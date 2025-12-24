CSM a publicat rezultatele parţiale ale unui chestionar în rândul magistraţilor despre probleme din justiţie
TeleM Iași , 24 decembrie 2025 10:20
Consiliul Superior al Magistraturii a publicat aseară rezultatele parţiale ale unui chestionar în rândul magistraţilor... Articolul CSM a publicat rezultatele parţiale ale unui chestionar în rândul magistraţilor despre probleme din justiţie apare prima dată în TeleM Regional.
• • •
Alte ştiri de TeleM Iași
Acum 10 minute
10:50
În perioada 24 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026, sălile reprezentative din Palatul Culturii –... Articolul Programul muzeelor ieșene de sărbători apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 30 minute
10:40
Omul de afaceri gălățean Corneliu Istrate, fondatorul grupului de firme Vega Holding, a încetat din... Articolul A murit Corneliu Istrate, unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri gălățeni apare prima dată în TeleM Regional.
10:30
Statul face primul pas pentru închiderea a 3 depozite neconforme de deșeuri municipale din zona Moldovei # TeleM Iași
Administrația Fondului pentru Mediu a semnat contractul privind elaborarea studiilor de fezabilitate pentru închiderea și... Articolul Statul face primul pas pentru închiderea a 3 depozite neconforme de deșeuri municipale din zona Moldovei apare prima dată în TeleM Regional.
10:30
Printre problemele invocate de magistraţi într-un chestionar inițiat de Secția pentru judecători a CSM se... Articolul Magistrații reclamă existența unui sistem oligarhic la vârful justiției apare prima dată în TeleM Regional.
Acum o oră
10:20
CSM a publicat rezultatele parţiale ale unui chestionar în rândul magistraţilor despre probleme din justiţie # TeleM Iași
Consiliul Superior al Magistraturii a publicat aseară rezultatele parţiale ale unui chestionar în rândul magistraţilor... Articolul CSM a publicat rezultatele parţiale ale unui chestionar în rândul magistraţilor despre probleme din justiţie apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Un incendiu a izbucnit la acoperișul unei case din municipiul Rădăuți, mobilizând de urgență forțele... Articolul Incendiu la acoperișul unei locuințe din municipiul Rădăuți, fără victime apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Daniel David a demisionat din funcţia de ministru al Educaţiei. Spune că nu îl mai... Articolul Ce nume sunt vehiculate pentru Ministerul Educației, după demisia lui Daniel David apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Hidroelectrica intra în parteneriat cu gigantul francez EDF pentru relansarea proiectului hidrocentralei Tarnița # TeleM Iași
Proiectul hidrocentralei cu acumulare prin pompaj Tarnița-Lăpuștești, una dintre cele mai vechi inițiative de infrastructură... Articolul Hidroelectrica intra în parteneriat cu gigantul francez EDF pentru relansarea proiectului hidrocentralei Tarnița apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
În liniștea bisericilor, culoarea devine rugăciune. Vasile Gheorghiță, pictor de biserici, spune că fiecare lucrare... Articolul Vasile Gheorghiță, pictorul care slujește prin culoare apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Botoșani | Primarul comunei Drăgușeni a fost suspendat din funcție după ce a fost arestat preventiv # TeleM Iași
Primarul comunei Drăgușeni, Eugen Nechita, a fost suspendat din funcție după ce a fost arestat... Articolul Botoșani | Primarul comunei Drăgușeni a fost suspendat din funcție după ce a fost arestat preventiv apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
În perioada sărbătorilor de iarnă, mesele festive se transformă adesea într-un simbol al abundenței și... Articolul Atenție la risipa alimentară de sărbători! apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 2 ore
09:50
În fiecare an, sărbătoarea Nașterii Domnului aduce în casele creștinilor bucurie, lumină și speranță. Dar,... Articolul Nașterea Domnului, adevărata lumină a Crăciunului apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Accident cu victime azi noapte în Lunca Cetățuii. Un șofer a fugit de la locul accidentului # TeleM Iași
Un grav accident rutier s-a produs azi noapte in Lunca Cetatuii. Doua autoturisme au intrat... Articolul Accident cu victime azi noapte în Lunca Cetățuii. Un șofer a fugit de la locul accidentului apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Într-o tara în care pentru mulți copii sărbătorile înseamnă lumină, daruri și căldură, există și... Articolul Abandonat de tată, dar nu de speranță apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Mesajul de sărbători al deputatului ieșean, Bogdan Cojocaru: “Gândurile mele se îndreaptă către ieșenii de pretudinteni!” # TeleM Iași
In prag de sarbatori, deputatul iesean, Bogdan Cojocaru a transmis un mesaj pentru ieseni, in... Articolul Mesajul de sărbători al deputatului ieșean, Bogdan Cojocaru: “Gândurile mele se îndreaptă către ieșenii de pretudinteni!” apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Sfârșitul de an se apropie, iar românii caută soluții pentru ca masa și atmosfera din... Articolul Cum să impresionezi la masa de sărbători? apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Sărbătorile de iarnă sunt despre lumină, speranță și solidaritate, iar polițiștii din Pașcani au ales... Articolul Polițiștii din Pașcani au adus spiritul Crăciunului în casele celor nevoiași apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Potrivit inițiatorilor unui proiect de lege în acest sens, panourile publicitare amplasate în spațiul public... Articolul Publicitatea stradală la jocurile de noroc ar putea fi interzisă apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Anunțul e valabil pentru sudul și estul României. Meteorologi au instituit cod galben de ninsori... Articolul De Crăciun, vremea se va răci semnificativ, susțin meteorologii apare prima dată în TeleM Regional.
09:10
Un accident rutier s-a produs în localitatea Stroiești, UAT Todirești, unde un microbuz care efectua... Articolul Accident rutier în Stroiești: microbuz implicat, două persoane transportate la spital apare prima dată în TeleM Regional.
09:10
Detașamentul de Pompieri Vaslui a intervenit în această după-amiază pe DN 24, pe raza localității... Articolul Accident rutier pe DN 24, la Costești. Două persoane transportate la spital apare prima dată în TeleM Regional.
09:00
Guvernul a adoptat ordonanța în baza căreia va alcătui bugetul de stat pentru anul viitor # TeleM Iași
Ordonanța are mai multe prevederi, printre care și cea care impune înghețarea salariilor bugetarilor și... Articolul Guvernul a adoptat ordonanța în baza căreia va alcătui bugetul de stat pentru anul viitor apare prima dată în TeleM Regional.
09:00
Începând cu 9 ianuarie, Catedrala Națională va fi închisă pentru continuarea lucrărilor interioare. Patriarhia Română... Articolul Catedrala Națională, redeschisă zilnic publicului până pe 8 ianuarie 2026 apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 24 ore
13:30
Accident rutier pe breteaua A7, în apropiere de Adjud: patru victime transportate la spital # TeleM Iași
Trei echipaje din cadrul Secției de Pompieri Adjud, împreună cu o autospecială de stingere, o... Articolul Accident rutier pe breteaua A7, în apropiere de Adjud: patru victime transportate la spital apare prima dată în TeleM Regional.
13:20
Palatul Culturii din Iași rămâne deschis vizitatorilor și în perioada sărbătorilor de iarnă, între 24... Articolul Palatul Culturii Iași, deschis vizitatorilor de sărbători apare prima dată în TeleM Regional.
13:20
În perioada sărbătorilor de iarnă, medicii UPU-SMURD Iași recomandă o serie de măsuri pentru prevenirea... Articolul Recomandări de la medicii UPU-SMURD Iași pentru sărbători apare prima dată în TeleM Regional.
13:20
Pepiniera Silvică Galata, aparținând Direcției Silvice Iași, rămâne deschisă și în această perioadă pentru ieșenii... Articolul Brazi de Crăciun de vânzare la Pepiniera Silvică Galata apare prima dată în TeleM Regional.
13:20
Începând de mâine, vremea în regiunea Moldovei va intra într-un proces accentuat de răcire, apropiindu-se... Articolul Zăpadă de Crăciun în regiunea Moldovei apare prima dată în TeleM Regional.
13:20
Spitalul Județean de Urgență Bacău intră într-o nouă etapă de dezvoltare, după ce în această... Articolul Investiție majoră la Spitalul Județean din Bacău apare prima dată în TeleM Regional.
13:10
TeleM Iași sărbătorește o realizare remarcabilă: 34 de ani de prezență constantă în peisajul media... Articolul TeleM Iași: 34 de ani de profesionalism, imparțialitate și continuitate apare prima dată în TeleM Regional.
13:10
Postul de televiziune regional TeleM marchează astăzi 34 de ani de activitate neîntreruptă în slujba... Articolul La mulți ani, TeleM! apare prima dată în TeleM Regional.
13:10
Un nou tronson al autostrăzii A7, între Focșani și Adjud, a fost deschis circulației marți.... Articolul De azi se circulă pe un tronson nou al autostrăzii A7 apare prima dată în TeleM Regional.
13:10
Începând de astăzi, utilajele de deszăpezire pentru drumurile județene administrate de Direcția Județeană de Administrare... Articolul Utilajele de deszapezire din Iași sunt pregătite apare prima dată în TeleM Regional.
Ieri
10:20
Primăria investește în extinderea Corpului A cu 1.440 de metri pătrați. Este vorba despre construirea... Articolul Colegiul „Mihai Eminescu” este modernizat și extins cu fonduri europene apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
La data de 22 decembrie a.c., la sediul Secției nr. 4 Poliție Iași s-a prezentat... Articolul Un minor de 13 ani a fost bătut cu pumnii și picioarele de doi adolescenți în Iași apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Primăria municipiului Suceava a anunțat luni că, pentru a veni în sprijinul contribuabililor, taxele și... Articolul Noi metode de plată a taxelor și impozitelor în municipiul Suceava apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Noaptea trecută, la ora 00:39, pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Girov pentru... Articolul Incendiu autoturism în comuna Girov apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Lucrările de eficientizare energetică a unității școlare continuă în ritm bun. Sunt realizate lucrări de... Articolul Fonduri europene pentru modernizarea Colegiului „Garabet Ibrăileanu” apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România. MApN a emis Ro-Alert # TeleM Iași
Sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale (MApN) au detectat, în noaptea de luni spre marți,... Articolul Noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România. MApN a emis Ro-Alert apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Datoria publică a județului Neamț: 101.320.204 lei! Majoritatea, de pe vremea lui Ionel Arsene # TeleM Iași
La începutul anului 2025, bugetul județului Neamț, votat în ședința Consiliului Județean Neamț era de... Articolul Datoria publică a județului Neamț: 101.320.204 lei! Majoritatea, de pe vremea lui Ionel Arsene apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Ce cuprinde noua ordonanță ”trenuleț” a Guvernului Bolojan. Măsurile fiscal-bugetare și de ”relansare economicǎ” pentru 2026 # TeleM Iași
Guvernul a anunțat într-un comunicat emis luni noaptea publicarea ordonanței de urgență care reglementează un... Articolul Ce cuprinde noua ordonanță ”trenuleț” a Guvernului Bolojan. Măsurile fiscal-bugetare și de ”relansare economicǎ” pentru 2026 apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Meteorologii anunță temperaturi mai coborâte decât cele obișnuite până în 19 ianuarie, în cea mai mare parte a țării # TeleM Iași
Temperaturile vor fi mai coborâte decât cele obişnuite, până în 19 ianuarie, în cea mai... Articolul Meteorologii anunță temperaturi mai coborâte decât cele obișnuite până în 19 ianuarie, în cea mai mare parte a țării apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Daniel David a anunţat în această seară că şi-a depus demisia din funcţia de ministru... Articolul Ministrul Educaţiei, Daniel David, a demisionat din funcţie apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Vrancea: Patru persoane rănite în urma unei explozii urmată de incendiu într-un bloc, la Focşani # TeleM Iași
Patru persoane au fost rănite, dintre care una a fost transportată la spital în stare... Articolul Vrancea: Patru persoane rănite în urma unei explozii urmată de incendiu într-un bloc, la Focşani apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
În cursul nopţii de 22 spre 23 decembrie au avut loc atacuri cu drone efectuate... Articolul Noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Schimbarea urgentă a legilor justiţiei este ceea ce au cerut majoritatea magistraţilor prezenţi la discuţiile cu preşedintele # TeleM Iași
11 magistraţi au vorbit public la Cotroceni despre prolemele din justiţiei, aşa cum le văd... Articolul Schimbarea urgentă a legilor justiţiei este ceea ce au cerut majoritatea magistraţilor prezenţi la discuţiile cu preşedintele apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Neamţ: Secţia de pediatrie a Spitalului Municipal Roman îşi restrânge temporar activitatea din lipsa medicilor # TeleM Iași
Conducerea Spitalului Municipal de Urgenţă Roman a anunţat, luni, că activitatea din cadrul secţiei de... Articolul Neamţ: Secţia de pediatrie a Spitalului Municipal Roman îşi restrânge temporar activitatea din lipsa medicilor apare prima dată în TeleM Regional.
22 decembrie 2025
17:40
Astazi a fost semnat protocolul de primire a obiectivului „Lucrări de regularizare cursuri de apă... Articolul Derivația Prut–Bârlad a intrat în patrimoniul județului Iași apare prima dată în TeleM Regional.
17:30
Trei persoane își pierd viața în fiecare zi, iar peste 95 sunt rănite în accidente... Articolul În România, legea conducerii defensive nu se aplică apare prima dată în TeleM Regional.
16:40
Ieșean trimis în judecată pentru cel puțin 7 infractiuni după ce a terorizat o minoră și pe mama acesteia # TeleM Iași
Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași a anunțat trimiterea în judecată a unui inculpat acuzat... Articolul Ieșean trimis în judecată pentru cel puțin 7 infractiuni după ce a terorizat o minoră și pe mama acesteia apare prima dată în TeleM Regional.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.