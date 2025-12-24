Situație inimaginabilă! Daniel Pancu se revoltă: „Și din fier dacă ești, și nu ai cum să reziști”

20:50

E oficial: brazilianul Endrick (19 ani) este noul atacant al lui Lyon. Clubul din Franța l-a împrumutat de la Real Madrid până la finalul sezonului. Un milion de euro este costul împrumutului fotbalistului.Endrick nu mai avea viitor la Real Madrid, cel puțin în acest sezon. Nu s-a adaptat sub comanda lui Xabi Alonso, iar la Lyon va avea șansa de a fi titular.OFICIAL | Endrick este noul jucător al lui LyonEndrick va juca la Lyon până la finalul sezonului. ...