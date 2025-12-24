13:40

Șoferii își pierd răbdarea, în zona Fântâna Miorița, din cauza lucrărilor care se fac la viitorul metrou spre Otopeni și din cauza unor lucrări care par că se fac fără cap, chiar acum, înainte de […] Articolul „Bătaie de joc. Au mai închis o bandă să asfalteze, înainte de Crăciun, când e nebunie în oraș”, spune un șofer nervos, în traficul de la Miorița, unde sunt și lucrările pentru metroul spre Otopeni apare prima dată în B365.