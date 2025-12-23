Moșul aduce în București, de Crăciun, strat de zăpadă de până la 8 cm ❄️ ANM are prognoza specială pentru Capitală, dar și un cod galben de ninsoare
Moșul aduce în București, de Crăciun, strat de zăpadă de până la 8 cm ❄️ ANM are prognoza specială pentru Capitală, dar și un cod galben de ninsoare
Ho-ho-ho! Moș Crăciun aduce, anul acesta, pe lângă cadouri, și zăpadă în București. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) are prognoza specială pentru Capitală și de aici aflăm că avem parte de strat de zăpadă încă
Răsturnare de situație nr. 3 în cazul Rodica Stănoiu. Procurorii fac percheziții la casa fostului ministru de Justiție
Cu doar două zile înainte de Crăciun, apare o nouă răsturnare de situație în cazul Rodica Stănoiu. După ce a fost înmormântată a doua oară și după ce s-a aflat că presupusul iubit care nu
SNOW ALERT | Cod galben de ninsoare în București, de Crăciun. ANM anunță acum intensificări ale vântului, ninsori viscolite și strat de zăpadă, plus polei
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza și a emis un cod galben de ninsoare pentru jumătate de țară, inclusiv în București. Meteorologii ne anunță că vom avea parte intensificări ale vântului, ninsori viscolite
O ceartă mare într-o parcare Lidl din București, oprită cu un mare hohot de râs. „Bine că n-am ajuns să ne de batem pe ultima bucată de caltaboș din frigider!"
Fluxul de cetățeni cumpărători în zilele de dinainte de Crăciun este generator nu doar de nerăbdare și panică, ci și de situații cu început dubios și final simpatic, precum cel dintr-o parcare Lidl din București.
VIDEO | Încă 50 de km de autostradă dinspre București spre Moldova. Azi se deschide tronsonul Focșani – Adjud de pe A7. Cele mai recente imagini, ultimele pregătiri
Azi, la ora 11:00, se deschide circulația pe un nou tronson din A7 – Autostrada Moldovei – tronsonul Focșani – Adjud și, astfel, avem la dispoziție mai mult drum de mare viteză dinspre București spre
VIDEO | Dl. Negoiță, fericit c-a zămislit Marele Vierme Disco și pe fratele său mai puțin lucitor din zona Pallady. Socotește că ne oferă cadou vreo 2 milioane de ore pe an
Relativ târziu în noapte, dl. Robert Negoiță a avut ceea ce pare o epifanie (însoțită de video): a făcut calcuulul beneficiilor pe care le-a adus domnia sa în viețile noastre cu cele două pasaje ,
BREAKING | Incendiu la prima oră în Rahova, într-un bloc din apropierea celui care a sărit în aer în urma unei masive scurgeri de gaze
Un incendiu a izbucnit, în această dimineață, în București, într-un bloc din cartierul Rahova. Arde în apropierea blocului care, acum câteva luni, a fost distrus de o explozie provocată de o masivă scurgere de gaze.
Singurul supermarket din București deschis în prima zi de Crăciun, cu tot cu mall-ul aferent. Programul AFI Cotroceni în ziua de 25 decembrie
Bună dimineața, dragi cititori și cititoare, știm că niciunul dintre noi nu îți imaginează azi că, în prima zi de Crăciun va avea nevoie de supermarket deschis în București, deoarece Moș Crăciun a încurcat cana
Există un miracol discret care se întâmplă în București în fiecare an, pe care nu-l marchează nimeni cu instalații luminoase și nu-l inaugurează niciun primar. Se întâmplă pur și simplu, aproape rușinat, între Ajun și
BREAKING | Daniel David și-a dat demisia. Premierul Bolojan i-a cerut ministrului Educației să plece din funcție
Daniel David și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației. Premierul României, Ilie Bolojan, i-ar fi cerut să plece din funcție. Știre în curs de actualizare. Revenim cu informații.
Mall-urile din București vor avea un program special de Crăciun și Revelion. Fiecare complex comercial a publicat în ce intervale va fi deschis de Ajun și în ce zile va fi închisă locația. Când se
FOTO | Lucrări simultane pe mai multe fronturi la Planșeul Unirii. Constructor: Proiectul se desfășoară conform graficului
Constructorul Erbașu transmite că lucrările la Planșeul Unirii continuă pe mai multe fronturi. Proiectul se desfășoară conform graficului. Se lucrează simultan pe mai multe tronsoane Constructorul Erbașu a publicat noi imagini de la Planșeul Unirii,
Moțiunea împotriva lui Cătălin Predoiu a fost respinsă în Senat. A avut peste 50 de voturi „contra"
Moțiunea simplă împotriva lui Cătălin Predoiu, ministru al Afacerilor Interne, a fost respinsă în Senat. Aceasta a avut 31 de voturi „pentru" și 51 de voturi „împotrivă". Moțiunea împotriva lui Predoiu a fost respinsă În
Pregătiri pentru ninsorile din București. Câte utilaje sunt gata să intervină dacă va ninge abundent în fiecare sector
Meteorologii au anunțat ninsori în București în următoarele zile, chiar de Ajunul Crăciunului. Primăria Capitalei anunță că a pregătit utilajele de deszăpezire, în caz de va fi nevoie. Utilajele sunt pregătite În prognoza meteo, au
FOTO | „Tramvaiul Corporatiștilor" circulă pe traseu, dar doar în probe. Rămâne un mister când se va deschide circulația pe Linia 5 din București
Tramvaiul Corporatiștilor devine Tramvaiul Fantomă, fiind scos pe traseu, dar doar în probe. Călătorii îl văd cum oprește prin stațiile aferente, dar niciodată pregătit să-i preia de acolo. Au apărut noi imagini cu probe pe
VIDEO | Șine de tramvai pericol public pe Calea Călărași din București. "Numai eu știu două femei care și-au rupt piciorul în intersecția aia"
Șinele de pe Calea Călărași sunt rupte, plus au chiar și gropi. Tramvaiele circulă cu dificultate pe acolo, iar călătorii sunt scuturați când se trece pe acea șină care are nevoie de reparați. Șina este
O mașină s-a răsturnat în Bragadiru lângă București. Martor: Este blocat traficul spre Alexandria
În urmă cu puțin timp, a avut loc un accident grav: o mașină a fost răsturnată în Bragadiru, lângă București. Un martor a spus că este blocat traficul spre Alexandria. Accident cu mașină răsturnată în
Încă un pas pentru plata datoriilor PS1 la Romprest. Consilieri locali au aprobat planul de plată eșalonată a celor 134 milioane de lei restante
Consiliul Local Sector 1 a aprobat plata eșalonată pentru datoriile imense ale PS1 la Romprest. Sumele neplătite s-au acumulat de-a lungul anilor, între cele două entități este un conflict care a dus și la oprirea
VIDEO | A ieșit la iveală Strada Căldărari a Vechiului București. Ce au mai descoperit arheologii pe șantierul de la Planșeul Unirii
Arheologii continuă să scoată la iveală urmele Vechiului București la șantierul Planșeului Unirii. Specialiștii analizează bucăți rămase și scot la iveală vechea stradă Căldărari, care a fost demolată pentru ridicarea halelor Ghica (Unirii). Ce s-a
50 de milioane de lei, suma împrumutată de PMB de la Guvern pentru datoria Termoenergetica București. Ciucu spunea că exista riscul de intrare în incapacitate de plată
Primăria Capitalei anunță că noul primar general, Ciprian Ciucu, a obținut primii bani de la Guvern, aceștia fiind pentru datoria Termoenergetica: 50 de milioane de lei. Amintim că, duminică seară, 21 decembrie, edilul Capitalei a
Nouă spitale din București asigură asistența medicală de urgență de Crăciun. DSP are lista completă
Nouă spitale de adulți și copii vor asigura asistența medicală de urgență de Crăciun pe raza Bucureștiului. Unitățile medicale de pe listă vor fi deschise în zilele de 25 și 26 decembrie. Direcția de Sănătate
Actualizare METEO ❄️ Ajunul Crăciunului aduce ninsoare la București și-n alte zone ale țării. ANM are prognoza pentru săptămâna asta
Mai este foarte puțin timp până la Crăciun, iar unii mai speră să fie puțină ninsoare de sărbători. Meteorologii au transmis cum va fi vremea în următoareele zile, directorul ANM a spus că s-ar putea
Accident cu victimă în intersecția de la Apaca. Martor: Se circulă foarte greu dinspre mall AFI spre Politehnică
Un accident cu victimă a avut loc în urmă cu scurt timp în intersecția de la Apaca, Sectorul 6. Un martor anunță că traficul este îngreunat dinspre AFI Cotroceni spre Politehnica. Se circulă cu dificultate,
Bucureștenii riscă să rămână fără căldură de Crăciun. Angajații ELCEN, protest în fața Ministerului Finanțelor și amenințări cu greva generală
Angajații Electrocentrale București (ELCEN) au ieșit în stradă, luni, 22
FOTO | Necaz în Ajunul Crăciunului pentru mai mulți consumatori din Bucureștii Noi: Se opresc gazele. „Și faci sarmale pe 25!”, spune un bucureștean # B365.ro
Mai mulți bucureșteni din cartierul Bucureștii Noi au parte de un cadou tare neplăcut chiar în Ajunul Crăciunului, atunci când casele miros a mâncare, gospodinele fac sarmale, cozonaci și alte preparate tradiționale: se opresc gazele […] Articolul FOTO | Necaz în Ajunul Crăciunului pentru mai mulți consumatori din Bucureștii Noi: Se opresc gazele. „Și faci sarmale pe 25!”, spune un bucureștean apare prima dată în B365.
Trafic dat peste cap în București: Autobuzele 282, 301, 301B, 331, 331B, 335 și 343, deviate în zona Bd. Aviatorilor/Calea Dorobanți. STB: Are loc un eveniment comemorativ la sediul TVR # B365.ro
Societatea de Transport București (STB) îi anunță pe călători că autobuzele liniilor 282, 301, 301B, 331, 331B, 335 și 343 sunt deviate în zona Bulevardul Aviatorilor/Calea Dorobanți. Motivul: la sediul TVR are loc un eveniment […] Articolul Trafic dat peste cap în București: Autobuzele 282, 301, 301B, 331, 331B, 335 și 343, deviate în zona Bd. Aviatorilor/Calea Dorobanți. STB: Are loc un eveniment comemorativ la sediul TVR apare prima dată în B365.
Hub-ul cultural „deGalben”, fosta Primărie a Sectorului Galben, se deschide azi. Bucureștenii sunt așteptați în Piața Amzei la evenimentul care aduce împreună arta, muzica și tinerii # B365.ro
Bucureștenii cunosc clădirea drept fosta Primăria a Sectorului Galben, iar aceasta a fost transformată și modernizată, astfel încât să devină Hub-ul cultural „deGalben”. Luni, 22 decembrie, se deschide acest spațiu cultural pentru creativitate și educație […] Articolul Hub-ul cultural „deGalben”, fosta Primărie a Sectorului Galben, se deschide azi. Bucureștenii sunt așteptați în Piața Amzei la evenimentul care aduce împreună arta, muzica și tinerii apare prima dată în B365.
Ce-a vorbit primarul Ciucu cu premierul Bolojan, la ședința despre dezastrul financiar la PMB. „Pe scurt, în ultimii 3 ani, Primăriei Capitalei i-au fost luate peste 2 miliarde de lei” # B365.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a fost ieri la o ședință de lucru la Guvern, unde s-a întâlnit cu premierul Ilie Bolojan și cu ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, unde au vorbit despre ceea […] Articolul Ce-a vorbit primarul Ciucu cu premierul Bolojan, la ședința despre dezastrul financiar la PMB. „Pe scurt, în ultimii 3 ani, Primăriei Capitalei i-au fost luate peste 2 miliarde de lei” apare prima dată în B365.
FOTO | Pădurea cu Pavele, magic loc din București, pe care-l întâlnești de cum ieși din Codrii de Argint Betonat. Imaginea Inovației Negoiță, în toată splendoarea sa # B365.ro
Pădurea de Pavele este acea urbană și foarte mare întindere de teren dominată, după cum îi spune și numele, de pavele, din care cu greu scot capul câțiva copaci. Copaci a căror soartă este îndoielnică, […] Articolul FOTO | Pădurea cu Pavele, magic loc din București, pe care-l întâlnești de cum ieși din Codrii de Argint Betonat. Imaginea Inovației Negoiță, în toată splendoarea sa apare prima dată în B365.
ESENȚIAL | Nicușor Dan îi primește azi la Cotroceni pe magistrații dispuși să discute public despre problemele din Justiție. Ceilalți, temătorii, voiau să fie preluați din benzinării din București # B365.ro
Președintele Nicușor Dan îi primește azi, la Palatul Cotroceni, pe magistrații care vor să vorbească public despre provblemele din Justiție, în vreme ce discuțiile confidențiale, cu procurorii și judecătorii care nu au dorit să participe […] Articolul ESENȚIAL | Nicușor Dan îi primește azi la Cotroceni pe magistrații dispuși să discute public despre problemele din Justiție. Ceilalți, temătorii, voiau să fie preluați din benzinării din București apare prima dată în B365.
Hala Laminor, între mall, istorie industrială, palmieri la ofertă și congrese de partid. O sinteză a ultimilor ani pe Bd. Basarabia # B365.ro
Puține clădiri din București concentrează atâtea straturi de istorie, ambiție politică și controversă precum Hala Laminor. Ceea ce a fost, timp de decenii, un simbol al modernizării industriale românești a devenit astăzi un caz școală […] Articolul Hala Laminor, între mall, istorie industrială, palmieri la ofertă și congrese de partid. O sinteză a ultimilor ani pe Bd. Basarabia apare prima dată în B365.
“Putem și-un referendum în Berceni?” Ce spune, totuși, Constituția: poate sau nu președintele să inițieze o consultare precum anunțată de Nicușor Dan printre magistrați # B365.ro
Înainte de a citi ce prevede Constituția despre modul în care președintele poate apela la referendum într-o chestiune de interes public, să recapitulăm de unde a pornit dezbaterea: Nicușor Dan a declarat, ieri, că, după […] Articolul “Putem și-un referendum în Berceni?” Ce spune, totuși, Constituția: poate sau nu președintele să inițieze o consultare precum anunțată de Nicușor Dan printre magistrați apare prima dată în B365.
Cine a scornit legenda Bisericii lui Bucur, ciobanul care ar fi fondat Bucureștiul. Monumentul cu acoperiș în formă de căciulă și marea sa poveste # B365.ro
Un oraș atât de vechi ca Bucureștiul avea nevoie de o spectaculoasă poveste de întemeiere, cum este legenda lui Bucur. Crede și nu cerceta, că dacă cercetezi cine știe ce o să mai crezi. Despre […] Articolul Cine a scornit legenda Bisericii lui Bucur, ciobanul care ar fi fondat Bucureștiul. Monumentul cu acoperiș în formă de căciulă și marea sa poveste apare prima dată în B365.
Noaptea de Revelion la cel mai scump hotel din București nu este pentru oricine. De la cât pornesc prețurile pentru cazare, dar pentru petrecere # B365.ro
Revelionul la cel mai scump hotel din București vine cu prețuri pe măsură. Pentru noaptea dintre ani, cazarea la Corinthia Grand Hotel du Boulevard, considerat cel mai scump hotel din Capitală și din România, pornește […] Articolul Noaptea de Revelion la cel mai scump hotel din București nu este pentru oricine. De la cât pornesc prețurile pentru cazare, dar pentru petrecere apare prima dată în B365.
FOTO | Strada ND Cocea din Sectorul 5 este plină de gropi. Tot pe aceasta se promitea în urmă cu câțiva ani un spital # B365.ro
O stradă din Sectorul 5 al Capitalei este plină de gropi. Le vedem și în stânga și în dreapta și pe mijloc. Este vorba despre Strada ND Cocea. Numărul exact al gropilor nu este cunoscut, […] Articolul FOTO | Strada ND Cocea din Sectorul 5 este plină de gropi. Tot pe aceasta se promitea în urmă cu câțiva ani un spital apare prima dată în B365.
Soarele apune mai devreme astăzi la București. Solstițiul de iarnă din emisfera nordică începe la 17 # B365.ro
Solstițiul de iarnă din emisfera nordică, care are loc astăzi, 21 decembrie. Acesta marchează începutul oficial al iernii astronomice. Va fi ziua cu cele mai puține ore de lumină din an. Solstițiul de iarnă din […] Articolul Soarele apune mai devreme astăzi la București. Solstițiul de iarnă din emisfera nordică începe la 17 apare prima dată în B365.
Colindele pentru justiție vor umple luni, Palatul Cotroceni. Asociațiile se unesc pentru a arăta sprijin față de magistrații curajoși # B365.ro
Luni, 22 decembrie, de la ora 09:30, vor veni colindători la Palatul Cotroceni. „Hai cu noi la Cotroceni: Colindăm, justiția să reparăm!”, manifestație la inițiativa mai multor asociații. Manifestație la Cotroceni simultan cu întâlnirea lui […] Articolul Colindele pentru justiție vor umple luni, Palatul Cotroceni. Asociațiile se unesc pentru a arăta sprijin față de magistrații curajoși apare prima dată în B365.
Soarele apune mai devreme astăzi la București. Solstițiul de iarnă din emisfera nordică are loc astăzi # B365.ro
Solstițiul de iarnă din emisfera nordică, care are loc astăzi, 21 decembrie. Acesta marchează începutul oficial al iernii astronomice. Va fi ziua cu cele mai puține ore de lumină din an. Solstițiul de iarnă din […] Articolul Soarele apune mai devreme astăzi la București. Solstițiul de iarnă din emisfera nordică are loc astăzi apare prima dată în B365.
UPDATE | Nicușor Dan se întâlnește luni cu magistrații care nu se tem să iasă public, la Cotroceni. A amânat întâlnirile private. Va organiza în ianuarie un referendum pe tema justiției # B365.ro
UPDATE: Nicușor Dan a făcut declarații cu privire la întâlnirea lui de mâine cu magistrații. El a precizat că puțini magistrați s-au înscris pentru discuții, fie individual, fie prin asociații, comparativ cu cei 1000 care […] Articolul UPDATE | Nicușor Dan se întâlnește luni cu magistrații care nu se tem să iasă public, la Cotroceni. A amânat întâlnirile private. Va organiza în ianuarie un referendum pe tema justiției apare prima dată în B365.
UPDATE | Nicușor Dan se întâlnește public cu magistrații luni la Cotroceni. Președintele a amânat întâlnirile private # B365.ro
UPDATE: Nicușor Dan a făcut declarații cu privire la întâlnirea lui de mâine cu magistrații. El a precizat că puțini magistrați s-au înscris pentru discuții, fie individual, fie prin asociații, comparativ cu cei 1000 care […] Articolul UPDATE | Nicușor Dan se întâlnește public cu magistrații luni la Cotroceni. Președintele a amânat întâlnirile private apare prima dată în B365.
Marș memorial pentru victimele Revoluției din 1989, astăzi, în București. Manifestanții vor porni din Piața Victoriei # B365.ro
Un marș memorial dedicat victimelor Revoluției din decembrie 1989 va avea loc sâmbătă, 21 decembrie, în București. Manifestanții vor porni de la Piața Victoriei, de la ora 17.00, și vor mărșălui către Piața Universității și […] Articolul Marș memorial pentru victimele Revoluției din 1989, astăzi, în București. Manifestanții vor porni din Piața Victoriei apare prima dată în B365.
Ciucu vrea să ducă mai departe proiectele începute în mandatul său de la PS6. Prelungirea Ghencea și Dimitrie Pompeiu, în topul priorităților lui # B365.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat sâmbătă, 20 decembrie, că va continua marile proiecte începute ca primar al Sectorului 6. Printre care Prelungirea Ghencea și Dimitrie Pompeiu. El a subliniat că ritmul lucrărilor […] Articolul Ciucu vrea să ducă mai departe proiectele începute în mandatul său de la PS6. Prelungirea Ghencea și Dimitrie Pompeiu, în topul priorităților lui apare prima dată în B365.
Primarul Ciucu se întâlnește azi cu premierul Bolojan, să discute dezastrul financiar de la PMB. „La final nu vor fi declarații de presă” # B365.ro
Primarul General Ciprian Ciucu va avea o întâlnire astăzi, 21 decembrie, la ora 16.00, la Guvern, cu premierul Ilie Bolojan și cu ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare. Cei trei vor discuta despre situația financiară a […] Articolul Primarul Ciucu se întâlnește azi cu premierul Bolojan, să discute dezastrul financiar de la PMB. „La final nu vor fi declarații de presă” apare prima dată în B365.
Declarație de presă misterioasă a lui Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Președintele ne vorbește astăzi, de la ora 14 # B365.ro
Nicușor Dan, Președintele României va susține astăzi, 21 septembrie, de la ora 14:00, o declarație de presă la Palatul Cotroceni. Acesta va fi transmisă live. Nicușor Dan va face declarații de la ora 14 la […] Articolul Declarație de presă misterioasă a lui Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Președintele ne vorbește astăzi, de la ora 14 apare prima dată în B365.
VIDEO | Schema din Berceni – „Niciodată nu stai”. Tutorial rutier de fentat trafic și semafoare făcut de un bucureștean, intersecție cu intersecție # B365.ro
Un șofer din București a stârnit amuzamentul internauților după ce a dezvăluit „schema din Berceni”. Acesta a povestit care este trucul lui de trafic de pe bulevardul Constantin Brâncoveanu, din Sectorul 4. Bărbatul a explicat, […] Articolul VIDEO | Schema din Berceni – „Niciodată nu stai”. Tutorial rutier de fentat trafic și semafoare făcut de un bucureștean, intersecție cu intersecție apare prima dată în B365.
VIDEO | „Wow!” Primarul Ciucu, despre concertul Madrigal de La Mița Biciclista: „Le mulțumesc tuturor bucureștenilor care ne fac orașul mai frumos!” # B365.ro
Sâmbătă seară, 20 decembrie, a avut loc un concert al Corului Madrigal În față La Mița Biciclista. Au cântat atât de frumos încât mii de bucureșteni s-au oprit să îi asculte. Au fost felicitați și […] Articolul VIDEO | „Wow!” Primarul Ciucu, despre concertul Madrigal de La Mița Biciclista: „Le mulțumesc tuturor bucureștenilor care ne fac orașul mai frumos!” apare prima dată în B365.
VIDEO | Miracol de Crăciun în București. Ondulata și prea strâmba șină de tramvai din Rahova, de pe linia 32, a fost reparată cât de cât # B365.ro
Șinele de tramvai denivelate de pe Calea Rahova au fost reparate. Cele care arătau ca miște „valurile” sunt acum drepte. Minunea s-a petrecut peste noapte. S-au îndreptat șinele de tramvai de pe Calea Rahovei Miracolul […] Articolul VIDEO | Miracol de Crăciun în București. Ondulata și prea strâmba șină de tramvai din Rahova, de pe linia 32, a fost reparată cât de cât apare prima dată în B365.
Care a fost primul club de fotbal din București? Olympia, sau cum prima minge de „foot-ball” a ajuns în Capitală din Elveția acum 120 de ani # B365.ro
Înainte de Venus sau Rapid și cu mult înainte de Dinamo sau Steaua, pe terenurile de fotbal ale Capitalei se disputau, mai timid, primele derby-uri locale, în campionate restrânse și cu reguli diferite de cele […] Articolul Care a fost primul club de fotbal din București? Olympia, sau cum prima minge de „foot-ball” a ajuns în Capitală din Elveția acum 120 de ani apare prima dată în B365.
VIDEO ❤️ „Revoluția de Crăciun” de la Casa Mița Biciclista. Mii de oameni la concertul de colinde al corului Madrigal, fabulos eveniment de sărbători în oraș # B365.ro
Moment extraordinar în această sîmbătă noapte ăn București, la Casa Mița, unde mii de oameni au venit la concertul de colinde al Corului Madrigal. Valuri de oameni au umplut străzile din jurul clădirii-simbol din inima […] Articolul VIDEO ❤️ „Revoluția de Crăciun” de la Casa Mița Biciclista. Mii de oameni la concertul de colinde al corului Madrigal, fabulos eveniment de sărbători în oraș apare prima dată în B365.
FOTO | Se ascund castori în lacurile din București? Sunt doar bizami, animale mult mai mici și fără obiceiul de a construi baraje # B365.ro
Bucureștenii se tot întreabă dacă au văzut castori în Capitală. Dar se pare că deși sunt foarte asemănători animalele văzute nu sunt de fapt castori. Cele care ce apar pe lacurile Colentina și pe Dâmbovița […] Articolul FOTO | Se ascund castori în lacurile din București? Sunt doar bizami, animale mult mai mici și fără obiceiul de a construi baraje apare prima dată în B365.
