Ce a putut să răspundă Radu Miruță când a fost luat la rost că n-are studii militare: „Studiile mele încadrează un profil tehnic”
Lumea Politică, 19 decembrie 2025 07:40
Numirea lui Radu Miruță la conducerea Ministerului Apărării a stârnit reacții dure în spațiul public, principala acuzație fiind lipsa studiilor de specialitate în domeniul militar. Vizată direct, propunerea a fost apărată chiar de Miruță, care le-a cerut criticilor să privească în perspectivă și să compare parcursul său academic cu cel al miniștrilor Apărării din ultimele
• • •
Acum 15 minute
08:00
Ministrul Muncii îl înfruntă pe Bolojan: „Nu este lene, este un moment dificil în viaţa unei persoane” # Lumea Politică
Florin Manole se opune propunerii premierului Ilie Bolojan privind scăderea ajutorului de șomaj și explică cine poate beneficia, în ce condiții și de ce acest sprijin nu încurajează lipsa muncii, ci acoperă o perioadă dificilă pentru cei care și-au pierdut locul de muncă. Ministrul Muncii, Florin Manole, a respins public ideea reducerii ajutorului de șomaj,
Acum o oră
07:40
07:30
Guvernul prelungește cumulul pensiei cu salariul în 2026. Educația și Sănătatea, în prim-plan. Anunțul lui Rogobete # Lumea Politică
Executivul a decis continuarea măsurii care permite pensionarilor să lucreze în sistemul public, cu prioritate în domeniile deficitare. Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, susține că fără această soluție, spitalele și școlile ar pierde specialiști esențiali. Guvernul va prelungi și în 2026 măsura care permite cumularea pensiei cu salariul, în special în domenii considerate critice, precum Sănătatea
Acum 24 ore
16:00
Ce se întâmplă cu ajutorul de șomaj după ce Bolojan a spus că trebuie tăiat. Florin Manole: “Nu se dă pentru cine a stat degeaba” # Lumea Politică
Ministrul Muncii, Florin Manole, îl contrazice pe premierul Ilie Bolojan în legătură cu ajutorul de șomaj. El a precizat într-un interviu că acesta nu trebuie scăzute și a spus că șomajul nu trebuie considerat un ajutor dat pentru oameni care nu vor să muncească. În acest mod, Florin Manole a reacționat după ce premierul a
14:40
Cât câștigă un parlamentar în România și ce înseamnă tăierea cu 10% a sumei forfetare primită de aleși # Lumea Politică
Fiecare parlamentar va pierde aproximativ 3.500 de lei din suma forfetară primită, după decizia coaliției de a o reduce cu 10%. După această schimbare, fiecare parlamentar va primi în continuare peste 30.000 de lei pe lună, dar nu sunt bani care îi intră lui în buzunar. Salariul lunar de bază a unui simplu parlamentar, fie
14:20
Șefa Curții de Apel București acuză presiuni din DNA într-un dosar al Liei Olguța Vasilescu: „Mi-a spus ce soluție trebuie să dau” # Lumea Politică
Președinta Curții de Apel București, judecătoarea Liana Arsenie, susține că o fostă procuroare DNA, în prezent subalternă a Laurei Codruța Kovesi la Parchetul European, i-ar fi cerut explicit să dea o anumită soluție într-un dosar care o viza pe Lia Olguța Vasilescu. Șefa Curții de Apel București a declarat că procuroarea Elena Grecu, pe vremea
08:20
Kovesi, replică pentru Băsescu, după ce fostul președinte a spus că a greșit când a numit-o la șefia DNA # Lumea Politică
Fosta şefă a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kovesi, care acum conduce Parchetul European, i-a dat miercuri o replică fostului preşedinte Traian Băsescu, după ce acesta a afirmat în repetate rânduri, în ultimii ani, că a greşit atunci când a numit-o pe aceasta la conducerea DNA. „Eu l-am auzit de multe ori pe domnul preşedinte
Ieri
08:10
PSD încă îi cere lui Bolojan să o demită pe Buzoianu. USR ar fi propus o rectificare a protocolului coaliției, însă nu s-a ajuns la niciun consens # Lumea Politică
Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului USR a Mediului, Diana Buzoianu, a trecut luni cu 73 de voturi „pentru" și 43 „împotrivă". PSD a votat alături de opoziție pentru adoptarea moțiunii. Miercuri, după mai bine de trei ore de discuții în coaliție, social-democrații au susținut că încă îi cer lui Bolojan să o demită
07:40
2026 schimbă regulile jocului pentru patroni. Capital mai mare, controale dure și amenzi de până la 300.000 de lei # Lumea Politică
Al doilea pachet al reformei fiscal-bugetare mută presiunea de pe impozite pe disciplina financiară a firmelor. De la capitalul social și dividende până la conturi bancare și relația cu ANAF, antreprenorii intră într-un regim mult mai strict, în care neconformarea poate duce inclusiv la dizolvarea societății. După luni de amânări, contestații la Curtea Constituțională și
07:30
Dominic Fritz acuză PSD și PNL pentru criza din Justiție: „Să-și asume măcar în ultimul ceas” # Lumea Politică
Președintele Uniunea Salvați România, Dominic Fritz, susține că dezastrul din Justiția românească este rezultatul direct al unor decizii politice și al unor legi adoptate în Parlament, în special de PSD și PNL. În opinia sa, aceeași clasă politică are obligația să repare ceea ce a stricat, prin modificarea legislației care a generat actuala situație. Declarațiile
07:10
Coaliția a ajuns la un acord: tăieri de cheltuieli, reduceri de subvenții și promisiuni de stimulare a economiei # Lumea Politică
După negocieri intense, liderii coaliției de guvernare au stabilit un pachet de măsuri fiscale și bugetare care vizează reducerea cheltuielilor publice și pregătirea bugetului pentru 2026. Deciziile includ tăieri în administrație și politică, modificări de taxe pentru companii și majorarea salariului minim, dar și promisiuni de sprijin pentru economie. Pe 17 decembrie, liderii Partidul Social
06:50
După retragerea din prim-planul politicii și un parcurs marcat de funcții publice și inițiative controversate, Viorica Dăncilă revine în atenție din postura de antreprenor. Fostul prim-ministru și lider PSD și-a deschis o firmă de consultanță în afaceri și management, pe care o controlează în totalitate. Viorica Dăncilă, fost prim-ministru al României și fost lider al
06:10
Ce impact va avea majorarea impozitelor locale în București, după Nicușor Dan. Nu e o „catastrofă” # Lumea Politică
Președintele Nicușor Dan a explicat, într-o conferință de presă, că majorarea impozitelor locale anunțată de Guvern prin ordonanță de urgență nu ar trebui percepută drept o „catastrofă", ci ca o ajustare fiscală inevitabilă, după mai bine de un deceniu în care aceste taxe au rămas înghețate. Șeful statului a subliniat că impozitele pe proprietate nu
17 decembrie 2025
17:40
Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc, arestat preventiv pentru complicitate la dare de mită # Lumea Politică
Fostul ministru al Transporturilor din partea PSD Răzvan Cuc a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru complicitate la dare de mită, la fel ca omul de afaceri reţinut în aceeaşi anchetă. În contextul unei proceduri de achiziţie publică de 23 de milioane de lei, cei doi ar fi promis directorului general al Registrului
17:10
Ilie Bolojan anunţă că nu s-a însurat. “Nu este real. Uneori, afli lucruri noi despre tine” # Lumea Politică
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a declarat miercuri, într-un interviu oferit la Digi FM, că s-a căsătorit în secret cu partenera lui de viaţă, Ioana Fâșie. Unele publicaţii de la noi au speculat că Ilie Bolojan a făcut nunta în secret, după ce păurtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, s-a exprimat despre Ioana Fâșie ca fiind "soția
16:30
Premierul Ilie Bolojan le-a răspuns, la emisiunea Audiență Națională de la Digi FM, celor care îi critică deciziile politice, numindu-l „Ilie Sărăcie" în urma majorării taxelor. În replică, prim-ministrul a punctat că „este simplu să pui etichete și sloganuri sau să fugi după oameni să-i filmezi, dar mai greu să îți asumi răspunderea de a
09:10
Nicuşor Dan a stat de vorbă, marţi seară, cu un grup de protestatari, la Londra. Preşedintele, care a plecat din Finalnda direct în Marea Britanie, s-a oprit să vorbească cu cei prezenţi. Întrebat despre când vor primi românii un răspuns în legătură cu anularea alegerilor prezidenţiale de anul trecut, Nicuşor Dan le-a transmis românilor că,
09:00
Diana Buzoianu se face că nu înțelege ce înseamnă adoptarea moțiunii de demitere: „Nu există un semnal că nu se mai susține un ministru” # Lumea Politică
Diana Buzoianu a declarat, referitor la adoptarea moțiunii de demitere, în urma votului din partea PSD, că „nu există un semnal că nu se mai susține un ministru". Aceasta a precizat că, în discuțiile cu premierul Bolojan, nu s-a pus problema demiterii din funcție. „Nu există un semnal că nu se mai susține un ministru
08:30
Coaliția se întrunește în plin scandal, după ce PSD a fost acuzat că a încălcat protocolul. Care vor fi temele de discuție # Lumea Politică
Coaliția se întrunește miercuri, în plin scandal pe tema votului din Senat, unde PSD a votat alături de Opoziție pentru plecarea ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Coaliția nu s-a mai întrunit de aproximativ o lună în contextul campaniei electorale pentru Capitală. Discuţiile vor viza, între altele, pregătirea proiectului bugetului de stat pe anul viitor, stabilirea salariului minim pe 2026 şi
08:30
George Simion lansează manifestul „Opoziție Totală – Opoziție Națională”: „Dorim să ajungem la alegeri anticipate și la o schimbare reală în țară” # Lumea Politică
Președintele AUR, George Simion, a lansat marți seară manifestul „Opoziție Totală – Opoziție Națională", un decalog de măsuri prin care partidul său anunță o opoziție fermă față de Guvernul Bolojan. „Dorim să ajungem la alegeri anticipate, la votul românilor și la o schimbare reală în țară", spune George Simion. „Anunțăm un manifest adresat tuturor românilor,
Mai mult de 2 zile în urmă
07:20
Diana Buzoianu cere explicații PSD după votul din Senat. „Să inventezi niște vinovați fără să existe niciun fel de atribuții în spate” # Lumea Politică
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, solicită explicații din partea PSD după ce senatorii social-democrați au votat în favoarea moțiunii simple care a vizat-o. Discuția ar urma să aibă loc miercuri, 17 decembrie, în cadrul ședinței coaliției de guvernare, pe fondul unor tensiuni tot mai vizibile între partenerii aflați la putere. Buzoianu: „Protocolul de coaliție a fost
07:20
Comenzile ieftine din China intră la verificări. UE schimbă regulile pentru Shein, Temu și Alibaba, iar românii vor plăti mai mult # Lumea Politică
Bruxelles-ul pregătește cea mai dură intervenție de până acum în comerțul online transfrontalier. Platformele chinezești sunt vizate direct, iar noile reguli vor însemna taxe suplimentare, controale mai stricte și livrări mai lente inclusiv pentru consumatorii din România. Comenzile online cu prețuri foarte mici, livrate din China, intră într-o nouă etapă de reglementare la nivel european.
07:00
Ex-deputatul „Mitralieră” achitat după un an de amânări, exact pe modelul contestat acum în stradă de manifestanții pentru independența justiției. Cătălin Rădulescu, judecat pentru obținerea ilegală a titlului de revoluționar # Lumea Politică
Fostul deputat PSD Cătălin Rădulescu, cunoscut sub porecla „Mitralieră", a fost achitat de Curtea de Apel București după un proces marcat de amânări repetate ale pronunțării. Decizia instanței vine într-un context tensionat, pe fondul scandalului din Justiție și al dezvăluirilor din documentarul Recorder. O instanță a Curtea de Apel București a decis achitarea fostului parlamentar
06:40
Fostul consilier prezidențial spune că Justiția sfidează societatea românească și avertizează că hotărârea ar putea duce la reluarea de la zero a majorității dosarelor de evaziune fiscală. Fostul consilier prezidențial Ludovic Orban lansează un atac dur la adresa Înaltei Curți de Casație și Justiție, instituție condusă de Lia Savonea. Într-un mesaj publicat pe Facebook, Orban
06:20
ANAF nu-l scapă din mâini pe Klaus Iohannis, după ce nu a reușit să-i pună sechestru pe avere # Lumea Politică
Fiscul a atacat în apel decizia Tribunalului Sibiu privind sechestrul pe bunurile familiei fostului președinte. Statul continuă demersurile pentru recuperarea despăgubirilor legate de imobilul din centrul Sibiului. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală nu renunţă la sumele pe care le are de recuperat de la fostul preşedinte al României, Klaus Iohannis. După ce Tribunalul Sibiu a
06:10
Sorin Grindeanu se ferește de schimbarea legilor Justiției: „anumiți lideri USR cu dosare în justiție, dar care vor schimbarea legilor justiției” # Lumea Politică
Șeful PSD evită asumarea unor modificări în Justiție, invocă politizarea subiectului și aruncă acuzații directe către USR și Traian Băsescu. În timp ce premierul vorbește despre reforme, Grindeanu transmite semnale clare de reținere politică. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, nu pare deloc confortabil cu ideea schimbării legilor Justiției. Acesta susține că subiectul este „politizat" și își
16 decembrie 2025
17:50
Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc a fost reţinut de DNA. Acuzațiile aduse de procurorii anticorupție # Lumea Politică
Răzvan Cuc, fost ministru PSD al Transporturilor în guvernele Grindeanu și Tudose, a fost reţinut, marţi, de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, fiind acuzat de complicitate la dare de mită, anunță DNA. Procurorii anticorupţie au efectuat marți percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, într-un dosar în care sunt investigate infracţiuni comise în acest an. Descinderi
17:40
Firma fondată de Dragoș Pîslaru, contracte de milioane de lei cu ministerul pe care îl conduce # Lumea Politică
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a atribuit, în cursul anului 2025, două contracte de consultanță în valoare totală de aproximativ 4,6 milioane de lei unei companii fondate și administrate în trecut de actualul ministru al instituției, Dragoș Pîslaru. Este vorba despre firma Civitta Strategy & Consulting, care a obținut aceste contracte în a doua jumătate a anului. Potrivit Adevărul.ro, cel mai recent dintre contracte a fost
17:30
Nicușor Dan ceartă Coaliția: „Avem patru partide care se atacă între ele și niciunul nu spune un cuvințel despre Opoziție” # Lumea Politică
Președintele Nicușor
17:20
Procurorii din CSM sesizează Inspecția Judiciară în cazul șefului DNA Marius Voineag # Lumea Politică
Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a dispus sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru efectuarea de verificări în raport cu aspectele privind activitatea procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie semnalate de Recorder. Marius Voineag era acuzat că a pretins „controlul asupra dosarelor”. „Urmează ca hotărârea Secției pentru procurori să fie transmisă Inspecției Judiciare pentru […] The post Procurorii din CSM sesizează Inspecția Judiciară în cazul șefului DNA Marius Voineag first appeared on Lumea Politică.
15:00
Ciprian Ciucu îşi începe mandatul la Primăria Capitalei cu un cadou de la Nicușor Dan. Datorii de 3 miliarde de lei # Lumea Politică
Ciprian Ciucu este foarte îngrijorat cu privire la ceea ce a găsit în Primăria Capitalei, odată cu preluarea mandatului de primar general. Datoriile ajung pe la 3 miliarde de lei, iar bugetul necheltuit se va situa în jurul sumei de 20 de milioane de lei, la începutul anului. În cadrul interviului pe care l-a acordat […] The post Ciprian Ciucu îşi începe mandatul la Primăria Capitalei cu un cadou de la Nicușor Dan. Datorii de 3 miliarde de lei first appeared on Lumea Politică.
12:40
Nicușor Dan recunoaște că nu era nevoie de creșterea TVA: ”Se putea reduce deficitul fără să fie crescut TVA-ul” # Lumea Politică
Invitat la emisiunea ”40 de Întrebări”, cu Denise Rifai, Nicușor Dan, președintele României, a recunsocut că nu era nevoie de creșterea TVA-ului. Nicușor Dan a fost pus în fața deciziei privind creșterea TVA, pe care în campanie a promis că o va evita, însă a ajuns să o accepte din cauza presiunilor bugetare și a […] The post Nicușor Dan recunoaște că nu era nevoie de creșterea TVA: ”Se putea reduce deficitul fără să fie crescut TVA-ul” first appeared on Lumea Politică.
07:30
Europenii propun o „Forță multinațională” în Ucraina, susținută de SUA. Reacția lui Trump # Lumea Politică
Liderii europeni și Uniunea Europeană au propus crearea unei „Forțe Multinaționale” în Ucraina, menită să susțină pe termen lung armata ucraineană și să supravegheze o eventuală încetare a focului. Inițiativa a fost discutată la Berlin, în prezența emisarilor americani, însă documentul nu este semnat de Statele Unite. Lideri din Europa și din Uniunea Europeană au […] The post Europenii propun o „Forță multinațională” în Ucraina, susținută de SUA. Reacția lui Trump first appeared on Lumea Politică.
07:10
Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei, vrea să transfere parcurile de cartier din Bucureşti către sectoare # Lumea Politică
Primarul general ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, propune transferarea parcurilor de cartier către sectoare, criticând capacitatea administrativă slabă a ALPAB. Ciucu spune că Primăria Capitalei ar păstra doar patru parcuri monument: Herăstrău, Carol, Cişmigiu şi Izvor. Primarul ales a declarat, al Digi 24, că Primăria Capitalei ar trebui să rămână doar cu parcurile monument. Restul […] The post Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei, vrea să transfere parcurile de cartier din Bucureşti către sectoare first appeared on Lumea Politică.
07:00
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni seara, la Timișoara, că partidul său nu renunță la majorarea salariului minim pe economie, una dintre cerințele formulate în dialogul cu Guvernul. Tonul social-democratului a fost însă mai temperat față de pozițiile anterioare, acesta evitând o confruntare directă și așteptând o decizie din partea premierului. „Creşterea salariului minim […] The post Sindicatele cer majorarea salariului minim. Sorin Grindeanu a schimbat foaia first appeared on Lumea Politică.
06:40
Pierderile suferite de armata rusă în Ucraina continuă să crească, potrivit unui nou raport oficial al Statului Major ucrainean. De la declanșarea invaziei pe scară largă, Moscova ar fi pierdut aproape 1,19 milioane de militari, alături de mii de tancuri, vehicule blindate și sisteme de armament. Rusia a pierdut aproximativ 1.187.780 de soldați în Ucraina […] The post Câți soldați a pierdut Rusia din 2022 și ce alte pagube au fost contabilizate first appeared on Lumea Politică.
06:40
Producția hidrocentralelor, în picaj în 2025. Importuri masive de energie pentru România # Lumea Politică
Hidrocentralele din România au produs cu 22% mai puțină energie electrică în primele zece luni ale anului 2025, față de aceeași perioadă din 2024. Scăderea accentuată a producției interne a fost parțial compensată printr-o creștere puternică a importurilor, care au urcat cu peste 42%, arată datele oficiale. Producția de energie electrică din hidrocentrale a totalizat, […] The post Producția hidrocentralelor, în picaj în 2025. Importuri masive de energie pentru România first appeared on Lumea Politică.
06:20
Diana Buzoianu refuză să-și dea demisia, în ciuda votului de neîncredere din Senat. Se dă victima colegilor misogini # Lumea Politică
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că nu își va da demisia, deși Senatul a adoptat o moțiune simplă împotriva sa. Oficialul susține că votul a avut un caracter politic și respinge acuzațiile formulate de opoziție. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că refuză să demisioneze, după ce Senatul a adoptat o moțiune simplă de […] The post Diana Buzoianu refuză să-și dea demisia, în ciuda votului de neîncredere din Senat. Se dă victima colegilor misogini first appeared on Lumea Politică.
06:20
Contul de WhatsApp al Adrianei Săftoiu, compromis. Hackerii au cerut bani în numele noii șefe a TVR # Lumea Politică
Noua președintă-director general a Televiziunea Română, Adriana Săftoiu, a anunțat luni că a fost ținta unui atac informatic, după ce contul său de WhatsApp a fost spart. Potrivit mesajului publicat de aceasta pe Facebook, atacatorii au folosit contul compromis pentru a trimite solicitări de bani către persoane din agenda sa telefonică, transmite B1TV. Mesaj fals […] The post Contul de WhatsApp al Adrianei Săftoiu, compromis. Hackerii au cerut bani în numele noii șefe a TVR first appeared on Lumea Politică.
06:10
Ce se întâmplă cu programul Rabla în 2026. Bolojan s-a întâlnit cu reprezentanții producătorilor auto # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan le-a transmis reprezentanților industriei auto că Executivul ia în calcul ajustarea impozitului minim pe cifra de afaceri, însă nu exclusiv pentru acest sector. În același timp, Programul Rabla va fi menținut, dar cu finanțare și impact reduse, din motive bugetare, și după atingerea țintelor din PNRR. Premierul Ilie Bolojan a avut luni […] The post Ce se întâmplă cu programul Rabla în 2026. Bolojan s-a întâlnit cu reprezentanții producătorilor auto first appeared on Lumea Politică.
15 decembrie 2025
19:10
Alianță PSD – AUR în Senat împotriva ministrei USR Diana Buzoianu. PSD a votat moțiunea simplă și i-a cerut demisia # Lumea Politică
Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrei USR a Mediului, Diana Buzoianu, a trecut cu 73 de voturi „pentru” și 43 „împotrivă”. PSD a votat alături de opoziție pentru adoptarea moțiunii. Trecerea unei moțiuni simple nu duce automat la demiterea unui ministru, fiind un instrument parlamentar prin care se exprimă poziția într-o anumită problemă de politică […] The post Alianță PSD – AUR în Senat împotriva ministrei USR Diana Buzoianu. PSD a votat moțiunea simplă și i-a cerut demisia first appeared on Lumea Politică.
16:40
George Simion s-a prezentat cu o fotografie la discursul de la moțiunea de cenzură: Nu a vorbit timp de un minut # Lumea Politică
Parlamentul s-a reunit luni, 15 decembrie, de la ora 14:00, în ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului, pentru dezbaterea și votul moțiunii de cenzură depuse împotriva Guvernului condus de premierul Ilie Bolojan. Momentul cel mai tensionat al dezbaterii a fost intervenția liderului AUR, George Simion, care a ales să înceapă discursul într-un mod neobișnuit. Fotografia afișată […] The post George Simion s-a prezentat cu o fotografie la discursul de la moțiunea de cenzură: Nu a vorbit timp de un minut first appeared on Lumea Politică.
16:10
Scandal în POT. Anamaria Gavrilă l-a dat afară pe deputatul Chiriță și a provocat un protest al grupului de parlamentari # Lumea Politică
Biroul permanent al Camerei Deputaților a aprobat, luni, o informare din partea deputatei Anamaria Gavrilă, președintele Partidului Oamenilor Tineri (POT), privind modificări în componența grupului parlamentar al formațiunii și desemnarea unei noi conduceri, după ce liderul grupului Răzvan-Mirel Chiriță a fost exclus. ‘Domnul Chiriță Răzvan-Mirel nu mai face parte din Partidul Oamenilor Tineri (POT). În […] The post Scandal în POT. Anamaria Gavrilă l-a dat afară pe deputatul Chiriță și a provocat un protest al grupului de parlamentari first appeared on Lumea Politică.
15:40
Nicușor Dan promite „rezolvarea” problemelor din justiție, dar după ce revine din „Ținutul Renilor”: „Securitatea statului începe din interior” # Lumea Politică
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj chiar înainte de vizita în Finlanda, în care vorbește despre acuzațiile cu privire la independența justiției din România. Liderul de la Cotroceni pleacă în Finlanda pentru o vizită, în cadrul căreia va participa la un summit cu liderii UE, pe tema securității în contextul războiului din Ucraina. Nicușor […] The post Nicușor Dan promite „rezolvarea” problemelor din justiție, dar după ce revine din „Ținutul Renilor”: „Securitatea statului începe din interior” first appeared on Lumea Politică.
15:10
Guvernul va lua o decizie privind nivelul salariului minim pentru anul viitor până la Crăciun. Dacă premierul Ilie Bolojan susţine menţinerea salariului minim la nivelul actual, de 4.050 de lei, reprezentanţii sindicatelor sunt în favoarea unei majorări cu 300 de lei, până la nivelul de 4.350 de lei brut. Este de altfel și ceea ce […] The post Sindicatele îi cer lui Bolojan majorarea salariului minim cu 300 de lei first appeared on Lumea Politică.
12:20
George Simion, alături de Giorgia Meloni, la cina Margaret Thatcher, de la Roma: „Este al patrulea an de când particip” # Lumea Politică
Elita conservatorilor europeni s-a adunat la Roma pentru a marca cina Margaret Thatcher. Invitatul special a fost prim-ministrul Giorgia Meloni, care a primit statueta Leul, simbol al noii direcții. Un invitat neașteptat a fost președintele AUR, George Simion, care a postat pe X o fotografie alături de prim-ministru. George Simion a postat pe contul său […] The post George Simion, alături de Giorgia Meloni, la cina Margaret Thatcher, de la Roma: „Este al patrulea an de când particip” first appeared on Lumea Politică.
11:30
Zi de foc pentru coaliția de guvernare. Moțiunea împotriva Guvernului Bolojan este dezbătută și votată în Parlament # Lumea Politică
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, inițiată de grupul Pace – Întâi România din Senat și susținută de AUR, va fi dezbătută și votată luni în Parlment. Este nevoie de 233 de voturi pentru validarea acestei inițiative, denumită „România nu este de vânzare – un guvern fără USR”. În a doua parte a zilei, Senatul […] The post Zi de foc pentru coaliția de guvernare. Moțiunea împotriva Guvernului Bolojan este dezbătută și votată în Parlament first appeared on Lumea Politică.
10:20
Dominic Fritz cere schimbarea legilor justiției după ce ÎCCJ a decis continuarea procesului său. Șeful USR, anchetat de ANI pentru încălcarea legii # Lumea Politică
Dominic Fritz Fritz cere schimbarea legilor justiției după ce ÎCCJ a decis că procesul său trebuie să continue. Președintele USR folosește însă o serie de conexiuni suspecte ale culoarului din instanțe pentru a-și rezolva propria sa problemă penală. După publicarea investigației Recorder, liderul USR, Dominic Fritz, a ieșit imediat public cu o poziție radicală. Lovitură sub centură […] The post Dominic Fritz cere schimbarea legilor justiției după ce ÎCCJ a decis continuarea procesului său. Șeful USR, anchetat de ANI pentru încălcarea legii first appeared on Lumea Politică.
10:10
Călin Georgescu și Horațiu Potra se întâlnesc, pentru prima dată în sala de judecată. Magistrații decid azi dacă începe judecata # Lumea Politică
Călin Georgescu și Horațiu Potra se întâlnesc pentru prima dată, față în față în sala de judecată, după extrădarea din Dubai a șefului mercenarilor. Magistrații decid luni, 15 decembrie, dacă începe judecata și ce măsuri preventive se impun. În fața instanței sunt citați și cei 20 de mercenari acuzați că ar fi pregătit proteste violente în […] The post Călin Georgescu și Horațiu Potra se întâlnesc, pentru prima dată în sala de judecată. Magistrații decid azi dacă începe judecata first appeared on Lumea Politică.
07:40
Amenzi pentru lipsa RCA la trotinete și biciclete electrice. Noile sancțiuni au intrat în vigoare # Lumea Politică
Poliția rutieră poate sancționa, de acum, utilizatorii și proprietarii de trotinete și biciclete electrice care nu au poliță RCA. Amenzile ajung până la 2.000 de lei, iar autoritățile pot reține și actele vehiculului. Începând de sâmbătă, 13 decembrie, au intrat în vigoare sancțiunile pentru nerespectarea obligației de a încheia o poliță de asigurare RCA pentru […] The post Amenzi pentru lipsa RCA la trotinete și biciclete electrice. Noile sancțiuni au intrat în vigoare first appeared on Lumea Politică.
