Ce a putut să răspundă Radu Miruță când a fost luat la rost că n-are studii militare: „Studiile mele încadrează un profil tehnic”

09:00

Diana Buzoianu a declarat, referitor la adoptarea moțiunii de demitere, în urma votului din partea PSD, că „nu există un semnal că nu se mai susține un ministru". Aceasta a precizat că, în discuțiile cu premierul Bolojan, nu s-a pus problema demiterii din funcție. „Nu există un semnal că nu se mai susține un ministru […]