Meteorologii anunță temperaturi mai coborâte decât cele obișnuite până în 19 ianuarie, în cea mai mare parte a țării
TeleM Iași , 23 decembrie 2025 09:50
Temperaturile vor fi mai coborâte decât cele obişnuite, până în 19 ianuarie, în cea mai mare parte a țării.
10:20
Primăria investește în extinderea Corpului A cu 1.440 de metri pătrați. Este vorba despre construirea unei extinderi a Colegiului „Mihai Eminescu" cu fonduri europene.
10:10
La data de 22 decembrie a.c., la sediul Secției nr. 4 Poliție Iași s-a prezentat o plângere privind un minor de 13 ani care a fost bătut cu pumnii și picioarele de doi adolescenți în Iași.
10:10
Primăria municipiului Suceava a anunțat luni că, pentru a veni în sprijinul contribuabililor, sunt disponibile noi metode de plată a taxelor și impozitelor în municipiul Suceava.
10:10
Noaptea trecută, la ora 00:39, pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Girov pentru un incendiu la un autoturism.
10:10
Lucrările de eficientizare energetică a unității școlare continuă în ritm bun. Sunt realizate lucrări de modernizare a Colegiului „Garabet Ibrăileanu" cu fonduri europene.
10:00
Noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România. MApN a emis Ro-Alert # TeleM Iași
Sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale (MApN) au detectat, în noaptea de luni spre marți, noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România. MApN a emis Ro-Alert.
10:00
Datoria publică a județului Neamț: 101.320.204 lei! Majoritatea, de pe vremea lui Ionel Arsene # TeleM Iași
La începutul anului 2025, bugetul județului Neamț, votat în ședința Consiliului Județean Neamț, arată o datorie publică a județului Neamț de 101.320.204 lei! Majoritatea, de pe vremea lui Ionel Arsene.
09:50
Ce cuprinde noua ordonanță ”trenuleț” a Guvernului Bolojan. Măsurile fiscal-bugetare și de ”relansare economicǎ” pentru 2026 # TeleM Iași
Guvernul a anunțat într-un comunicat emis luni noaptea publicarea ordonanței de urgență care reglementează măsurile fiscal-bugetare și de "relansare economicǎ" pentru 2026 - noua ordonanță "trenuleț" a Guvernului Bolojan.
09:50
09:30
Daniel David a anunţat în această seară că şi-a depus demisia din funcţia de ministru al Educaţiei.
09:30
Vrancea: Patru persoane rănite în urma unei explozii urmată de incendiu într-un bloc, la Focşani # TeleM Iași
Patru persoane au fost rănite, dintre care una a fost transportată la spital în stare gravă, în urma unei explozii urmată de incendiu într-un bloc, la Focşani.
09:20
În cursul nopţii de 22 spre 23 decembrie au avut loc atacuri cu drone efectuate în Ucraina, în apropierea frontierei cu România.
09:20
Schimbarea urgentă a legilor justiţiei este ceea ce au cerut majoritatea magistraţilor prezenţi la discuţiile cu preşedintele # TeleM Iași
11 magistraţi au vorbit public la Cotroceni despre problemele din justiţiei, aşa cum le văd ei. Schimbarea urgentă a legilor justiţiei este ceea ce au cerut majoritatea magistraţilor prezenţi la discuţiile cu preşedintele.
09:20
Neamţ: Secţia de pediatrie a Spitalului Municipal Roman îşi restrânge temporar activitatea din lipsa medicilor # TeleM Iași
Conducerea Spitalului Municipal de Urgenţă Roman a anunţat, luni, că activitatea din cadrul secţiei de pediatrie a Spitalului Municipal Roman îşi restrânge temporar activitatea din lipsa medicilor.
17:40
Astazi a fost semnat protocolul de primire a obiectivului „Lucrări de regularizare cursuri de apă" - Derivația Prut–Bârlad a intrat în patrimoniul județului Iași.
17:30
Trei persoane își pierd viața în fiecare zi, iar peste 95 sunt rănite în accidente rutiere în România. Legea conducerii defensive nu se aplică.
16:40
Ieșean trimis în judecată pentru cel puțin 7 infractiuni după ce a terorizat o minoră și pe mama acesteia # TeleM Iași
Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași a anunțat trimiterea în judecată a unui inculpat acuzat de cel puțin 7 infractiuni după ce a terorizat o minoră și pe mama acesteia.
16:40
Târgul de Crăciun din Valea Lupului, unul dintre cele mai așteptate evenimente ale iernii, s-a încheiat cu succes.
16:40
Asociația Rediu lui Tătar continuă să fie un exemplu de implicare civică, contribuind activ la aducerea spiritului Crăciunului în Pădurea Mârzești.
16:40
Incepand de astazi, comuna Miroslava are propriul Serviciu Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor - Serviciul de Evidență a Persoanelor Miroslava inaugurat oficial.
16:30
Gala CSM Iași 2020, desfășurată sâmbătă, în Sala „Vasile Pogor" a Primăriei Municipiului Iași, a premiat campionii.
16:20
Cumulul pensiei cu salariul pentru profesorii și angajații din sistemul de învățământ și cercetare nu se modifică - cumulul salariu – pensie din educație rămâne valabil până la 31 decembrie 2026.
16:20
La final de an, conducerea Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu" Iași a prezentat un an al performanței medicale la Spitalul de Neurochirurgie Iași.
16:20
Consiliul Concurenței a declanșat un studiu pentru a identifica barierele care limitează accesul fermierilor români pe piața cărnii de porc - autoritățile studiază dispariția fermierilor români de pe piața cărnii de porc.
15:00
O persoană a ajuns la spital în urma unui accident rutier care s-a produs în Sulița, Botoșani - o femeie a fost rănita într-un accident.
14:00
Sectorul de autostradă Focșani – Adjud se deschide mâine, incepand cu ora 11:00, a anuntat CNAIR - mâine se deschide circulația pe Autostrada Focșani – Adjud.
13:30
Ce tipuri de servicii medicale găsești la clinica Hereditas din Suceava și Rădăuți? (P) # TeleM Iași
Odată cu sosirea anotimpului rece, tot mai multe persoane se plâng de diverse afecțiuni respiratorii. Ce tipuri de servicii medicale găsești la clinica Hereditas din Suceava și Rădăuți? (P)
12:40
O rețea de distributie a gazelor naturale va fi înființată la limita județelor Iași și Botoșani # TeleM Iași
O rețea de distribuție a gazelor naturale în regim de presiune medie va fi infiintata la limita județelor Iași și Botoșani.
12:20
Un seism slab, cu magnitudinea ml 2,0, a avut loc în dimineața zilei de luni - cutremur ciudat la Iași în această dimineață.
11:50
Un belgian a terminat liceul la 8 ani iar acum, la 15 ani a finalizat doctoratul în fizică cuantică # TeleM Iași
Laurent Simons, un tânăr din Belgia, a finalizat doctoratul în fizică cuantică la Universitatea din Anvers - un belgian a terminat liceul la 8 ani iar acum, la 15 ani a finalizat doctoratul în fizică cuantică.
11:40
Un sondaj de opinie realizat în decembrie 2025 de Centrul de Sociologie Urbană și Regională arată că AUR conduce în intențiile de vot cu 35%.
11:30
Șeful Direcției de Instruire Operațională din cadrul Statului Major General al Forțelor Armate Ruse, generalul-locotenent, a fost ucis într-un atac cu bombă la Moscova.
11:20
Dispeceratul pompierilor militari a fost anunțat, prin 112, în această noapte, la ora 1:50, despre un incendiu violent la o gospodărie din comuna Straja, Suceava.
11:10
În această dimineață, în jurul orei 07:40, un apel la numărul unic de urgență 112 a semnalat o explozie violentă într-un bloc de garsoniere din Focșani, Vrancea.
11:00
Direcția Județeană de Drumuri Iași pune la bătaie un contract de 12 milioane de euro pentru deszăpezirea sezoanelor 2026-2030 # TeleM Iași
Directia Judeteana de Administrare a Drumurilor si Podurilor Iasi a scos la licitatie acordul cadru pentru deszăpezirea sezoanelor 2026-2030 - un contract de 12 milioane de euro.
10:50
Președintele României, Nicușor Dan, a inițiat astazi, la Palatul Cotroceni, o rundă de consultări cu magistrații.
22:20
22:20
Consiliul Local Iași va dezbate mâine, într-o ședință extraordinară, noua grilă de impozitare locală - majorări de taxe la Iași: Consiliul Local discută noile impozite.
22:20
22:10
Ungaria renunță la achiziția E.ON România. Ce spune compania de stat maghiară MVM despre guvernul român # TeleM Iași
Compania maghiară de stat MVM a anunțat oficial că renunță la intenția de a achiziționa E.ON România. Ce spune compania de stat maghiară MVM despre guvernul român.
22:10
Consumul mediu de băuturi, pe locuitor, a scăzut, în 2024, comparativ cu anul anterior - consumul de alcool a scăzut. Cât alcool mai beau românii.
22:10
Eliminarea unor anumite probe pentru obţinerea permisului de conducere este criticată de specialiştii în circulaţia rutieră # TeleM Iași
Eliminarea probei teoretice pentru şoferii care vor să obţină permis de conducere şi pentru alte categorii este criticată de specialiştii în circulaţia rutieră.
22:00
Nicușor Dan: Situația din justiție este gravă, ”voi iniția un referendum”. Răspunsul în urma căruia ”CSM va pleca de urgență” # TeleM Iași
Presedintele României, Nicușor Dan, a susținut duminică o declarație de presă la Palatul Cotroceni: Situația din justiție este gravă, "voi iniția un referendum". Răspunsul în urma căruia "CSM va pleca de urgență".
20:40
O dronă de origine neidentificată până în acest moment a fost găsită în județul Argeș - o dronă de mari dimensiuni a fost găsită într-o pădure din județul Argeș.
17:40
A fost inaugurat la Sovata primul bazin de înot din ţară eficient energetic, realizat de Ministerul Dezvoltării # TeleM Iași
Primul bazin de înot din ţară eficient energetic, realizat după noul proiect tip dezvoltat Ministerul Dezvoltării, a fost inaugurat la Sovata.
17:40
Magazinul online al Romsilva vinde lemn de foc / ”Sprijinim populaţia să-şi ajute mai uşor părinţii” # TeleM Iași
Populaţia poate achiziţiona, începând din acest an, lemn pentru foc prin magazinul online romsilva.store, simplificând procesul - magazinul online al Romsilva vinde lemn de foc / "Sprijinim populaţia să-şi ajute mai uşor părinţii".
16:20
16:20
Consiliul Local Iași va dezbate mâine, într-o ședință extraordinară, noua grilă de impozitare locală pentru majorări de taxe la Iași.
16:20
16:10
