat cu o suprafață de 110 hectare. Potrivit publicației, primarul comunei forțează aprobarea planului urbanistic pentru o ramură a proiectului turistic al antreprenorului Lucian Gîtiță, omul din spatele festivalului Beach […] The post „Acuzații de corupție, aranjamente cu terenuri publice și jonglerii pentru ocolirea legilor”. Reacția lui Selly și a partenerului său de afaceri first appeared on Lumea Politică.
09:00
Salariul minim crește prea puțin și cu întârziere „Pentru angajați nu acoperă nici inflația, iar pentru IMM-uri ar putea însemna ‘securea finală’” # Lumea Politică
Majorarea salariului minim brut la 4.325 de lei, programată pentru iulie 2026, este aspru criticată atât de specialiști, cât și de sindicate. În timp ce angajații pierd putere de cumpărare, firmele mici riscă să resimtă o lovitură decisivă. Salariul minim brut pe economie va ajunge, începând cu luna iulie 2026, la 4.325 de lei, potrivit […] The post Salariul minim crește prea puțin și cu întârziere „Pentru angajați nu acoperă nici inflația, iar pentru IMM-uri ar putea însemna ‘securea finală’” first appeared on Lumea Politică.
08:00
Ministrul Muncii îl înfruntă pe Bolojan: „Nu este lene, este un moment dificil în viaţa unei persoane” # Lumea Politică
Florin Manole se opune propunerii premierului Ilie Bolojan privind scăderea ajutorului de șomaj și explică cine poate beneficia, în ce condiții și de ce acest sprijin nu încurajează lipsa muncii, ci acoperă o perioadă dificilă pentru cei care și-au pierdut locul de muncă. Ministrul Muncii, Florin Manole, a respins public ideea reducerii ajutorului de șomaj, […] The post Ministrul Muncii îl înfruntă pe Bolojan: „Nu este lene, este un moment dificil în viaţa unei persoane” first appeared on Lumea Politică.
07:40
Ce a putut să răspundă Radu Miruță când a fost luat la rost că n-are studii militare: „Studiile mele încadrează un profil tehnic” # Lumea Politică
Numirea lui Radu Miruță la conducerea Ministerului Apărării a stârnit reacții dure în spațiul public, principala acuzație fiind lipsa studiilor de specialitate în domeniul militar. Vizată direct, propunerea a fost apărată chiar de Miruță, care le-a cerut criticilor să privească în perspectivă și să compare parcursul său academic cu cel al miniștrilor Apărării din ultimele […] The post Ce a putut să răspundă Radu Miruță când a fost luat la rost că n-are studii militare: „Studiile mele încadrează un profil tehnic” first appeared on Lumea Politică.
07:30
Guvernul prelungește cumulul pensiei cu salariul în 2026. Educația și Sănătatea, în prim-plan. Anunțul lui Rogobete # Lumea Politică
Executivul a decis continuarea măsurii care permite pensionarilor să lucreze în sistemul public, cu prioritate în domeniile deficitare. Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, susține că fără această soluție, spitalele și școlile ar pierde specialiști esențiali. Guvernul va prelungi și în 2026 măsura care permite cumularea pensiei cu salariul, în special în domenii considerate critice, precum Sănătatea […] The post Guvernul prelungește cumulul pensiei cu salariul în 2026. Educația și Sănătatea, în prim-plan. Anunțul lui Rogobete first appeared on Lumea Politică.
18 decembrie 2025
16:00
Ce se întâmplă cu ajutorul de șomaj după ce Bolojan a spus că trebuie tăiat. Florin Manole: “Nu se dă pentru cine a stat degeaba” # Lumea Politică
Ministrul Muncii, Florin Manole, îl contrazice pe premierul Ilie Bolojan în legătură cu ajutorul de șomaj. El a precizat într-un interviu că acesta nu trebuie scăzute și a spus că șomajul nu trebuie considerat un ajutor dat pentru oameni care nu vor să muncească. În acest mod, Florin Manole a reacționat după ce premierul a […] The post Ce se întâmplă cu ajutorul de șomaj după ce Bolojan a spus că trebuie tăiat. Florin Manole: “Nu se dă pentru cine a stat degeaba” first appeared on Lumea Politică.
14:40
Cât câștigă un parlamentar în România și ce înseamnă tăierea cu 10% a sumei forfetare primită de aleși # Lumea Politică
Fiecare parlamentar va pierde aproximativ 3.500 de lei din suma forfetară primită, după decizia coaliției de a o reduce cu 10%. După această schimbare, fiecare parlamentar va primi în continuare peste 30.000 de lei pe lună, dar nu sunt bani care îi intră lui în buzunar. Salariul lunar de bază a unui simplu parlamentar, fie […] The post Cât câștigă un parlamentar în România și ce înseamnă tăierea cu 10% a sumei forfetare primită de aleși first appeared on Lumea Politică.
14:20
Șefa Curții de Apel București acuză presiuni din DNA într-un dosar al Liei Olguța Vasilescu: „Mi-a spus ce soluție trebuie să dau” # Lumea Politică
Președinta Curții de Apel București, judecătoarea Liana Arsenie, susține că o fostă procuroare DNA, în prezent subalternă a Laurei Codruța Kovesi la Parchetul European, i-ar fi cerut explicit să dea o anumită soluție într-un dosar care o viza pe Lia Olguța Vasilescu. Șefa Curții de Apel București a declarat că procuroarea Elena Grecu, pe vremea […] The post Șefa Curții de Apel București acuză presiuni din DNA într-un dosar al Liei Olguța Vasilescu: „Mi-a spus ce soluție trebuie să dau” first appeared on Lumea Politică.
08:20
Kovesi, replică pentru Băsescu, după ce fostul președinte a spus că a greșit când a numit-o la șefia DNA # Lumea Politică
Fosta şefă a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kovesi, care acum conduce Parchetul European, i-a dat miercuri o replică fostului preşedinte Traian Băsescu, după ce acesta a afirmat în repetate rânduri, în ultimii ani, că a greşit atunci când a numit-o pe aceasta la conducerea DNA. „Eu l-am auzit de multe ori pe domnul preşedinte […] The post Kovesi, replică pentru Băsescu, după ce fostul președinte a spus că a greșit când a numit-o la șefia DNA first appeared on Lumea Politică.
08:10
PSD încă îi cere lui Bolojan să o demită pe Buzoianu. USR ar fi propus o rectificare a protocolului coaliției, însă nu s-a ajuns la niciun consens # Lumea Politică
Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului USR a Mediului, Diana Buzoianu, a trecut luni cu 73 de voturi „pentru” și 43 „împotrivă”. PSD a votat alături de opoziție pentru adoptarea moțiunii. Miercuri, după mai bine de trei ore de discuții în coaliție, social-democrații au susținut că încă îi cer lui Bolojan să o demită […] The post PSD încă îi cere lui Bolojan să o demită pe Buzoianu. USR ar fi propus o rectificare a protocolului coaliției, însă nu s-a ajuns la niciun consens first appeared on Lumea Politică.
07:40
2026 schimbă regulile jocului pentru patroni. Capital mai mare, controale dure și amenzi de până la 300.000 de lei # Lumea Politică
Al doilea pachet al reformei fiscal-bugetare mută presiunea de pe impozite pe disciplina financiară a firmelor. De la capitalul social și dividende până la conturi bancare și relația cu ANAF, antreprenorii intră într-un regim mult mai strict, în care neconformarea poate duce inclusiv la dizolvarea societății. După luni de amânări, contestații la Curtea Constituțională și […] The post 2026 schimbă regulile jocului pentru patroni. Capital mai mare, controale dure și amenzi de până la 300.000 de lei first appeared on Lumea Politică.
07:30
Dominic Fritz acuză PSD și PNL pentru criza din Justiție: „Să-și asume măcar în ultimul ceas” # Lumea Politică
Președintele Uniunea Salvați România, Dominic Fritz, susține că dezastrul din Justiția românească este rezultatul direct al unor decizii politice și al unor legi adoptate în Parlament, în special de PSD și PNL. În opinia sa, aceeași clasă politică are obligația să repare ceea ce a stricat, prin modificarea legislației care a generat actuala situație. Declarațiile […] The post Dominic Fritz acuză PSD și PNL pentru criza din Justiție: „Să-și asume măcar în ultimul ceas” first appeared on Lumea Politică.
07:10
Coaliția a ajuns la un acord: tăieri de cheltuieli, reduceri de subvenții și promisiuni de stimulare a economiei # Lumea Politică
După negocieri intense, liderii coaliției de guvernare au stabilit un pachet de măsuri fiscale și bugetare care vizează reducerea cheltuielilor publice și pregătirea bugetului pentru 2026. Deciziile includ tăieri în administrație și politică, modificări de taxe pentru companii și majorarea salariului minim, dar și promisiuni de sprijin pentru economie. Pe 17 decembrie, liderii Partidul Social […] The post Coaliția a ajuns la un acord: tăieri de cheltuieli, reduceri de subvenții și promisiuni de stimulare a economiei first appeared on Lumea Politică.
